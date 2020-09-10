Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 сентября 2020
- 03:23 Тысячи психически больных убийц: армия США уползает из стран Ближнего Востока.
- 03:17 Сербия против Израиля из-за Косово.
- 14:03 Генерал Эрдоган умер в Сирии (ФОТО).
- 04:30 Сирия: Православные истребители боевиков передали дар спецпредставителю президента России (ФОТО).
Тысячи психически больных убийц: армия США уползает из стран Ближнего Востока
В 2016 году Трамп провел кампанию по прекращению «бесконечных войн Америки», но американские войска и по сей день остаются в таких странах, как Афганистан, Ирак и Сирия.
В среду высокопоставленные американские военные объявили, что они сократят присутствие военнослужащих — в Ираке с 5200 до 3000 — в течение этого месяца. А армейская группировка в Афганистане сократится с 8600 до 4500 человек к ноябрю, заявили в CENTCOM.
Генерал Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования США, во время визита в Ирак заявил о том, что военнослужащие выводятся, а «партнерские программы с Ираком» остаются.
Один из высокопоставленных чиновников администрации заявил на день раньше, что президент Дональд Трамп объявит о сокращении американских войск в Ираке позже — в среду.
Вашингтон не планирует поддерживать постоянные базы или постоянное военное присутствие — об этом сообщалось неоднократно.
США на глазах теряют ставший в последнее время и вовсе призрачным статус великой державы и мирового гегемона.
Закат однополярного мира сопровождается небывалыми кризисными явлениями и на территории самого «мирового шерифа». Одни волнения цветного населения чего стоят.
В общем, и в собственном доме поддерживать порядок не в состоянии, а все еще пыжатся…
Каждый третий — псих
Любопытно, что на днях стало известно, что 30% военнослужащих, возвратившихся из Афганистана, страдают психическими расстройствами.
Национальный институт психического здоровья США сообщил, что каждому третьему американскому солдату, вернувшемуся с Ближнего Востока, необходимо квалифицированное психиатрическое лечение.
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Серебряная Панорама, специально для «Русской Весны»
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Сербия против Израиля из-за Косово
Израильское признание Косово как независимого государства испортит отношения с Сербией, хотя они находятся в рамках соглашений, подписанных балканскими странами в Белом доме. Об этом сообщил источник, близкий к сербскому президенту Александру Вучичу.
В соглашении между Сербией, Косово и США говорится, что Белград откроет посольство в Иерусалиме. Ранее в этом году сербские власти заявили, что откроют коммерческий офис в фактической столице Израиля.
Сербия и Косово подписали отдельные соглашения с США одновременно, сидя по обе стороны от президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете в пятницу. Соглашения позволят увеличить экономические связи между странами.
Критики заявили, что содержание соглашений не усиливает связи между Сербией и Косово и предусматривает действия, которые Белград уже совершил в переговорах при посредничестве ЕС.
Кроме того, в соглашении с Косово говорится, что Израиль нормализует связи со страной с доминирующим мусульманским населением, которая откроет посольство в Иерусалиме.
Пресс-секретарь ЕС заявил в понедельник в отношении соглашений, что «любые дипломатические шаги, которые могут поставить под сомнение общую позицию ЕС в отношении Иерусалима, вызывают серьезную озабоченность и сожаление».
Сербия и Косово стремятся присоединиться к Европейскому союзу, и Сербия уже начала переговоры по этому вопросу.
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Серебряная Панорама, для «Русской Весны»
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Генерал Эрдоган умер в Сирии (ФОТО)
Минобороны Турции сообщает о смерти генерала Вооружённых сил страны в сирийском Идлибе.
Уточняется, что командир 47-й бригады Сезгин Эрдоган скончался в результате сердечного приступа.
Новость прокомментировал эксперт по Ближнему Востоку Андрей Манзолевский:
«В Турецком военном ведомстве его называют „мучеником”, ведь он умер на своем посту. Эрдогана госпитализировали сразу, как только ему стало плохо, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Не выдержало сердце.
Речь о бригадном генерале, Сезгине Эрдогане, несшем службу в сирийском Идлибе, а не о его более известном однофамильце, как некоторые могли подумать, прочитав громкие заголовки в СМИ.
Родственникам турецкого военного уже принесены соболезнования от ведомства. Однако, доподлинно неизвестно, принес ли их действующий президент республики, которому, возможно, не по себе видеть свою фамилию в непосредственной близости от слова „умер”.
Однако, не это так расстраивает современного турецкого султана. Ему еще досадней осознавать, что бригадный генерал умер напрасно — естественной смертью, а не на поле брани. Ведь в противном случае это развязало бы Анкаре руки, и Эрдоган мог бы спокойно объявить „священную войну” виновникам гибели однофамильца, усилив присутствие в этом регионе».
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Сирия: Православные истребители боевиков передали дар спецпредставителю президента России (ФОТО)
Православное ополчение города Мхарда на западе сирийской провинции Хама на днях подарило спецпредставителю президента России В. Путина по Ближнему Востоку и Северной Африке, замглавы МИД РФ Михаилу Богданову подарок — большую икону своего небесного покровителя Архистратига Михаила.
Подробности «Русской Весне» рассказали участники события.
«Архангел Михаил — главный борец со злом в мире. Наши русские братья на нашей земле помогали нам бороться со злом на всех фронтах — и на военном, и на дипломатическом. Спасибо России! Пусть эта икона и наши молитвы помогают российским дипломатам отстаивать правду и справедливость в международных делах», — заявил лидер христианского ополчения Симон Вакиль.
«Мы помним, сколько раз Россия накладывала вето на резолюции Совбеза ООН, которые могли узаконить вторжение Запада на нашу землю. Россия — великая страна. Мы благодарны русским военным и русским дипломатам, которые спасли нашу страну. В нашем городе 4 храма, и в каждом молятся за Россию. Мы хотим, чтобы Михаил Богданов чувствовал нашу поддержку, и надеемся, что когда-нибудь он приедет в наш город. Пусть его хранит и помогает ему его небесный покровитель Архистратиг Михаил», — добавил глава православных ополченцев.
Икону привезли из Сирии в Москву представители «Боевого братства». Ветеранская организация поддерживала жителей Мхарды, когда город находился на линии фронта, передавая туда необходимую гуманитарную помощь.
Дмитрий Саблин, первый зампред «Боевого братства», прокомментировал событие:
«Город Мхарда пережил тысячи обстрелов, сотни людей убиты и ранены. Сейчас здесь налаживают мирную жизнь. Люди, защитившие свои дома с оружием в руках, понимают, что одновременно с этими боями велся и ведется дипломатический бой за судьбу Сирии, не менее тяжелый и важный.
Михаила Леонидовича Богданова в Сирии знают практически все. Думаю, этот дар — символ веры в российскую дипломатию и желание поддержать тех, кто отстаивает на международной арене интересы нашей страны, а значит, и интересы тех стран, защитить которые может только Россия.
Мхарда — преимущественно православный город, расположенный около границы провинций Идлиб и Хама. С 2012 г. населённый пункт подвергался обстрелам и штурмам со стороны бандформирований. Христианское ополчение Мхарды, которое все 8 лет возглавляет Симон Вакиль, вместе с правительственными войсками САР принимало участие не только в защите родного города и снятии многолетней блокады, но и в боях с террористами на различных участках фронтов по всей Сирийской арабской республике.
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