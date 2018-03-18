Открытым текстом 16.03.2018

Самые пугающие новости недели — из Соединённых Государств Америки. Очередная перетасовка в правительстве подняла наверх откровенных палачей.

13 марта президент Трамп отправил в отставку министра иностранных дел Тиллерсона. На его место назначен экс-директор ЦРУ Помпео. Центральное разведывательное управление возглавила заместительница Помпео — Хаспел.

Трамп открытым текстом отметил: Хаспел будет первой женщиной, руководящей главной из почти двух десятков разведслужб СГА. Но по всему миру таким же открытым текстом ответили: да будь она даже идеалом политкорректности — одноногой чернокожей лесбиянкой, — её всё равно нельзя назначать.

В 2002-м она руководила одной из тайных зарубежных — то есть выведенных из-под законов СГА — тюрем ЦРУ. Пытают в таких тюрьмах… гестапо с инквизицией обзавидуются.

Хаспел прекрасно поняла преступность своих деяний: тремя годами позже, во главе штаба антитеррористического центра ЦРУ, она велела уничтожить десятки видеокассет из той самой тюрьмы. Не говоря уж о том, что пытки не только преступны, но и бесполезны: под пыткой человек говорит не правду, а то, что — как он думает — от него хотят услышать. Не зря генеральный прокурор СССР Андрей Януарьевич Вышинский смеялся над Средневековьем, когда признание считали достаточным для осуждения, а пытку ради признания называли царицей доказательств.

Англосаксы по обе стороны океана всё глубже погружаются в средневековье. Хаспел профессионально непригодна для разведки. Но Помпео знал эти подробности карьеры своей заместительницы — и прекрасно с нею сработался.

А теперь внимание!

Какие решения могут принимать люди с инквизиторским прошлым? Когда подумаешь, что от них теперь зависит развитие отношений с Сирией, обеими половинами Кореи, юго-западом Руси — становится страшновато. Зима близко, господа присяжные заседатели!

Самые ядовитые новости недели — из Восточной Гуты. Террористы, засевшие в этом пригороде Дамаска, не только расстреливают мирных жителей, пытающихся выбраться во время гуманитарных пауз. Они ещё и собираются дать своим американским хозяевам повод для открытой войны против народа, не покорившегося террору.

На нескольких взятых сирийской армией базах разных террористических группировок найдены отравляющие вещества, сырьё и оборудование для их производства. Все предыдущие случаи применения боевиками ядов Соединённые Государства Америки объявляли деяниями сирийской власти.

Открытым текстом напоминаю: в 2013 году Организация по запрещению химического оружия получила Нобелевскую премию мира за то, что по просьбе президента Башара Хафезовича Асада вывезла из той части Сирии, где террористов не было, все отравляющие вещества и всё нужное для их изготовления. Кстати, ни Асада, ни Путина с Лавровым, убедивших его отказаться от этой дряни, не наградили. Но дело не в нобелевском хамстве, а в том, что опять кто-то пытается разыграть химическую карту!

Разведка получила сведения о подготовке террористами химической атаки против жителей Восточной Гуты или хотя бы инсценировки при помощи известной актёрской труппы «Белые каски». СГА заранее предупредили, что в случае применения отравляющих веществ нанесут удар по военным и государственным структурам в Дамаске.

Открытым текстом объясняю: СГА не просто готовы открыто напасть на народ Сирии. Ответный ход на большой шахматной доске должен выглядеть именно так. РФ — отравитель несчастного Скрипаля в Англии — поддерживает отравителя Асада в Сирии. Отличный повод взять реванш за проигранную партию. Но не тут-то было. Не зря же президент по ходу послания Федеральному собранию показывал слайды о любви к родине. Готовящуюся провокацию убедительно упредили наши военные.

Генеральный штаб РФ заявил: в большинстве государственных учреждений Сирии сейчас присутствуют российские специалисты и угрожающее им оружие будет уничтожаться вместе с носителями.

Американцев открытым текстом предупредили: выстрелите — погибнете. Такой разговор понятен любому ковбою. Настрой, прямо скажем, серьёзный. Так ведь иначе они не понимают.

Самая грозная новость — из Лондона. Англичанка объявила нам дипломатическую и — судя по развитию событий — экономическую войну.

12 марта Великобритания потребовала от Российской Федерации за сутки объяснить, почему спецслужбы РФ отравили бывшего английского агента Скрипаля нервно-паралитическим газом российского производства или же каким образом этот газ попал к другим преступникам.

Открытым текстом объясняю: нас обвиняют потому, что газ, якобы использованный при покушении, разработан в нашем былом Союзе. Логика убедительная: если в яд входят элементы из периодической системы Менделеева, а Менделеев — русский, то русские и виноваты. Сутки на оправдания! Ответа нет? Значит, вы и убили-с! Англосаксы разыгрывают тот же трюк, что и в руководимом ими Всемирном антидопинговом агентстве: пока не признаем свою вину, будут давить. А признаем — вовсе добьют.

14 марта глава британского правительства Тереза Мэй в парламенте объявила о высылке 23 российских дипломатов, отказе от приглашения в Лондон министра иностранных дел РФ, отмене официального визита чиновников и членов королевской семьи на чемпионат мира по футболу, возможности ареста российских финансовых активов, если их сочтут подозрительными.

Открытым текстом сообщаю: деньги наших богачей там уже давно арестовывают без малейшего повода — банкам выгодна малейшая задержка на счету. Но ведь всех наших миллиардеров и в 2002-м, и несколько раз после захвата Киева террористами предупреждали: «Вас родина ждёт! И денежки выведенные не забудьте!» Тех, кто не внял, ждут грустные новости. Арест движимого и недвижимого имущества. Выходит, все эти лихие девяностые — залоговые аукционы, разворовывание страны, кровь — зря. Воистину, «на чужом горе своего счастья не построишь». Мы всё ещё ждём, когда российская элита станет российской в полном смысле этого слова. Когда наши деньги начнут работать на нашу экономику, а не на еэсовские верфи, где строятся яхты для олигархов, и не на комиссионные английских риелторов, подбиравших нашим миллиардерам старинные особняки. Домой, ребята! Вот за это англичанке большое спасибо!

Скандал с отравлением перебежчика Скрипаля, затеянный — что характерно — перед самыми выборами президента Российской Федерации, не остановится! Нам послан жёсткий сигнал: теперь в борьбе с нашей самостоятельностью никто не собирается соблюдать правила!

На созванном по британскому запросу экстренном заседании Совета Безопасности ООН представитель РФ Василий Алексеевич Небензя отметил: британцы говорят о сверхсекретном русском яде, но если они его опознали — значит, имеют образцы и, соответственно, могут сделать сами.

Открытым текстом напоминаю: ложь неизбежно содержит внутренние логические противоречия или хотя бы противоречит достоверным фактам. Яд не русский: разработан в узбекском городе Нукус — правда, тогда наш Союз был ещё единым. Ещё в прошлом тысячелетии независимый Узбекистан позволил Соединённым Государствам Америки разобрать государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Все тамошние разработки доступны англосаксам с 1999 года. Но ещё в 1996-м бывший сотрудник института Вил Султанович Мирзаянов уехал в СГА и там опубликовал рецепты нескольких ядов — мол, чтобы никто их не сварил по ошибке. Газ, якобы применённый в Солсбери, доступен всем. Даже британским киношникам.

Глава телекомпании «Краснодар» Елена Александровна Золотова отметила: скандал вокруг Скрипаля создан по сценарию пятого сезона британского сериала «Ответный удар» о тамошних спецслужбах. Там сюжет закручен вокруг ядовитого газа «Новичок», созданного сбежавшим из нашей страны химиком татарского происхождения.

Итак, вот основные факты открытым текстом. Нас обвиняют в применении газа, уже пару десятилетий доступного американской и британской разведке. Им, в преддверии наших выборов, по сценарию снятого в прошлом году сериала травят ненужного уже этим разведкам, отработавшего своё предателя. За три дня до нашего голосования учиняют новую волну антироссийских санкций. Создают, как говорят пиарщики, негативный фон во всём мире! Мол, какие могут быть демократические выборы у отравителей?! При этом шансов на ответ нам не дают. Ультиматумы. Сутки на поиски виновных. Провокация из фильма «ТАСС уполномочен заявить». Ничего, справимся! Крепче будем.

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru