Захар Прилепин. Уроки русского

Урок №26: Мифы Древней Греции. Богатая Европа против бедной России

Никакого "нормального мира", в котором благостно живет большая часть населения, нет. Большая часть планеты живет хуже, чем россияне. Это не повод умиляться на бедность в России, масштабную и обидную. Треть всех бедных людей в мире находится в Индии – в стране с одной из ведущих экономик планеты. В США численность бедных составляет порядка 45 миллионов человек – около 15% от населения Штатов. Как выглядит "постапокалиптическая реальность" в государстве – флагмане демократии? Каков типичный образ американского бездомного? Сколько миллионов человек живет у черты бедности в Германии и сколько людей на Западе чувствуют себя глубоко несчастными?

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com