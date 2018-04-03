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Голосование на сайте Ящик Пандоры

12:33. 3 апреля 2018 Просмотров - 282 37 коммент. Опубликовал:

Уважаемые участники сообщества. В связи со злоупотреблениями некоторых "Гостей", в голосование внесены следующие изменения:

  1. Гости больше не могут ставить отрицательные оценки за комментарии.
  2. Гости больше не могут оценивать записи.

Для того, чтобы использовать все возможности голосования, необходимо авторизоваться.

Кроме того, прошу вас принять участие в опросе по поводу голосований в целом и написать ваше мнение по поводу голосования в комментариях.

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37 коммент.»

  • 1969 1287
    Вадим 3 апреля 2018 в 12:41 Ссылка Пометить
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    Считаю пункт “Нужны ли отрицательные голоса, выражающие несогласие, для комментариев” необходимо дополнить “При обязательном комментарии своего несогласия”.

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    • 151701 122960
      brahman Вадим 3 апреля 2018 в 12:47 Ссылка Пометить
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      Технически это можно сделать, вопрос в том, что можно и так прокомментировать несогласие, зачем ещё ставить минус.
      Добавил ещё один опрос, про аргументацию минусов.

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      • 27 23
        Бородатый brahman 3 апреля 2018 в 12:50 Ссылка Пометить
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        Имеет смысл минус подтверждать обязательным комментарием-обоснованием. А дабы избежать односимвольных “диалогов” может быть ограничить объем снизу.

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      • 1972 1290
        Вадим brahman 3 апреля 2018 в 13:35 Ссылка Пометить
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        Спасибо.

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      • 5253 2035
        Oblichitel brahman 3 апреля 2018 в 13:57 Ссылка Пометить
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        Ну если бы у вас тут не было системы кармы,которая как никак,но формирует имидж участников,то тогда бы вопрос, который вы подняли и не стоял бы…а поскольку оценка комментариев отражается на имидже участника,тогда всё обосновано…
        Как минимум, нужно запретить гостям голосовать вообще,если даже не вводить обязательного аргументирования отрицательных отзывов

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      • 4302 3049
        Walentin brahman 3 апреля 2018 в 14:28 Ссылка Пометить
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        Минус – как средство привлечения внимания нужен. Но поставить его можно только после комментария. Если комментарий состоит из одного слова, то это не комментарий – это тотже “минус”. Возможность поставить “минус” будет стимулировать участников “напрягать голову”.

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  • 27 23
    Бородатый 3 апреля 2018 в 12:47 Ссылка Пометить
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    Бесит пауза в 30 сек. Не вижу в ней смысла. Я авторизован, но все равно вынужден ждать. Гостям – да. Может быть оправдано.

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      brahman Бородатый 3 апреля 2018 в 12:56 Ссылка Пометить
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      Пауза 30 сек. для гостей и участников с кармой меньше 2.
      Для остальных участников пауза между голосованиями за комментарии 15 сек.

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      • 964 653
        максим brahman 3 апреля 2018 в 14:38 Ссылка Пометить
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        Я сталкивался с тем, что авторизованный пользователь голосовал, потом выходил и снова голосовал уже в качестве гостя. Естественно оценка была отрицательной.

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  • 1431 1087
    Vov 3 апреля 2018 в 13:13 Ссылка Пометить
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    Даёшь открытое голосование!

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  • 5243 2025
    Oblichitel 3 апреля 2018 в 13:14 Ссылка Пометить
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    Надо ввести обязанность аргументировать отрицательный отзыв о комментарии – многие голосуют в минус из-за солидарности (в большинстве случаев даже не вдумываясь в содержание комментария, по принципу – голосую за свою группировку), либо по непониманию вопроса, только лишь по тому, что им что-то “показалось” – вот это “показалось” может быть рассеяно как только человек опишет причину, почему он ставит минус чьему-либо комментарию, что естественно создаст дополнительный материал для оживления дискуссий…Цель – лишить оценщика предвзятости в оценке комментария (по признаку свой-чужой) и сделать его более активным участником дискуссий…
    Гости вообще голосовать не должны – это “мёртвые души”
    ПС То есть я хочу, скажем, в минус проголосовать – у меня возникает окно, в котором я должен описать “причину” и только после того как “причина” будет описана – голос в минус будет засчитан. При этом нужно будет установить минимальное количество знаков,которое нужно будет ввести в окно, чтобы описать “причину” (на 2-3 средних предложения минимум) Иначе кто-то тупо будет флудить по типу “сам дурак”,получая возможность ставить отрицательную оценку.

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  • 4164 2812
    Sergeev 3 апреля 2018 в 13:24 Ссылка Пометить
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    Можно сделать возможность отрицательного отзыва только за счет своей кармы, поставил минус, лишился баллов кармы у себя, для того чтобы голосующие более трезво оценивали свое отношение. Здесь можно убить сразу двух зайцев, подписчики с минусовой кармой не смогут оценивать комментарии что было бы справедливо и оценка комментариев будет более взвешенной.

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      Oblichitel Sergeev 3 апреля 2018 в 13:37 Ссылка Пометить
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      Я “трезво оцениваю своё отношение”, почему я должен лишаться кармы,исходя из того, что я не согласен с чьим-либо комментарием, возможно, весьма оправдано? Где же здесь справедливость?
      Подписчики с минусовой кармой могут в чём-то ошибаться (чем возможно и нажили себе отрицательную карму), а в чём -то и нет,а вы хотите им заткнуть рот? Где же здесь справедливость?

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      • 4164 2812
        Sergeev Oblichitel 3 апреля 2018 в 14:41 Ссылка Пометить
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        Ну если я не согласен и хочу выразить свое отношение то я кармы не пожалею, но это истинно для неадекватного пользователя, если человек по другому не понимает. Подписчики с минусовой кармой нажили себе минус не ошибками в чем то, а неадекватным поведением. А справедливость в том что минусовать будут не за отношение к подписчику, а именно за его комментарий. Зачастую вижу как минусуют за абсолютно нейтральный комментарий, просто из за того что испытывают неприязнь.

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  • 790 608
    макс 3 апреля 2018 в 13:25 Ссылка Пометить
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    У вас все зашибить!
    Оставите все как есть!

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  • 1000 370
    Wolf 3 апреля 2018 в 13:26 Ссылка Пометить
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    Я думаю, что гость имеет право оценить комент по своему уразумению (-,+), ведь у каждого своё мнение…, а
    по сути комментировать только при авторизации.
    Минусы и плюсы не влияют на содержание комента, его оценка- свободная воля каждого….
    А вот с оскорблениями и переходом на личности надо бы построже, на мой взгляд, они же бывают уж очень ” невыносимыми”….

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    • 4164 2812
      Sergeev Wolf 3 апреля 2018 в 13:37 Ссылка Пометить
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      Насчет гостей возможно и так, но многие подписчики заходят без авторизации только для того чтобы поставить минус.

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    • 5253 2035
      Oblichitel Wolf 3 апреля 2018 в 13:45 Ссылка Пометить
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      А как тогда решать вопрос с тем, кто голосует от имени гостя с целью тупо заминусовать участника дискуссий,дабы тем самым, оказать на него психологический прессинг из-за злобы или ненависти к нему? Ведь это несправедливо?

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      • 1974 1292
        Вадим Oblichitel 3 апреля 2018 в 13:57 Ссылка Пометить
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        Ну с прессингом,конкретно в моем случае,с точностью до “Наоборот”.Может потому,что я необоснованный негатив рассматриваю с положительной стороны,х-з.И я,как мазохист,получаю определенное удовольствие.

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        • 5253 2035
          Oblichitel Вадим 3 апреля 2018 в 14:02 Ссылка Пометить
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          Ну не все же мазохисты -я, например, не мазохист, но меня раздражает,когда люди минусуют чисто из-за злобы, либо, чтобы мне тем самым что-то доказать,причём, входя в определенный раж при этом…это не приносит пользы никому – ни тому, кто такими вещами занимается, ни самому “пострадавшему”…

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      • 1974 1292
        Вадим Oblichitel 3 апреля 2018 в 14:02 Ссылка Пометить
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        Добавлю:согласен, других это может морально напрягать-у каждого своя психика.

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      • 1002 372
        Wolf Oblichitel 3 апреля 2018 в 14:25 Ссылка Пометить
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        На Вас так легко оказать психологическое воздействие??? ( здесь – смайлик!),
        И ваше мнение из за этого изменится?
        Злобу и ненависть надо высмеивать…

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    • 1974 1292
      Вадим Wolf 3 апреля 2018 в 13:50 Ссылка Пометить
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      А у меня складывается впечатление что под “гостем” может скрываться просто определенно настроенная программа.Что мешает РЕАЛЬНОМУ человеку пройти регистрацию?Почему человек,прочитавший текст,и готовый выразить свое согласие/несогласие предпочитает быть “No name”?Вот лично я:просматриваю инфу на достаточно большом количестве сайтов-но это НЕ означает,что я на них зарегистрирован.Соответственно я НЕ оставляю на них НИКАКИХ пометок,включая и лайки.Я ПРОСТО получаю инфу и ВСЕ!

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      • 1002 372
        Wolf Вадим 3 апреля 2018 в 14:30 Ссылка Пометить
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        А каждого есть право делать, как он считает нужным : в своём понимании вопроса, в своих действиях, главное, чтоб они не несли угрозу здоровья и жизни окружающим…

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  • 7152 5878
    Ирбис 3 апреля 2018 в 14:10 Ссылка Пометить
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    Тут много ещё вопросов. РФ постоянно обвиняют вмешательстве во внутренние дела суверенных государств и в их выборы. Но по чему иностранные граждане на Пандоре этим спокойно занимаются? я уже не говорю о распространении лжи и недостоверных данных. По чему за такие вещи не закрывать их? Да свобода слова обязательно нужна, но не словоблудие и слив лживой информации.

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  • 1974 1292
    Вадим 3 апреля 2018 в 14:11 Ссылка Пометить
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    И по пункту”Нужно ли обязывать участников аргументировать свои отрицательные оценки” можно судить об ошибочности своего взгляда,при условии что коммент не выражен фразой “Ты идиот, ничего не понимаешь и поэтому заткнись”,как практикуют некоторые пользователи с достаточно высокими рейтингом и кармой.

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  • 993 535
    ФЕДОР ЗИМИН 3 апреля 2018 в 14:14 Ссылка Пометить
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    Я стараюсь никому не ставить минусы. Если с кем то не согласен, то вступаю в диалог. Ответить оппоненту считаю святой обязанностью. Закругляю общение с оппонентом словами: “До свидания”, давая понять, что я с ним простился. Далее. На сайте очень лёгкая регистрация и если уж гостю захочется поставить “минус”, то на регистрацию затратит буквально минуту. Далее. Чтобы поддержать сайт я стараюсь написать хотя бы один комментарий, уж очень мало пишут люди. Далее. Любителям ставить “минусы” напомню, что для настоящего комментатора, “минус” тоже награда! Нужен диалог! Пока.

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  • 1976 1294
    Вадим 3 апреля 2018 в 14:18 Ссылка Пометить
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    А ведь последний пункт кому-то ОЧЕНЬ БОЛЬНО на хвост наступил!

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    • 3169 2622
      Алекс Сневар Вадим 3 апреля 2018 в 14:34 Ссылка Пометить
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      Скорее здесь всё в сложности аргументации в некоторых случаях.
      Минус к комментарию, без пояснения я ставил и буду это делать впредь, в случаях открытого проявления хамства в не зависимости от личности комментатора и идей им провозглашаемых. Можно, конечно заготовить шаблон и всякий раз его всовывать под подобными проявлениями, но согласитесь, это вызовет только дополнительный всплеск негатива.

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  • 850 620
    KOCMOHABT 3 апреля 2018 в 14:47 Ссылка Пометить
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    Некоторые просто заводят твинков и минусят тех, кто этого не достоин – форумная война эдакая. Полагаю, что Гости не должны голосовать. Хотите оставить голос – вступайте в наше скромное сообщество и голосуйте. Анонимы идут лесом/мимо или как вам больше нравится.

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