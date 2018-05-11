Открытым текстом 11.05.2018

В понедельник перед страной и миром предстал новый президент Российской Федерации.

Новый Путин.

Церемонии на высоком уровне — особенно у нас — всегда больше чем формальность. Эта инаугурация пропитана смыслами от первой секунды до последней. Открытым текстом объясняю, что указало на столь нежеланные западным партнерам наш большой прорыв и новые правила игры.

Путин приехал на присягу на свежеразработанном отечественном лимузине — значит, в числе приоритетов предстоящего президентского срока начавшееся возрождение отечественной промышленности.

В речи — только о внутренней политике. Значит, мы научились справляться с внешними проблемами, пресекли попытки отстранить нас от решений в мировой политике, оставить до поры «на сладкое» людоедам. «Искандеры» работают исправно, армия в Сирии показывает чудеса, время делать следующий шаг. И быстро! От того, как быстро шагнем в новую цифровую экономику, по сути, зависит добытая с огромным трудом наша независимость. Причем делать этот шаг нам придется самим.

Я не сомневаюсь, что нашему возрождению, мягко говоря, никто не будет помогать. В новой системе нам предстоит рассчитывать, прежде всего, друг на друга, а не на чужого дядю. Внешние препятствия нашему прорыву — отдельная песня. Но внутренние мы можем убрать сами. Президент к этому призвал открытым текстом.

«Глубоко убежден, такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину», — сказал президент.

Открытым текстом предупреждаю: эра бюрократических мертвецов, рисующих красивые числа в отчетах, подходит к концу. Это отлично показали всем еще за несколько месяцев до выборов. Серией показательных и не очень арестов весьма высокопоставленных персон.

Несколько лет назад каждый арест мог бы стать настоящей сенсацией, а теперь реальные сроки и скорые отставки входят в привычку. Отстраивается мощная государственная машина. Ясно, что Путин поторопится. Всего за шесть лет он должен оставить в наследство стране систему современную, автономную, сильную. Как новейшие наши подлодки, вызывающие нервный тик у недобрых соседей.

В числе главных для всего мира событий этой недели — наш парад Победы и марш «Бессмертного полка». Уже не только на постсоветском пространстве.

9 Мая на параде в Москве показаны десятки новых образцов оружия — от арктических снегоходов до противоминных беспилотников.

Открытым текстом предположу: не случайно на параде были полки из Крыма. Украина накапливает вояк на границе с Донбассом. Может напасть во время чемпионата мира по футболу — как Грузия на Южную Осетию и наших миротворцев десять лет назад, во время пекинской Олимпиады. Кипящий разум возмущённый укрополитиков должны остудить симферопольские ракеты, севастопольская морская пехота, иностранные руководители рядом с нашим.

Президент Сербии Вучич и премьер Израиля Нетаньяху были на параде, а потом прошли в «Бессмертном полку» рядом с президентом Путиным.

Открытым текстом объясняю: в мире поднимает голову то людоедство, что 73 года назад казалось уничтоженным. Так, на Украине нацисты не только русофобят, но и антисемитят.

2 мая на митинге в Одессе лидер одесской ячейки запрещённого у нас «Правого сектора» Сойкина заявила, что Украина будет принадлежать украинцам, а не «жидам».

Нетаньяху знает и то, что именами организаторов массовых убийств евреев теперь называют киевские проспекты. Что есть страны, где за само право пройти по улице с портретом деда или отца, сражавшегося с фашизмом, надо бороться. В Прибалтике участников «Бессмертного полка» арестовывают, в Киеве бьют до крови.

Телеканал ТСН в День Победы назвал лозунг «Фашизм не пройдёт» антиукраинским. «В целом акции в столице проходят мирно. Время от времени участники пропагандистского «Бессмертного полка» выкрикивают антиукраинские лозунги, в частности «Фашизм не пройдёт», «Бандера — вон из Киева», — передаёт УНИАН».

Наш ответ — миллионы в «Бессмертном полку» по всему миру. Британцы, французы, итальянцы, американцы с портретами тех, кому пришлось своей кровью искупать преступления и ошибки своих политиков.

Увы, и тогда и сейчас многие надеются извлечь выгоду из насилия своих стран над окружающими. Вот и должны мы напоминать (в том числе и новейшей техникой на Красной площади), чем кончаются попытки нажиться за чужой счёт.

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru