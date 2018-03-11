Путин назвал причины гибели подлодки «Курск»

Владимир Путин рассказал, что причиной гибели подводной лодки «Курск» стало плачевное состояние российской армии.

«После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется, это все не могло армию не коснуться. И трагедия „Курска“ — это тоже проявление общего состояния вооруженных сил», — сказал президент в фильме Андрея Кондрашова «Путин».

Напомним, подлодка К-141 «Курск» потерпела крушение 12 августа 2000 года, когда Путин только начал исполнять обязанности президента.

«Я даже не знал, что там учения какие-то проводятся серьезные. Министр обороны позвонил, сказал, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже, сейчас начинаем работу. Было непонятно, что там происходит что-то трагическое», — рассказал Путин.

Президент напомнил, что причиной трагедии стал взрыв в торпедном отсеке, пожар и детонация боезапаса.

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