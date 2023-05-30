ОХЛОБЫСТИН про русское оружие и ГОЙДУ, Урганта и цензуру, культуру, традиции и православие
*Заказать фото-конструктор Mozabrick:*
https://mozabrick.ru/?utm_source=metrica&utm_medium=0523
*Промокод: “METRICA” – скидка 20% на все наборы*
ДРУЗЬЯ! ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA LIVE: https://www.youtube.com/@metametrica_live/
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ИВАНА ОХЛОБЫСТИНА НА ДЗЕНе:
Дзен – https://dzen.ru/okhlobystin
ТАКЖЕ ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ:
TELEGRAM: https://t.me/Metametrica
(!!!) ВЫПУСК БЕЗ ЦЕНЗУРЫ (НА ЭТИ ПЛОЩАДКИ ТОЖЕ НАДО ПОДПИСАТЬСЯ):
RuTube – https://rutube.ru/video/5c71252015db3bc10159bc953cc080bc/
ВКонтакте – https://vk.com/video-192834398_456239243
Дзен – https://dzen.ru/metametrica
Иван Охлобыстин вновь на Метаметрике – два года спустя! Сегодня беседуем о российском кино: почему «ДМБ» стал шедевром и остается актуальным по сей день? Нужна ли нашему кинематографу цензура и насколько эффективна деятельность Фонда кино? Возможна ли в России легализация свободного ношения оружия? Дудь – харизматичный журналист или посредственность? Что такое «Гойда!» для русского человека?
Смотрим, комментируем, поддерживаем лайком!
Таймкоды:
00:00 Лучшие моменты: глобальный кипиш, общество и наказание
00:29 Иван Охлобыстин в гостях Метаметрики в Дзене: поддержите гостя подпиской
02:12 На глобальную культуру зомби-апокалипсис не влияет
05:40 «Порой самые приличные вещи могут погубить человека…»
09:50 MOZABRICK – уникальный конструктор фото
11:42 Современная молодежь и традиционное общество
15:50 Гойда, братья и сестры! Вызов брошен
19:10 Критики было много, конструктивной – нет
22:29 Гойда – это клич борьбы с продажными элитами
24:36 Фильм ДМБ, к сожалению, не устарел
26:26 Военное время и мирный тыл: пусть так и будет
30:45 Иван Охлобыстин в Дзене: мысли нашего гостя в прямом эфире
31:34 Культура будущего: «Идиократии» не будет, мир выстоит
36:54 Главная идея для сценария – вовремя поставить точку
41:14 ТОП российских сериалов от Ивана Охлобыстина
44:09 Цензуру в кино нужно вернуть, но аккуратно
47:02 Запад заинтересован в «балабановщине» в нашем кино
52:18 Российская блогосфера – добро или зло?
57:25 Подписка на Дзен Ивана Охлобыстина обязательна!
58:11 Преподаватель актерского факультета И. И. Охлобыстин?
1:00:41 Самые яркие впечатления последних месяцев
1:03:24 Традиционный БЛИЦ
1:05:22 «Ургант на много уровней серьёзнее»
1:07:02 БЛИЦ-2: оружие гражданам и «жёлтые жилеты»
1:09:43 Финал! Подписывайтесь на наши ресурсы
1:10:43 Дзен – главная платформа Ивана Охлобыстина
1:11:32 Не пропустите, продолжение следует!
*****
Дмитрий Егорченков:
Telegram – https://t.me/skoloth
ВКонтакте – https://vk.com/public210614080
Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
#ИванОхлобыстин #Охлобыстин #Интервью #Цензура #ДМБ #РусскаяКультура #РусскоеКино