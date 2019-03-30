Новости Украины и Новороссии 30 марта 2019
- 12:20 Слепые глаза и глухие уши: мандат миссии ОБСЕ на Украине продлён на год.
- 11:23 Аты-баты, шли дебаты.
- 09:56 Петины истерики.
- 08:30 Порошенко рассказал, когда закончится война на Донбассе.
- 08:00 Чем обернутся выборы президента Украины для Донбасса? — прогноз Комбрига ДНР.
- 06:54 Россия готовится к поглощению Донбасса, — украинский пропагандист (ВИДЕО).
- 06:22 Россия должна повлиять на выборы украинского президента.
- 05:50 Катастрофа для Донбасса откладывается: Киев нашёл временный выход.
- 04:48 «Мрачная коллекция клоунов и мошенников» — западные СМИ об украинских выборах.
- 03:57 Сербия: Международная премьера «Донецкой Вратарницы» к 20-летию бомбардировок Югославии (ФОТО, ВИДЕО).
- 02:16 Так когда извинитесь перед всеми нами, Порошенко?.
- Вчера 23:51 Интервью с президентом.
- Вчера 22:45 Порошенко хочет закупить новейшее оружие.
- Вчера 22:16 СБУ участвует в выборах на стороне Порошенко, — правозащитники.
- Вчера 21:33 Ответ на ответ Охлобыстина.
Слепые глаза и глухие уши: мандат миссии ОБСЕ на Украине продлён на год
Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине ещё на один год. Об этом сообщается на сайте организации в субботу, 30 марта.
«Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал вчерашнее решение Постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии в Украине (СММ) еще на один год, и призвал к дальнейшей поддержке международных наблюдателей и национального персонала на местах», — говорится в сообщении.
Глава МИД Словакии напомнил, что СММ была уполномочена «устанавливать факты конкретных инцидентов и сообщать о них, в том числе о предполагаемых нарушениях основных принципов ОБСЕ, на всей территории Украины».
«Наблюдатели — это глаза и уши организации, да и всего международного сообщества, и они непосредственно способствуют предотвращению дальнейшей эскалации», — всерьёз заявил Лайчак.
Справка
СММ ОБСЕ была создана решением Постоянного совета ОБСЕ 21 марта 2014 года. Ее задача декларируется следующим образом: «способствовать миру, стабильности и безопасности путем мониторинга на всей территории Украины, содействия диалогу на местах с целью снижения напряженности и содействие нормализации ситуации».
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Аты-баты, шли дебаты
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Петины истерики
Номер кошелька «Вопросы Порошенко» – 410015735774328
https://money.yandex.ru/to/4100157357…
На всякий случай Paypal anatolijsharij@gmail.com оплата вкладкой «товары и услуги» с обяз пометкой «Петя».
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Порошенко рассказал, когда закончится война на Донбассе
Действующий президент Украины Петро Порошенко считает, что мир на Донбассе наступит «после освобождения последнего клочка украинской земли и последнего военнопленного».
«Запишите и запомните — война будет закончена в тот же день, когда будет освобожден последний клочок украинской земли, в тот самый день, когда будет освобожден последний военнопленный», — пафосно заявил Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов вечером в пятницу.
Он добавил, что Киев «не намерен отказываться от продолжения борьбы» и пообещал (вернее, пригрозил) «делать всё, что от нас зависит, чтобы на Донбасс как можно быстрее пришёл мир».
«Мы будем бороться за освобождение украинской земли, будем бороться за освобождение украинских пленных и будем бороться и делать все, что от нас зависит, чтобы как можно быстрее пришел мир. Но мир, а не капитуляция», — пояснил Порошенко.
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Чем обернутся выборы президента Украины для Донбасса? — прогноз Комбрига ДНР
Военно-политический деятель ДНР, командир бригады «Восток» Александр Ходаковский прокомментировал ситуацию вокруг предстоящих выборов президента Украины.
«Конечно, я не абстрагировался от ситуации на Украине и имею свою точку зрения относительно перспектив её развития. Причины моего внимания понятны — сейчас ситуации там и у нас находятся в точке максимального сближения и, как я уже говорил, развитие ситуации у нас прямо зависит от обстоятельств, которые сложатся на Украине. И активизация на фронте, и выдача паспортов, и ещё много чего ждет только одного: кто придёт к власти на сопредельной территории.
Несмотря на публикуемые данные различных соцопросов, я придерживаюсь мнения, что Порошенко вырвет президентские выборы. На этот случай оппозиция готовится ко второму раунду и намеревается набрать большинство в парламенте, чтобы парализовать Порошенко на его уровне. Но я не разделяю оптимизма оппозиции.
Согласен, что её поддержка населением будет достаточной, чтобы не дать Порошенко набрать требуемое большинство в Раде, но есть один фактор, который нужно учитывать.
Предположим, силы, официальными лицами которых выступают Тимошенко, Бойко и Зеленский, объединят ресурсы и уравняют свой потенциал с потенциалом Порошенко. Тогда создастся патовая ситуация. Именно её имеет в виду третья сила, стоящая за спинами Вилкула, Мураева, Новинского…На чью сторону она станет — та сторона и получит большинство.
Эта фракция в этом парламенте будет самой дорогостоящей в истории украинской постсоветской политики. Вероятнее всего, именно от неё, сейчас плетущейся в хвосте избирательной кампании, будет зависеть итог политического противостояния на Украине.
И здесь стоит напомнить, что именно Ахметов, тесно аффилированный с этой группой, потерял на Донбассе больше других, но компенсировал потери как раз за счёт тесной связи с Порошенко. Что может предложить ему Россия, чтобы он слился с условно непротивороссийской группой Медведчука-Тимошенко-Левочкина-Коломойского? И будет ли Россия что-то предлагать? Вероятность того, что он выступит в коалиции с Порошенко, выше, чем в коалиции с его противниками, и тогда победа Порошенко будет полной.
Что дальше? Дальше — больше. Мы готовим выдачу паспортов, что само по себе — сильный шаг; готовимся к обострению — пока только морально, к сожалению; и пока все… Но Украина тоже готовится. Мало кто знает, что с первого января всем украинским юрлицам-потребителям предписано расторгнуть договоры с «Укринтерэнерго» и переподписать их с другими поставщиками электроэнергии. Отведённый срок в три месяца истекает как раз… первого апреля. Что нам до того? Все просто: предприятия «Вода Донбасса» и «Лисичанский водоканал».
Они питают наши территории, и они не перезаключили договоры. И не перезаключат по определённым причинам, что означает — у Украины появляется формальный повод не обеспечивать их электроэнергией.
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Отставить нас без воды — давний замысел партии войны. Но наших водных ресурсов не хватит больше, чем на пару-тройку месяцев — чем не способ попытаться поставить нас на колени?
Торговая блокада ударила по нам болезненно, но мы как-то живём и, если не процветаем, то, по крайней мере, приспособились. Удар по водоснабжению — это кардинально другое. Это подводит нас под черту: или мы, или они. У нас было много перемирий с романтическими названиями: хлебное, учебное, пасхальное, рождественское…похоже, эта фаза войны получит название — «водная».
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Россия готовится к поглощению Донбасса, — украинский пропагандист (ВИДЕО)
В России готовятся меры для поглощения территорий Республик Донбасса.
Первые шаги могут быть предприняты уже после выборов президента Украины, которые пройдут 31 марта, заявил украинский журналист Роман Цимбалюк.
«Здесь, в России, готовят дальнейшие шаги по поглощению оккупированных частей Донбасса. И какие-то решения будут оглашены сразу после выборов», — сказал пропагандист.
«Сначала россияне над этой территорией установили военный, потом информационный, потом финансовый и экономический контроль», — утверждает Цимбалюк.
Кроме того, он уверен, что Россия вскоре начнет раздавать свои паспорта жителям Донбасса, «а нам будет продолжать нашептывать, что Донбасс — это Украина, но мы его не отдадим».
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Россия должна повлиять на выборы украинского президента
Они хотели большей свободы и процветания. Было ощущение, что завтра все проснутся среди равных и сытых государств, а на правительственных зданиях будет развеваться флаг Евросоюза, который докажет всем, что они тоже Европа.
Казалось, что в огне Майдана рождается новая страна, светлое и прекрасное будущее.
Прошло пять лет, и флаг ЕС на зданиях действительно есть, но Украину так и не признали частью этой европейской тусовки, в которую она всеми силами стремится.
Кинули словно кость безвизовый режим за заслуги в борьбе с восточным соседом и продолжают выписывать чеки.
Но по долгам рано или поздно нужно платить.
Самое интересное, что во времена президента Виктора Януковича и правительства Николая Азарова в стране велась активная пропаганда евроинтеграции.
Руководство Украины медленно, но верно к этому шло, без всяких Евромайданов был бы у них безвиз, обещания, НАТО и кредиты.
Но, они не справились с внутренними силами, которые захотели откусить себе жирный кусок валютного пирога, а смотря сквозь пальцы на деятельность европейских и вашингтонских политтехнологов, проморгали и свои высокие посты, и государство.
Я не оправдываю Януковича, к нему много вопросов, и гнев народа вполне обоснован, но до новых выборов оставалось немного времени, и государственный переворот совсем не имел никого смысла. Не имел смысла для обычных людей.
Конечно, планы были амбициозные: Украина решила доказать, что она может без России, что для всего западного мира Киев более надежный и выгодный партнер, чем Москва. Настоящая альтернатива несговорчивого евразийского гиганта. Грандиозный замах и фатальный провал.
Я бы очень хотел, чтобы Украина процветала и развивалась, чтобы люди были счастливы, а страна уверенно себя чувствовала. Пусть даже без России.
Но вместо всего этого мы наблюдаем, что промышленность гибнет, ВВП падает, экономика в упадке, население нищает и вынуждено ездить куда-то на заработки, о свободе внутри страны и речи нет. Последнее советское наследие разворовано и сдано утиль.
Украина, которая была одной из самых богатых и перспективных республик СССР вынуждена выпрашивать унизительные кредиты и подачки.
Неужели этого добивались люди, стоящие в 2013–2014 годах в центре Киева?
Очевидно, что руководство России, следуя принципу «берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить», упустила ситуацию, даже плана действия на случай такого сценария просто не было.
Никто не верил до самого конца, что у наших границ может появиться такое враждебное государство.
Я понимаю, что принцип невмешательства во внутренние дела других государств является с нравственной и этической стороны оправданным, но нельзя забывать о своих стратегических интересах. Москва не мешала свободно жить Киеву и осуществлять ему свою независимую политику. К чему это привело?
Я сейчас не говорю о том, что нужно было полностью контролировать кого-то. Руководство России было обязано следить за политической атмосферой внутри Украины и влиять на нее.
Но, видимо, кто-то там считал, что экономическими льготами можно все решить. Я сразу хочу подчеркнуть, что ничего против независимой Украины не имею.
Мы должны были жить в единой стране, но раз не сложилось, то уже изменить ничего нельзя.
Мы с вами прекрасно знаем историю наших государств, она общая и непростая.
Да, я сейчас не прав: мы не должны мешать жить независимым странам. Но тут вопрос политический и стратегический.
По некоторым подсчетам, после развала СССР в экономику Украины было вложено около 250 миллиардов долларов.
Эти цифры обозначены правительством России в 2014 году. Тут скидки на газ и прочие экономические льготы с кредитами.
На этом фоне 5 миллиардов, которые были вложены Западом кажутся смешными, но они были эффективными и сделали свое дело.
Почему Россия так не может?
Народ Украины нам не чужой и нельзя к нему относиться равнодушно.
31 марта на Украине состоятся очередные выборы президента. Будет определен вектор движения страны на ближайшие годы. Но, не думаю, что он сильно изменится. Да и его невозможно изменить. Не сейчас.
В феврале 2019 года было зарегистрировано 44 кандидата. Эти выборы называют самыми грязными за всю историю страны, что неудивительно. Конечно, по сути, кандидата всего три: Порошенко, Тимошенко и Зеленский.
Если бы они прошли честно, то с большой долей вероятности победил бы Владимир Зеленский, который протеже Коломойского (так говорят), но это фантастика.
Я про честные выборы.
Петр Порошенко слишком уверенно себя чувствует, возможно, ему кто-то обещал победу. Хотя провал его пятилетнего президентства очевиден и победа кажется совсем нереальной.
Юлия Тимошенко давно хочет занять президентское кресло, по всем связям внутри страны и за ее пределами она вполне для этого подходит, но что-то у нее не получается. Может запад, устав от Порошенко, решит попробовать и этот вариант.
Все трое основных кандидатов не выгодны России, вряд ли с ними о чем-то можно будет договариваться на нормальных и партнерских условиях. Без восточных областей Украины сложно прийти к власти президенту, который учитывал бы разные взгляды внутри страны.
Поэтому ожидать каких-то изменений в наших отношениях не приходится.
Говорят, что возможен еще четвертый вариант, о котором никто не думает. Неожиданно выстрелит «темная лошадка», победив на выборах более популярных политиков и комиков.
России нужно готовить своего кандидата на следующие выборы, этим нужно было заниматься еще вчера, надеюсь, что в этом направлении делаются шаги.
Я сейчас не говорю о марионетке Москвы, которая будет управлять Украиной по указке из Кремля. Я говорю о кандидате, который должен создать условия для нормальных отношений.
Почему наши западные партнеры усаживают своих ставленников и занимаются перестройкой стран по своему принципу?
Это происходит не только на Украине, но и во всех странах, где есть сфера интересов ЕС или США.
Посмотрите на Венесуэлу, более свежий пример. Именно этому и нужно помешать. Чтобы в очередной раз Брюссель или Вашингтон по своему желанию не смогли усадить выгодного им политика.
Я уверен, что Россия и Украина должны быть в едином государстве. Наши судьбы связаны, наши родственные связи переплетены и нерушимы.
От того, что некоторые радикальные элементы говорят об обратном, это не изменится.
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Денис Балин, специально для «Русской Весны»
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Катастрофа для Донбасса откладывается: Киев нашёл временный выход
Решение о приостановлении отключения от электроэнергии украинских предприятий сферы водоснабжения, имеющих долги перед энергетиками, прокомментировал первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев.
Об этом «Русской Весне» сообщили в отделе по связям с общественностью и организационно-протокольной работы министерства строительства и ЖКХ.
«Ситуация с отключением электроэнергии целого ряда предприятий, которые задолжали за электроэнергию, — это результат несбалансированной политики украинского правительства.
Если бы были обесточены насосные станции первого, второго, третьего подъемов — в первую очередь пострадали бы жители Донецкой области на подконтрольной Украине территории из городов, которые непосредственно берут воду из канала.
Самое страшное, что после остановки канала и прекращения подачи воды возможно разрушение берм канала, и его нужно будет восстанавливать.
Остановка грозит технологическому процессу серьёзными неприятностями и большими впоследствии капитальными вложениями на восстановление», — обратил внимание Виталий Кижаев на возможные риски остановки канала «Северский Донец-Донбасс».
Напомним, что с 1 апреля госпредприятие «Укринтерэнерго» планировало массовые отключения предприятий – должников за электроэнергию на территории Украины.
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Но кабинет министров Украины принял решение продлить действие бессрочных договоров этого госпредприятия с водоканалами, пока последние не найдут другого поставщика электроэнергии либо не перейдут в статус защищенного потребителя.
Таким образом, отключения ряда важных объектов водоснабжения КП «Компания “Вода Донбасса”» от электроэнергии за долги на территории Донецкой области, временно подконтрольной Украине, пока не будет.
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«Мрачная коллекция клоунов и мошенников» — западные СМИ об украинских выборах
Накануне украинских выборов западные СМИ пишут о полной непредсказуемости гонки, а также об атмосфере угнетенности, в которой будут выбирать президента. И связана она с провалом реформ, коррупцией и разочарованностью народа во власти, которая через пять лет после Евромайдана не только не смогла улучшить жизнь простых людей, а и непосильными тарифами и ростом цен подтолкнула многих к выезду на заработки за рубеж.
Жестче всего высказался Эдвард Лукас, известный британский публицист и старший вице-президент Центра анализа европейской политики.
«Кандидаты, за которых украинцы будут голосовать в воскресенье, представляют собой мрачную коллекцию клоунов и мошенников, представляющих поверхностные и упрощенные предвыборные программы», — написал эксперт в своей колонке в польском Fakt.
Кстати, как заметили наблюдатели, украинские выборы не очень широко представлены в западных СМИ, что, как правило, объясняют усталостью от Украины.
Подтасовки и #Сетка
На Западе от украинских выборов ждут массовых фальсификаций и подтасовок.
«Если выборы пройдут без мошенничества, это уже будет победа», — пишет Sveriges Radio (Шведское радио).
Но реальность говорит о том, что без обмана вряд ли обойдется, а это чревато новым Майданом.
«В Европе не исключают, что результаты выборов могут быть омрачены обвинениями в подтасовках и протестами», — прогнозирует Reuters.
Известно Западу и о #Сетке — выстроенной Порошенко системе подкупа избирателей.
«Министерство внутренних дел открыло расследование по поводу выплат избирателям в пользу президента, заявив, что тысячи людей получают по 40 долларов каждый, часто из государственного и местных бюджетов», — пишет Bloomberg.
«Кампания Петра Порошенко мобилизовала значительные ресурсы, и избиратели были куплены до голосования, например, посредством адресной социальной помощи тем, кто ранее были определены как готовые голосовать за уходящего президента. Два миллиона пенсионеров получат не менее 100 долларов», — пишет Liberation.
При этом между строк читается сарказм по поводу того, что на критику у власти по-прежнему один ответ — «рука Кремля».
«Порошенко, который категорически отрицает правонарушения и повысил пенсии в преддверии голосования, называет всех своих оппонентов агентами российского лидера Владимира Путина, назвав выборы борьбой между ним и Кремлем», — отмечает Bloomberg.
Зеленский vs Порошенко: 50 на 50
Кто победит в гонке, никто пророчить не берется.
«Это первый случай в истории Украины, когда нельзя сказать наверняка, кто выйдет во второй тур», — отмечает эксперт Atlantic Council.
Хотя версии есть. Впрочем, и они мало что проясняют.
«Зеленский, скорее всего, выиграет в борьбе с Тимошенко, но вероятность его победы в борьбе между ним и действующим президентом Петром Порошенко составляет 50 на 50», — говорит в интервью CNBC Отилия Дханд, вице-президент Teneo Intelligence.
По ее мнению, вероятность того, что во втором туре выборов встретятся Порошенко и Зеленский, составляет 60%.
«Порошенко, скорее всего, выйдет во второй тур, где его соперником будет Зеленский», — солидарен Atlantic Council.
Европейцы предпочли бы победу Порошенко — «дьявола, которого мы знаем», как выразился National Interest.
При всех его недостатках для Запада действующий президент — самый удобный кандидат, поскольку ради получения международных кредитов он согласен и дальше поднимать цены на коммуналку, а также обещает продолжать бороться с Россией, что, конечно, надолго отдалит перспективу наступления мира на Донбассе. Да и коррупция скорее всего продолжит расцветать.
Порошенко: коррупция, безнаказанность и борьба с Россией
При Порошенко, отмечает Reuters, борьба с коррупцией зашла в тупик, и преобладает культура безнаказанности.
«Порошенко очень отстает в опросах перед первым туром президентских выборов, который пройдет на этой неделе. Он не герой и не злодей. Он руководил страной после того, как революция в 2014 году свергла пророссийского предшественника Виктора Януковича, а Москва аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе. Однако, Порошенко также вполне типичный постсоветский олигарх, который не реформировал политическую, юридическую и экономическую системы своей страны должным образом», — пишет Washington Post.
Liberation называет Порошенко «уходящим в отставку президентом с наивысшим антирейтингом и „королем шоколада“, потерявшим доверие».
По мнению издания, он «не смог сдержать свои обещания по очищению системы, не смог провести реформы и деолигархизировать страну, при этом объединил вокруг себя воинствующих патриотов. Он уличен в коррупции, в незаконном обогащении, в связях с олигархами и в подкупе избирателей».
Британский журналист Эдвард Лукас пишет, что Порошенко цинично разыгрывает националистическую карту, и это привело к тому, что «группа крайне правых бандитов действуют в стране с позорной безнаказанностью», а доминирование украинского языка в общественной жизни отчуждает языковые меньшинства — венгров, поляков и румын, а также русских.
«Плохим примером является то, что он не смог отделить власть от своих собственных интересов и бизнес-интересов своих друзей», — пишет Лукас.
По его мнению, Запад «неправильно относится к нему слишком доброжелательно».
Такую снисходительность на Западе объясняют тем, что знают, чего от него ждать.
«У Порошенко очень четкая позиция, по крайней мере, на бумаге, она заключается в противостоянии России и следовании проевропейским взглядам. Он не идеален, но мы его знаем, мы с ним работали», — признается в разговоре с Reuters один из европейских дипломатов.
Но даже в случае победы Порошенко будет все сложнее получать международную помощь при прогрессирующей коррупции.
«Порошенко не стоит принимать помощь Запада как должное, и его обязательно призовут к ответственности за неудачи на антикоррупционном фронте и за неспособность обеспечить проведение свободных и честных выборов», — отметил в разговоре с CNBC Тимоти Эш, старший аналитик Bluebay Asset Management по развивающимся рынкам.
При этом без поддержки Вашингтона, которой действующий президент так и не смог заручиться, выиграть будет непросто.
«Если Порошенко не наберет достаточного количества голосов в первом туре, он сможет „поблагодарить“ за это Юрия Луценко. Несмотря на то, что они близкие друзья, складывается впечатление, что генпрокурор делает все возможное, чтобы добиться поражения действующего президента. Его угрозы уголовными расследованиями против Тимошенко и экс-министра обороны Анатолия Гриценко, его рассказы о каких-то „списках неприкасаемых“ от посла США и о том, что Киев якобы не получил американскую техническую помощь в размере четырех миллионов долларов — все это вбивает клин между Вашингтоном и Порошенко. А действующему президенту нужна поддержка США для победы», — пишет Atlantic Council.
Тимошенко по самоуверенности сравнили с Клинтон
У Тимошенко, «нерушимой «газовой принцессы», как называет ее Liberation, в отличие от Порошенко, больше мостов со Штатами. Впрочем, они шаткие — Запад не скрывает недоверия к Леди Ю.
«Тимошенко постоянно налаживает мосты с американским дипломатическим сообществом и позиционирует себя прозападным кандидатом, благодаря участию в борьбе с мошенничеством во время и после Оранжевой революции. Однако некоторые западные лидеры обеспокоены тем, что отмена ею реформ Порошенко и неустойчивые отношения с Международным валютным фондом могут еще больше дестабилизировать нацию, создавая вакуум для оказания влияния Россией», — пишет National Interest.
В целом бывшего премьера считают «весьма противоречивым кандидатом для ЕС». С одной стороны, при Януковиче она сидела в тюрьме, с другой — к ней возникают вопросы в основном из-за скандальной газовой сделки с Россией.
«Тимошенко поддерживает интеграцию Украины в НАТО и ЕС, но также лучше всех сможет договориться с Владимиром Путиным, с которым она сотрудничала много лет», — пишет Liberation.
«Она в некоторой степени утратила отблеск мученичества», — заявил Reuters один из дипломатов.
Одним из краеугольных камней своей программы Тимошенко сделала снижение тарифов на газ, но «для большинства украинцев она продолжает воплощать старомодную систему, основанную на коррупции», полагает Liberation.
На Западе Тимошенко сравнивают с Хиллари Клинтон, которая была слишком самоуверенна, но неожиданно проиграла шоумену Дональду Трампу.
«Если Тимошенко не пройдет во второй тур, ей придется винить лишь свою чрезмерную самоуверенность. Она повторяет ошибку Хиллари Клинтон во время выборов в США в 2016 году. Все заявления украинского экс-премьера говорят о том, что она рассматривает выборы „как собственную коронацию“, а не как реальное состязание. Тимошенко позволяет себе сомнительные комментарии, как и Клинтон, в частности, когда говорит о том, что якобы министра здравоохранения Ульяну Супрун прислали „иностранцы“, чтобы она „ставила эксперименты на украинцах“. В отличие от Клинтон, Тимошенко ведет активную агитацию во всех регионах страны. Впрочем, ее чрезмерная самоуверенность может ей навредить», — пишет Atlantic Council.
Неопытный, но искренний Зеленский
В отношении к фавориту гонки — Владимиру Зеленскому — чувствуется настороженность, но в то же время сквозит и симпатия.
Пишут, конечно же, о возможном сговоре Зе с Коломойским, который оба отрицают, и об отсутствии политического опыта у кандидата.
Впрочем, как сказала National Interest Катарина Куинн-Джадж, старший украинский аналитик Международной кризисной группы, большинство украинцев «не видят в этом серьезной угрозы», поскольку «когда вы смотрите на другую альтернативу, трудно понять, насколько она может быть хуже».
При этом собеседники Reuters в Брюсселе признались, что Зеленский выглядит «вполне искренним». И добавили: «Но мы можем судить лишь по результатам».
Избрание новичка в политике National Interest называет «желанным глотком свежего воздуха» в стране, втянутой в коррупционные скандалы и населением, которое не доверяет власти.
«Люди надеются на обновление элиты, на новых людей во власти, которые привнесут что-то свежее в жизнь страны. От коррупции и обмана устали все», — передает Sveriges Radio.
«Зеленский — уроженец юго-восточной Украины и сам русскоговорящий. Кандидат намекал на проведение дипломатических переговоров с Россией с целью положить конец войне на востоке Украины, в отличие от Порошенко, который утверждает, что война позволила Украине создать для себя новую идентичность», — продолжает National Interest.
В то же время, по мнению Liberation, комик не вышел за рамки вымышленного персонажа Голобородько.
«Его проект остается расплывчатым», — заключает издание.
Голосование за кандидатуру Зе называют классическим примером протестного голосования. Что, однако, может сыграть против него во втором туре.
«Первый тур дает избирателям возможность выразить свое неодобрение, но в случае, когда голосование действительно будет иметь значение, избиратели могут пересмотреть свою позицию и не поддержать Зеленского», — полагает Atlantic Council.
Жизнь после Януковича сильно подорожала
В то же время главный аргумент против Порошенко — бедность и растущие цены.
«Многие украинцы находятся в худшем положении после того, как был свергнут их лидер, поддерживаемый Кремлем», — заключает Bloomberg.
О том, что после Майдана простым украинцам стало жить хуже, наглядно показывает издание в виде сравнительной таблицы.
Курс доллара упал с 8 до 27 гривен, при этом средняя зарплата не только не выросла, а и уменьшилась (333 доллара вместо 396 долларов), а пенсия рухнула со 178 до 89 долларов. Самым впечатляющим стал скачок цен на газ: с 91 до 314 долларов за 1 тысячу кубометров. Уровень инфляции при «злочынной владе» был 0,8%, а при Порошенко вырос аж до 8,8%. Население поредело на целых 3 миллиона — с более чем 45 до 42 миллионов.
«После двух революций, вечных обещаний покончить с коррупцией и лишь отдаленной перспективы членства в Европейском союзе, разочарование поглощает Украину. Уровень жизни упал, на востоке гремит война с российскими сепаратистами, затягивая Украину в более широкую геополитическую борьбу восток-запад, которая вновь разожгла военные действия времен холодной войны. Сотни тысяч граждан уехали в другие части Восточной Европы», — пишет Bloomberg.
Усталость Запада от Украины и связи с Россией
Теперь, по мнению издания, многие украинцы задаются вопросом — не потеряют ли через какое время США и Западная Европа интерес к их стране.
А потерять его, похоже, могут быстрее, чем думается.
«Запад по-прежнему готов защищать Украину. Однако инвесторы нервничают и указывают на нестабильность Киева в проведении реформ. На фоне давления России и внутриевропейских проблем бороться с „усталостью от Украины“ заинтересованным сторонам все тяжелее», — заключает Reuters.
«Мне кажется, что Запад смеется над нами, потому что мы постоянно просим денег. Мы могли бы улучшить нашу экономику и открыть заводы сами, не обращаясь за помощью. Коррупция остается прежней. В здравоохранении, в образовании, везде — деньги, деньги, деньги», — цитирует Bloomberg 69-летнюю Аллу Жилку, пенсионерку их Мариуполя, которая признается, что ей стало труднее жить, чем раньше: труднее покупать еду, оплачивать счета за коммунальные услуги.
И даже среди явных сторонников Майдана царит разочарованность.
«Было бы хуже без революции. Мы бы превратились в Северную Корею. Не было бы свободы слова. Но я думаю, что Порошенко мог бы справиться с конфликтом лучше. Он пообещал быстро закончить войну и не сделал этого», — жалуется Bloomberg 37-летний Николай Савка, бывший военный из Киева.
Другой фактор выборов — связи с Россией, которые остаются, несмотря на антироссийскую политику нынешней власти.
«Хотя нынешнее правительство решительно настроено на сближение с Европой и Западом, украинская политика и сами политики тесно связаны с Россией, что придает предстоящему голосованию более глубокое геополитическое значение», — пишет CNBC.
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Александра Харченко
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Сербия: Международная премьера «Донецкой Вратарницы» к 20-летию бомбардировок Югославии (ФОТО, ВИДЕО)
25 марта 2019 г. в Русском Доме Белграда состоялась международная премьера документального фильма «Донецкая Вратарница», рассказывающего о жизни монастыря вблизи линии соприкосновения, режиссера Натальи Батраевой.
Перед началом просмотра выступил старший советник и атташе по культуре Посольства РФ в Сербии — Александр Конаныхин.
Фильм представляла автор, предоставившая «Русской Весне» фотографии с места событий.
Показы фильма пройдут по всей Сербии, отдельное внимание будет уделено Косово, так как, по мнению автора, именно там можно найти ответы на многие вопросы и проследить параллели современных событий, о которых рассказывается в фильме.
«Донецкая Вратарница» вызвала живой отклик и интерес в Сербии.
Люди, пережившие бомбардировки и изгнание из Косово, отмечают схожесть того, что видят на экране, со своим личным опытом.
Вход везде свободный.
Организаторы: Россия — Творческое объединение «Сталкер», Сербия — «Породични сабор», «Фонд jединства правосланих народа».
«Донецкая Вратарница» в Сербии:
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Так когда извинитесь перед всеми нами, Порошенко?
Номер кошелька «Вопросы Порошенко» – 410015735774328
https://money.yandex.ru/to/4100157357…
На всякий случай Paypal anatolijsharij@gmail.com оплата вкладкой «товары и услуги» с обяз пометкой «Петя».
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Интервью с президентом
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Порошенко хочет закупить новейшее оружие
Украина намерена закупить новейшее вооружение, в том числе в США.
Об этом в интервью украинскому телеканалу ICTV заявил Петр Порошенко.
«Именно в этой комнате завершились переговоры о поставках Украине Javelin, и мы также собираемся расширить сейчас это сотрудничество, будет закуплено дополнительное новейшее вооружение, в том числе из Соединенных Штатов Америки», — сказал он, беседа проходила в ситуативном центре президента.
Порошенко также рассказал, что сейчас вся линия фронта в Донбассе находится под видеонаблюдением.
«Каждый километр линии столкновения сегодня находится и под видео- и под инфракрасным наблюдением. Это и предусматривает эффективный и решительный отпор на любое нарушение прекращения огня», — отметил он.
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СБУ участвует в выборах на стороне Порошенко, — правозащитники
Публично декларируя нейтралитет и незаангажированность, Служба безопасности Украины продолжает быть вовлеченной в избирательную кампанию. При этом она осуществляет действия в интересах действующего президента Порошенко, заявили правозащитники из организации «Успішна варта».
Таким действиям СБУ правозащитники посвятили отдельный пункт промежуточного отчета по итогам наблюдения за выборами президента Украины.
Так, отмечается, что в течение марта СБУ осуществляла гласные и негласные следственные действия в отношении кандидатов, являющихся основными оппонентами президента Порошенко на выборах (Зеленский, Тимошенко). Кроме того, в соответствии с постановлением ЦИК, представители СБУ были включены в рабочие группы окружных комиссий, которые должны обеспечить безопасность работы ИАС «Выборы».
«Присутствие представителей СБУ в момент передачи результатов голосования может привести к злоупотреблению служебным положением и вмешательству в результаты подсчета голосов», — отмечают правозащитники.
Кроме того, отмечается, что представители органов безопасности в ходе президентской кампании продолжали предпринимать действия, направленные на ограничение свободы слова и мнения в Украине. Так, во въезде в Украину было отказано ряду иностранных журналистов. Например, австрийскому журналисту телеканала ORF Кристиану Вершютцу, а также журналисту из Канады, который был аккредитован в ЦИК и ехал освещать выборы.
Накануне выборов органы безопасности также инициировали новые уголовные дела против украинских журналистов. В частности, СБУ проводили обыск в квартире журналиста Владимира Скачко. Продолжаются судебные заседания по делам журналистов Василия Муравицкого и Дмитрия Васильца, которые ранее были обвинены в «антигосударственной» деятельности и по несколько лет провели в СИЗО. 27 марта журналист Павел Волков, который по аналогичным обвинениям провел более года в следственном изоляторе, был полностью оправдан судом.
О новых фактах давления СБУ заявляли и украинские редакции независимых медиа. Так, журналисты региональной телерадиокомпании «Аверс» (Луцк) заявили о планах СБУ возбудить уголовное дело о разжигании межнациональной розни против телеканала. Также было введено в действие решение СНБО, которое предусматривает подготовку к введению санкций против телеканалов NEWSONE и 112.
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Ответ на ответ Охлобыстина
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Одновременно с выборами на Украине стартует военный призыв и окончательный разрыв отношений с РФ.
С 1 апреля начнется весенний призыв, который продлится до 30 июня.
По плану, за три месяца ряды армии должны пополнить 18 752 новобранца. Половина призывников, 9 тысяч человек, попадут в ВСУ. Еще 5 152 призывника – в Нацгвардию, 4 тысячи – в Госпогранслужбу. В спецслужбу транспорта – 600 человек.
На проведение призыва из бюджета выделили 73,79 млн грн. Обязательному призыву подлежат граждане Украины мужского пола от 20 до 27 лет. При этом 18-19-летние могут пойти служить добровольцами по контракту.