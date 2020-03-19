Трансфер власти Владимира Путина или окно возможностей для России?

Глобализация — процесс объективный в силу биологического единства человеческой цивилизации, которая расселилась по всей планете Земля. Сутью её является построение определённой культуры, в которой в будущем объединится всё человечество. Сегодня глобализация вступила в принципиально новый этап, принципиально отличающийся от предшествующего.



Характерные особенности предыдущего этапа глобализации:



В прошлом глобализация протекала вне осознанности её подавляющим большинством населения планеты.



Культура не запрограммирована, подобно генетике, поэтому выбор целей глобализации и способов построения новой культуры субъективен. Это означает, что возможны разные варианты управления процессом глобализации, как по целям, так и по путям их достижения. Исторически можно выявить центр управления сложившийся на Ближнем Востоке, который и породил доминирующую сегодня Западную концепцию управления глобализацией.



Западный проект не успел завершиться до момента смены логики социального поведения, когда появившаяся техносфера высвободила время человечества, и оно перестало быть невежественным и аполитичным, занявшись образованием и наукой. Произошло это потому, что заправилы Западного проекта потеряли время под давлением необходимости реагировать на Откровения, данные Свыше Иисусу и Мухаммаду. То есть следует понимать, что Бог не безучастен к тому, что происходит на нашей планете.



Кроме того, под властью диктатуры ростовщичества и культа индивидуализма (в либерально-капиталистической оболочке) развитие техносферы обогнало нравственно-этическое и культурное развитие человечества, вследствие чего Западный проект породил глобальный биосферно-экологический кризис, способный уничтожить человечество и без очередной мировой войны с применением любого «сверхоружия»: человечество может погибнуть в процессе деградации биосферы и собственного биологического вырождения, либо вследствие техносферной катастрофы;



завершить глобализацию на основе новой атеистической оболочки Западного проекта — «марксизма» не удалось: сначала помешал В.И.Ульянов (Ленин), потом И.В.Джугашвили (Сталин) и Ф.Д.Рузвельт, которые (кроме всего прочего) в ходе Второй мировой войны ХХ века начали развивать тенденции, направленные на то, чтобы СССР преодолел марксизм, а США преодолели буржуазный либерализм, что открывало народам обеих сверхдержав возможность обретения концептуальной властности, позволяющей выйти из-под власти заправил Западного проекта и построить общество действительно свободных людей.



Таким образом, предшествующий этап глобализации завершился кризисом управления, причина которого — концептуальная: несоответствие алгоритмики Западного проекта глобализации ни потенциалу развития человечества, ни обстоятельствам его жизни, во многом формируемым самими людьми.

Характерные особенности текущего этапа глобализации:



Глобализация, как объективный процесс, уже осознается не только политическими элитами» и «научным сообществом», но и представителями различных групп «простонародья» в разных странах, поскольку оказывает воздействие на жизнь всех стран и каждого человека.



Однако общим для всех толпо-«элитарных» культур является управленческая (методологическая) безграмотность, вследствие чего: понимание, какими должны быть государство и общество, отсутствует; концептуальная власть, как социальное явление, людям неведома; надгосударственное управление для них не существует; а значит и глобализацией управлять не представляется возможным.



Как следствие управленческой безграмотности в качестве источника глобализации воспринимаются структуры толпо-«элитарного» общества, которые являются лишь инструментами Западного проекта и не являются носителями концептуальной власти, в частности:





США и их институты: Госдеп, ФРС, РЭНД, ЦРУ, Гарвард и т.п.

Великобритания: королевская семья, масонские кланы и спецслужбы;

Интернацистские этнические группы;

Ватикан, католические ордена и т.п.;

Интернационалы (Социнтерн — трансформация капитализма в псевдосоциализм путём реформ; 4-й Интернационал — марксистско-революционный, троцкистский — переход к псевдосоциализму путём революции и установления «диктатуры пролетариата»), о которых мало пишут в СМИ.





Деятельность профессиональных аналитиков находится под властью той или иной модификации Западной концепции и они не способны выйти на уровень понимания концептуальной власти.



Неприятие в остальном мире политики, лежащей в русле Западного проекта глобализации, проводимой США, государствами Европы и сложившимися в них транснациональными общественными институтами, привело к попыткам защитить своё самобытное наследие от уничтожения, и предложить всему миру свои ценности и свой проект глобализации (который может быть как толпо-«элитарным», так и анти толпо-«элитарным»).



По отношению к Западной культуре эти альтернативные проекты глобализации являются «внесистемными факторами» и не могут быть поняты адекватно на основе предубеждений, формируемых Западной культурой во всех её конфессиональных и светских ветвях.



Варианты глобализации

Рассмотрим действующие и возможные концепции глобализации и их модификации, которые имеются сегодня планете Земля:



Западный проект порабощения человечества от имени Бога или под разного рода идеологиями существует в нескольких версиях:





либерально-буржуазная , которая в силу декларации принципа веротерпимости «крышует» все традиционные так называемые «авраамические» религии («иудаизм», «христианство», включая и «православие», «ислам» — во всех их ветвях, не склонных к революционному преобразованию мира);



марксистская псевдосоциалистическая, революционно-террористическая, интригантская, в которой хранителями традиции являются продолжатели дела Л.Д.Бронштейна (Троцкого);



конвергенционистская , предполагающая сохранение толпо-«элитаризма» в формах, вбирающих в себя личные «свободы» буржуазного либерализма и государственно-плановый характер экономики псевдосоциализма на основе марксизма, высокий уровень социальной защищённости личности за счёт обуздания гонки потребления и решения биосферно-экологических проблем плановой экономикой (приверженцы этой версии ориентируются на эволюционно-реформаторский переход от того, что есть исторически реально, к некоему идеалу, который в настоящее время не вполне ими определён в теориях);



исламский всемирный халифат, назначение которого может быть двояким в зависимости от обстоятельств и успехов в его осуществлении:



— либо решить те же проблемы, что не смогла в XIX — ХХ веке решить марксистская версия, но под покровом иной идеологии и иных ритуалов социальной магии;

— либо создать предпосылки к «всемирной деисламизации — возведению Корана в ранг «мирового зла» и запрету несанкционированного доступа простонародья к его тексту и переводам, аналогично тому, как это имело место после второй мировой войны в отношении «Майн Кампф»: чтобы люди были лишены информации, необходимой для самостоятельной оценки ими исторического прошлого, а относились к этим и другим явлениям на основе готовых к употреблению мнений, выработанных для них особо доверенными «историками»-профессионалами.



Русский — предполагающий переход многонационального человечества к соборности и диктатуре совести путём развития национальных культур в направлении, обеспечивающем достижение всеми к началу юности необратимо человечного типа строя психики;

Китайский — в силу собственных традиций толпо-«элитарного» характера и приверженности правящей «элиты» марксизму (с некой «китайской» спецификой) и атеизма китайской культуры на протяжении всей памятной истории, не способный разрешить проблему, которую китайцы назвали «парадокс жёлтой опасности», поскольку, как и Западный проект, он изначально обречён на попытку реализации в пределах Божиего попущения.



Фактически Китай отказался в прошлом от собственного проекта глобализации в XV веке (создание океанского флота и экспедиции под руководством евнуха Чжэн Хэ были предпосылкой к этому) и теперь предпринимает попытку исправить эту ошибку. Однако для успеха нравственно-этическая основа нового проекта глобализации по-китайски должна измениться так, чтобы Китай не предлагал другим народам свой толпо-«элитаризм» взамен исторически сложившегося их толпо- «элитаризма».

Японский — в настоящее время проходящий «эмбриональный период». Он унаследовал от прошлого проблемы, препятствующие успеху проекта: толпо-«элитаризм» на основе принципов «бонсай», применяемых не к декоративным растениям, а к человеку и обществу, идеалистический атеизм обособленно националистической по своему характеру древней японской религии Синто и буддизма, пришедшего в страну из Китая и несущего специфически буддистский толпо-«элитаризм».



Особую роль во всём этом играют психотроцкисты в силу того, что психотроцкизм — не идейное течение, а своеобразие психики личности и коллективной психики. Психотроцкизм как психическое явление это — претензии паразитического меньшинства на власть над обществом от имени трудящегося большинства. В основе таких притязаний лежит предубеждение: «я — единственно и безальтернативно мудрый, и потому моя жизненная миссия — политически возглавить быдло, т.е. дать ему смысл жизни и править им от его же имени». В большинстве случаев для носителей психтроцкизма это предубеждение самоочевидно до такой степени, что не нуждается в обосновании и оглашении.

Психотроцкизм идеологически всеяден, хотя те или иные психотроцкисты персонально могут быть порабощены пристрастием к какой-то одной определённой идеологии (как Троцкий); а другие могут менять идеологические оболочки своей деятельности по мере надобности, игнорируя упрёки «быдла, не понимающего своего счастья», в беспринципности.



Эта идеологическая всеядность психотроцкизма ярко выразилась в жизни многих политиков, казалось бы далёких от Троцкого и по идеям, и по хронологии. В частности кураторами проекта всемирного халифата являются троцкисты, поскольку они видят в «революционном исламе» силу, способную сокрушить буржуазно-либеральный капитализм, дабы избавить человечество от всего, что несёт людям общий кризис капитализма: войны, биосферно-экологические проблемы и т.п.



Наряду с этим троцкисты (в силу их идеологической всеядности) проникают и оказывают воздействие на все идейно-политические течения, поддерживающие толпо-«элитаризм» как по оглашению, так и по умолчанию: в буржуазный либерализм в том числе (США ныне под властью продолжателей дела Троцкого), в конвергенционизм, в католицизм, в ислам, в православие и т.п.



О роли Русской цивилизации в жизни планеты Земля

Суть любой региональной цивилизации характеризуется теми идеалами, которые она несёт через века, хотя её реальный образ жизни может быть сколь угодно далёк от этих идеалов. Хранителями и ретрансляторами в последующие поколения этих идеалов являются те, кто входит в состав генетического ядра цивилизации — её народов.



И пока генетическое ядро воспроизводится, пока оно хранит и ретранслирует последующим поколениям идеалы, характеризующие суть цивилизации, — цивилизация жива и обладает потенциалом реализации этих идеалов.

Россия — основная часть Русской Цивилизации, одна из макрорегиональных цивилизаций планеты Земля, несущая в себе собственный смысл своего существования глобальной значимости; т.е. она — издревле цивилизованная, но иным — по сравнению с Западом — образом, и её жизнь ориентирована на осуществление иных глобальных целей. Её населяет множество народов, объединённых системообразующим русским языком, именующих себя русскими.

Грамматически слово «русский» — прилагательное, что отличает его от прочих этнонимов, которые все без исключения — имена существительные. Т.е. слово «русский» характеризует не национальную общность людей, а цивилизационную общность разных народов. И потому оно органично применимо и к славянам, и к татарам, и к грузинам, и к калмыкам, и к представителям иных народов нашей региональной цивилизации, если им свойственен определённый смысл жизни, приверженность к общим идеалам.

Несмотря на непрекращающиеся попытки поработить Русскую цивилизацию Западом, это до сих пор не удалось сделать. Однако было оказано серьёзное воздействие путём внедрения Западной концепции управления, в результате чего возникла концептуальная неопределённость управления, где люди одни своими поступками работают на воплощение её в жизнь, а другими, напротив, способствуют воплощению в жизнь смысла жизни Русской цивилизации.

Это объясняет причины всех российских социальных бедствий на протяжении последнего тысячелетия, включая и нынешний кризис. Отсюда проистекает непоследовательность и незавершенность всех без исключения российских реформ как прозападных, так и «самобытного пути развития» (направленного на искоренение Западной концепции, подчас вместе с её осознанными сторонниками и бессознательными носителями).

Идея, составляющая смысл жизни Русской цивилизации, это — идея справедливости в жизни общества, когда все живут по совести, т.е. все свободны и никто не может стать поработителем и угнетателем других, какие бы должности он ни занимал и каким бы делом ни занимался.

Заметки на полях Пример из жизни Русской цивилизации. Князь Святослав, сидя с веслом в ладье вместе с другими гребцами, беседовал с находившимся на коне на берегу Дуная императором Византии Цимисхием, которого сопровождала свита.



Это очень удивило греков и было непонятно им, поскольку не соотносилось с социальными нормами Византии: Святослав не снизошёл до их императора? Император вынужден говорить о международных отношениях с плебеем? Либо всё же с князем? Князь в рядах плебеев и ничем от них неотличим? Эти русские такие дикари, что не знают никакого этикета? — у верноподданных «холопей государевых» от такого «крыша» запросто может съехать…

Текущий момент в мире и в России

Ранее были рассмотрены возможные концепции глобализации. Какова ситуация на данный момент? Китайский и Японский вариант не составляют сколь-нибудь значимой альтернативы Западной концепции по причине внутренних проблем этих стран и отсутствия внятно изложенной сути концепции и науки на их основе. Кроме того они не являются альтернативой господствующему толпо-«элитаризму», а значит претендуют лишь на то, чтобы занять место Западной концепции.

Фактически сегодня речь идёт о противоборстве двух концепций — Русской и Западной. Это выражается в противостоянии России и Запада, непонятного многим, но имеющим под собой вполне серьёзные основания. Также следует ещё раз отметить, то о чём было сказано ранее — Западная концепция глобализации испытывает кризис управления, по какой причине вопрос о её замене на иную концепцию не закрыт.

«Эрф Ром предупреждал человечество не допускать мирового владычества олигархии – фашизма или государственного капитализма. Тогда над нашей планетой захлопнулась бы гробовая крышка полной безысходности инфернального существования под пятой абсолютной власти, вооруженной всей мощью страшного оружия тех времен и не менее убийственной науки». (Иван Антонович Ефремов, «Час быка»)

Крышка гроба ещё не захлопнулась, во многом благодаря существованию Русской цивилизации, и опыту полученного в ходе становления принципиально новой культуры в краткий период становления большевизма в СССР.

При рассмотрении всех модификаций Западной концепции управления становится понятным, что либерально-буржуазная оболочка себя изжила во всём мире, включая Россию, и представляет собой колоссальную опасность для планеты, именно поэтому надгосударственное управление заинтересовано в разрешении этой проблемы.



Марксистская псевдосоциалистическая модификация была слита И.В.Сталиным. Создание же всемирного исламского халифата было заблокировано совместными действиями России и Ирана при прямом участии Путина.



Остаётся вариант конвергенции, по которому могли пойти в своё время И.В.Сталин и Т.Рузвельт, совмещающий в себе положительные стороны капитализма и социализма, при сохранения толпо-«элитаризма» — то есть своего рода усовершенствованный «новый социализм».

Концептуальная власть — миф или реальность?

Термин «концептуальная власть» имеет два взаимосвязанных значения. В первом своём значении это — власть людей, способных:



к выявлению проблем и целеполаганию в отношении них;



к выработке концепции достижения намеченных целей;



к внедрению концепции в процесс управления жизнью общества.



И главное состоит в том, — что концепция будет выражать не декларируемую и показную, а реальную нравственность претендентов и носителей концептуальной власти. Вследствие этого концептуальная власть может стремиться к тому, чтобы действовать в русле Божиего Промысла, а может пытаться противодействовать осуществлению Промысла в пределах Божиего попущения.

Концептуальная власть — самовластна по своей сути, в силу того, что:



невозможно запретить людям мыслить и действовать в жизни по осмысленной воле и способностям каждого;



а осмысленно-целесообразная деятельность всего лишь одного человека может оказывать воздействие на дальнейшее течение событий в глобальных масштабах на протяжении веков и тысячелетий. Последнее справедливо даже в том случае, если индивид вошёл в жизнь как «простой человек», от единоличных мнения и воли которого, по мнению большинства, в политике государства и истории человечества ничего не зависит (хотя примеры Христа, Мухаммада и многих других свидетельствуют об обратном).



Термин «концептуальная властность» подразумевает как способность индивида к осуществлению концептуальной власти в указанном выше смысле, так и реализацию этой способности в жизни.

Термин «концептуальная власть» во втором своём значении это — власть над обществом самой концепции как совокупности идей, выражающих цели жизни общества, пути и средства их достижения, носителями которых (как осознанно, так и неосознанно) является само общество, безотносительно к тому: есть в обществе концептуально властные люди, какова их доля в его составе и какие концепции они развивают и поддерживают; либо же общество составляют концептуально безвластные заложники тех или иных концепций.



Культура общества, включая и легитимную в нём науку, — следствие доминирующей концепции управления и в то же время ― один из инструментов проведения её в жизнь в «автоматическом режиме» (т.е. когда общество само удерживает себя в русле доминирующей концепции, а от носителей концептуальной власти не требуется каких-либо осмысленно-волевых действий для достижения целей, соответствующих этой концепции).

Соответственно кураторы Западной концепции управления в преемственности поколений осознают эту концепцию порабощения человечества от имени Бога и уничтожения с нею несогласных, привержены ей и проводят её в жизнь всеми шестью средствами обобщённых средств управления — оружия. Между Богом и хозяевами Западного проекта много общего — оба субъекты глобальной политики и истории, не являются себя обществу в зримом виде, бытие обоих мифологизировано.



Но есть и принципиальная разница: с Богом можно вступить в диалог через Язык Жизни, а также внутренний мир, если не глушить в себе совесть и веру, поскольку Бог Всеведущ и Ему доступно всё в мироздании. Что же касается кураторов Западной концепции, которые преуспели в средствах воздействия на людей, то им далеко не всё доступно, а они ограничены в своих действиях.



Именно поэтому ключевое для них — не дать индивиду состояться в качестве Человека, удерживая его культурой в одном из типов строя психики: скотском, животном, зомби, демоническом. Если же говорить про Промысел — то индивид в нём должен состояться в качестве Человека, но по своей воле.

О сущности политики

Глобальная политика — это деятельность по осуществлению целей в отношении всего человечества и планеты Земля. По своему существу это — большей частью управление набором долговременных тенденций, что исключает во многих случаях соответствие текущей политики ранее сложившимся тенденциям, которые признаны неприемлемыми в концепции управления.

Внешняя политика — это деятельность по осуществлению целей правящего класса государства вне пределов его территории и юрисдикции.

Внутренняя политика — это деятельность по осуществлению целей правящего класса государства на его территории в пределах его юрисдикции.

Правящие классы подавляющего большинства государственных образований в истории не однородны, в силу чего разные их подгруппы могут иметь разные интересы и по-разному распределять свои усилия между глобальной, внешней и внутренней политикой, вкладывая в каждую из них своё понимание смысла жизни. По этой причине глобальная политика, внешняя политика и внутренняя политика одного и того же государства в большей или меньшей степени могут не соответствовать друг другу и подавлять друг друга

Прежде всего следует отметить то, что касается глобальной политики, из чего видно, что Путин претендует на то, чтобы быть политиком глобального уровня ответственности:

«Убеждён, серьёзный и прямой разговор об основных принципах стабильного миропорядка, о тех острейших проблемах, с которыми сталкивается человечество, безусловно, назрел. Надо проявить политическую волю, мудрость, мужество. Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий. Подать пример должны страны — основательницы Организации Объединённых Наций (ООН). Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Пять наций должны прежде всего начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны, выработать обновлённые подходы к обеспечению стабильности на планете, которые бы в полной мере учитывали политические, экономические, военные аспекты современных международных отношений. Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнёрами, мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю». [ 2 ]

Фактически Президент обозначил, что мир стоит на грани кризиса, порождённого либерально-капиталистической идеологией и призвал страны, ответственные за создание кризиса — разрешать этот кризис. Вероятнее всего он имеет в виду: Великобританию и США (центры либерально-капиталистической идеологической оболочки Западной концепции управления), ответственные за глобальные кризис; а также Францию (центр псевдо-социалистической идеологической оболочки Западной концепции управления), соучаствующий в создании кризиса; и Китай (псевдо-социализм марксизма с китайской спецификой и претензией на свою глобальную концепцию управления), не без участия которых планета была доведена до кризиса.

Сумеет ли предложить вариант решения проблемы в оставшийся временной срок, с учётом того, что теоретическая база конвергенции не проработана? Либо это лишь декларации — но за которыми пока не следует конкретного практического решения проблем — поскольку оставить биосферно-экологический кризис не так просто, а Россия не является примером страны, которой это удалось сделать и даже выйти на уровень СССР в решении вопроса.



То есть Путину не только будет необходимо подняться до уровня управления Сталина и выше, но и сформировать команду, которая будет формировать новую идеологию, теоретически и практически проводить её в жизнь.

Заметки на полях В своё время А.И.Лукьянов (в прошлом Председатель Верховного Совета СССР, член ГКЧП) был допущен к архивам, содержащим документы по истории создания и принятия Конституции 1936 года. По итогам работы он написал доклад, который так и не был опубликован, однако остались впечатления о той работе. А.И.Лукьянов охарактеризовал организатора этой работы И.В.Сталина словами — «гениальный редактор, точно понимающий, что хочет» [ 1 ] Кто такой редактор и в чём суть его работы? Суть работы редактора — выразить сказанное ему мнение чужими словами (или видеорядом), т.е. редактор — специалист по выражению заказанного мнения словами третьих лиц. Но И.В.Сталин был больше, чем «гениальный редактор»: он умел не только выразить заказанное мнение словами третьих лиц; он умел ещё внести в информационный продукт своё собственное мнение в ранге доминирующего мнения, что оставалось заказчиками либо незамеченным на протяжении длительного времени, либо воспринималось ими как удачное пояснение к заказанному мнению. Таким образом И.В.Сталин сумел создать впечатление у кураторов, что он аппаратчик-трудоголик и «идейный» марксист, причём не самостоятельный в постановке целей, а такой, перед которым надо ставить задачи, а он будет их решать. И действительно, как организатору, ему не было равных.



Кроме того, он был популярен в простонародье в отличие от Троцкого. Именно поэтому ему была доверена роль «пастуха» и толкователя марксистско-ленинского учения. Сумеет ли Владимир Путин провернуть подобную операцию, ставит ли он такую цель?

Касательно внешней политики России, следует сказать о том, что на данный момент в ней не заметно пока сколь-нибудь значимых успехов, поскольку Россия находится под внешним управлением, а правящий класс преимущественно сдаёт интересы России, нежели отстаивает их. Это следует понимать и тем, кто питает иллюзии на счёт С.В. Лаврова как эффективного министра иностранных дел.



Он (класс) эффективен в плане сдачи стран, которые могли бы быть союзниками России, но ими не стали или не могут стать, даже при желании. Яркий пример — это Иран, который обстоятельства толкают на союз с Россией, однако правительством России предпринимаются усилия для того, чтобы торговый оборот между Россией и Ираном не рос, а культурно-образовательное сотрудничество продолжает оставаться на примитивном уровне, причём даже в самом Иране обсуждается антироссийская политика российского МИД и Правительства в целом.

Действия Путина в данном контексте по созданию БРИКС, ШОС и других союзных структур пока не принесли значительных ощутимых результатов, потому что требуется наполнение этих структур иным содержанием на основе альтернативной концепции по отношению к Западной. То же касается и Союзного государства России и Белоруссии, пребывающего в состоянии вялотекущего решения вопросов на протяжении многих лет.

Особняком стоит сирийский вопрос и решение ближневосточной проблемы, но это относится к вопросам глобальной политики, и решается не сколько МИД, сколько Минобороны и Главнокомандующим.

Фактически в Послании внешняя политика практически не освещена, поскольку принципиально говорить не о чем. А возможное объединение России и Белоруссии остаётся в умолчаниях, если рассматривать этот сценарий как несостоятельный на данный момент, либо операцию с Госсоветом и Конституцией — как операцию прикрытия для реализации сценария объединения двух государств с последующим изменением системы управления.

Трудящиеся же, пока как класс, не являются активным участников как глобальной, так и внешней политики и, следовательно, народная дипломатия — установление горизонтальных связей между трудящимися разных стран и активное влияние на политику своих государств в русле общей для них концепции — не является пока значимым процессом.

ИАЦ



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