Российская сторона, безусловно, сделала многое для того, чтобы в Сирию пришла мирная и спокойная жизнь. Именно с помощью России в этой ближневосточной стране удалось избавиться от террористов запрещенной группировки «Исламское государство», которые на момент прихода российских ВКС взяли под контроль практически всю САР. Однако оказалось, что угрозы для Сирии все еще остаются, и исходят они, в частности, от Запада. И здесь на помощь снова приходит президент РФ Владимир Путин.

На днях Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, во время которого много внимания было уделено именно решению сирийского вопроса, который сейчас стоит особенно остро. В частности в странах запада распространилась истерия о применении химического оружия в сирийском городе Дума, и, конечно же, виновником тут же был назван президент Башар Асад и вновь встали вопросы о его свержении.

Честно говоря, вся эта ситуация крайне напоминают то, что было со знаменитой пробиркой Колина Пауэлла, из-за которой был совершен удар по Ливии, но, как оказалось, Штаты просто блефовали. Здесь точно такая же история, и доказательство тому, подпись представителей США в документе, подтверждающем полное отсутствие химического оружия в распоряжении властей Сирии. Иными словами, Штаты сами себе противоречат, объявляя Асада виновным в химатаке.

Но, несмотря на всю нелепость этих обвинений, ситуация в Сирии начинает обостряться. Минувшей ночью. К примеру, был совершен авиаудар по сирийской базе Тифор, что уже является из ряда вон выходящим случаем. Россия, в свою очередь, продолжает работать над тем. Чтобы избежать эскалации. Владимир Путин уже провел ряд телефонных переговоров с западными лидерами, такими как Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, и призвал не допускать провокаций и спекуляций, основанных на голословных обвинениях властей Сирии в применении химического оружия.

Владимир Путин, как мы видим, активно работает над мирным урегулированием ситуации. Идет плотная работа как с партнерами в этом вопросе, так и с западными лидерами, пытающимися дестабилизировать обстановку. По мне, так нужно приложить максимум усилий к тому, чтобы не позволить Штатам и их союзникам того, чтобы они принесли в Сирию то же самое, что они принесли в Ирак и Ливию – а именно по такому сценарию сейчас развиваются события. И именно этим сейчас усиленно занимается Владимир Путин.