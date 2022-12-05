“В Твиттере нет цензуры”
Для адептов секты "В америке нет цензуры" и "Твиттер это частная кампания".
Согласно обнародованному документу Государственный Секретарь штата Аризона Кэти Хоббс на регулярной основе вела переписку с администрацией Твиттера по поводу удаления тех или иных аккауантов, которые не нравились Хоббс и ее партии (угадайте с одного раза, какой) в "частной социальной сети".
Не то,чтобы тут был какой-то секрет – просто после покупки Маском Твиттера, все это грязное белье начали активно вываливать на потеху публике, подтверждая все то, что говорилось о цензуре США ранее. Поэтому, если увидите, где-то дурачка с заявлениями про "это частная соц.сеть и это ее правила", гоните его, насмехайтесь над ним…
И.Маску пришлось лично заблокировать аккаунт Канье Уэста(рэппер по-моему) из-за сумбурного текста,который можно было “подтянуть” за национализм,оскорбление и прочее…Именно из-за этого разгорелся весь сыр-бор,а не из-за того что здесь доносит Б.Рожин. Твиттер,евреи и порно- краткое содержание поста.