Политическая стратегия Японии до начала войны
13:11. 4 декабря 2018 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал: brahman
На ярмарке интеллектуальной литературы в ЦДХ прикупил отличную книгу "Политическая стратегия Японии перед началом войны".
Написал ее Томиока Садатоси. Автор весьма примечательная личность – в 30х годах работал военно-морским атташе Японской Империи во Франции, а позднее в первом оперативном отделе Генерального Штаба Императорского флота, непосредственно участвуя в планировании агрессивных войн Японской Империи. В силу серьезных противоречий во взглядах с Ямамото (критиковал планы операций против Перл-Харбора и аэтолла Мидуэй) попал в опалу, но после гибели Ямамото в 1943 году, пошел в гору, командовал крупными соединениями японского флота, а в конце войны и вовсе возглавил первый оперативный отдел. Входил в число официальных представителей Японской Империи, которые подписали акт о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. В целом, классический генштабист, обеспечивавший вращение основных механизмов японского военно-стратегического планирования.
Судебному преследованию не подвергался и после войны занимался военно-историческими исследованиями, в числе которых была и написанная по заказу отдела военной истории Штаба Дальневосточных сил армии США искомая книга, которая вышла вскоре после войны очень маленьким тиражом в нескольких брошюрах, которые длительное время имели гриф "для служебного пользования". Полностью на русском языке она была впервые издана только в 2016 году.
Книга представляет из себя анализ причин вступления Японской Империи в войну и сосредоточена на периоде, который предшествовал нападению на Перл-Харбор.
Автор достаточно подробно углубляется в дебри японской политике в Китае, резонно указывая, что именно китайская политика толкнула Японскую Империю на путь конфликта с США, хотя Садатоси и пытается указать на то, что не только японское правительство было виновато, так как обострение конфликта в Китае было вызвано не только желанием Японии упрочить позиции завоеванные в ходе русско-японской войны, но и ростом антияпонских настроений, которые подпитывал Чан-Кайши, китайские националисты и коммунисты. Прямо скажем, при всех огрехах политики Чан Кайши, японцы в Китае действовали как оккупанты по праву сильного, а попытки оправдать нарастание агрессии "недовольством и сопротивлением китайцев", выглядят достаточно жалко. Тем не менее, именно частный вопрос Манчжурии и созданного японцами марионеточного государства Манчжоу-Го привел к обострению отношений с США и Британской Империей, а также последующему выходу Японии из Лиги Наций.
Как пишет Садатоси, это повлекло за собой очень серьезные последствия. Япония обиженная на то, что ее позицию по Северному Китаю не признают, начала сближаться с "бедными странами", к которым относились Италия и Германия, обделенные по Версальскому мирного договору. С учетом недостатка ресурсов, Садатоси относит страны оси к "бедным" странам, которые противостояли странам богатым, к которым он относит США, Британскую Империю и СССР.
Относительно СССР, Садатоси особых иллюзий не питал, указывая на то, что договор о нейтралитете подписанный с СССР, был решением временным, которое было выгодно обеим сторонам, при этом японцы были уверены, что если Япония ослабнет, то вступление в войну США, рано или поздно приведет к тому, что США будут просить СССР вступить в войну с Японией и это с очень большой долей вероятности произойдет (что и случилось). Если бы СССР проиграл войну Германии, Япония безусловно была готова напасть на Дальний Восток и захватить Сахалин, Приморье и Камчатку. Наличие серьезных сил Красной Армии на Дальнем Востоке и Квантунской Армии в Манчжурии было следствием того, что даже подписав договор, стороны совершенно не доверяли друг другу и ожидали возобновления конфликта в удобный момент для одной из сторон. Как писал на этот счет заместитель Молотова Лозовский "До Сталинграда в сохранении пакта с Японией был больше заинтересован СССР, а после Сталинграда, уже Япония была больше заинтересована в том, чтобы он продолжал действовать".
Как офицер флота, Садатоси был не очень заинтересован в войне против СССР, на которой настаивали генералы сухопутных войск, что приводило к очень серьезным конфликтам внутри структур оперативного планирования, когда доходило до смешного – по требованию императора, армия и флот подписывали соглашения о совместных действиях в Китае, а флот организовывал оборону своих штабов от возможного захвата их армией. Но в конечном итоге возобладала точка зрения командования флота и основной упор был сделан на войну против США, что впрочем не помешало армии иметь свои планы по развитию кампании в Китае и планы войны против СССР. Флотскую оппозицию курсу на войну с США фактически выдавили из командных структур.
Садатоси жалуется, что под влиянием немецких побед в 1940 году, в японской армии резко усилились прогерманские настроения, что сыграло негативную роль в судьбе кабинета Ёнаи, который не хотел связывать судьбу Японии с судьбой Германии и Италии. Этих прогермански настроенных офицеров Садатоси открыто называет "Пятой колонной". Причиной разногласий было желание флота вести ограниченную войну на Тихом Океане не привязывая ее к войне в Европе, но в конечном итоге, давление армейского руководства втянуло Японию в прямой альянс с Гитлером и Муссолини. Флот хотел сохранить ситуативное взаимодействие с Германией, но в конечном итоге был вынужден уступить.Заключение тройственного союза сделало участие Японской Империи во второй мировой войне неизбежным. Уклониться от войны с США после его подписания стало значительно сложнее.
Ниже, ряд интересных цитат:
Подписание советско-японского договора о нейтралитете.
Заседание Тайного Совета 26 сентября 1940:
Тодзио, военный министр: "Я отвечу в основном с точки зрения армии. В случае наихудшей ситуации, если часть сил армии будет привлечена к операциям против Америки, оснований для беспокойства в отношении экипирования этих сил нет. Однако операции против Соединенных Штатов не могут планироваться без учета последующих военных действий против Советской России. Соответственно, урегулировании дипломатических отношений между Японией и Советской Россией является очень важной проблемой. Если это урегулирование осуществиться, нагрузка военных приготовлений значительно снизиться. Тем не менее, ввиду характера Советской России не следует пренебрегать военными приготовлениями японской армии.
Оиква, министр флота: "Так как военные приготовления действующих подразделений нашего флота теперь завершены, Америка не сможет победить нас в начальном решительном сражении. Однако, в случае продолжительной войны мы должны полностью подготовиться к борьбе с планом расширения американского флота. Флот в настоящее время вырабатывает герметическую политику (принципы существования страны в условиях полной автаркии).
Хосино, председатель совета по планированию: "Тем не менее, в случае продолжительной войны с Соединенными Штатами самообеспечение бензином в пределах трех стран – Японии, Манчжурии и Китая – невозможно, в отличие от железа. Поэтому необходимо как можно быстрее взять под контроль права на бензин в Голландской Ост-Индии, Северном Сахалине и других местах. Этот пункт также обсуждался на недавних переговорах с германскими властями.
Коноэ, премьер-министр: "Основная концепция договора всегда заключалась в избежании конфликта между Японией и США. Однако, наша скромность лишь подтолкнет США, поэтому демонстрация силы необходима."
Вопрос: "Война между Японией и Соединенными Штатами считается неизбежной вне зависимости о того, будет ли заключен договор. Поэтому не должны ли мы пристально наблюдать за расширением флота США и в соответствии с этим вести наши военные приготовления.
Ответ министра флота: "Существует большая вероятность победы в случае, если сейчас будут предприняты быстрые и решительные действия против Соединенных Штатов.
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Точка зрения японского флота на перспективы войны:
Когда флот под давлением согласился на Тройственный Союз, адмирал принц Фусими, в то время начальник Генерального штаба флота, заявил Императору: "Войны с Соединенными Штатами нужно избежать. Шансы на победу не поддаются оценке".
После этого Кондо, заместитель начальника Генерального штаба, сказал: "Победа, подобная достигнутой в русско-японской войне, будет трудной, и даже если война будет выиграна, мы, несомненно, понесем тяжелые потери".
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В начале мая 1939 года японская армия начала настаивать на заключении Тройственного Союза. Генерал Итагаки, военный министр, горячо поддерживавший находящегося под влиянием армии премьера Хиранума, выразил позицию армии на заседании Кабинета 9 мая. Поскольку морской министр адмирал Ёнаи был столь же экспрессивен в своем противодействии пакту, на этом заседании не могло быть принято никакого решения. Некоторые круги в армии воспринимали флот как врага народа номер один. Распространялись слухи, что армейское подразделение попытается захватить Департамент флот, чтобы застаиать Кабинет быстро принять решение о ратификации пакта. После 9 мая жандармы армии получили приказ под видом охраны следить за адмиралом Ёнаи и вице-адмиралом Ямамото. Флот оперативно создал планы обороны своего департамента. Один батальон сухопутных боевых сил флота был приведен в боевую готовность в Йокосуке, а на крыше здания Департамента флота установили пулеметы. Охранники департамента были вооружены мечами и пистолетами. Такие условия сохранялись до августа 1939 года, когда адмиралы Ёнаи и Ямамото были вынуждены покинуть свои посты.
Выдержки из программы "Ускорение продвижения на юг". 25 июня 1941 года:
1. Чтобы ускорить покорение Чана (Чан Кайши) будет еще более усилено давление на его режим из южных районов. В зависимости от развития событий Япония, если это окажется необходимым, осуществит права воюющей стороны против режима Чана и займет враждебные иностранные сеттельменты в Китае.
2. Япония продолжит дипломатические переговоры в отношении южных территорий важных для ее самообеспечения и самообороны. Одновременно будут сделаны военные приготовления против Англии и Соединенных Штатов. Прежде всего – приготовления к продвижению на юг путем осуществления различных планов, касающихся Французского Индокитая и Таиланда в соответствии с "Основными положениями политики в отношении Французского Индокитая и Таиланда" и "Принципами ускорения продвижения на юг". Для достижения этих целей Япония не колеблясь объявит войну Англии и Соединенным Штатам.
3. Хотя основой для отношения к германо-советской войне станет дух Тройственного Союза, Япония в настоящее время будет действовать независимо, но тайно проведет военные приготовления против Советского Союза.
Тем временем, естественно, будут с наибольшей осторожностью вестись дипломатические переговоры. Если ход советско-германской войны обернется в пользу Японии, она прибегнет к силе в целях урегулирования северной проблемы и обеспечения безопасности северного рубежа.
4. В осуществлении различных мероприятий, следующих из предыдущего параграфа, должна быть проявления осторожность, чтобы избежать какого-либо нарушения хода подготовки к войне против Англии и Соединенных Штатов.
5. Хотя в соответствии с установленной политикой будут предприняты все усилия по предотвращению участия Соединенных Штатов в войне, Япония, если война с США произойдет, будет действовать в соответствии с Тройственным пактом. Однако время и метод использования силы определится позже.
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Текст национальной политики был выдержан в сильных выражениях и, на первый взгляд, мог быть интерпретирован как решение вступить в войну с Соединенными Штатами и Англией. Однако главным пунктом политики было занятие юга Французского Индокитая и ускорение оборонительных приготовлений. Это не было решением вступить в войну против Советского Союза, Соединенных Штатов или Великобритании. Тем не менее оккупация юга Французского Индокитая ничего не дала для осуществления плана получения топлива из Голландской Ост-Индии, но спровоцировала Соединенные Штаты на осуществление всеобщего торгового эмбарго против Японии. В конце концов, эта политика стала считаться одной из причин, приведших Японию к Тихоокеанской войне.
О перспективах войны против СССР.
Параграф 3 (программы "Ускоренного продвижения на юг).после того, как бы отвергнута идея решения северной проблемы, выдвигавшаяся некоторыми кругами в армии, означал, лишь "воспользуйся возможностью, когда она тебе представится". Можно сказать, что такая позиция была вызвана германской пропагандой, создававшей впечатление, что Советский Союз в результате успехов германского наступления готов рухнуть. В то время на совещании Кабинета военный министр Тодзио оценивал перспективы развития советско-германской войны следующим образом:
а) Советская армия будет шаг за шагом отступать, пока окончательно не рухнет. (Наиболее вероятно)
б) Она отступит на значительное расстояние и вступит в решительное сражение с германской армией. (Это то, чего хочет Германия).
в) Она будет отступать шаг за шагом и продолжать сопротивление. (Это то, чего не хочет Германия).
Таким образом, в значительной степени, преобладала выжидательная стратегия.
В общем, отличная книга, дающая наглядное представление о том, как оценивалась ситуация японским военно-политическим руководством перед началом войны, как расценивались перспективы войны против США и СССР и как Японская Империя вступила на гибельный для себя путь.
Очень логично обосновано, почему война из вероятной, стала неизбежной, и как субъективные причины повлияли на то, почему вектор ее развития был направлен против США, а не против СССР.
Несколько портят книгу лишь завуалированные попытки Садатоси снять часть ответственности за развязывание войны с Японской Империи, с переводом стрелок на Китай, США и СССР, что впрочем достаточно типично для мемуаров военоначальников проигравшей стороны.
В целом, для интересующихся второй мировой войной и войной на Тихом Океане строго рекомендую к прочтению.
Читать тестовый фрагмент https://www.litmir.me/br/?b=579190&p=1 (там же можно заказать книгу)
Источник: colonelcassad.livejournal.com