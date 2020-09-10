В 2016 году Трамп провел кампанию по прекращению «бесконечных войн Америки», но американские войска и по сей день остаются в таких странах, как Афганистан, Ирак и Сирия.

В среду высокопоставленные американские военные объявили, что они сократят присутствие военнослужащих — в Ираке с 5200 до 3000 — в течение этого месяца. А армейская группировка в Афганистане сократится с 8600 до 4500 человек к ноябрю, заявили в CENTCOM.

Генерал Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования США, во время визита в Ирак заявил о том, что военнослужащие выводятся, а «партнерские программы с Ираком» остаются.

Один из высокопоставленных чиновников администрации заявил на день раньше, что президент Дональд Трамп объявит о сокращении американских войск в Ираке позже — в среду.

Вашингтон не планирует поддерживать постоянные базы или постоянное военное присутствие — об этом сообщалось неоднократно.

США на глазах теряют ставший в последнее время и вовсе призрачным статус великой державы и мирового гегемона.

Закат однополярного мира сопровождается небывалыми кризисными явлениями и на территории самого «мирового шерифа». Одни волнения цветного населения чего стоят.

В общем, и в собственном доме поддерживать порядок не в состоянии, а все еще пыжатся…

Каждый третий — псих

Любопытно, что на днях стало известно, что 30% военнослужащих, возвратившихся из Афганистана, страдают психическими расстройствами.

Национальный институт психического здоровья США сообщил, что каждому третьему американскому солдату, вернувшемуся с Ближнего Востока, необходимо квалифицированное психиатрическое лечение.

Читайте также: Генерал Эрдоган умер в Сирии (ФОТО)

Серебряная Панорама, специально для «Русской Весны»