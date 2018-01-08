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Почему Россия передала Китаю часть амурских островов

15:24. 8 января 2018 Просмотров - 100 Один комментарий Опубликовал:

Источник: nstarikov.ru 

Побывав в Хабаровске невозможно не обсудить вопрос, который сильно волнует многих  граждан России, а хабаровчан беспокоит особенно. Китайская территория видна с прекрасной набережной этого города невооруженным взглядом. Рядом течет величественный Амур. Посередине реки несколько островов. В 2008 году Россия передала Китаю остров Тарабарова и часть острова Большой Уссурийский.

Почему это произошло? Либеральная общественность и часть наиболее эмоциональных патриотов подала и подает произошедшее как «одностороннюю» и «ничем не обоснованную» уступку со стороны нашей страны в отношении Китая.

Лучший способ разобраться в ситуации – это обратиться к фактам.

Об этом статья хабаровчанина  Артема Яковлевича Кривошеева, который постарался разобрать всю ситуацию, что называется, «по косточкам».

«Почему Россия согласилась передать Китаю остров Тарабарова и часть острова Большой Уссурийский? Действительно, сложно согласиться, что уступка 174 кв. км. российской территории это успех нашей дипломатии. Однако, господа журналисты, кричащие «о продаже интересов России», впрочем, как и всегда, действуют в конъюнктурных интересах и сильно упрощают проблему. Давайте попробуем разобраться, что заставило Российского Президента так поступить. А история вопроса берет начало в 1858 году…

До 1858 года современные Амурская область, Еврейская автономная область, Южная часть Хабаровского края и Приморский край по Нерчинскому договору России и Китая 1689 года являлись как бы «нейтральной территорией». Тогда это устраивало оба государства. Однако, с началом противостояния России и Англии  (после Наполеоновских войн) ситуация со значимостью современной территории Приамурья начинает меняться. Нарастала опасность занятия этих территорий англичанами и французами и тогда, имея своеобразный «клин» вдающийся в континент, державы моря могли успешно развернуть борьбу против как континентального Китая, так и континентальной России.

Последствия подобного развития событий хорошо представлял Генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев[1]: «Возникло не безосновательное предположение, что англичане займут устье Амура, — доносил 25 февраля 1849 года Н.Н. Муравьев императору Николаю I. — Каких тогда потребуется сил и средств от правительства, чтобы Восточная Сибирь не сделалась английскою, когда в устье Амура станет английская крепость, и английские пароходы пойдут по Амуру до Нерчинска и даже до Читы? … Если бы вместо английской крепости стала в устье Амура русская крепость, равно как и в Петропавловском порте в Камчатке, и между ними ходила флотилия, а для вящей предосторожности чтобы в крепостях этих и на флотилии гарнизоны, экипаж и начальство доставляемы были извнутри России, — то этими небольшими средствами на вечные времена было бы обеспечено для России владение Сибирью и всеми неисчерпаемыми ее богатствами».

Крымская война и продолжающиеся в Китае опиумные войны наглядно продемонстрировали, что если русским не занять Приамурье, то это сделают англичане или, в крайнем случае, идущие в кильватере их политики французы. Являясь талантливым политиком и имея полномочия от императора, генерал-губернатор Н. Н. Муравьев выступил инициатором заключения нового договора о границах с Китаем. Согласно Айгунскому договору от 16 мая 1858 года России отходил весь левый берег Амура вплоть до устья реки. Непосредственным дополнением к соглашению выступил Пекинский договор, заключенный между Россией и Китаем 2(14) ноября 1860 года в рамках серии договоров между Китаем и европейскими странами в сожженном и разграбленном англичанами и французами Пекине. Граница между двумя странами была установлена по Амуру, Уссури и Сунгари, через оз. Ханка, до р. Тумыньдзян. Россия, таким образом, окончательно закрепила за собой Уссурийский край. Была закреплена также и западная граница между двумя странами. Договор предусматривал последующее определение границы на местности, как на восточном, так и на западном её участках[2].

Согласно договору, восточная граница между Россией и Китаем устанавливалась, начиная от слияния рек Шилка и Аргунь, вниз по течению р. Амур до места впадения в неё р. Уссури. Договор обходил стороной вопрос принадлежности островов. Однако, в рамках демаркационных работ российской стороной была составлена и приложена к договору карта масштабом 25 верст в дюйме, прилагаемая к тексту Пекинского договора. Указание на наличие подобной карты имеется в статье 1 текста договора, гласившей: «Сверх сего, во исполнение девятой же статьи Тяньцзинского договора, утверждается составленная карта, на коей граничная линия, для большей ясности, обозначена красной чертой и направление её показано буквами русского алфавита: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, И, I, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У. Карта сия подписывается уполномоченными обоих государств и скрепляется их печатями»[3]. Именно на этой карте граф Н. П. Игнатьев красным карандашом провел линию границы по китайскому берегу рек Амур и Уссури, а в районе Хабаровска по протоке Казакевичева. Однако, при заключении Пекинского договора китайский представитель князь Гун отказался подписывать данную карту, а в 1861 – 1886 гг. было составлено описание линии границы лишь на ее участке от устья р. Уссури до устья р. Туманная, что серьезно запутало дело демаркации государственной границы по Амуру[4]. Таким образом, Пекинским договором предусматривалась постепенная работа по демаркации границы. Эта работа была проведена в Приморье, Центральной Азии, на Аргуни, однако на Амуре вплоть до начала 1990-ых годов работ по демаркации государственной границы не проводилось, была зафиксирована лишь общая линия делимитации[5].

Таким образом, хоть это и удивительно, но четкой границы на Амуре Россия и Китай не обозначили по различным причинам в течении более чем 100 лет – с 1860 по 1990 год.

Все это породило массу споров и сложностей. В Пекинском договоре ничего не говорилось о принадлежности островов, китайский представитель, согласно условиям договора, карту не подписал. Однако, император Китая утвердил указ вместе с картой. Кроме того, в договоре указывалось, что граница проходит вниз по течению р. Амур до места впадения в неё р. Уссури. Вставал вопрос, что считать впадением реки Уссури в Амур. Даже среди российских ученых не было единства по поводу того, что считать устьем р. Уссури: точки, расположенные в районе ст. Казакевичевой или в районе Хабаровска.

Однако, понимая стратегическое значение этих островов для тогда ещё военного поста Хабаровка, Россия сразу установила контроль за островами Большой Уссурийский и Тарабаров. Чтобы избежать пограничных конфликтов вся деятельность на островах ограничилась сенокошением. Для фиксации линии государственной границы на местности российско-китайская демаркационная комиссия в 1861 г.на китайском берегу напротив станицы Казакевичевой установила деревянный столб с литерой «Е», имевший координаты 48º16'20" с.ш. и 152º37' в.д. В 1886 г. деревянный столб был заменен на каменный, установленный в том же месте. На изданных в России «Карте Китая и прибрежья реки Амура» (1859 г.) и «Карте Маньчжурии» (1897 г.) архипелаг был обозначен как территория России. Несмотря на это, китайская сторона неоднократно предъявляла претензии на архипелаг, обвиняя противную сторону в обмане и самовольном переносе демаркационного столба[6].

Однако, до начала Первой Мировой Войны демаркация государственной границы по Амуру так и не была проведена. Наример, согласно указанию Министерства иностранных дел России, прибрежному населению в 1911 г. предложено было до окончания размежевания «пользоваться теми островами, которые они признают принадлежащими им, не обращая внимания на протесты китайцев»[7]. Кроме того, определение границы по главному фарватеру (по максимальной глубине русла) на Амуре и Уссури было весьма затруднительно. Дело в особенностях их течения. Эти реки несут очень много ила, тот постоянно оседает на дне — и, естественно, именно там, где идёт основной речной поток, то есть по фарватеру. В результате фарватер рек то и дело смещается. На реках довольно много островов. Как правило, ил оседает с одной стороны острова, а с другой стороны в это же время донные отложения размываются течением. Поэтому фарватер то и дело переходит с одной стороны острова на другую. Таким образом, остров, ещё недавно считавшийся принадлежащим одной из сторон, по правилу фарватера оказывается принадлежащим другой[8]Исходя из этого принципа возможность определить принадлежность островов Большой Уссурийский и Тарабаров вообще не представляется возможной. Так как не было четкого понимания, что же считать главным фарватером[9]. Данная особенность рек Амура и Уссури была использована китайской стороной в проведении «ирригационных войн» в районе Большого Уссурийского и Тарабарова при серьезном обострении отношений с СССР при Хрущеве, а впоследствии и при Брежневе. Смысл был прост: китайцы топили в протоке Казакевичева баржи с песком, усиливая её заиливание, что впоследствии вызывало уход фарватера на север и автоматическое присоединение спорных островов к Китайской территории. Соответственно мы проводили дноуглубительные работы. Доходило до курьезов: китайцы ночами засыпали протоку, а мы днем ее углубляли.

Вот с таким багажом противоречий государственная граница существовала все годы Первой мировой, революции и гражданской войны в России. В 1929 году, воспользовавшись как поводом конфликтом на КВЖД, наши войска заняли остров Большой Уссурийский. Находясь в непосредственной близости от Хабаровска и до этого не контролируемый нашими войсками, остров мог быть использован для обстрела города, где начинала строиться промышленность. В 1931 году Манчжурия оказалась оккупирована японцами. В свете этих событий военное присутствие на островах было просто необходимо. Кроме того, СССР взял под контроль практически все острова на Амуре и Уссури. Собственно в таком положении граница оставалась до создания в 1949 году Китайской Народной Республики. Молодое государство было обязано СССР многим, кроме того общая идеология, грамотная политика в отношении Китая сталинского СССР не давали повода разгореться пограничной проблеме. КНР и СССР выступали единым фронтом по борьбе с общим врагом – англосаксонскими державами. 14 февраля 1950 г. в Москве был подписан сроком на 30 лет советско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, призванный, по словам И.В. Сталина «служить делу обеспечения мира на Дальнем Востоке против всех и всяких агрессоров и поджигателей войны»[10]. В соответствии с договором о дружбе союзе, взаимной помощи (1950г.) советско-китайская граница до начала ревизии двусторонних отношений была границей добрососедства, где между населением пограничных районов поддерживались активные связи, велась оживленная торговля, был налажен культурный обмен. Были заключены соглашения о сотрудничестве в целом ряде пограничных областей, среди которых «Соглашение о порядке плавания по пограничным рекам Амур, Уссури, Аргунь, Сунгача, и оз. Ханка и об установлении судоходной обстановки на этих водных путях» (1951г.), о лесоводстве, о совместной борьбе с лесными пожарами в пограничных районах и т.д. В рамках этих соглашений фактически охраняемая линия границы сомнению не подвергалась[11]. Подтверждает отсутствие претензий у китайских товарищей передача КНР топографических карт с обозначением всей линии границы. С китайской стороны каких-либо замечаний по поводу линии проведения границы не последовало.

Проблемы начались со смертью Сталина и приходом к власти Хрущева. По этому примеру наглядно можно узнать последствия непонимания руководителем страны канонов геополитики. Данный «прожектер» умудрился за несколько лет сдать ряд позиций англосаксонским державам и сильно испортить отношения союзным Китаем. Однако, вплоть до 1960 года территориальные претензии Китаем не выдвигались. Именно в этом году начинает подниматься застарелый и не урегулированный территориальный вопрос, как отражение общего резкого ухудшения отношения между странами. В чьих интересах? В интересах США, разумеется. В 1960 году СССР неожиданно отзывает советских специалистов из Китая и почти одновременно произошел первый эпизод на границе, который показал наличие разногласий между СССР и Китаем в вопросе о линии прохождения границы и принадлежности тех или иных участков. Речь идет об инциденте 1960 г., когда китайские скотоводы производили выпас скота на территории находящейся под советской юрисдикцией  (в районе перевала Буз-Айгыр в Киргизии). Когда прибыли советские пограничники пастухи заявили, что находятся на территории Китайской Народной Республики. Позже выяснилось, что они действовали по директиве властей своей провинции. По этому поводу министерства иностранных дел Китая и СССР направили друг другу несколько нот и сделали устные заявления, в которых впервые со времени образования КНР на официальном, дипломатическом уровне обнаружилось различное понимание линии прохождения границы с Советским Союзом.

С осени 1960 года же начались и систематические выходы китайских граждан на острова на пограничных реках Дальнего Востока, находящиеся под нашим контролем. Советским пограничникам они заявляли, что находятся на китайской территории. Изменилась и реакция советских пограничников на инциденты. Если ранее они просто игнорировали промыслы китайских крестьян на ряде территорий, находящихся под советской юрисдикцией, то, начиная с 1960 г. Старались их пресекать.[12]

В сложившейся обстановке Президиум ЦК КПСС принял решение о создании межведомственной комиссии из специалистов МИД, КГБ и Министерства Обороны, в задачу которой входило подбор и изучение договорных актов по границе с КНР. Комиссия выявила 13 участков, где на картах сторон имелись расхождения и 12, где не было проведено распределение островов. Сама пограничная линия не имела четкого обозначения на местности, т.к. из 141 пограничного знака в первоначальном виде сохранилось 40, в разрушенном состоянии находились 77, 24 отсутствовали вообще. Также отмечалось, что описание границы в договорных актах часто носит общий характер, а многие договорные карты составлены в мелком масштабе на примитивном уровне. В целом, по заключению комиссии отмечалось, что вся пограничная линия с КНР, кроме участка на Памире южнее перевала Уз-Бель, определена договорами. В случае проведения пограничных переговоров комиссия предлагала проводить границу не по берегам рек, а по линии середины главного фарватера на судоходных реках и по линии середины реки на несудоходных реках, а не как она была обозначена красной линией на карте, приложенной к Пекинскому договору, по которой граница шла по китайскому берегу[13]. То есть граница была определена весьма приблизительно, необходима была её новая демаркация. Неопределенность границы на местности давало отличный повод для создания конфликтных ситуаций.

И Китай активно использовал приграничную проблему как повод для конфликтов. Статистика нарушений показывала, что с 1960 по 1964 годы их количество быстро росло, а во второй половине 60-х инциденты стали носить более острый характер. В 1960 г. количество нарушений было около 100, в 1962 уже около 5 тыс. В 1963 более 100 тыс. китайских гражданских и военных приняли участие в незаконном пересечении советско-китайской границе[14]. Таким образом, ссора Хрущева с Китаем, положила начало очень трудному и болезненному процессу демаркации всей государственной границы. При Хрущеве же в феврале 1964 года начались консультации с КНР по приграничной проблематике. Причем китайцы выдвигали заведомо нереальные требования. Так Китай требовал признать «неравноправными» Пекинский и Айгунский договор. Тут необходимо понимать, что задача Китая в то время была не решить территориальные споры, а усугубить их и спровоцировать конфликт, демонстрируя США свою решимость противостоять СССР.

В апреле 1964 г. стороны обменялись топографическими картами с обозначением своего понимания линии границы и создали рабочую группу, после чего приступили непосредственно к рассмотрению линии границы. В результате изучения китайских карт и сопоставления их с советскими было установлено, что в нанесении линии границы на этих картах имеются расхождения на 22 участках, из которых 17 расположены на западной части советско-китайской границы (ныне среднеазиатские республики бывшего СССР) и 5 участков — на восточной части границы. Эти участки примерно совпадали с участками, которые указывала в своей записке межведомственная комиссия 1960 г. На китайских картах были обозначены ещё 3 участка, которые в материалах комиссии не фигурировали, в том числе довольно большой участок в районе перевала Бедель (Киргизия), а также острова у Хабаровска[15].

По итогам рассмотрения карт в Москве был сделан вывод о возможности проведения переговоров не по отдельным участкам, как это предполагалось ранее, а по всей границе, как настаивала китайская делегация. Такой подход стал возможен, поскольку на большей части протяжения пограничной линии жизненно важных расхождений граница не имела. По наиболее протяженной линии, требовавшей уточнения – речная граница на Дальнем Востоке, у сторон было одинаковое понимание того, что граница должна была проходить по главному фарватеру. В связи с этим делегации было дано дополнительное указание — подтвердить линию прохождения границы на участках, где стороны понимают ее одинаково.

Итак, запомним – инициировал пограничную проблему Хрущев, который облил грязью Сталина, бывшего для Мао Дзедуна непререкаемым авторитетом и совершив ещё ряд недружественных действий в отношении Китая. Результатом недальновидной политики Хрущева стаи боевые действия на острове Даманском, а также в Казахстане и, что самое главное, разворот Китая от дружбы и сотрудничества с СССР к США. Что во многом, определило наше геополитическое поражение в начале 1990-ых. Пограничный вопрос выступил следствием этой политики.

Далее события развивались следующим образом. Во времена Горбачева при проведении переговоров в 1987 – 1991 году, которые увенчались подписанием Соглашения о советско-китайской границе 1991 года, было установлено, что граница на Амуре должна проходить по главному фарватеру реки.[16]По этому соглашению множество островов, ранее контролировавшихся СССР, в том числе и остров Даманский оказались Китайской территорией.

Теперь вопрос. Кто-нибудь помнит гневные статьи либералов о том, что Горбачев торгует родиной и отдал Китаю сразу несколько десятков «исконно русских островов»? Тем не менее, здесь Михаил Сергеевич со своей страстью к односторонним уступкам все-таки помог разрешению многолетней приграничной проблемы, во многом инициированной политикой Хрущева.

Однако, данное соглашение обходило стороной решение приграничной проблемы у островов в районе Хабаровска. И причину вы можете увидеть на карте внизу. Самая южная протока между Китаем и островами Тарабаров и Большой Уссурийский — это протока Казакевича. Если считать её впадением Уссури в Амур, то все острова являются российской территорией. А если считать впадением Уссури в Амур место севернее Большого Уссурийского острова, то тогда острова полностью являются Китайской территорией. И этот вариант для России неприемлем, так как тогда граница будет проходить прямо в непосредственной близости от Хабаровска (левый берег будет Китайским, а на правом находится Хабаровск).

По сути — это был последний не урегулированный территориальный спор с Китаем (вместе с островом Абагайтуй на Аргуни) на момент вступления в должность Президента Путина. Теперь необходимо понять тот геополитический контекст, в котором действовал Путин в начале 2000-х годов. С 2003 по 2004 год, Владимир Путин инициирует наглядный урок для желающих отдать российские недра под контроль монополий США и по заказу американцев скупить Государственную Думу (дело «ЮКОСа» и посадка Ходорковского), отменяет колониальный, по сути, закон об СРП (Соглашение о разделе продукции), вводит НДПИ («Налог на полезные ископаемые» наполняющий сегодняшний госбюджет). Следом Путин делает следующий шаг. В октябре в Пекине открываются российско-китайские переговоры, на которых вместе с рядом неопубликованных договоренностей, подписываются дополнительные соглашения, урегулировавшие все имеющиеся территориальные споры между Россией и Китаем.

Так как в случае с Хабаровскими островами нельзя было применить принцип разграничения по фарватеру, стороны договорились разделить остров Большой Уссурийский на южную Китайскую и Северную (самую освоенную) Российскую части. Кроме того, в обмен на Северную часть Большого Уссурийского мы уступили половину острова Абагайтуй на Аргуни. Был применен новый принцип – территории делились согласно ориентирам на местности.

Сквозь вопли либералов «о торговле Родиной», был «упущен» тот факт, что впервые в истории России и Китая были сняты все претензии и спорные моменты со всего протяжения 4300 км российско-китайской границы. Безусловно, передачу части островов нельзя однозначно назвать успехом, и я далек от мысли оправдывать нашего Президента, однако неполживые журналисты отчего то не говорят, что сложившееся в начале 2000-х ситуация с государственной границей досталась Путину от Хрущева и Горбачева. Где первый поссорился с нашим основным геополитическим союзником, в результате чего был инициирован территориальный вопрос, а второй успешно эту проблему решил, напоследок угробив страну, которой руководил. В результате чего Российская Федерация по силе и влиянию в мире, а главное, наличию козырей на переговорах в 2004 году представляла собой далеко не сталинский СССР образца 1952 года. В 1952 году договор о границах мог быть заключен на выгодных нам условиях, благо пространство для дипломатического торга было несравненно шире.

Возможно ли было разрешить территориальный вопрос в условиях нашего времени как-то иначе? Это большой вопрос. Передача части остров под Хабаровском была итогом почти 150 лет истории наших побед и поражений, усиления и ослабления России, а не являлась «одномоментной уступкой со стороны России». Так за что же так ругают Путина либеральные журналисты и не в меру эмоциональные патриоты? Давайте обратимся к фактам. В октябре 2004 года в Пекине подписываются договоры о границе, окончательно урегулируется пограничный вопрос. Сразу после этого, 31 декабря 2004 года выходит распоряжение Правительства РФ № 1737-р о проектировании и строительстве нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий Океан (ВСТО) с ответвлениями на Китай. (Юридическое оформление границы было завершено лишь в июле 2008 года, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ян Цзечи подписали дополнительный протокол-описание линии российско-китайской границы в ее восточной части.[17])

Руководство России и Китая взяло курс на сотрудничество и добрососедские отношения друг с другом, устранив последние территориальные споры, могущие всерьез испортить отношения между двумя странами и привести к русско-китайской войне, которая так нужна США. Вот это и не нравится либеральным блогерам и журналистам, а точнее их заокеанским спонсорам.

Им нужна конфронтация, а лучше война между двумя самыми мощными континентальными странами.

И чем больше будет поводов для конфликтов, тем лучше.

Вот вкратце и вся история о принадлежности островов на Амуре.

Артем Яковлевич Кривошеев».

[1] Барсуков И. П. Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский. Хабаровск, 1999. С. 206-207.

[2] Пекинский договор [текст].

[3] Цит. по: Тимофеев, О. А. Российско-китайские отношения в Приамурье (сер. XIX-нач. ХХ вв.), Благовещенск,2003.

[4] Там же.

[5] Там же.

[6] Цит. по: Тимофеев, О. А. Российско-китайские отношения в Приамурье (сер. XIX-нач. ХХ вв.), Благовещенск,2003.

[7] Цит. по: Тимофеев, О. А. Российско-китайские отношения в Приамурье (сер. XIX-нач. ХХ вв.), Благовещенск,2003.

[9] Там же

[10] Е. М. Зайцев. Советско-Китайские соглашения // Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. Изд. 3-е. М., 1977.

[12] Там же.

[14] Там же.

Источник: nstarikov.ru

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Один комментарий»

  • 3166 571
    nikolay 8 января 2018 в 15:57 Ссылка Пометить
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    Россия не передавала Китаю острова. Острова передал Путин в обмен на предоставление в Пекине земли под супермаркет для Кремля.

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