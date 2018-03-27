У народа с короткой памятью тоже нет будущего



Без рюмки – намекая на преемственность советским традициям в противопоставлении ельцинскому пьянству. А на улице – как бы подчёркивая свою солидарность с теми людьми – транспортниками, ремонтниками, милиционерами – всеми теми, кто вынужден работать на холоде в эту праздничную ночь.



Конечно, потом подумалось, мол, популизм… Но позже узнал, что новоиспечённый президент издал указ о национализации ЦБ РФ, т.е. пожелал его вырвать из лап ФРС, - и сомнения ушли.



Потом они иногда возвращались, но тогда я ещё не до конца понимал, что любой руководитель, какими бы официальными полномочиями он ни обладал, вынужден считаться с окружающей средой.



Если вы хотите перехватить управление бандой, внедрившись в неё, вы же не будете бандитам объяснять, что убивать, грабить – это плохо. Вы вынуждены будете приспосабливаться к этой среде и предпринимать незаметные с виду, но по сути - настойчивые и эффективные усилия для желаемого перехвата.



Что касается российского ВПК, армии и флота, сельского хозяйства – нынче мы уже можем видеть плоды тех многолетних усилий. И сегодня я уже не абсолютно убеждён, что все утекаемые из России в оффшоры средства не возвращаются тайком от Запада для развития указанных отраслей.



Конечно, если мы находимся внутри системы, то видеть изменения в ней довольно непросто. Ведь они день ото дня совершенно незначительны, и мы их просто не замечаем. И лишь события большого масштаба позволяют стряхнуть ежедневный морок обыденности и по-новому оценить степень эволюции страны и общества.



А выступления Путина, упомянутые выше, сегодня приобретают особое значение. И не только как факты нашей истории, но сказанные тогда слова сегодня воспринимаются совсем по-другому. С учётом знания сегодняшней обстановки в стране, а ведь тогда, почти два десятилетия назад, было совсем неясно, а сможет ли Россия вообще сохраниться…





А вот как сравнивает Россию 90-х с нынешней коллега Дар Ветер из Конта.

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«ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ ЧЕЛОВЕКУ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ СЛАВНОЕ ОТЕЧЕСТВО»

Симонид Кносский (IV век до н.э.)

Мне это высказывание из цикла передач «Тайны забытых побед», которые показывали на Первом канале в конце 90-ых, на всю жизнь въелось.



Было мне тогда 16 лет, развал в стране полный, дефолт 1998 года, либералы и их хозяева добивали страну, не стесняясь. Люди выживали, как могли. Интернета и в помине еще не было, нехватка информации, как и всего другого впрочем.

Помню на первые заработанные деньги, я себе купил журнал глянцевый такой весь, красивый «Военный парад» называется, друзья смотрели на меня как на ….. ну вы поняли!

Так вот, осадок остался от этих передач, о былом величии и о том, что все про…но, на всю жизнь. И к этой всей вакханалии на фоне руин великой страны с телевизора нам вещали эти мерзкие рожи Ельцина, Явлинского, Зюганова и т.д.



У меня тогда только одна мысль была в голове, почему в огромной стране с великой историей не найдется достойный президент за которого будет не стыдно.

Помню, как смотрел на карту и думал, ну как же так, почему Крым остался на/в Украине, почему у страны со славной историей армия находится в таком катастрофическом положении.



Самолеты уничтожают, корабли продают на металлолом. Вот только восхищался противолодочным крейсером Москва пр. 1123, 14 вертолетов на себе нес, – ну чем не Мистраль?! Глядь, а его уже нет, списан, продан в Индию по цене лома. До сих пор оторопь берет от тех событий, да и не одного меня.



Такого варварства история еще не знала, какое нам устроила это псевдоэлита!

Ну что погрузились в те события? Вспомнили? Ведь наверняка у каждого воспоминаний найдется на целую книгу!!!)

А теперь сравните, что сейчас происходит в России!

На Севмаше, например, сейчас строится 11 Атомных Подводных Лодок одновременно!!! Каждая больше миллиарда долларов. Плюс на нем же идет модернизация ТАРКР «Адмирал Нахимов». Поговаривают, что после модернизации он сможет нести на своем борту до 80 КР, часть из которых будут гиперзвуковые ПКР «Циркон». А еще говорят, что он спутники сможет сбивать – фантастика!!!

В Сирии в реальных боевых условиях проходят испытание 4 наших Русских истребителя 5-го поколения, целое звено!!! Я себе такого даже представить не мог!!!

В конце концов я вам сейчас пишу это текст с ноутбука за 800$ (помните когда квартиры стоили по 200$ ) и сейчас я вам эту статью скину, используя интернет со скоростью 60 Мб/с

Когда-то Михаил Ломоносов сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».



Сейчас к этому высказыванию уместно будет добавить, что у народа с короткой памятью тоже нет будущего!





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