Почему России ВЫГОДНА война против США в Сирии?

Война – штука неприятная, это факт. Однако всегда стоит помнить, что за любой войной в конечном итоге стоят чьи-то экономические интересы. Если бы войны были невыгодны сильным мира сего, то их попросту не возникало бы. Однако одна война сменяет другую – так было и будет всегда. Как известно, за последние десять лет цена на нефть упала вдвоепо сравнению с пиковыми значениями. Крупные нефтяные игроки потеряли сотни миллиардов долларов. И они жаждут реванша! Ситуация на Ближнем Востоке всегда считалась весомым фактором в ценообразовании на нефтяном рынке. Любые глобальные потрясения в этом регионе могут привести к резкому росту стоимости барреля нефти. Только на слухах о возможной эскалации конфликта в Сирии между Россией и США, цена на нефть уже превысила отметку в $70.

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Необходимо понимать простую вещь: любое обострение ситуации в Сирии сыграет на руку России, так как цена не нефть стремительно пойдёт вверх. Если удары США и союзников по позициям сирийских правительственных войск всё-таки будут нанесены, и Россия ответит на них, то можно смело ожидать, что цена барреля нефти подскочит до $80. Если же в конфликт ввяжется Иран со стороны России и Саудовская Аравия со стороны США, и боевые действия перейдут в полномасштабный формат, то цена барреля быстро взлетит до $100.Потому что в этом случае транспортировка нефти через Персидский залив может оказаться под угрозой. К тому же саудиты, как крупнейший экспортер нефти, очень даже не против поднять цены на свой продукт.

Таким образом мы видим, что России война на Ближнем Востоке – очень выгодна. Особенно актуально это сейчас – в условиях, когда мы увязли в санкциях. На фоне нового пакета санкций курс национальной валюты на этой неделе резко просел. Рост мировых цен на нефть защищает рубль от резких скачков. Следовательно, цены на товары и услуги не будут расти столь стремительно, как сейчас. Если грамотно обыграть всю эту ситуацию вокруг сирийского конфликта, то наша страна сможет извлечь огромную выгоду

Источник: zen.yandex.ru