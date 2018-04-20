Открытым текстом 20.04.2018

Главный вопрос недели: неужели война? Соединенные Государства Америки, Великобритания, Франция вместе — почти безрезультатно — ударили по Сирии.

Уже подсчитано, сколько ракет выпущено и сколько сбито. Реальный урон известен точно, политический оценили. Но что дальше? Кто-то из германских парламентариев конца XIX века открытым текстом сказал: никогда не врут так много, как перед выборами, во время войны и после охоты. Но в те времена не было систем объективного контроля. А сейчас мы знаем: среди тех, пришедших на сирийскую войну, был один, «который не стрелял».

Российские военные установили: с французских носителей не сделано ни единого выстрела по Сирии.

Открытым текстом объясняю: дело не только в том, что мальчик Макрон решил поиграть в мушкетера, когда в его стране начались массовые протесты против отмены социальных благ, введенных когда-то в противовес советской системе. А в том, что у Франции, казалось, появился небольшой шанс снова хоть что-то представлять собою на международной шахматной доске. Но этой пешке не то что до ферзя — до слона далеко. Затопчут.

Макрон предложил выступить посредником на переговорах между Российской Федерацией и англосаксами по Ближнему Востоку, где Франция несколько веков влияла на Османскую империю, а потом несколько десятилетий владела несколькими ее осколками, включая Сирию. Лондон и Вашингтон демонстративно не заметили его. А фразу «я — ровня Путину», сказанную журналистам не под запись, конечно, опубликовали и подняли на смех.

Англосаксам не мир нужен. Не зря же в четверг начали прямо угрожать Турции за покупку наших систем ПВО. Их ракеты должны долетать до целей. Больше века назад министру внутренних дел Российской империи Вячеславу Константиновичу фон Плеве приписали давно известный рецепт «нам нужна маленькая победоносная война, чтобы удержать Россию от революции». Англосаксы используют эту формулу на всю катушку. Сейчас либо их победа, либо придется пустить за стол переговоров надоедливых французов или — еще хуже — начать разговаривать с русскими. Так что скажу открытым текстом: все только начинается. Обстрел Сирии — увертюра. Ждем основной арии. Перезарядив противоракетные комплексы, конечно…

Тем временем Трамп объявил об отсрочке введения новых санкций против РФ. Хотя до него представительница Соединенных Государств Америки в ООН заявила открытым текстом: русские, готовьтесь! И мы вспомнили, что экономический блок правительства не просто не строит ничего, что могло бы защитить наше хозяйство. Наоборот, птенцы гнезда Гайдара снесли последние остатки защитных стен. Специалисты еще в прошлом тысячелетии открытым текстом предупреждали: страна, раскрытая всему миру, может легко и красиво подняться, но с большей вероятностью рухнет. Тем больнее, чем больше продает за границу.

Особо жесткий удар пришелся по компании «Русал»: в санкционном списке еще почти десяток других компаний ее владельца. Долларовые платежи для них попадают под арест. Акции всей группы упали почти на одну пятую и пока далеки от восстановления.

И что, наши либеральные экономисты предлагают экстренные решения? Уходят из-под пресса доллара, развивают наше хозяйство? Нет! Открытым текстом предлагают сдаться на американских условиях: уйти из Сирии, прекратить поддержку Донбасса, вернуть Крым, чуть ли не разоружиться. Мол, тогда нас помилуют и санкции прекратят. Щаззззз! Не для того давят!!!

На фоне санкций против «Русал» алюминий в СГА подорожал примерно на одну десятую. Следом поднялся и мировой рынок этого металла.

Открытым текстом напоминаю: до выхода «Русал» на мировой рынок там крупнейшим поставщиком была Alcoa Inc. — американская компания алюминия. Наш металл запрещен — она собирается возродить свое производство. Тех, кто продавливает всеновые санкции, не волнует ни Сирия, ни Украина. Им нужно наше место под Солнцем. Дадим слабину — добьют.

Трамп пообещал сделать Америку снова великой. А когда нет сил подняться над другими, можно попытаться их опустить. Американские санкции — всерьез и надолго. Надо нам привыкать жить без американского рынка, без американских кредитов. А главное — без американских рецептов обустройства нашей жизни в интересах американцев. Будем сами придумывать новые технологии, сами искать партнеров, сами развивать свой рынок. Когда мы все работаем друг для друга, все и процветаем. Осталось убедить в этом правительство. Может, если все вместе настойчиво попросим, получится?

Соединенные Государства Америки с подельниками обстреляли Сирию как раз накануне приезда туда экспертов организации по запрещению химического оружия для расследования видеоролика о массовом отравлении в городе Дума. Но еще до того организация показала: хорошие отношения с англосаксами для нее важнее правды.

Лаборатория в швейцарском городе Шпиц обнаружила в пробах из английского города Солсбери следы вещества BZ. Снадобье, оглушающее на несколько суток, разработано в Великобритании, состояло на вооружении у нее и СГА. В отчете ОЗХО по делу Скрипалей сведения, полученные из Швейцарии, не упомянуты.

Открытым текстом спрашиваю: чего ждать от такой организации? Мы не можем ждать милости от западной природы. Наши журналисты уже нашли мальчика, с голодухи снявшегося за еду в пропагандистской фальшивке, где якобы пораженных газом детей оживляют водой из шланга. Наши специалисты уже обследовали весь город Дума и официально сообщили, что ни малейших следов химической атаки нет, а западные пропагандисты уже кричат, что злые москали собственноручно дегазировали город и ОЗХО ничего не найдет. И свидетельские показания пытаются не замечать. Даже когда свидетелей находят сами американцы.

Журналист американского канала One America Шарп побеседовал с несколькими десятками жителей Думы. Все они утверждают, что никакого химического удара не было, а скандальный ролик отсняли террористы, чтобы отвлечь внимание и выиграть время для бегства. Сотрудники и пациенты больницы, где сделана съемка, подробно рассказали, как велась провокация.

Канал «Одна Америка» в целом за Трампа. Но два с половиной тысячелетия назад Аристотель Никомахович Стагирский открытым текстом сказал: «Платон мне друг, но истина дороже». Увы, на нынешнем Западе истина не нужна никому из тамошних хозяев. Ее акции упали до ноля. А начнете ее распространять — отключат! У кого кнопка — тот и прав.

В эфире канала «Скай Ньюс» ведущая прервала рассуждения бывшего британского генерала, как только он усомнился в том, что химическая атака в Думе была выгодна Асаду.

Открытым текстом предупреждаю хозяев западных кнопок: закрываете глаза — убьетесь об стену.

Вооружённые силы Украины обстреляли из тяжёлого оружия, запрещённого минскими соглашениями, боевую технику, собранную в Луганске для парада 9 Мая. Причём эту лёгкую мишень указали им наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, старательно не замечающие, что сама Украина даже не пытается исполнять любые соглашения. Власти Луганской Народной Республики сообщили наблюдателям ОБСЕ, что свозят технику на парад — а те тут же опубликовали точные координаты. При такой поддержке Запада киевские террористы чувствуют себя неуязвимыми.

В Киеве постоянно публикуют и обсуждают всё новые способы покорения народных республик Донбасса. Все они предусматривают массированное применение силы и последующий на много лет отказ жителям оккупированных Киевом территорий во всех правах, предусмотренных международными соглашениями и внутриукраинскими законами.

Специалисты открытым текстом предупреждают: нынешняя антироссийская истерика, поднятая коллективным Западом, создаёт, помимо прочего, удобную почву для удара киевских террористов не только по остаткам прав русского большинства граждан Украины, но и по Донбассу. Надеюсь, опасность пока преувеличена. В следующем году Киев проводит очередные имитации выборов президента и Верховного совета. Ему жизненно важно учинить разбой именно тогда, чтобы иметь зацепку для снятия неудобных кандидатов или даже полной отмены выборов. А на две заведомо провальные военные авантюры у киевских террористов вряд ли хватит сил. Увы, их хозяева — западные организаторы антирусской кампании — могут потребовать немедленных действий, чтобы подкрепить свою массированную ложь очередным выпуском карикатуры «злые москали бьют белых и пушистых укров». Но по своей воле Порошенко, Аваков и прочие Яроши с Тягнибоками сейчас в большую драку вряд ли влезут. Себе дороже. Да и мы на примере Сирии показали, что есть предел нашему терпению. Похоже, он уже достигнут.

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru