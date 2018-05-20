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Захар Прилепин. Уроки русского

16:53. 20 мая 2018 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:
Урок №26: Мифы Древней Греции. Богатая Европа против бедной России



Никакого "нормального мира", в котором благостно живет большая часть населения, нет. Большая часть планеты живет хуже, чем россияне. Это не повод умиляться на бедность в России, масштабную и обидную. Треть всех бедных людей в мире находится в Индии – в стране с одной из ведущих экономик планеты. В США численность бедных составляет порядка 45 миллионов человек – около 15% от населения Штатов. Как выглядит "постапокалиптическая реальность" в государстве – флагмане демократии? Каков типичный образ американского бездомного? Сколько миллионов человек живет у черты бедности в Германии и сколько людей на Западе чувствуют себя глубоко несчастными?

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

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