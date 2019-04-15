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Обновление комментариев на сайте Ящик Пандоры

18:19. 15 апреля 2019 Просмотров - 134 22 коммент. Опубликовал:

Уважаемые участники сообщества Ящик Пандоры, в систему обсуждения были внесены некоторые изменения.

  1. Голосование за комментарии перенесено вниз комментария, вы можете поддержать, не согласиться и посмотреть статистику голосов. Гости могут только поддерживать комментарии.
  2. Убраны ограничения на количество ответов.
  3. У комментариев появилось контекстное меню, для перехода в меню, нажмите кнопку в правом верхнем углу комментария. Через меню можно:
    • Отправить жалобу на неуместный комментарий
    • Отредактировать свой комментарий. Теперь редактирование осуществляется прямо в теле комментария.
    • Пользователи имеющие статус Автор, могут скрывать комментарии и отправлять в спам. Для других ролей, эта возможность убрана.
  4. Оптимизирован вид комментариев для мобильных устройств.

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