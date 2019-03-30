Новости Украины и Новороссии 30 марта 2019

Накануне украинских выборов западные СМИ пишут о полной непредсказуемости гонки, а также об атмосфере угнетенности, в которой будут выбирать президента. И связана она с провалом реформ, коррупцией и разочарованностью народа во власти, которая через пять лет после Евромайдана не только не смогла улучшить жизнь простых людей, а и непосильными тарифами и ростом цен подтолкнула многих к выезду на заработки за рубеж.

Жестче всего высказался Эдвард Лукас, известный британский публицист и старший вице-президент Центра анализа европейской политики.

«Кандидаты, за которых украинцы будут голосовать в воскресенье, представляют собой мрачную коллекцию клоунов и мошенников, представляющих поверхностные и упрощенные предвыборные программы», — написал эксперт в своей колонке в польском Fakt.

Кстати, как заметили наблюдатели, украинские выборы не очень широко представлены в западных СМИ, что, как правило, объясняют усталостью от Украины.

Подтасовки и #Сетка

На Западе от украинских выборов ждут массовых фальсификаций и подтасовок.

«Если выборы пройдут без мошенничества, это уже будет победа», — пишет Sveriges Radio (Шведское радио).

Но реальность говорит о том, что без обмана вряд ли обойдется, а это чревато новым Майданом.

«В Европе не исключают, что результаты выборов могут быть омрачены обвинениями в подтасовках и протестами», — прогнозирует Reuters.

Известно Западу и о #Сетке — выстроенной Порошенко системе подкупа избирателей.

«Министерство внутренних дел открыло расследование по поводу выплат избирателям в пользу президента, заявив, что тысячи людей получают по 40 долларов каждый, часто из государственного и местных бюджетов», — пишет Bloomberg.

«Кампания Петра Порошенко мобилизовала значительные ресурсы, и избиратели были куплены до голосования, например, посредством адресной социальной помощи тем, кто ранее были определены как готовые голосовать за уходящего президента. Два миллиона пенсионеров получат не менее 100 долларов», — пишет Liberation.

При этом между строк читается сарказм по поводу того, что на критику у власти по-прежнему один ответ — «рука Кремля».

«Порошенко, который категорически отрицает правонарушения и повысил пенсии в преддверии голосования, называет всех своих оппонентов агентами российского лидера Владимира Путина, назвав выборы борьбой между ним и Кремлем», — отмечает Bloomberg.

Зеленский vs Порошенко: 50 на 50

Кто победит в гонке, никто пророчить не берется.

«Это первый случай в истории Украины, когда нельзя сказать наверняка, кто выйдет во второй тур», — отмечает эксперт Atlantic Council.

Хотя версии есть. Впрочем, и они мало что проясняют.

«Зеленский, скорее всего, выиграет в борьбе с Тимошенко, но вероятность его победы в борьбе между ним и действующим президентом Петром Порошенко составляет 50 на 50», — говорит в интервью CNBC Отилия Дханд, вице-президент Teneo Intelligence.

По ее мнению, вероятность того, что во втором туре выборов встретятся Порошенко и Зеленский, составляет 60%.

«Порошенко, скорее всего, выйдет во второй тур, где его соперником будет Зеленский», — солидарен Atlantic Council.

Европейцы предпочли бы победу Порошенко — «дьявола, которого мы знаем», как выразился National Interest.

При всех его недостатках для Запада действующий президент — самый удобный кандидат, поскольку ради получения международных кредитов он согласен и дальше поднимать цены на коммуналку, а также обещает продолжать бороться с Россией, что, конечно, надолго отдалит перспективу наступления мира на Донбассе. Да и коррупция скорее всего продолжит расцветать.

Порошенко: коррупция, безнаказанность и борьба с Россией

При Порошенко, отмечает Reuters, борьба с коррупцией зашла в тупик, и преобладает культура безнаказанности.

«Порошенко очень отстает в опросах перед первым туром президентских выборов, который пройдет на этой неделе. Он не герой и не злодей. Он руководил страной после того, как революция в 2014 году свергла пророссийского предшественника Виктора Януковича, а Москва аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе. Однако, Порошенко также вполне типичный постсоветский олигарх, который не реформировал политическую, юридическую и экономическую системы своей страны должным образом», — пишет Washington Post.

Liberation называет Порошенко «уходящим в отставку президентом с наивысшим антирейтингом и „королем шоколада“, потерявшим доверие».

По мнению издания, он «не смог сдержать свои обещания по очищению системы, не смог провести реформы и деолигархизировать страну, при этом объединил вокруг себя воинствующих патриотов. Он уличен в коррупции, в незаконном обогащении, в связях с олигархами и в подкупе избирателей».

Британский журналист Эдвард Лукас пишет, что Порошенко цинично разыгрывает националистическую карту, и это привело к тому, что «группа крайне правых бандитов действуют в стране с позорной безнаказанностью», а доминирование украинского языка в общественной жизни отчуждает языковые меньшинства — венгров, поляков и румын, а также русских.

«Плохим примером является то, что он не смог отделить власть от своих собственных интересов и бизнес-интересов своих друзей», — пишет Лукас.

По его мнению, Запад «неправильно относится к нему слишком доброжелательно».

Такую снисходительность на Западе объясняют тем, что знают, чего от него ждать.

«У Порошенко очень четкая позиция, по крайней мере, на бумаге, она заключается в противостоянии России и следовании проевропейским взглядам. Он не идеален, но мы его знаем, мы с ним работали», — признается в разговоре с Reuters один из европейских дипломатов.

Но даже в случае победы Порошенко будет все сложнее получать международную помощь при прогрессирующей коррупции.

«Порошенко не стоит принимать помощь Запада как должное, и его обязательно призовут к ответственности за неудачи на антикоррупционном фронте и за неспособность обеспечить проведение свободных и честных выборов», — отметил в разговоре с CNBC Тимоти Эш, старший аналитик Bluebay Asset Management по развивающимся рынкам.

При этом без поддержки Вашингтона, которой действующий президент так и не смог заручиться, выиграть будет непросто.

«Если Порошенко не наберет достаточного количества голосов в первом туре, он сможет „поблагодарить“ за это Юрия Луценко. Несмотря на то, что они близкие друзья, складывается впечатление, что генпрокурор делает все возможное, чтобы добиться поражения действующего президента. Его угрозы уголовными расследованиями против Тимошенко и экс-министра обороны Анатолия Гриценко, его рассказы о каких-то „списках неприкасаемых“ от посла США и о том, что Киев якобы не получил американскую техническую помощь в размере четырех миллионов долларов — все это вбивает клин между Вашингтоном и Порошенко. А действующему президенту нужна поддержка США для победы», — пишет Atlantic Council.

Тимошенко по самоуверенности сравнили с Клинтон

У Тимошенко, «нерушимой «газовой принцессы», как называет ее Liberation, в отличие от Порошенко, больше мостов со Штатами. Впрочем, они шаткие — Запад не скрывает недоверия к Леди Ю.

«Тимошенко постоянно налаживает мосты с американским дипломатическим сообществом и позиционирует себя прозападным кандидатом, благодаря участию в борьбе с мошенничеством во время и после Оранжевой революции. Однако некоторые западные лидеры обеспокоены тем, что отмена ею реформ Порошенко и неустойчивые отношения с Международным валютным фондом могут еще больше дестабилизировать нацию, создавая вакуум для оказания влияния Россией», — пишет National Interest.

В целом бывшего премьера считают «весьма противоречивым кандидатом для ЕС». С одной стороны, при Януковиче она сидела в тюрьме, с другой — к ней возникают вопросы в основном из-за скандальной газовой сделки с Россией.

«Тимошенко поддерживает интеграцию Украины в НАТО и ЕС, но также лучше всех сможет договориться с Владимиром Путиным, с которым она сотрудничала много лет», — пишет Liberation.

«Она в некоторой степени утратила отблеск мученичества», — заявил Reuters один из дипломатов.

Одним из краеугольных камней своей программы Тимошенко сделала снижение тарифов на газ, но «для большинства украинцев она продолжает воплощать старомодную систему, основанную на коррупции», полагает Liberation.

На Западе Тимошенко сравнивают с Хиллари Клинтон, которая была слишком самоуверенна, но неожиданно проиграла шоумену Дональду Трампу.

«Если Тимошенко не пройдет во второй тур, ей придется винить лишь свою чрезмерную самоуверенность. Она повторяет ошибку Хиллари Клинтон во время выборов в США в 2016 году. Все заявления украинского экс-премьера говорят о том, что она рассматривает выборы „как собственную коронацию“, а не как реальное состязание. Тимошенко позволяет себе сомнительные комментарии, как и Клинтон, в частности, когда говорит о том, что якобы министра здравоохранения Ульяну Супрун прислали „иностранцы“, чтобы она „ставила эксперименты на украинцах“. В отличие от Клинтон, Тимошенко ведет активную агитацию во всех регионах страны. Впрочем, ее чрезмерная самоуверенность может ей навредить», — пишет Atlantic Council.

Неопытный, но искренний Зеленский

В отношении к фавориту гонки — Владимиру Зеленскому — чувствуется настороженность, но в то же время сквозит и симпатия.

Пишут, конечно же, о возможном сговоре Зе с Коломойским, который оба отрицают, и об отсутствии политического опыта у кандидата.

Впрочем, как сказала National Interest Катарина Куинн-Джадж, старший украинский аналитик Международной кризисной группы, большинство украинцев «не видят в этом серьезной угрозы», поскольку «когда вы смотрите на другую альтернативу, трудно понять, насколько она может быть хуже».

При этом собеседники Reuters в Брюсселе признались, что Зеленский выглядит «вполне искренним». И добавили: «Но мы можем судить лишь по результатам».

Избрание новичка в политике National Interest называет «желанным глотком свежего воздуха» в стране, втянутой в коррупционные скандалы и населением, которое не доверяет власти.

«Люди надеются на обновление элиты, на новых людей во власти, которые привнесут что-то свежее в жизнь страны. От коррупции и обмана устали все», — передает Sveriges Radio.

«Зеленский — уроженец юго-восточной Украины и сам русскоговорящий. Кандидат намекал на проведение дипломатических переговоров с Россией с целью положить конец войне на востоке Украины, в отличие от Порошенко, который утверждает, что война позволила Украине создать для себя новую идентичность», — продолжает National Interest.

В то же время, по мнению Liberation, комик не вышел за рамки вымышленного персонажа Голобородько.

«Его проект остается расплывчатым», — заключает издание.

Голосование за кандидатуру Зе называют классическим примером протестного голосования. Что, однако, может сыграть против него во втором туре.

«Первый тур дает избирателям возможность выразить свое неодобрение, но в случае, когда голосование действительно будет иметь значение, избиратели могут пересмотреть свою позицию и не поддержать Зеленского», — полагает Atlantic Council.

Жизнь после Януковича сильно подорожала

В то же время главный аргумент против Порошенко — бедность и растущие цены.

«Многие украинцы находятся в худшем положении после того, как был свергнут их лидер, поддерживаемый Кремлем», — заключает Bloomberg.

О том, что после Майдана простым украинцам стало жить хуже, наглядно показывает издание в виде сравнительной таблицы.

Курс доллара упал с 8 до 27 гривен, при этом средняя зарплата не только не выросла, а и уменьшилась (333 доллара вместо 396 долларов), а пенсия рухнула со 178 до 89 долларов. Самым впечатляющим стал скачок цен на газ: с 91 до 314 долларов за 1 тысячу кубометров. Уровень инфляции при «злочынной владе» был 0,8%, а при Порошенко вырос аж до 8,8%. Население поредело на целых 3 миллиона — с более чем 45 до 42 миллионов.

«После двух революций, вечных обещаний покончить с коррупцией и лишь отдаленной перспективы членства в Европейском союзе, разочарование поглощает Украину. Уровень жизни упал, на востоке гремит война с российскими сепаратистами, затягивая Украину в более широкую геополитическую борьбу восток-запад, которая вновь разожгла военные действия времен холодной войны. Сотни тысяч граждан уехали в другие части Восточной Европы», — пишет Bloomberg.

Усталость Запада от Украины и связи с Россией

Теперь, по мнению издания, многие украинцы задаются вопросом — не потеряют ли через какое время США и Западная Европа интерес к их стране.

А потерять его, похоже, могут быстрее, чем думается.

«Запад по-прежнему готов защищать Украину. Однако инвесторы нервничают и указывают на нестабильность Киева в проведении реформ. На фоне давления России и внутриевропейских проблем бороться с „усталостью от Украины“ заинтересованным сторонам все тяжелее», — заключает Reuters.

«Мне кажется, что Запад смеется над нами, потому что мы постоянно просим денег. Мы могли бы улучшить нашу экономику и открыть заводы сами, не обращаясь за помощью. Коррупция остается прежней. В здравоохранении, в образовании, везде — деньги, деньги, деньги», — цитирует Bloomberg 69-летнюю Аллу Жилку, пенсионерку их Мариуполя, которая признается, что ей стало труднее жить, чем раньше: труднее покупать еду, оплачивать счета за коммунальные услуги.

И даже среди явных сторонников Майдана царит разочарованность.

«Было бы хуже без революции. Мы бы превратились в Северную Корею. Не было бы свободы слова. Но я думаю, что Порошенко мог бы справиться с конфликтом лучше. Он пообещал быстро закончить войну и не сделал этого», — жалуется Bloomberg 37-летний Николай Савка, бывший военный из Киева.

Другой фактор выборов — связи с Россией, которые остаются, несмотря на антироссийскую политику нынешней власти.

«Хотя нынешнее правительство решительно настроено на сближение с Европой и Западом, украинская политика и сами политики тесно связаны с Россией, что придает предстоящему голосованию более глубокое геополитическое значение», — пишет CNBC.

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Александра Харченко