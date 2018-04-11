Главная » События

Владимир Путин делает все, чтобы разрешить ситуацию в Сирии

12:17. 11 апреля 2018 Просмотров - 338 8 коммент. Опубликовал:

Российская сторона, безусловно, сделала многое для того, чтобы в Сирию пришла мирная и спокойная жизнь. Именно с помощью России в этой ближневосточной стране удалось избавиться от террористов запрещенной группировки «Исламское государство», которые на момент прихода российских ВКС взяли под контроль практически всю САР. Однако оказалось, что угрозы для Сирии все еще остаются, и исходят они, в частности, от Запада. И здесь на помощь снова приходит президент РФ Владимир Путин.1512571513_f1-64.jpg

На днях Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, во время которого много внимания было уделено именно решению сирийского вопроса, который сейчас стоит особенно остро. В частности в странах запада распространилась истерия о применении химического оружия в сирийском городе Дума, и, конечно же, виновником тут же был назван президент Башар Асад и вновь встали вопросы о его свержении.

Честно говоря, вся эта ситуация крайне напоминают то, что было со знаменитой пробиркой Колина Пауэлла, из-за которой был совершен удар по Ливии, но, как оказалось, Штаты просто блефовали. Здесь точно такая же история, и доказательство тому, подпись представителей США в документе, подтверждающем полное отсутствие химического оружия в распоряжении властей Сирии. Иными словами, Штаты сами себе противоречат, объявляя Асада виновным в химатаке.

Но, несмотря на всю нелепость этих обвинений, ситуация в Сирии начинает обостряться. Минувшей ночью. К примеру, был совершен авиаудар по сирийской базе Тифор, что уже является из ряда вон выходящим случаем. Россия, в свою очередь, продолжает работать над тем. Чтобы избежать эскалации. Владимир Путин уже провел ряд телефонных переговоров с западными лидерами, такими как Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, и призвал не допускать провокаций и спекуляций, основанных на голословных обвинениях властей Сирии в применении химического оружия.

Владимир Путин, как мы видим, активно работает над мирным урегулированием ситуации. Идет плотная работа как с партнерами в этом вопросе, так и с западными лидерами, пытающимися дестабилизировать обстановку. По мне, так нужно приложить максимум усилий к тому, чтобы не позволить Штатам и их союзникам того, чтобы они принесли в Сирию то же самое, что они принесли в Ирак и Ливию – а именно по такому сценарию сейчас развиваются события. И именно этим сейчас усиленно занимается Владимир Путин.

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Зачем Владимир Путин собрал в Кремле сорок миллиардеров
...время большой пресс-конференции Владимир Путин заявил о своем намерении... в Кремль. Прессе разрешили послушать только вступительное слово... экономики. «На самом деле многие из тех, кто... что все мы чувствуем поддержку друг друга, чтобы государство чувствовало...
Путин и крысиный король, или операция «Мышеловка»
...современной мировой политической арене является Владимир Путин. Дело тут не в индивидуальных симпатиях... убивать мешающее ему население. Чтобы все командиры АТО прямо на глазах... российского руководства. Поэтому и разрешено по-щенячьи тявкать оппозиции и...
Владимир Путин: Сегодняшние потрясения - преддверие краха мирового порядка
... выступления в Мюнхене Владимир Путин, выступая перед участниками... чтобы попытаться разобраться — что же на самом деле ...военные специалисты? Откуда это все берется? Как получилось,... международного права — разрешить дилемму между действиями международного...
Новости Украины и Новороссии 09 декабря 2015
...поставки угля, - заявил Владимир Путин.Так же Владимир Путин поручил министру финансов Антону...допустили. Вчера МВФ фактически разрешил Украине не выплачивать российских долг... пути мирного урегулирования. Я делал все, чтобы избежать кровопролития. Это мой ...
Интервью Путина руководителям СМИ
...КП», Владимир Путин прошел по этажам редакции, посмотрев, как делается самая ...Мы бы хотели, чтобы ситуация разрешилась, но разрешилась так, чтобы не вызывала озабоченности ...США, тогда все нормализуется и будут отношения развиваться.Владимир Путин о водке...
Сионизм и роль сионистов в организации евромайдана и попытке раскола Украины
... разработал законопроект, которым предлагает разрешить компаниям из Евросоюза и США...и создавалась, именно для этого делалось все, чтобы доллар стал мировой валютой. ..., в котором назвал Президента России Владимира Путина  «шизофреником маленького роста»[34]....

8 коммент.»

  • 5558 2196
    Oblichitel 11 апреля 2018 в 14:01 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Впору приравнять кремлебота к агенту госдепа

    Ответить
  • 4342 3089
    Walentin 11 апреля 2018 в 14:05 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Дай бог ему сил и мужества на предстоящиие шесть лет!

    Ответить
  • 5558 2196
    Oblichitel 11 апреля 2018 в 14:16 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    :)

    Ответить
  • 1072 586
    ФЕДОР ЗИМИН 11 апреля 2018 в 14:46 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Между Сирией и РФ нет военного договора. Поэтому, не “потеряв лица” нужно уйти из Сирии! Иначе будет война с США.

    Ответить
  • 255 163
    Viktop 11 апреля 2018 в 15:09 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Этническое мньшинство взяло власть в Сирии. Вы думаете,что большинство должно сидеть как мыши и покорно выполнять требования меньшинства до конца света?. Да не будет там мира,пока большинство не возьмёт власть. Поддержка России такой ситуации наоборот оттягивает мирный процесс,что способствует уничтожению инфраструктуры. Затянется нищенское положение народа Сирии. Подобная ситуация и в России. Те,кто против власти не титульной народности являются террористами. И на сколько веков это? Навсегда по их понятиям?

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>