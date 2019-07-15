Имянаречение на флоте и гибель подлодок

7 апреля 1989 года на лучшей и самой дорогой советской атомной подлодке 3-го поколения К-278 «Комсомолец» произошёл пожар. Происшествие застигло подводников в Норвежском море, когда они возвращались с боевой службы.

Российско-норвежский экипаж при проведении замеров использовал глубоководный беспилотный аппарат Ægir 6000. Руководитель экспедиции Хильда Элиза Хелдаль заявила, что показатели замеров пока предварительные, и их надо изучить более тщательно. По её мнению, радиационный фон не угрожает рыболовству в этом районе. Как отмечается, уровень радиации оказался выше того, который был зафиксирован российскими учёными в 2007 году.

В связи с гибелью «Лошарика» и новостью от 9 июня, напоминающей о гибели «Комсомольца», хотим пообщаться о такой незаметной проблеме, как имянаречение штучных единиц военной техники .



Подлодке не помог сверхпрочный титановый корпус, она потеряла устойчивость и затонула. Из 69 членов экипажа погибли 42 человека. Реактор лодки успели надёжно заглушить, однако в торпедных аппаратах остались ракето-торпеды с ядерной боевой частью.

Трагедия с подлодкой стала одной из крупнейших аварий советского и российского подводного флота. Дата гибели «Комсомольца» отмечается в РФ как День памяти погибших подводников.

«Как вы лодку назовёте…»

Так написало новостное агенство. Мы же хотим порассуждать о том, что скоро наш календарь будет пестрить днями памяти погибших подводников, если мы всесторонне не попытаемся оценить самонадеянность перед мирозданием и хотя бы попытаться по мере сил устранить возможные ошибки.

Здесь речь пойдёт о названиях. И для начала вспомним песенку вышедшую из под пера Ефима Чеповецкого.









Российский флот — детище Петра

Как же относился к названиям отец российского флота император Пётр Первый?

«Несмотря на поразительное разнообразие названий кораблей Азовского флота, всё же можно сказать, что часть из них была выбрана с целью выразить идеи высокого боевого духа моряков, силу и мощь русского флота. Примером этого могут служить названия кораблей: «Безбоязнь», «Цвет войны», «Лев», «Единорог», «Геркулес».



Не меньшее военное звучание имели названия некоторых бомбардирских кораблей: «Крепость», «Скорпион», «Флаг» и др.



На названия строившихся для Азовского флота кораблей в известной мере повлияло и заграничное путешествие Петра I в Голландию и Англию, во время которого он увлёкся эмблемами, символами, аллегориями и девизами, через которые раскрывалась суть названий кораблей.



Вот только некоторые заимствованные им названия, раскрываемые с помощью соответствующих девизов: «Мяч» — «Коль вяще биен бываю, толь вяще поднимаюся», «Струе» — «Сила сокрушает крепость», «Камень» — «Над водами силу имеет», «Слон» — «Злым лих» и т.д.



Бомбардирские корабли, имевшие мощную артиллерию для борьбы против береговых укреплений, были названы: «Гром», «Молния», «Громовая стрела» — девиз «Юпитеру и молнии его», «Бомба» — девиз «Горе тому, кому достанусь».



Лучших названий для подобных кораблей, пожалуй, подобрать трудно. Но названия, данные двум из этих кораблей, звучат диссонансом: «Миротворец» и «Агнец», то есть ягненок-символ кротости и покорности (Хотим отметить, что оба эти эпитета на прошлой недели были обращены Рамзаном Кадыровым по отношению к президенту России).



Чем вызваны эти названия? Ответ может быть только один: склонностью Петра к юмору, шутливому противопоставлению миролюбивого названия корабля и его огневой мощи.



Были и другие озорные названия: «Колокол» — девиз «Звон его не для него», «Три рюмки» — девиз «Держите во всех делах меру», «Ёж» — девиз «Лестию и рукою», и многие другие» [1 ].

Имя и судьба

Суммируя прочитанное можем обобщить его в то, что Пётр распознал высокую важность названия, как имени, которое будет работать на заложенную в него программу. Что и говорит за сакральность (священность, посвящённость Богу) последнего.



На бытовом уровне объясним это так, что когда мы нарекаем дитя именем предка, то не ведая, просим его всю жизнь трудиться по программе этого предка, а не по личной, выданной Мигом его рождения. Если же мы желаем, чтобы имя было счастливым инструментом новорождённого, то обращаемся к имени как к образу, раскрывая его девизом.



Но дальше того, что Виктор — победитель, а Людмила — людям мила редко идём и не видим творческого процесса в имянаречении.

Поэтому предлагаем вам порассуждать, с какими программами пришлось работать субмаринам «Комсомолец», «Курск», «Лошарик» и какие девизы могли раскрывать эти программы.

«Не расстанусь с комсомолом…»

Итак, лодка К-278 была спущена на воду в мае 1983 года и тогда получила своё имя. Комсомолец — это член Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи. На то время, понятие «комсомолец» в сознании советского человека уже представляло функционера от организации, демагога, то есть лодку, умело плывущую в море собственной лжи.



Находящийся у власти тогда Андропов, как и вступивший на пост Генерального Секретаря ЦК КПСС в 1985 году Горбачёв были комсомольскими выдвиженцами. И по нашему мнению, название «Комсомолец» могло быть прямой лестью в адрес Юрия Владимировича Андропова.

Какой же девиз могли прикрепить к этому имени тогдашние идеологи? Нам ничего не приходит на ум, кроме строчек из песни «Не расстанусь с комсомолом — буду вечно молодым»







«Мы пройдём сквозь шторм и дым» — говорится в песне. Как же удалось ВЛКСМ, который успел уже для КПСС, как для заказчика, подготовить руководителей высшего эшелона власти, пройти через события Перестройки?

ВЛКСМ, ни разу не реформируемый до тех пор, не выдержал столь пристального внимания к себе и после XX съезда комсомола (15 — 18 апреля 1987 года) начавшего сеанс оживления политического мертвеца развалился за два года оставив после себя такого же мёртвого потомка — ЛКСМ РСФСР.

О воздействии на российскую историю матриц, связанных с флотом читайте статьи «Инферно флота в инферно страны».

Таким образом, подлодка «Комсомолец» честно отработала своё название, потерявши плавучесть весной того же 1989 года. Для погибших членов экипажа сработал песенный девиз. В нашей памяти они навсегда остались молодыми комсомольцами.

А то, что лодка начала «фонить» именно сейчас говорит о том, что наша государственность не уразумела тех уроков, которые были получены всей Россией во время краха СССР и закономерно придёт к своему краху, если ничего не изменит в своей алгоритмике.

«Комсомольцы-добровольцы»

Эта глава дописана благодаря комментариям наших читателей.

Был ещё один славный девиз у комсомола и, возможно, у «Комсомольца». Это слова песни из кинофильма «Добровольцы»









В фильме рассказывается о судьбах трёх друзей-метростроевцев, которые по призыву сердца и комсомола идут на труд и на бой. Действие сюжета соответствует периоду 30— 50-х годов. На протяжении двух минут (68-я —70-я) действие происходит на гибнущей подводной лодке.









Сюжет короткий и поэтому мы сразу его не вспомнили. Но сценарий написан по одноимённой поэме Евгения Долматовского и вот как эта трагедия звучит в первоисточнике:

«Война идёт на суше и на море,

Война и над землёй и под водой.

На море Чёрном, море непокорном,

Потоплен транспорт вражеский вчера.



По серым волнам носятся проворно

Немецкого конвоя катера.

Они бомбят. Они в запале мести.

Столбы воды. Столбы огня и гром.



Уже известно им, что в этом месте

«Малютка» прячется на дне морском.

Должно быть, у советской субмарины

Всё управление повреждено,



Коль на поверхность вынесли глубины

Большое маслянистое пятно.

Но слишком рано о подводной лодке,

Чей след соляром чёрным забурлил,



Как о сражённой, в геббельсовской сводке

Уже кричит по радио Берлин.

Когда бы сквозь заклиненные люки.

Сквозь толщу вод проник в отсеки свет,



Видны бы были лица в строгой муке,

Да, в строгой муке. Но не в страхе, нет.

Высокий лоб морщиной перекошен.

Краснеют жилки воспалённых глаз.



Мне б лучше не узнать тебя, Алеша!

И надо ж было, чтобы ты как раз!

Давление — как в камере кессонной

На дне морском, на чёрной глубине.



Один товарищ совершенно сонный,

Другой хрипит, а третий как в огне.

И хоть понятно всем: приходит крышка, —

А умирать не научились мы.



«Друзья, держитесь,— шепчет наш малышка, —

Никто не даст нам мужества взаймы».

Алеша, милый, как же мы считали,

Что мал ты сам и что душа мала,



Бывало, недомерком называли

И обижали, не желая зла!

А вот сегодня в званье краснофлотца

Выносливым ты оказался, брат.



Бывает, что струна не скоро рвётся

И держит тяжесть дольше, чем канат.

Он аварийный свет зажёг и пишет…

Что он там пишет в вахтенный журнал?



Опять я узнаю тебя, Акишин,

Всю жизнь ты письма длинные писал.

Но это вынуждено быть коротким.

Ломается, крошится карандаш.



Всё меньше воздуха в подводной лодке,

И в срок такой всего не передашь.

В журнале вахтенном маршрут исчислен,

И на уже исписанном листе



Словами недосказанными мысли

Таинственно мерцают в темноте:

«Любимая моя! В последний час

Тебе пишу всю правду — в первый раз.



(Потоплен транспорт в девять тысяч тонн,

Но корпус лодки сильно повреждён.)

Я чувств своих ничем не выдавал,

Я никогда тебя не целовал.



(Разбит отсек центрального поста.

Матросов душит углекислота).

Ты не жалей меня. Я счастлив был

Хотя бы тем, что так тебя любил.

(Кончается зарядка батарей).



Я должен все сказать тебе скорей.

(Наш командир убит.) Но стану врать,

Что будто бы не страшно умирать».

Медлительна, безжалостна природа.



Живой Акишин смотрит в темноту,

Вдыхает он остатки кислорода

И выдыхает углекислоту.

Вот больше нет ни горечи, ни боли,



Но всем законам смерти вопреки

Он сверху по странице пишет: «Лёле»

Квадратными движеньями руки.

А толщи волн, колеблясь равномерно,



Покоя ищут в черной глубине,

Там, где, присяге оставаясь верной,

Лежит «малютка» мертвая на дне.

Хвостами травы донные лаская,



Проходят рыб холодные тела,

И, как на обелиск, звезда морская

Над капитанским мостиком взошла».

Сценарий? Тогда, что здесь причина, а что следствие — прозрение поэта либо имянаречение субмарины?

«Курск», как название вторичное, исходящее от имени конкретного города

С именем «Курска» разобраться сложнее всего. В серии подводных лодок проекта 949А «Антей» были и остаются имена «Краснодар», «Красноярск», «Иркутск», «Воронеж», «Смоленск», «Челябинск», «Тверь», «Орёл», «Омск», «Томск», «Белгород», «Волгоград», «Барнаул», но только по поводу «Курска» известная прорицательница сказала, что он уйдёт на дно.



И эта информация исходила не из опасности названия, а из видения реального события в будущем, либо получения о таковом звуковой информации (слышания).



Отдаём себе отчёт, что гибель, не всегда результат программы, заложенной в имени, поэтому не поставим гибель «Курска» в эту роковую зависимость.

И всё же, отметим, снова, принцип вторичности названия именем конкретного города. В этой конкретике не может, а должна быть заложена программа того, чьим именем наречена лодка.

По большому счёту, ведомство, обязанное давать имя штучному произведению военной техники не относится с тем пониманием к задаче имянаречения, кое мы видели в действиях Петра.



Отчасти, это показывает устроенное ведомством «народное шоу» по наречению новых единиц техники, о которых говорил Путин в Послании перед своими выборами о чём читайте статью «Зачем Минобороны так подставляться? Что лучше: «Офтальмолог», «Кракен» и «Пальмира» или «Пересвет», «Посейдон» и «Буревестник»?»

Проверочной работой в таком труде может служить девиз, как образ, из имени исходящий.

Лошариками быть или не быть?

Какой же образ создаётся у нас при чтении имени «Лошарик»? Мало кто читал историю сказочного героя и смотрел мультфильм.







Здесь имеет смысл говорить об образе с точки зрения массового сознания и тогда лошарик — это лох, лошара — простак, позволяющий себя обманывать, потенциальную жертву мошенника.

Если же мы не хотим быть потенциальными жертвами мошенников от имянаречения, то должны выявлять в своей среде те институты, которые могли бы обеспечивать непотопляемость нашего флота даже с позиции названия лодок , кораблей, крейсеров.

Материалы:

[ 1 ] как называли корабли https://flot.com/history/naz.htm

[ 2 ] http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/6/Mukhamedzhanov_Komsomol/



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