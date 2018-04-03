Голосование на сайте Ящик Пандоры
12:33. 3 апреля 2018 Просмотров - 282 37 коммент. Опубликовал: brahman
Уважаемые участники сообщества. В связи со злоупотреблениями некоторых "Гостей", в голосование внесены следующие изменения:
- Гости больше не могут ставить отрицательные оценки за комментарии.
- Гости больше не могут оценивать записи.
Для того, чтобы использовать все возможности голосования, необходимо авторизоваться.
Кроме того, прошу вас принять участие в опросе по поводу голосований в целом и написать ваше мнение по поводу голосования в комментариях.
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Считаю пункт “Нужны ли отрицательные голоса, выражающие несогласие, для комментариев” необходимо дополнить “При обязательном комментарии своего несогласия”.
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Технически это можно сделать, вопрос в том, что можно и так прокомментировать несогласие, зачем ещё ставить минус.
Добавил ещё один опрос, про аргументацию минусов.
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Имеет смысл минус подтверждать обязательным комментарием-обоснованием. А дабы избежать односимвольных “диалогов” может быть ограничить объем снизу.
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Спасибо.
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Ну если бы у вас тут не было системы кармы,которая как никак,но формирует имидж участников,то тогда бы вопрос, который вы подняли и не стоял бы…а поскольку оценка комментариев отражается на имидже участника,тогда всё обосновано…
Как минимум, нужно запретить гостям голосовать вообще,если даже не вводить обязательного аргументирования отрицательных отзывов
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Минус – как средство привлечения внимания нужен. Но поставить его можно только после комментария. Если комментарий состоит из одного слова, то это не комментарий – это тотже “минус”. Возможность поставить “минус” будет стимулировать участников “напрягать голову”.
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Бесит пауза в 30 сек. Не вижу в ней смысла. Я авторизован, но все равно вынужден ждать. Гостям – да. Может быть оправдано.
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Пауза 30 сек. для гостей и участников с кармой меньше 2.
Для остальных участников пауза между голосованиями за комментарии 15 сек.
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Я сталкивался с тем, что авторизованный пользователь голосовал, потом выходил и снова голосовал уже в качестве гостя. Естественно оценка была отрицательной.
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Даёшь открытое голосование!
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Надо ввести обязанность аргументировать отрицательный отзыв о комментарии – многие голосуют в минус из-за солидарности (в большинстве случаев даже не вдумываясь в содержание комментария, по принципу – голосую за свою группировку), либо по непониманию вопроса, только лишь по тому, что им что-то “показалось” – вот это “показалось” может быть рассеяно как только человек опишет причину, почему он ставит минус чьему-либо комментарию, что естественно создаст дополнительный материал для оживления дискуссий…Цель – лишить оценщика предвзятости в оценке комментария (по признаку свой-чужой) и сделать его более активным участником дискуссий…
Гости вообще голосовать не должны – это “мёртвые души”
ПС То есть я хочу, скажем, в минус проголосовать – у меня возникает окно, в котором я должен описать “причину” и только после того как “причина” будет описана – голос в минус будет засчитан. При этом нужно будет установить минимальное количество знаков,которое нужно будет ввести в окно, чтобы описать “причину” (на 2-3 средних предложения минимум) Иначе кто-то тупо будет флудить по типу “сам дурак”,получая возможность ставить отрицательную оценку.
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Обличитель! “(на 2-3 средних предложения минимум)”. Не согласен! Я стараюсь уложиться в одно предложение.
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Можно сделать возможность отрицательного отзыва только за счет своей кармы, поставил минус, лишился баллов кармы у себя, для того чтобы голосующие более трезво оценивали свое отношение. Здесь можно убить сразу двух зайцев, подписчики с минусовой кармой не смогут оценивать комментарии что было бы справедливо и оценка комментариев будет более взвешенной.
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Я “трезво оцениваю своё отношение”, почему я должен лишаться кармы,исходя из того, что я не согласен с чьим-либо комментарием, возможно, весьма оправдано? Где же здесь справедливость?
Подписчики с минусовой кармой могут в чём-то ошибаться (чем возможно и нажили себе отрицательную карму), а в чём -то и нет,а вы хотите им заткнуть рот? Где же здесь справедливость?
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Ну если я не согласен и хочу выразить свое отношение то я кармы не пожалею, но это истинно для неадекватного пользователя, если человек по другому не понимает. Подписчики с минусовой кармой нажили себе минус не ошибками в чем то, а неадекватным поведением. А справедливость в том что минусовать будут не за отношение к подписчику, а именно за его комментарий. Зачастую вижу как минусуют за абсолютно нейтральный комментарий, просто из за того что испытывают неприязнь.
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У вас все зашибить!
Оставите все как есть!
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Я думаю, что гость имеет право оценить комент по своему уразумению (-,+), ведь у каждого своё мнение…, а
по сути комментировать только при авторизации.
Минусы и плюсы не влияют на содержание комента, его оценка- свободная воля каждого….
А вот с оскорблениями и переходом на личности надо бы построже, на мой взгляд, они же бывают уж очень ” невыносимыми”….
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Насчет гостей возможно и так, но многие подписчики заходят без авторизации только для того чтобы поставить минус.
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Если они так считают, их право…
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Права должны быть ограничены ответственностью – иначе это не право,а вседозволенность…
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А как тогда решать вопрос с тем, кто голосует от имени гостя с целью тупо заминусовать участника дискуссий,дабы тем самым, оказать на него психологический прессинг из-за злобы или ненависти к нему? Ведь это несправедливо?
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Ну с прессингом,конкретно в моем случае,с точностью до “Наоборот”.Может потому,что я необоснованный негатив рассматриваю с положительной стороны,х-з.И я,как мазохист,получаю определенное удовольствие.
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Ну не все же мазохисты -я, например, не мазохист, но меня раздражает,когда люди минусуют чисто из-за злобы, либо, чтобы мне тем самым что-то доказать,причём, входя в определенный раж при этом…это не приносит пользы никому – ни тому, кто такими вещами занимается, ни самому “пострадавшему”…
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Добавлю:согласен, других это может морально напрягать-у каждого своя психика.
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На Вас так легко оказать психологическое воздействие??? ( здесь – смайлик!),
И ваше мнение из за этого изменится?
Злобу и ненависть надо высмеивать…
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А у меня складывается впечатление что под “гостем” может скрываться просто определенно настроенная программа.Что мешает РЕАЛЬНОМУ человеку пройти регистрацию?Почему человек,прочитавший текст,и готовый выразить свое согласие/несогласие предпочитает быть “No name”?Вот лично я:просматриваю инфу на достаточно большом количестве сайтов-но это НЕ означает,что я на них зарегистрирован.Соответственно я НЕ оставляю на них НИКАКИХ пометок,включая и лайки.Я ПРОСТО получаю инфу и ВСЕ!
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А каждого есть право делать, как он считает нужным : в своём понимании вопроса, в своих действиях, главное, чтоб они не несли угрозу здоровья и жизни окружающим…
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Тут много ещё вопросов. РФ постоянно обвиняют вмешательстве во внутренние дела суверенных государств и в их выборы. Но по чему иностранные граждане на Пандоре этим спокойно занимаются? я уже не говорю о распространении лжи и недостоверных данных. По чему за такие вещи не закрывать их? Да свобода слова обязательно нужна, но не словоблудие и слив лживой информации.
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Ну а кто мешает написать в комменте что данный материал “ЛОЖЬ”,прикрепив соответствующие аргументы?
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Ирбис! Не пущать самое плохое дело. Нужна словесная борьба, выскажите свою, правильную версию!
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И по пункту”Нужно ли обязывать участников аргументировать свои отрицательные оценки” можно судить об ошибочности своего взгляда,при условии что коммент не выражен фразой “Ты идиот, ничего не понимаешь и поэтому заткнись”,как практикуют некоторые пользователи с достаточно высокими рейтингом и кармой.
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Поддерживаю полностью, даже знаю несколько таких ораторов.
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Я стараюсь никому не ставить минусы. Если с кем то не согласен, то вступаю в диалог. Ответить оппоненту считаю святой обязанностью. Закругляю общение с оппонентом словами: “До свидания”, давая понять, что я с ним простился. Далее. На сайте очень лёгкая регистрация и если уж гостю захочется поставить “минус”, то на регистрацию затратит буквально минуту. Далее. Чтобы поддержать сайт я стараюсь написать хотя бы один комментарий, уж очень мало пишут люди. Далее. Любителям ставить “минусы” напомню, что для настоящего комментатора, “минус” тоже награда! Нужен диалог! Пока.
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Аналогично,СЭР!
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А ведь последний пункт кому-то ОЧЕНЬ БОЛЬНО на хвост наступил!
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Скорее здесь всё в сложности аргументации в некоторых случаях.
Минус к комментарию, без пояснения я ставил и буду это делать впредь, в случаях открытого проявления хамства в не зависимости от личности комментатора и идей им провозглашаемых. Можно, конечно заготовить шаблон и всякий раз его всовывать под подобными проявлениями, но согласитесь, это вызовет только дополнительный всплеск негатива.
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Некоторые просто заводят твинков и минусят тех, кто этого не достоин – форумная война эдакая. Полагаю, что Гости не должны голосовать. Хотите оставить голос – вступайте в наше скромное сообщество и голосуйте. Анонимы идут лесом/мимо или как вам больше нравится.