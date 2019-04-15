Обновление комментариев на сайте Ящик Пандоры
18:19. 15 апреля 2019 Просмотров - 134 22 коммент. Опубликовал: brahman
Уважаемые участники сообщества Ящик Пандоры, в систему обсуждения были внесены некоторые изменения.
- Голосование за комментарии перенесено вниз комментария, вы можете поддержать, не согласиться и посмотреть статистику голосов. Гости могут только поддерживать комментарии.
- Убраны ограничения на количество ответов.
- У комментариев появилось контекстное меню, для перехода в меню, нажмите кнопку в правом верхнем углу комментария. Через меню можно:
- Отправить жалобу на неуместный комментарий
- Отредактировать свой комментарий. Теперь редактирование осуществляется прямо в теле комментария.
- Пользователи имеющие статус Автор, могут скрывать комментарии и отправлять в спам. Для других ролей, эта возможность убрана.
- Оптимизирован вид комментариев для мобильных устройств.
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Теперь заживём!
Я кинула плюс Онуфрию на вышестоящий оптимистический комментарий. Не отображается статистика голосов в комментарии.
И ещё, где брать ссылку на комментарий?
Да, я вижу, голоса учитываются, но не отображаются в комментариях. Сейчас посмотрю в чём дело.
Ссылка на комментарий в теперь дате комментария.
Ок.
Прикол, в других статьях статистика отражается, только здесь что-то не то.
Да, я вижу, поэтому сразу не могу понять в чём проблема. Найдём, исправим.
Сейчас поставила Вам плюс и отразилось! Вот что плюс животворящий делает!
Отразилось и опять исчезло. Происки врагов.
Плюсик за голосование, сейчас не ошибешься.
В смысле, более чётко изображено?
Плюсиках и минус подальше друг от друга, плюс цвет. Только вот потянет ли сервер, да и страницы чуть потяжелее получились, если скорость соединения низкая то будет подзависать.
Страницы стали легче, я вычистил много лишнего кода.
Кинула Вам плюсик, а выскочил на отражении голосования нолик в рамочке.
А когда мой коммент ушёл, нолик вместе с рамочкой гикнулся.
Тогда это хорошо.
Было нормально!
Нет предела совершенству.
Починил.
С нетерпением жду, когда меня опять во всём обвинят как обычно. )
Не дождешься!
Онуфрий обречённо ожидал ожесточённых обвинений.
А, может, отменить временные ограничения по комментам? Эти 15 секунд, 30 секунд. Ведь и так есть ограничения по количеству. Не люблю ждать.