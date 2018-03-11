Главная » Вооруженные силы, История

Путин назвал причины гибели подлодки «Курск»

16:44. 11 марта 2018 Просмотров - 66 2 коммент. Опубликовал:
Путин назвал причины гибели подлодки «Курск» | Русская весна

Владимир Путин рассказал, что причиной гибели подводной лодки «Курск» стало плачевное состояние российской армии.

«После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется, это все не могло армию не коснуться. И трагедия „Курска“ — это тоже проявление общего состояния вооруженных сил», — сказал президент в фильме Андрея Кондрашова «Путин».

Напомним, подлодка К-141 «Курск» потерпела крушение 12 августа 2000 года, когда Путин только начал исполнять обязанности президента.

«Я даже не знал, что там учения какие-то проводятся серьезные. Министр обороны позвонил, сказал, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже, сейчас начинаем работу. Было непонятно, что там происходит что-то трагическое», — рассказал Путин.

Президент напомнил, что причиной трагедии стал взрыв в торпедном отсеке, пожар и детонация боезапаса.

Читайте также: «Русские изменили правила игры»: Боец ЧВК из Британии, побывавший на Украине и в Сирии (ФОТО)

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Путин и Центробанк: роман с продолжением
... корпоративную дисциплину…Владимир Путин попробовал опереться на ...наши предприниматели по понятным причинам не могут брать кредиты...-м году) с гибелью нашей подлодкиКурск, этому поспособствовали), от... Мне пришлось всем назвать своё имя.Хотела бы...
Путин и Центробанк: роман с продолжением
...корпоративную дисциплину… Владимир Путин попробовал опереться на управленческую...наши предприниматели по понятным причинам не могут брать ...-м году) с гибелью нашей подлодкиКурск, этому поспособствовали), от.... Мне пришлось всем назвать своё имя. Хотела ...
Ни о каком вхождении Новороссии в состав Украины речи уже не идет
...многих наших чиновников можно назвать идейными агентами влияния? ...унитарное государство. По нескольким причинам. Главная – во главе ... свержения президента Владимира Путина и раскола страны....режиме реального времени.После гибели подлодки «Курск» из Румынии к...
Цивилизация Россия
...многих наших чиновников можно назвать идейными агентами влияния? ...унитарное государство. По нескольким причинам. Главная – во главе ...целью свержения президента Владимира Путина и раскола страны.... реального времени. После гибели подлодки «Курск» из Румынии к ...
Газета «Арсеньевские вести»: Культ двуличности
...причины гибели новейшего атомохода и его экипажа не были обнародованы, как не названы...Путин на вопрос иностранного журналиста на пресс-конференции: «Что случилось с подлодкой «Курск... Путина Березовский из Лондона? По такой схеме нам и впаривают: «Подлодка...
Ответ В.В. Путину на его статью в «Независимой газете» 23.01.2012г.
...причин - более 260 тыс. человек ежегодно. Убийства, самоубийства, гибель...на 6-ти подлодках уже произошли ... пакет акций курского АО «Кристалл...которых не поднимается рука назвать народом». (Ссылкана:... как Владимир Владимирович Путин. Во всех отношениях...

2 коммент.»

  • 960 -40
    VaSya 11 марта 2018 в 17:01 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Он же не может всё знать. Ему что докладывают, то он и знает. А откуда ему черпать информацию? Не из телевизора же!

    Ответить
  • 960 -40
    VaSya 11 марта 2018 в 17:07 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Не позавидуешь президенту, живёт в информационном вакууме, постоянные фотосессии, то на коне, то под водой, то в свехзвуковом самолёте, то в проруби.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>