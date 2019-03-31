Новости Украины и Новороссии 31 марта 2019
- 09:26 Украина объявила о создании электромагнитного оружия.
- 08:47 Порошенко запустил «поезд для орков» перед выборами (ФОТО).
- 08:33 На Украине начались выборы президента.
- 06:58 Список “неприкасаемых”.
- 05:53 Последний козырь Порошенко взял у Гитлера.
- 03:48 Томос помог? Почему на Украине Церковь гонят, а она укрепляется (ВИДЕО).
- 02:05 Жители Донецка о выборах на Украине.
- 02:00 Порошенко предложили ввести санкции против слова «Россия».
- 01:43 Объявление по выборам (важно).
- Вчера 23:53 Выборы под дулом автоматов.
- Вчера 19:51 Как качнуть охрану диктатора своими силами.
Украина объявила о создании электромагнитного оружия
Украинское государственное предприятие «Спецтехноэкспорт» объявило о создании «мощного электромагнитного оружия».
«Предприятия оборонного комплекса разработали и освоили производство электромагнитного оружия, предназначенного для поражения различных типов военных объектов и систем энергопитания и передачи данных. „Спецтехноэкспорт“ отмечает, что новое оружие способно вывести из строя любую технику или объекты инфраструктуры, которые оснащены электронными системами», — заявили в пресс-службе компании.
Принцип работы электромагнитного вооружения состоит в том, что создается мощное электромагнитное излучение, которое приводит к выходу из строя радиоэлектронной аппаратуры, которая есть в составе вооружений и военной техники, или создает значительные препятствия ее нормальной работе.
Такой тип вооружения использует только энергию электромагнитного излучения, поэтому его действие прямо не угрожает здоровью человека. В то же время такие системы способны создать врагу значительные проблемы и нанести потери среди объектов инфраструктуры и техники.
Учитывая высокую наукоемкость и значительные финансовые затраты (ни тем, ни другим Украина похвастаться не может — прим. РВ), которые требовались для разработки и создания нового типа оружия, «Спецтехноэкспорт» в 2014–2015 годах провел работу по поиску иностранных партнеров, которые были готовы вложить деньги в украинский проект и заключил соглашение с военной компанией из Индии. Привлеченные иностранные средства были направлены на создание научно-технической документации и производство опытных образцов.
«Благодаря проведенной работе, украинские ученые и разработчики получили надлежащий уровень финансирования, что позволило им создать новые рентабельные продукты. Также, благодаря этому проекту, Украина присоединилась к закрытому клубу государств, работающих над созданием высокоэффективного электромагнитного оружия», — заявил директор предприятия Владислав Бельбас.
Новое электромагнитное оружие может эффективно применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны и т. д. без риска нанесения вреда гражданскому населению.
«В феврале 2019 предприятие „Спецтехноэкспорт“ уже осуществило поставку в Индию первой партии нового типа оружия и проводит переговоры по поставкам дополнительной партии указанных изделий. В то же время, оборонные предприятия Украины готовы, в случае заинтересованности со стороны силовых структур и направления соответствующего заказа, развернуть серийное производство электромагнитного оружия для украинской армии», — уточнили в «Спецтехноэкспорте».
Читайте также: «Пускай попробуют войти» — Армия ДНР готова дать отпор ВСУ под Горловкой (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Порошенко запустил «поезд для орков» перед выборами (ФОТО)
В субботу, 30 марта, Петр Порошенко запустил новый ночной экспресс Киев — Мариуполь — Киев. И немедленно похвастал этим в соцсети.
«Для меня это было принципиальным вопросом, чтобы город-форпост Мариуполь имел качественное железнодорожное сообщение с Киевом. Чтобы наши военные, участники боевых действий и миллионы других пассажиров могли комфортно и быстро добраться до Донбасса», — сказано в сообщении.
Ранее «порохобот» (проплаченный журналист и блогер, активно агитирующий за Порошенко — прим. РВ) Виктор Литовченко заявил, что данный поезд пустили для «убеждения орков».
«Потому что ничто лучше не убеждает орков, чем спокойная и комфортная жизнь в Мариуполе», — написал Литовченко, побывав на спецвстрече Порошенко с блогерами и узнав о планах пустить этот поезд.
Орками на Украине ласково и толерантно называют жителей Донбасса и часто в целом пророссийски настроенных граждан, в 2014-2015 годах так называли ополченцев.
Накануне в Харькове активисты изъяли сахар и гречку для пенсионеров с агитацией Порошенко.
Кроме того, в день тишины перед выборами Порошенко устроил публичный молебен.
Читайте также: Улицы украинских городов заполонили «зелёные человечки» в масках и с оружием (+ВИДЕО, ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На Украине начались выборы президента
На Украине стартовал первый тур президентских выборов. В окончательном списке кандидатов — рекордное число 39.
В списки избирателей внесены свыше 35,6 млн граждан, из них место голосования сменили более 315 тыс. человек, что позволит проголосовать не по месту прописки.
Чтобы реализовать свое право голоса, придя на участок (до 20:00), каждый избиратель должен получить у члена участковой комиссии избирательный бюллетень. Основанием для этого является предъявление документа, подтверждающего личность и гражданство Украины: паспорт, временное удостоверение гражданина Украины, а для военнослужащих срочной службы — военный билет.
Как сообщала «Русская Весна», вчера улицы украинских городов наводнили «зелёные человечки».
Оставайтесь с нами, будем следить за украинскими «выборами под дулами автоматов вместе».
Читайте также: Последний козырь Порошенко взял у Гитлера
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Список “неприкасаемых”
В рамках грызни пауков в банке, бывший командир карательного батальона "Айдар" выложил список из 13 фамилий, которых запрещает критиковать американское посольство на Украине.
Список утвержден послом Йованович.
1. Лещенко
2. Найем
3. Залинчук
4. Гладковский (Свинарчук)
5. Вакарчук
6. Гонтарева
7. Гриценко
8. Ложкин
9. Пасенюк
10. Березенко
11. Гордон
12. Яценюк
13. Пашинский
Появился список вот здесь https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2365392630358507&set=a.1652585378305906&type=3&theater с ссылкой на то, что с ним был знаком пока еще ген.прокурор Луценко.
Сам документ особо не удивил, и без него было известно, что США управляют "внутренней" политикой Украины директивными методами. Люди из списка также не удивили – все так или иначе связаны с гос.переворотом 2014 года и поднялись за его счет и десятков тысяч убитых в ходе гражданской войны.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Последний козырь Порошенко взял у Гитлера
Военкор Управления Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань прокомментировал появление нового темника у т.н. порохоботов (жаргонное наименование сторонников политики пока ещё действующего президента Украины, которые активно его поддерживают).
«Порохоботы» получили новый темник и на все лады гоняют мысль о том, что Украине «нужен президент украинец» по национальности. Намекая на то, что Зеленский еврей, а Тимошенко армянка. Понятно, что с учётом лица самого Порошенко (не смотря на суффикс фамилии) вспоминается старый анекдот о том, что бьют не по паспорту, а по морде. Но это ладно, мало ли людей с раздвоением личности… Я, конечно, хотел поговорить о другом, о грустном, а не о форме носов.
Итак, в 2019 году кандидат в президенты европейской страны с третьим рейтингом на полном серьёзе использует национальность гражданина как последний и важнейший козырь в предвыборной борьбе. Отдельно намекая на еврейское происхождение главного конкурента.
Это делается уже после использования тезисов про «один язык», «одну веру» и «одну страну». Последний вместо более известного «одна нация». Я подчёркиваю: это не скинхед вещает из подполья. Это не отверженный миром лидер африканского племени. Это президент страны и кандидат на следующий срок.
И в этом страшно то, что подобное на Украине уже не смущает никого. Там это нормально, и необходимость президента определённой национальности обсуждается с практической точки зрения. Как в Европе. Только в Европе 85-летней давности.
Читайте также: Чем обернутся выборы президента Украины для Донбасса? — прогноз Комбрига ДНР
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Томос помог? Почему на Украине Церковь гонят, а она укрепляется (ВИДЕО)
После получения раскольниками томоса на УПЦ началось беспрецедентное давление. Ее храмы захватывают, прихожан избивают. Но при этом ее поддерживает все больше украинцев, рассказывают в украинском Союзе православных журналистов.
11 октября 2018 года Синод Фанара представил ряд скандальных решений, которые практически взорвали православный мир. Наибольшее внимание тогда привлекли пункты о восстановлении Константинополем в Украине древней Киевской митрополии и отмена Фанаром всех прещений, наложенных на Филарета и Макария.
ТСН: «Эта формулировка звучит, как признание каноничными и патриарха Филарета и митрополита… Макария».
И за этими скандальными решениями как-то совсем незамеченным остался последний пункт документа, который гласил:
«призывать все вовлеченные стороны избегать присвоения церквей, монастырей и другого имущества, а также любых других актов насилия и возмездия, чтобы мир и любовь Христовы восторжествовали».
Практически во всех заявлениях патриарха Варфоломея и других иерархов Фанара по Украине уверенно говорилось о том, что Константинополь несет украинскому Православию лишь мир и единение.
Даниил Зелинский, экзарх в Украине, архиепископ Константинопольского патриархата:
«Мы приехали сюда не для того, чтобы разделить украинское Православие, а наоборот — сделать еще больше шагов, чтобы принести еще больше единения для Украинской Православной Церкви».
Митрополит Гальский Эммануил, глава «объединительного Собора» читает приветственное слово патриарха Варфоломея «Собору»: «Наша цель и наш критерий, Константинопольской Церкви совершение того, что может объединить священных детей».
Но тогда зачем нужен был такой странный пункт? Ведь какие могут быть «присвоения церквей и акты насилия» в ставшей единой и счастливой Церкви под патронатом Фанара?
Однако этот пункт существует, и вписан он был не случайно. И его полезно вспоминать тем, кто считает, что в Константинополе просто не знали о реальном положении вещей в Украине и искренне считали, что выдача Томоса раскольникам принесет всем православным Украины мир и благоденствие. Знали. И он был написан именно для того, чтобы снять с себя ответственность. И этот пункт до боли напоминает известный эпизод в Евангельской истории, когда Понтий Пилат символично умыл свои руки.
Томос, как сигнал к захватам
Враждебность к верующим Украинской Православной Церкви со стороны раскольников и «патриотически» настроенных граждан существовала у нас давно. Но то, что творится сейчас по селам Западной и Центральной Украины иначе, как травлей, бандитизмом и рейдерством, назвать нельзя.
Буквально каждый день СМИ, центральные и местные власти бодро рапортуют о «добровольном переходе» в новую структуру того или иного прихода УПЦ.
Сценарий таких «переходов» обычно один и тот же: церковная община, согласно принятому закону Украины 4128-д проводит свое собрание и голосует за верность Украинской Православной Церкви. Однако параллельно активисты Киевского патриархата, местная власть и радикалы проводят другое собрание, которое также называют сборами церковной общины. Их решение противоположное — о переходе в ПЦУ. И хотя там голосуют люди, которые в храм не ходят и часто даже не являются православными, власти принимают именно их сторону и бодро рапортуют о состоявшемся переходе.
Однако, что же происходит с верующими, которые абсолютно законно голосуют за верность УПЦ? И что происходит с их храмом?
Все просто — верующих выгоняют. Кто не согласен — бьют и вышвыривают.
Двери храмов срезают болгаркой.
Иногда пилят бензопилой
Иногда — просто ломают ломом.
И таких случаев так много, что в рамках одной программы все показать невозможно.
Как видим, вмешательство Фанара не только не принесло мир и единство православным Украины, а наоборот — поставило страну на грань религиозной войны. Священники и епископы, сообщая в соцсетях об очередном захвате, часто сопровождают это хештегом — Варфоломей, смотри!
Однако возникает вопрос — а куда же переводят все эти захваченные храмы?
Казалось бы, вопрос странный — конечно же в ПЦУ.
Однако даже при самом поверхностном анализе этой структуры неминуемо возникает множество вопросов. И главные из них — почему туда не принимают общины из УПЦ КП и УАПЦ и существует ли ПЦУ вообще?
Почему общины раскольников не переходят в ПЦУ
Структура каждой Поместной Церкви в целом везде одна и та же. Община прихода входит в структуру местной епархии и подчиняется ее правящему архиерею. В свою очередь, все епархии Церкви подчиняются религиозному центру — митрополии или патриархии, которой управляет Предстоятель.
И Киевский патриархат и УАПЦ полностью скопировали такую структуру.
Принято считать, что ПЦУ возникла 15 декабря 2018 года на «объединительном Соборе». Тогда, напомним, Фанар, который никогда не признавал Киевский патриархат и УАПЦ, настоял, чтобы эти структуры были распущены. И раскольники заявили, что данное требование было выполнено.
Епифаний: «Был поставлен вопрос и условие, что пока не будет подписанного решения про роспуск Киевского патриархата, представители Вселенского патриарха не начинают работу Поместного Собора».
То есть, 15 декабря прекратили свое существование и Киевский патриархат и автокефалы. Что это означает? А означает, что структуры обеих раскольнических Церквей полностью ликвидируются. Упраздняются их епархии, а все, ранее принадлежащие приходы, около 6000, с этого момента не подчинены никому.
Следующим шагом уже в новой Церкви, ПЦУ, должно было стать создание новых епархий, назначение епархиальных архиереев, а — затем проведение в каждом приходе бывших УПЦ КП и УАПЦ собраний с целью войти в новую структуру.
Экс-митрополит Александр (Драбинко): «Как бывшие УПЦ КП и УАПЦ они же тоже должны переходить в новую структуру. Мы почему-то это упускаем из вида. Они же не автоматически, они же не перерегистрировались.
Они тоже имеют свой устав и им тоже нужно проводить такие же собрания, какие проводятся (по переходу из УПЦ, — прим. ред.) на сегодняшний день. Они не автоматически слились и включились, нет»!
Протоиерей Александр Бахов, глава юридического отдела УПЦ: «Все религиозные общины Киевского патриархата и УАПЦ, учитывая то, что их руководство решило прекратить деятельность и войти в состав так называемой Православной Церкви Украины, они должны принять соответствующее решение в соответствии со своими уставами, в протокольной форме, про то, что они меняют свое подчинение и переходят в так называемую Православную Церковь Украины».
Решение о создании епархий должны были принять на заседании Синода ПЦУ. И такое решение было принято.
4 марта 2019 Синод ПЦУ создал Переяславско-Вишневскую епархию. Одну. С комментарием «в виде исключения». И эта епархия была создана для экс-митрополита Александра Драбинко и предназначена исключительно для переходов из Украинской Православной Церкви. И все. Больше ни одной епархии в ПЦУ не создавали.
Экс-митрополит Александр (Дарабинко): «Я бы сказал, что сегодня Православная Церковь Украины состоит исключительно из приходов Украинской Православной Церкви».
Парадоксальная ситуация — УПЦ КП и УАПЦ, которые якобы распущены, с регистрации Минюста не сняты и по-прежнему функционируют. Их епархии не объединяются в одну структуру, дублируют друг друга и сменив название на ПЦУ все так же существуют отдельно. Например, в Тернополе есть епархия ПЦУ (которая УПЦ КП) и епархия ПЦУ (которая УАПЦ) и у каждой — свой архиерей. Так же обстоит ситуация на Волыни, а в Виннице — вообще три епархии и три архиерея.
Но главное — приходы УПЦ КП и УАПЦ не проводят своих собраний для перехода в ПЦУ, туда загоняют только общины канонической Церкви.
Протоиерей Александр Бахов, глава юридического отдела УПЦ: «Ни один приход УАПЦ не перешел в ПЦУ. Точно так же можно сказать и о Киевском патриархате, религиозный центр которого зарегистрирован, не ликвидирован, у них есть свои центры, епархии по всем регионам. А также ни один приход из УПЦ КП не перешел в ПЦУ. Но почему-то все пытаются насильственным способом, при участии представителей местной власти, правоохранительных органов „помочь“ перевести приходы Украинской Православной Церкви в так называемую Православную Церковь Украины».
И за те храмы, которые удается отобрать у УПЦ, раскольники дерутся уже между собой.
Так в селе Шклинь на Волыни общину Борисо-Глебского храма УПЦ 4 марта перевели в ту епархию ПЦУ, которая УАПЦ. Однако вскоре пришли другие рейдеры, из той ПЦУ, которая Киевский патриархат, и со скандалом перевели храм к себе.
Почему верующие УПЦ молятся, а рейдеры ПЦУ поют гимн
Получив Томос, раскольники внутренне никак не изменились. И это можно легко проследить по тому, как ведут себя активисты ПЦУ, которые приходят захватывать храмы Украинской Православной Церкви. В каждом таком случае бросается в глаза контраст — верующие УПЦ поют молитвы, активисты ПЦУ поют гимн.
И даже в тех случаях, когда патриотическим рейдерам удается захватить церковное здание, община Церкви никуда не исчезает. На самом деле из сотен переходов в виртуальную ПЦУ, которые озвучивает власть, в реальности на конец марта перешло 43 общины.
Протоиерей Александр Бахов, глава юридического отдела УПЦ: «В так называемую религиозную группировку „Православная Церковь Украины“ перешло 43 общины УПЦ».
А что же остальные сотни общин?
Остальные никуда не переходят и ни с кем не объединяются. Они служат Христу.
Блаженнейший Онуфрий: «Христос был на земле и то не было единства. Одни шли за Христом, другие шли против Христа. И так история продолжается до наших дней. Одни идут за Христом, другие идут от Христа. А мы идем за Христом и хотим быть с Христом».
Почему Церковь гонят, а она укрепляется?
Верующие УПЦ служат по хатам, гаражам, сараям, а то и просто перед своими захваченными храмами. Они выбирают такой путь. И складывается парадоксальная ситуация, когда несмотря на массовую пропаганду ненависти к УПЦ, все больше людей публично заявляет о своей принадлежности к канонической Церкви.
В Праздник Торжества Православия десятки тысяч людей вышли на крестные ходы УПЦ по всей Украине. И священники отмечают, что крестоходцев стало значительно больше, чем в предыдущие годы. Особенно многолюдным был крестный ход в Ровно — регионе, где при содействии властей происходят многие десятки захватов, а против священников СБУ открывает криминальные дела. Сами люди на такие парадоксы иронично говорят — Томос помог.
И Томос действительно помог, жизнь Церкви меняется на глазах — священники стали осознавать, что в приходе ценен каждый вверенный ему прихожанин, верующие стали ценить свой храм и понимать, что это не просто место, куда они по привычке приходили по воскресеньям, что это их семья, место встречи с Богом, которого они могут лишиться.
Когда вся государственная машина и СМИ брошены на пропаганду карманной политической Церкви и на уничтожение Церкви истинной, эффект получается совершенно обратный. Гонения на Церковь всегда приводили к ее укреплению и возвеличиванию. И слова святого князя Александра Невского «Бог не в силе, а в правде» и в наше время получают свое очередное подтверждение.
Читайте также: Популярная телеведущая отказалась от гражданства Украины (ВИДЕО)
Ярослав Нивкин
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Жители Донецка о выборах на Украине
Опрос на улицах Донецка о выборах на Украине.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Порошенко предложили ввести санкции против слова «Россия»
На официальном сайте президента Украины опубликована петиция, в которой предлагается изменить нормы написания слова «Россия» в украинском языке.
Автор инициативы, некто Роман Максимчук, предлагает ввести «санкции в области правописания» в отношении Москвы. В частности, он призывает писать слово «Россия» со строчной буквы.
«Внедрить нововведения в СМИ, книгопечатание, документооборот и тому подобное», — говорится в петиции.
Странная, даже по украинским меркам, инициатива была размещена на портале 26 марта. На данный момент ее поддержали 22 человека.
Читайте также: Улицы украинских городов заполонили «зелёные человечки» в масках и с оружием (+ВИДЕО, ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Объявление по выборам (важно)
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Выборы под дулом автоматов
"Крым сделал выбор под дулом российских автоматов" (с)
А нет, постойте, это Киев, Одесса, Тернополь и это выборы на Украине.
Радио Свобода Mode On
Улицы обезлюдели. Люди боятся выйти на улицу.
Оккупационная власть готова пресекать любой голос недовольства.
Блокированы железнодорожные вокзалы, чтобы никто не смог уехать от выборов.
Выборы под дулом пулемета!
Любимые места отдыха горожан превратились в запретную зону.
Агенты спецслужб в штатском наблюдают за "подозрительными" женщинами.
На обеспечение нужного результата брошена бронетехника.
Люди сторонятся непрошенных гостей.
Радио Свобода Mode Off
Кстати, при злочинной панде прекрасно обходились без военных патрулей.
Но теперь Украина достигла новых высот свободы.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Как качнуть охрану диктатора своими силами
К оглавлению | Источник: www.youtube.com