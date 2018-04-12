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Почему России ВЫГОДНА война против США в Сирии?

09:39. 12 апреля 2018 Просмотров - 457 5 коммент. Опубликовал:

orig

Война – штука неприятная, это факт. Однако всегда стоит помнить, что за любой войной в конечном итоге стоят чьи-то экономические интересы. Если бы войны были невыгодны сильным мира сего, то их попросту не возникало бы. Однако одна война сменяет другую – так было и будет всегда. Как известно, за последние десять лет цена на нефть упала вдвоепо сравнению с пиковыми значениями. Крупные нефтяные игроки потеряли сотни миллиардов долларов. И они жаждут реванша! Ситуация на Ближнем Востоке всегда считалась весомым фактором в ценообразовании на нефтяном рынке. Любые глобальные потрясения в этом регионе могут привести к резкому росту стоимости барреля нефти. Только на слухах о возможной эскалации конфликта в Сирии между Россией и США, цена на нефть уже превысила отметку в $70.

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Необходимо понимать простую вещь: любое обострение ситуации в Сирии сыграет на руку России, так как цена не нефть стремительно пойдёт вверх. Если удары США и союзников по позициям сирийских правительственных войск всё-таки будут нанесены, и Россия ответит на них, то можно смело ожидать, что цена барреля нефти подскочит до $80. Если же в конфликт ввяжется Иран со стороны России и Саудовская Аравия со стороны США, и боевые действия перейдут в полномасштабный формат, то цена барреля быстро взлетит до $100.Потому что в этом случае транспортировка нефти через Персидский залив может оказаться под угрозой. К тому же саудиты, как крупнейший экспортер нефти, очень даже не против поднять цены на свой продукт.

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Таким образом мы видим, что России война на Ближнем Востоке – очень выгодна. Особенно актуально это сейчас – в условиях, когда мы увязли в санкциях. На фоне нового пакета санкций курс национальной валюты на этой неделе резко просел. Рост мировых цен на нефть защищает рубль от резких скачков. Следовательно, цены на товары и услуги не будут расти столь стремительно, как сейчас. Если грамотно обыграть всю эту ситуацию вокруг сирийского конфликта, то наша страна сможет извлечь огромную выгоду

Источник: zen.yandex.ru

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5 коммент.»

  • 792 154
    Павл 12 апреля 2018 в 9:51 Ссылка Пометить
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    Тратить треть бюджета страны на войну в надежде, что поднимется цена на нефть. Лучше бы вкладывали в развитие экономики России.
    Война выгодна отдельным заинтересованным лицам. Для России от неё одни убытки.

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    • 18789 11796
      Ликвидатор Павл 12 апреля 2018 в 10:22 Ссылка Пометить
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      тупишь. ликвидация Руси – основная цель запада. так что без армии будет физическое истребление. И это не наш выбор. воевать.

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        Павл Ликвидатор 12 апреля 2018 в 10:33 Ссылка Пометить
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        Нужно было значит статью написать, почему нам нужна армия. А то по статье получается армия нам нужна, чтобы развязывать войны, которые выгодны, так как поднимется цена на нефть.

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  • 1649 1077
    Oleg 12 апреля 2018 в 10:01 Ссылка Пометить
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    У вас было время и деньги, чтобы развить собственную экономику, а вы ведёте войны, открыли границы китайцам, которые нещадно вырубают тайгу в Сибири и на ДВ.
    Войны не будет! Йеллоустоун не взорвётся, астероид не прилетит. Хватит сказки рассказывать, нужна нормальная экономика, а не “эффективные менеджеры”.

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  • 9 8
    Юлия Витальевна 12 апреля 2018 в 10:29 Ссылка Пометить
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    Автор – сумасшедший. Молод, зелен и очень глуп. Людские потери, да какие (!) – отборные, лучшие мужчины России, будут гибнуть за выгодную цену на нефть? Вы что написали?

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