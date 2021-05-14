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BadComedian о цензуре, продажных блогерах и силе самоорганизации // Олег Комолов. Простые Числа

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Полная версия беседы Евгения Баженова и Олега Комолова о проблемах интеллектуальной собственности, блокировке соцсетей, законе о просветительской деятельности и перспективах общественного финансирования культуры.

Таймкоды (спасибо Andrew Ignatov):
0:00 – Начало ролика
0:45 Приветствия
1:30 Как политика государства по отношению к медиа повлияет на Женю?
7:48 Проводит ли ютуб цензуру подобно Фейсбуку и Твиттеру?
15:13 Учитывая стремительную монополизацию медиа, нет ли угрозы в проводимой по своим же правилам цензуре ютубом?
18:43 Немного о конфликте с "Киноданс"
23:02 Как вообще Женя относится к институту интеллектуальной собственности?
28:10 Может ли автор получить вознаграждение за свой труд, не продавая его результаты зрителям за деньги?
31:33 О краудфандинге и донатах. Как Женя монетизирует свою деятельность?
36:00 Доверие стоит дороже денег?
42:36 Насколько необходимы рекламные интеграции? Компензация издержек или извлечение ренты?
44:20 Сколько стоит стать ещё одним Бэдкомедианом? Какие наиболее перспективные темы для начинающих блогеров на площадке?
50:50 Продолжит ли существовать современный ютуб без рекламы?
54:27 Существуют ли блогеры, которые снимают ролики для самореализации, а не дохода?
57:37 От кого зависит блогер? Насколько он свободен от рекламодателя?
1:01:30 Может ли финансирование кинопроизводства и т.д. из гигантских фондов составить альтернативу частным инвестициям?
1:05:50 Как в нашем обществе уживаются дикие коммерческие проекты и проекты на безвозмездной основе? Являеются ли последние девиацией или тенденцией?
1:11:10 Можно ли преодолеть монопольное право с помощью институтов общественного финансирования? А если бы в рамках самоорганизации появилась бы прямая демократия?
1:15:54 Что бы Женя мог порекомендовать молодым блогерам?
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Prk6RKBnAyU
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