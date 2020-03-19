Трансфер власти Владимира Путина или окно возможностей для России? (1.2)

Его становление как личности пришлось на период, когда после государственного переворота и убийства И.В. Сталина и Л.П. Берии был фактически взят курс на ликвидацию большевизма, а далее и реставрацию капитализма, в чём сыграл не последнюю роль и КГБ, в котором он работал. Начало его политической деятельности пришлось на время безальтернативного доминирования либерально-буржуазной версии Западной концепции управления сначала под лозунгами «больше социализма», а потом и неприкрытого разграбления страны.

Владимир Путин родился практически в последний год деятельности И.В. Сталина на посту руководителя СССР и последний год существования Советского Союза, как государства под руководством большевиков.

Толпо-«элитаризм» не предполагает публичного обсуждения концептуальной власти как явления в жизни общества, господствующей концепции и возможных альтернатив ей: в толпо-«элитарных» культурах эта проблематика — запретная тема, поскольку она подрывает алгоритмику воспроизводства иерархии личностных и клановых статусов в обществе .

Насколько Владимир Путин концептуально властен в сложившихся обстоятельствах на планете Земля и в России, в частности, и в русле какой концепции он действует?



Приход Путина в управление — не был самостоятельным, руководство Россией ему было поручено закулисной оккупационной властью, поскольку он вызывал полное доверие, что будет продолжать удерживать Россию как в русле Западной концепции, так и в русле либерализма.

В условиях доминирования поработительной по отношению к СССР — России концепции, проводимой в жизнь на основе принципа «каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше…», при отношении толпы к политике примерно «как к погоде» — главе государства единолично огласить хоть в чём-то альтернативную концепцию и заявить о своей приверженности ей, означает: лично для него — стать «политическим трупом» или просто трупом, а для концепции — быть отторгнутой и преданной забвению, либо быть принятой и доведённой до абсурда и дискредитированной на более ли менее продолжительный период. И любой из этих вариантов, как следствие, означает — оставить политику государства в русле доминирующей поработительной концепции.

Соответственно этим обстоятельствам приверженцам концепции, выражающей народные интересы, которые в силу разных причин оказались в составе государственного аппарата, в начальном периоде перехода к безраздельному доминированию в политике именно народных интересов остаётся только поддержать по умолчанию принципы: «каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше…» и «кто знает — тот поймёт, а кто не знает тому и понимать нечего…», — но проводить на их основе в жизнь концепцию, альтернативную господствующей якобы безальтернативной антинародной концепции.

Но в этом случае он сможет опираться только на то, что общество уже знает и умеет, а апеллировать он сможет — только эмоционально к благонамеренности, которая свойственна большинству людей во всех социальных группах, хотя в каждую историческую эпоху в каждой социальной группе конкретное понимание «общего блага» не во всём совпадает с его пониманием в других социальных группах.

А миссия «народного учительства» — в смысле доведения до сведения как можно более широкого круга людей концепции, альтернативной поработительной, — в начальной стадии внедрения альтернативы в жизнь неизбежно остаётся за самими обществом. И надо учиться и становиться «народными учителями» для того, чтобы миссия была осуществлена и общество преобразилось…

Тем не менее уровень как определённой части общества, так и общей массы растёт, несмотря на процессы деградации, в том числе и те, которые поддерживает или вынуждено поддерживать руководство нашей страны. Это открывает для него возможности для действий сверху.

На основе какого типа строя психики властен Президент?



В основе концептуальной властности индивида лежит тип строй психики — демонический либо человечный (носители типов строя психики зомби, животного, скотского — к концептуальному властвованию не способны: у них не те интересы, вследствие чего они не воспринимают социальных процессов продолжительностью от несколько лет и до нескольких тысяч лет более). И это означает, что если индивид обрёл концептуальную властность, то сложить с себя эту власть он не может:



если индивид концептуально властен на основе агрессивно демонического типа строя психики, то отказаться от неё ему не позволит демоническая страсть «что хочу — то и ворочу, а вы приспосабливайтесь…», хотя он может утратить концептуальную властность в процессе личностной деградации либо, потерпев поражение в противоборстве с иными концепциями или более «крутыми» демонами, действующими в рамках той же концепции;



если он концептуально властен на основе человечного типа строя психики или перешёл к нему, ранее обретя концептуальную властность на основе демонического типа строя психики, то нравственно этический долг перед Богом и людьми не позволит ему уклониться от исполнения своей миссии как Человека, ответственного за всё происходящее вокруг него.



Если оценивать деятельность Путина на посту руководителя страны, то следует сказать, что его поведение не является идеальным примером для подражания, включая даже казалось бы незначительные неоднократные моменты употребления алкогольных напитков на телекамеру. По существу сказанное означает, что Путин концептуально властен на основе специфического строя психики, для которой свойственны:



с одной стороны, — искренняя благонамеренность, во многом адекватная текущим потребностям общественного развития в русле Божиего Промысла, которую он смог своей волей выразить в успехах политической деятельности на посту главы Российского государства (ничто человеческое не чуждо всем людям, другое дело, что не всегда и не во всех обстоятельствах они проявляют свои лучшие человеческие качества),



а с другой стороны, — допускаемые им ошибки, в том числе и вследствие подавленности, извращённости и невозможности некоторых аспектов психической деятельности под эпизодическим систематическим воздействием алкоголя и последствиями его воздействия.



Кроме того, поддержание принципов «каждый в меру своего понимания…» и «кто знает — тот поймёт», а также следование мафиозно-корпоративной этике политического закулисья (если бы он ей не следовал, то ему не дали бы стать главой государства) в ряде случаев не позволяет Путину говорить правду.



А всякая ложь (в том числе и умолчанием), кроме того, что она разрушительна для информационно-алгоритмической структуры психики самого индивида как процесса, — открывает пути к одержимости. Достаточно вспомнить неоднократные высказывания против Сталина и других большевиков.



В частности, Путин (премьер-министр России в то время) возложил на Сталина ответственность за преступления, совершенные фашистами под Катынью, вопреки выводам международной комиссии и решению собственной юридической системы России о не причастности СССР к расстрелу, после чего произошло падение польского самолёта и гибель всей верхушки польской «элиты».

Т.е. «лжи во спасение» и некой «безвредной» лжи не бывает — всякая ложь саморазрушительна для лгущего, вредна для окружающих и открывает пути к одержимости, — а последствия всего этого известны только Богу.

Следует понимать в каких условиях находится Путин, насколько он вжился в роль и насколько она стала частью его жизни.

По существу вышесказанное означает, что:



подозревать Путина в некой изощрённой и далеко идущей злонамеренности, выражающей маниакальное властолюбие ради властолюбия, — нет оснований, хотя такого рода предубеждения свойственны многим — как из числа его ненавистников, так и из числа политических «болельщиков» и «оценщиков»,



но и слепо доверять ― тоже нельзя.



Поэтому людям необходимо самим становиться концептуально властными, чтобы развивать культуру России в русле Промысла, оказывая матрично-эгрегориальную поддержку искренней благонамеренности Путина и пребывая в готовности защитить наше общее будущее от вполне возможных проявлений демонизма и одержимости любых публичных и непубличных политиков, включая Путина, так и простых обывателей.

На протяжении своего правления Путин не дал осуществиться целям окончательного опускания и развала России на множество сувенирных государств. Однако как глава государства он фактически не полновластен — ни над кадровой политикой, ни над системой образования, ни над юридической системой, что собственно и закреплено в нашем законодательстве.



Он осуществляет только функции «разводящего», т.е. обладая полномочиями главы государства, — «разруливает» конфликты главным образом коммерческих интересов различных и отчасти властных «элитарных» кланов, обладающих той или иной реальной властью, прежде всего, в сфере кадровой политики непубличного характера, определяющей допуск претендентов на властные должности в публичной политике.



Иначе говоря, именно они продвинули Владимира Путина на должность главы государства, а он до настоящего времени не смог разрешить проблему ликвидации их непубличной власти, однако возможно это нас и ожидает.

Пока Владимиру Путину удаётся за либерально-буржуазным фасадом государственности сдерживать либерал-фашистов с их сценарием окончательного разграбления России в пользу Западных хозяев, РПЦ с их сценарием монархии, психотроцкистов с попытками создания революционной ситуации.

Но кроме всего прочего растёт и запрос на справедливость в целом, а также мера понимания отдельной части населения страны, которую не устраивает то, что происходит и которая в меру своих возможностей участвует в политических процессах. И значение и запросы т.н. общественного мнения с каждым годом всё более возрастают, с чем приходится считаться и учитывать при принятии решений.

Об этом было сказано и самим Владимиром Путиным в Послании:

«Российское общество становится более зрелым, ответственным, требовательным. Основные политические силы страны, несмотря на всю разницу подходов к решению стоящих перед нами задач, выступают с патриотических позиций, отражают интересы своих сторонников и избирателей». «… в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперёд в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают, – в городах, районах, сёлах, по всей стране». [ 2 ]

В любом случае, если Путин последовательно производит демонтаж либерализма и замену его конвергенцией, и хочет занять место государства-лидера этого процесса в мире; либо же он заинтересован в том, чтобы общество вышло на новое качество развития и стало лидером уже со своей собственной концепцией глобализации, ему необходимо решить следующую проблему.

Сегодняшняя социологическая и экономическая наука, господствующая в системе образования России — это:



либо теории, выражающие буржуазно-либеральные бредовые по их существу идеалы,



либо марксизм, для которого во всех его модификациях характерна метрологическая несостоятельность его политэкономии, и как следствие — её управленческая несостоятельность.



Теории буржуазно-либерального происхождения в принципе не пригодны для становления России как лидера мировой политики и представляют собой легальное поле для вредительства и саботажа в отношении политики государства.

Теории на основе марксизма также не вполне пригодны для его реализации, поскольку в силу своей изначальной метрологической и управленческой несостоятельности они могут служить только в качестве культурной оболочки для реализации теоретически неформализованных практических навыков умельцев по управлению социально-экономической стихией.

Поэтому Россия и Владимир Путин, в частности, нуждаются в обеспечении какой-то иной социально-экономической наукой. А её разработка и внедрение в культуру общества и, прежде всего, — в процесс государственного управления потребует её защиты от всех структур типа РАН, ВАК, Минпросвещения, Миннауки и ВШЭ.

Функцию создания такой науки к настоящему времени могут взять на себя ФСБ, ФСО или иные вновь создаваемые структуры замкнутые на президента, как это уже происходило в российской истории. Они реально обладают возможностями организовать независимые от легитимной в РАН науки исследования и развернуть систему «спецобразования» на основе полученных результатов, для чего требуется осмысленно рассматривать проблематику и вопросы по существу.



Это реализуемо, если данную работу будут возглавлять люди не со строем психики зомби, а те, которые сами воспринимают эту проблематику и ищут пути к её разрешению. Другие организации в этом отношении могут осуществлять «операцию прикрытия» на предмет болтовни на разного рода политические темы в СМИ с целью сохранения определённого имиджа России в кругах приверженцев либерально-буржуазных идеалов, прежде всего, за рубежом.

Если искать аналоги решению задачи модернизации социально-экономической науки в историческом прошлом, то примерно так Пётр I из двух «потешных» полков развернул новую русскую армию, которая превзошла по боеспособности как зашедшее в тупик и переставшее развиваться традиционное стрелецкое войско, так и своих западных учителей.



Разница только в том, что Пётр осуществил модернизацию страны и её вооружённых сил под задачи развития цивилизации Руси на основе наработок Запада, а сейчас выработка и развитие альтернативной ныне господствующей социально-экономической науки может быть осуществлена только на основе собственного нравственно-этического и интеллектуального потенциала России, поскольку в других региональных цивилизациях адекватной потребностям развития человечества социально-экономической науки просто нет.

При определённой этической культуре взаимодействия с людьми ФСБ, ФСО или другие вновь создаваемые структуры способны сформировать вокруг себя эффективное сообщество экспертов и консультантов по всему спектру общественно значимой проблематики, действительно независимых от мафиозных группировок в РАН и других специализированных академиях, что позволит стать им параллельными, взаимно страхующими друг друга от ошибок, каналами вхождения в структуры государственности концептуальной власти, исходящей из общества и действующей в интересах общенародного развития и развития человечества в целом.



А это — уже не частность, а обретение принципиально нового качества государственностью России, которое создаст ей качественное превосходство над субкультурами государственности всех других стран.

Это позволит решить задачу, обозначенную Владимиром Путиным в Послании:

«Поэтому при дальнейшем государственном строительстве перед нами стоят, казалось бы, прямо противоположные задачи, служат ориентиром ценности, которые могут на первый взгляд представляться несовместимыми. Что имею в виду? Мы должны создать систему прочную, надёжную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно, гарантирующую России независимость и суверенитет.



В то же время систему внутри себя живую, гибкую, легко и своевременно, главное, меняющуюся в связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное, в связи с развитием самого российского общества. Систему, обеспечивающую в том числе сменяемость тех, кто находится у власти или занимает высокое положение в других сферах.



Такое обновление — неотъемлемое условие для прогрессивной эволюции общества и пусть не безошибочного, но стабильного развития, когда незыблемым остаётся главное — интересы России». [ 2 ]

Главный же для дальнейших судеб России и человечества вопрос состоит в следующем: Какая именно концепция станет в ближайшей исторической перспективе объемлющей по отношению к деятельности Владимира Путина и делу искоренения в глобальных масштабах буржуазного либерализма? Этот вопрос внеэкономический по своему характеру.

Если говорить высокопарно, но не по существу, то это — проблемы духовности общества, а если по существу, то это — проблемы организационно-психического характера всех личностей, составляющих общество.

Всякий индивид может принадлежать к одному из пяти типов строя психики, более или менее устойчивых в течение взрослой жизни и повседневной деятельности: опущенный в противоестественность, животный, биоробот, демон и Человек.

«Идеал» толпо-«элитарного» общества в его крайнем выражении — это иерархия, на вершине которой стоят демоны, принадлежащие к концептуально властной мафии.



Всем остальным демонам предоставляется возможность удовлетворять своё честолюбие и прочие амбиции самоутверждения в пределах ограничений концепции, поддерживаемой мафией концептуально властных демонов.



В результате образуется властная корпорация, вбирающая в себя мафию концептуально властных демонов и концептуально безвластных демонов, работающих на доминирующую концепцию. Все остальные могут быть носителями типов строя психики зомби, животного, скотского, так или иначе опущенного, и влачить существование такое, какое они могут себе обеспечить в потоке обстоятельств, формируемых концепцией управления.



Те, кому не хватило социальных вакансий, и те, кто не поддерживает концепцию, сливаются в «отбросы общества», которым представляется возможность самоликвидироваться, либо которые подлежат плановой ликвидации.

Носителям человечного типа строя психики в этой системе внутри социальных отношений места нет: они антисистемный фактор и подлежат в ней выявлению и нейтрализации вплоть до уничтожения.

Исторически реально Западный проект порабощения человечества, путём скупки мира на основе мафиозно-корпоративной монополии на международное ростовщичество — наиболее агрессивный, детально проработанный и продвинутый в жизнь проект реализации изложенного выше «идеала» толпо-«элитаризма» в глобальных масштабах.

Однако этот «идеал» толпо-«элитаризма» не может быть воплощён во всей полноте и детальной утончённости в жизнь, поскольку Божий Промысел его не поддерживает.



Однако Бог и не пресекает его мощью Вседержительности, поскольку людям Он предоставил свободу выбора, а, обретя человечность, они могут обрести и свободу воли.



Разум тоже дан человеку, и благодаря ему люди способны не только понять, как они живут и следствием чего являются их беды, но могут понять и то, как следует им жить, чтобы бед не было, и что надо делать для того, чтобы воплотить в жизнь альтернативный толпо-«элитаризму» способ организации жизни общества, в котором психофизическая зрелость Человека — норма для всех, начиная с юности — того возрастного периода, когда половые инстинкты уже пробудились и завершается формирование структур организма в соответствии с генетической программой его развития, когда психика складывается в такую иерархию, которая не позволит инстинктам, привычкам и своеволию брать на себя власть. В этом и состоит главная задача как преображения России, а также и всего человечества.

Продолжение следует…

ИАЦ



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