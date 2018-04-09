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Трамп настаивает на выводе американских сил из Сирии

17:43. 9 апреля 2018 Просмотров - 165 2 коммент. Опубликовал:

 

 

 

 

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Совет национальной безопасности США может рассмотреть эту инициативу уже на следующей неделе

Президент Дональд Трамп заявил своим советникам, что он собирается настаивать на выводе американских сил из Сирии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников администрации США. Эта инициатива противоречит рекомендациям Пентагона, считающего, что борьба против «Исламского государства» в регионе еще далека от завершения.

Заседание Совета национальной безопасности США, в ходе которого будет обсуждаться, в том числе, и военная операция в Сирии, пройдет на следующей неделе.

Другие источники в администрации подтвердили агентству Reuters, что на этой неделе глава Белого дома принял решение ограничить финансирование восстановительных работ в районах Сирии, уже освобожденных от боевиков «Исламского государства». Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что на эти цели Госдепартамент планировал выделить 200 млн долларов.

Выступая в минувший четверг в Ричфилде, штат Огайо, президент Трамп заявил, что для США «пришло время покинуть Сирию».

«Пусть этим займутся другие люди, - сказал президент США. - Очень скоро, очень скоро мы покинем (эту страну). Мы вернемся в нашу страну, туда... где мы хотим быть».

По оценке Пентагона, боевики «Исламского государства» потеряли около 98 процентов территории, которую они удерживали в Ираке и Сирии. При этом военные предупреждают, что эти районы могут быть вновь захвачены, если страны, входящие в международную коалицию, не предпримут усилий по нормализации жизни мирных граждан и восстановлению инфраструктуры.

По данным агентства Reuters, советники президента США считают, что американские войска должны остаться в регионе «как минимум в течении нескольких лет».

«Пока президент не отдавал приказов о выводе войск», - пояснил агентству высокопоставленный сотрудник администрации.

В настоящее время в Сирии находятся около 2-х тысяч американских военнослужащих.

 

 

Источник: perevodika.ru

Метки: сирия, Трамп
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