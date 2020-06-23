В Интернете развёрнута масштабная кампания, целью которой является информационная атака поправок к Конституции и самого голосования. Кто стоит за этими процессами? И самое главное — кто за это платит? Американские спонсоры, стажировки в Польше и на Украине и немецкий «Фонд Фридриха Наумана».

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НЕТ и NED. Сколько платят за провокации на общероссийском голосовании? (документы, переписки,чеки)

«Молчать нельзя… Скажите твердое «НЕТ!» поправкам, чтобы вернуть себе надежду на лучшее будущее и право определять путь страны» — гласит текст на сайте кампании «НЕТ», созданной выходцами из «Открытой России» и «Школы местного самоуправления».

Несмотря на всю свою политтехнологичность, кампания «НЕТ» так и не смогла стать общегражданской инициативой, а также хоть сколько-нибудь повлиять на социально-политическую обстановку в московском регионе. А ведь на самом деле на наших глазах должна была быть развернута масштабная и вовсе не дешевая кампания по дискредитации предстоящего голосования за поправки в Конституцию России. Про стоимость расскажу ниже, а пока про содержание.

Судите сами, в соответствии с медиапланом, организаторы кампании планируют до 25 июня разместить в сети 20 видеороликов о «провалах В. Путина за 20 лет его правления» в расчете на «создание медиаволны, которая выведет людей на улицы».

Кроме того, они намерены «обогатить» соцсети сделанными веб-карикатурами на Президента РФ, организовать акции гражданского неповиновения в форме размещения баннеров, акции «Дай пять, если против поправок», провести 1 июля силами 200 волонтеров экзит-поллы, а вечером этого же дня, возможно, собраться в центре Москвы на импровизированный антипрезидентский митинг-флешмоб.

Также представители «импровизированного» протеста предпринимают меры по организации вирусной медиакампании «ЯПротив», в рамках которой планируют организовать и разместить в интернет-СМИ 80-100 выступлений граждан РФ, длительностью по 2-4 секунды, с призывами бойкотировать или проголосовать против поправок в Конституцию РФ.

Интернет-пользователям также предлагается скачивать с сайта https://2020go.ru/ электронные макеты плакатов для подъезда, листовки для почтовых ящиков соседей, наклейки на телефон или ноутбук и баннер на балкон. Желающие могут их самостоятельно изготовить и распространить в своем окружении. Отмечу, что к реализации этих инициатив привлечена столичная и федеральная сеть выпускников ШМС, насчитывающая 2,08 тыс. человек.

Кто же рулит всей этой армией антипоправочников? Одна широко известная в узких кругах мадам – Наталья Шавшукова, политолог и сооснователь ШМС.

В 2018 году вместе с другой антипоправочницей Юлией Галямовой она прошла обучение в США на курсах политического лидерства, организованных Госдепом США.

А сегодня они сотрудничают с двумя американскими фондами – NEW и Free For Russia, от которых получают ежемесячное финансирование в сумме 20,6 тысяч долларов США на подготовку оппозиционных кандидатов в депутаты всех уровней в рамках проекта «Школа местного самоуправления».

Финансируют американцы и тренинги ШМС, проходящие в регионах. Например, по подготовке к выборам оппозиционных активистов, выступающих против возведения полигона ТБО в Архангельске.

Но не только денежки текут большой рекой в ШМС. Кураторы из инофонда снабжают своих адептов ещё и методическими пособиями по ведению успешной избирательной кампании, разработанными в США.

Как говорят, Шавушкова любит хвастать подготовкой 209 действующих мундепов Москвы, в том числе депутата Мосгордумы Михаила Тимонова, и 1,8 тысячами оппозиционных активистов, регулярно участвующих в протестных акциях в 17 регионах России.

А о проделанной работе Шавшукова отчитывается перед руководителем фонда Free For Russia Наталией Арно-Будаевой, на которую американскими кукловодами возложена ответственность по передаче документов ШМС в NED.

Например, о том, что выпускники ШМС участвуют в формировании протестной повестки в Москве, а также в создании «Конгресса независимых депутатов Москвы».

NED информацию у Шавшуковой забирает, но вовсе не даром. На ту же Арно возложено обеспечение передачи денег Шавшуковой через киевский филиал Ukrsibbank.

В Москве Шавшукова меняет валюту на рубли и уже использует их по назначению для деятельности ШМС. При этом наличные средства партнерам школы выдаются по распискам, копии которых вместе с иными подтверждающими документами включаются в финотчет и пересылаются в Вашингтон.

Любят за деньги шмс-ницы не только американцев, но, как выясняется, и поляков. В декабре 2019 года Шавшукова получила от польской НКО Центр международных отношений (Fundacją Centrum Stosunków Międzynarodowych) 2,5 тысячи долларов США. За организацию стажировок двух групп оппозиционных депутатов РФ в Варшаве и Гданьске 1-7 и 8-14 декабря того же года. В рамках «учебы» осуществлялась их идеологическая обработка по формированию «европейских ценностей».

Кормится ШМС и от российского представительства немецкого «Фонда Фридриха Наумана», который оплачивает орграсходы на проведение тренингов для участников протестных акций из числа сторонников ОР и ФБК А. Навального.

В общем у этого «народного» протеста против голосования за Конституцию ушки торчат из известного места за километр. А точнее, за 7825 километров. Впрочем, дальше выводы делайте сами…