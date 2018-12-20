Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 декабря 2018

Сирийский Ярмук возвращается к мирной жизни

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«Удар кинжала в спину», — курды в ярости из-за вывода войск США из Сирии

Вооруженная группировка «Силы демократической Сирии» (СДС), костяк которой составляют курдские формирования, резко осудили вчерашнее решение президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии. Курды назвали действия американцев «ударом кинжала в спину». Напомним, 19 декабря американский лидер объявил о «новой фазе» военной кампании в Сирии и выводе войск из страны. По словам Трампа, военные США выполнили в САР свою единственную задачу — «одержали победу» над террористами ИГИЛ*. Американский контингент в Сирии составляет порядка 2 тысяч человек. Они работают в тесном контакте с «Сирийскими демократическими силами», в число которых входят курдские отряды самообороны YPG, которые Турция считает террористическими. Напомним, что США проводят военные операции в Сирии без согласия законного правительства страны. Сирийские власти неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности. Читайте также: Бомбить Донбасс будут американские лётчики: сводка о военной ситуации (+ВИДЕО) * запрещенная в РФ террористическая группировка

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Пентагон пытался отговорить Трампа от вывода войск из Сирии, — The New York Times

Сотрудники Пентагона негативно относятся к плану президента США Дональда Трампа полностью вывести американских военных из Сирии и пытались повлиять на его решение, сообщает в среду газета The New York Times. «Сотрудники Пентагона в среду утром пытались отговорить президента от такого решения», — пишет издание. «Они уверяли, что такой шаг предаст курдов, которые боролись на стороне американских военных в Сирии и теперь могут стать объектом атаки со стороны Турции», — подчеркивается в сообщении газеты. При этом один неназванный американский чиновник заявил, что вывод войск с территории Сирии будет проведен частями в течение нескольких недель. Ранее в среду президент США Д. Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГИЛ* в Сирии, и что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели. «Мы победили ИГИЛ в Сирии, и это единственная причина, почему (США — прим. ред.) находятся там во время президентства Трампа», — написал в твиттере. Читайте также: ВАЖНО: В сенате США призывают к операции против России * запрещенная в РФ террористическая группировка

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Вывод войск перед наступлением: США предают своё пушечное мясо

Уже на протяжении практически двух месяцев в новостных лентах социальных сетей как в российском, так и в иностранном сегменте сети Интернет, распространяется информация и идут горячие споры о том, что США в угоду налаживания отношений с Турцией, предали курдов. Особенно ярые сторонники курдских вооруженных формирований пытаются доказывать, что все это ложь, распространяемая врагами курдского народа. Однако факты вещь упрямая. Не будем освещать всю историю американо-турецких переговоров и заявлений, а обратимся к последним из них. Так, 12 декабря 2018 года президент Турции на митинге со своими сторонниками в Анкаре в открытую объявил, что его страна готова начать военную операцию против курдов на севере Сирии в ближайшее время. При этом примечательной стала крайне сдержанная реакция США, которая, по идее, поддерживает и защищает курдские вооруженные формирования на севере Сирии. Но это лишь начало. 15 декабря 2018 года состоялся телефонный разговор между президентом Соединённых Штатов Америки Д. Трампом и президентом Турции Р. Эрдоганом. Официально американский лидер выразил обеспокоенность по поводу предстоящей турецкой операции против сирийских курдов. Однако, как стало известно позже, разговор двух лидеров коснулся также города Мембидж. Сейчас он находится под контролем курдов. Турки в очередной раз потребовали от американского президента, чтобы он повлиял на своих союзников, и те в свою очередь освободили город и передали его под контроль протурецких вооруженных группировок. По поступающим данным, Трамп не стал отказывать своему турецкому коллеге и оказался не против его требований. 17 декабря 2018 года Эрдоган, выступая на митинге в Конье, раскрыл дополнительные подробности его разговора с президентом США. Так, по словам президента Турции, он получил от своего американского коллеги Д. Трампа одобрение новой турецкой военной операции в Сирии. Ее планируется провести против курдских формирований, базирующихся к востоку от Евфрата. Хоть данное заявление не всеми в Вашингтоне было одобрено, президентом США пока является Трамп, и он принимает решение с кем дружить, а кого отдать на растерзание. В этот раз на растерзание отдаются курды в угоду налаживания отношений с Турцией. О том, что вопрос о сделке по курдам между Вашингтоном и Анкарой практически достигнут, говорит еще один факт. Практически сразу после того, как между двумя президентами было достигнуто соглашение о том, что туркам никто не будет мешать в их военной операции, в лентах новостных агентств появилась информация о рассмотрении Турцией закупки систем противоракетной обороны у США на сумму 3,5 миллиарда долларов. Такова цена защиты курдов, за которую американцы продали курдов. Ведь именно поддержка американцами курдов в Сирии, защита их от Турции, мешала заключению данной сделки, которая была очень нужна Вашингтону. Однако, видимо, турки сделали Трампу предложение, которое он, как бизнесмен, посчитал более выгодным. Вероятнее всего, Турция согласилась рассмотреть возможность закупки у американцев систем ПРО в обмен на отказ последних защищать и поддерживать курдов на севере Сирии. Напомним, несколько часов назад Вашингтон заявил, что США начали вывод своих оккупационных войск из Сирии. По прошествии практически трёх лет американо-курдской дружбы открывается ее истинное лицо. Курды для американцев были не более чем орудием для реализации интересов США в регионе. В итоге народ Рожавы оказался простой разменной монетой в сделке между двумя крупными геополитическими игроками, ценой которой станут тысячи курдских жизней. Но, как говорится, — ничего личного, просто бизнес. Читайте также: ВАЖНО: ВКС России следят за подозрительными автоколоннами в зоне оккупации США в Сирии (ФОТО) Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»

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Хроники Сирии: Мидан – армянский район Алеппо

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США объявили об уходе из Сирии

Трамп объявил, что США победили ИГИЛ в Сирии и начинают вывод войск. Причем в отличие от прошлых таких заявлений, приказ о выводе войск уже отдан.Пентагон уже подтвердил – планируется быстрый и полный вывод американских войск в соответствии с приказом президента.1. Согласно заявлению Трампа. США достигли победы над ИГИЛ и можно начинать вывод войск. Тут забавная ситуация, так как несколько ранее речь шла о том, чтобы добиться устойчивой победы над ИГИЛ и ликвидации возможности восстановления деятельности группировки в Сирии.На текущий момент операционная деятельность группировки продолжается и соответственно, цель победы над ИГИЛ (не путать с военным разгромом Халифата, который был разгромлен) США так и не достигнута. Но видимо что-то поменялось, раз текущую ситуацию, которая еще на днях была "не победой", объявили "победой" и срочно начали вывод войск.2. Также было объявлено, что целью пребывания американских войск в Сирии всегда было только борьба с ИГИЛ. Про заявления части генералов и Болтона о том, что США находятся в Сирии ради борьбы с иранским влиянием, Трамп даже не вспомнил, во всяком случае на публике. Видимо борьба против Ирана будет идти в других плоскостях.3. Тем не менее, согласно заявлению, вывод займет до 100 дней, плюс некая деятельность международной коалиции на территории Сирии продолжится. Большой временной лаг позволяет США спекулируя на теме ухода, затягивать ситуации с курдскмм вопросом, который Эрдоган хочет разрешить немедленно. Вполне понятно, что без США, курды остаются в очень "щекотливой" ситуации между Асадом и Эрдоганом, где некоторые из условий, которые им предлагали ранее, им теперь могут уже не предложить.На текущий момент объявлено об эвакуации из Сирии сотрудников Государственного Департамента, которые в ближайшие дни покинут территорию Рожавы.Что могло повлиять на столь резкое изменение позиции США, во всяком случае в публичной плоскости?Вряд ли США перепугались угроз Эрдогана, которые были и ранее и не содержат ничего принципиально нового в отношениях с Анкарой. Как сообщает Рейтерс, решение о выводе принимались после телефонного разговора между Трампом и Эрдоганом, где по заявлениям министра иностранных дел Турции Чавушоглу, Трамп пообещал Эрдогану вывести войска из Сирии. Вряд ли США по доброте душевной дали такие односторонние обещания, не будучи поставленными в затруднительную ситуацию.На мой взгляд, такой разворот от Белого Дома связан с делом Хашогги, в рамках которого США уже рассматривают выдачу Турции Гюлена и как минимум на словах форсируют свой уход из Сирии, на чем Турция неоднократно настаивала, мотивируя это тем, что США поддерживают в Сирии "курдский терроризм", который направлен против Турции. Если это так, то это означает, что США в конечном итоге выберут Эрдогана, а не курдов в качестве партнера, продвинут ряд оружейных контрактов, а Эрдоган не будет дальше топить МБС (который нужен Израилю и США для анти-иранской кампании и проекта ближневосточного НАТО). Курды в таком сценарии отправляются в отбой, как чемодан без ручки – их либо додавит Эрдоган, либо они будут вынуждены к переговорам с Асадом в заведомо плохих переговорных условиях.С точки зрения сторонников теории "Рашагейта", Эрдоган тут только прикрытие и тема вывода американских войск обсуждалась еще на саммите в Хельсинки, где Путин обсуждал с Трампом тему вывода американских войск. Соответственно, в рамках этой "версии", Трамп идет на поводу у России, которая хотела вывода американских войск и Трамп действует в интересах России. И это не шутка, в сетях уже вовсю встречаются комментарии, что Трамп "выполняет желания диктаторов" и "Трамп сдает интересы Америки Путину". Один из отставных генералов заявил на CNN, что "вывод войск США из Сирии не имеет смысла и является транзакцией между США и Россией".Более вменяемые комментарии на тему указывают на то, что США не смогли добиться своих стратегических целей в Сирии связанных с свержением Асада, а культивация курдской проблемы создает опасные трения с союзником по НАТО, поэтому США "объявив победу над ИГИЛ для спасения лица", де-факто признают, что поле боя осталось за российско-иранской коалицией, а в Сирии не осталось ничего такого, чтобы волновало США. Объявление "победы над ИГИЛ" это способ уйти сохранив лицо, хотя никого из тех, кто следит за ситуацией в Сирии, эта риторика обмануть не может.Есть и еще один важный момент. Трамп в свое время заявлял, что США могут продлить свое пребывание в Сирии, если Саудовская Аравия заплатит деньги за американское военное присутствие. Мол, вам нужны наши войска – платите. Выглядело это смешно, так как гегемон фактически торговал американскими солдатами как наемниками в интересах саудовской монархии. Но судя по всему, денег на полноценную оккупацию и главное, реконструкцию Северной Сирии (для поддержания квази-государственных курдских структур) Эр-Рияд не дал, ограничившись мелкими вливаниями. Соответственно, отпал и коммерческий мотив продолжения пребывания в Рожаве.В общем, посмотрим, как будет протекать реальный вывод войск и какую инфраструктуру сохранят США на территории Рожавы и Ат-Танфа. Тем более, что по заявлениям Путина о выводе войск из Сирии мы прекрасно знаем, что заявление о выводе и сам вывод, это не одно и тоже.PS. И да, нельзя не отметить, что "агент Дональд сказал, агент Дональд сделал".Лучший комментарий на тему:

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