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Открытым текстом 18.05.2018

10:00. 18 мая 2018 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал:

Три с половиной года украинские политологи и наши чудесные либероидные аналитики рассказывали нам об экономической, технической, физической невозможности моста через Керченский пролив.

Все они скоропостижно стали специалистами в мостостроении. Рассуждали об иловых отложениях в проливе, розе ветров на Тамани и, конечно, о вековой технической отсталости России. Уверяли, что в теленовостях компьютерная графика да видео из павильонов Мосфильма.

Ну что ж, товарищи. Счёт, как говорится, на табло.

В среду в 5:30 утра открыто движение по мосту легковых автомобилей и пассажирских автобусов. В первые же сутки проследовало существенно больше народу, чем на всех керченских паромах. Время в пути — 15 минут вместо нескольких часов.
Открытым текстом предупреждаю: грузовое автодвижение начнётся только в октябре, железнодорожное — к концу следующего года. Но от прорыва блокады Ленинграда до полной зачистки области от нацистов тоже прошло больше года. Киевских террористов и их хозяев, конечно, корёжит.

Порошенко заявил, что по новому мосту русские оккупанты убегут из украинского Крыма. В руководстве ЕС и НАТО возмутились очередным нарушением суверенитета Украины. Министерство иностранных дел Соединённых Государств Америки протестует против помех судоходству.

Открытым текстом предлагаю американцам учить матчасть. Высота прохода под мостом — 35 метров. Куда выше судов, способных зайти в Азовское море, где глубина до 15 метров.

А вот реакция ЕС умиляет. Никто там не возмущался, когда южный жаркий Крым по приказу Киева методично отрубали от воды и электричества. Когда для двух миллионов жителей полуострова пытались организовать продуктовую блокаду. Под евромолчание два миллиона человек загоняли в каменный век просто за то, что они отказались от нежных когтей Украины и решили исправить одну из самых обидных несправедливостей лихих девяностых. Вернули на родину пропитый Ельциным Крым.

А теперь, когда в домах у людей есть свет и вода и будущее понятно — ЕС возмущён.

Думаете, нас эта озабоченность хоть как-то беспокоит, товарищи? Да, и ещё раз на мост посмотрите: красивый, правда?

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru

Метки: открытым текстом
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