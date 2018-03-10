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ВЦИОМ: Рейтинг Путина снизился в крупных городах

10:52. 10 марта 2018 Просмотров - 350 22 коммент. Опубликовал:

ВЦИОМ: Рейтинг Путина снизился в крупных городах

Рейтинг кандидата на пост президента РФ и действующего главы государства Владимира Путина в Москве и Санкт-Петербурге с 10 января по 18 февраля упал с 69,7% до 57,1%. В конце прошлого года популярность российского лидера снизилась на те же 12% и в ряде других городов-миллионников. Стабильные показатели сохраняются лишь в городах с населением от 500 до 950 тысяч человек. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В крупных городах фактор страха и административного давления работает слабее. Кроме того, у их жителей выше планка притязаний, больше источников информации, поэтому они более критичны к властям. Люди вспоминают, что есть еще кандидаты", - цитируют «Ведомости» руководителя ВЦИОМ Валерия Федорова.

По его мнению, в таких условиях вполне естественно, что власть немного теряет, а оппозиционеры набирают.

Близкий к администрации президента источник объясняет снижение интереса к Владимиру Путину малой активностью и неверными шагами в ходе кампании.

«В реальности цифры гораздо меньше. Реальная явка в лучшем случае ожидается 55–60%, результат Путина колеблется в зависимости от региона от 50 до 65%. Если в Москве выйдут за 50% — это будет подвиг»,— приводит его слова газета.

По данным последнего исследования ВЦИОМ, первое место в списке по-прежнему принадлежит действующему президенту РФ Владимиру Путину - 69,7%. Вторую строчку рейтинга занимает Павел Грудинин — 7,1%. Замыкает тройку лидеров Владимир Жириновский — 5,6%. Вслед за ним расположилась Ксениия Собчак — 1,1%. С небольшим отставанием от нее идет, набравший 1%, Григорий Явлинский. Шестую и седьмую позицию делят Борис Титов и Максим Сурайкин, у которых по 0,3%. Последнее место досталось Сергею Бабурину — 0,2%.

Точно явятся на выборы 71,6% респондентов, 10% опрошенных скорее придут, чем нет, а 4,3% участников опроса точно не будут голосовать. Скорее всего не будут отдавать свои голоса 2,5% проинтервьюированных.

 

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в период с 2 по 4 марта 2018 года среди граждан России старше 18 лет при помощи телефонного интервью путем стратифицированной двухосновной случайной выборки стационарных и сотовых номеров в количестве 3000 респондентов. Выборка основана на данных полного списка телефонных номеров, зарегистрированных в Российской Федерации. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1,8%.

Метки: выборы 2018
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22 коммент.»

  • 17520 11626
    Вьеха 10 марта 2018 в 11:07 Ссылка Пометить
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    Это тихое утешение врагам. А нам всё равно, потому что победит Путин.

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      VaSya Вьеха 10 марта 2018 в 11:15 Ссылка Пометить
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      Вас скоро чипировать начнут, а вам всё равно. После выборов НДС 22%, НДФЛ 15%, бензин подорожает, за бензином всё остальное, налоги на сбор ягод и грибов, налог на постройки и теплицы в саду, вам всё равно.

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        Вьеха VaSya 10 марта 2018 в 11:23 Ссылка Пометить
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        Ой, а Вы-то как расстрадались, сердце не сорвите, милосердный Вы наш! А мы спокойны, да. Всякое мы видали. И оно сгинуло, а мы всё стоим.

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          VaSya Вьеха 10 марта 2018 в 11:31 Ссылка Пометить
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          Вас, зомбированных, всё меньше становится и это радует.

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          • 17523 11627
            Вьеха VaSya 10 марта 2018 в 11:42 Ссылка Пометить
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            Рано радуешься, вражина. Нас всё больше. А зомбирован ты, и не только зомбирован, но и оплачен госдепом. Урсинька обкакался и сдринул, теперь его замещаешь. Только на одних эмоциях дело твоё подвигается туго. Не позорься, коли сказать нечего.

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            • 17527 11627
              Вьеха Вьеха 10 марта 2018 в 12:15 Ссылка Пометить
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              Ну вот и перешли к анонимным минусам, больше импотентам сказать нечего.

              Ишь, раззадорили-таки меня, сама писала, что не надо с ними спорить… Но любовь между нами не исчезала, поскольку её и изначально не было.

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          • 3270 1940
            mary VaSya 10 марта 2018 в 13:35 Ссылка Пометить
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            это вам “кацца”,вы своей тупостью,серостью,злостью,руссофобством заставляете очнуться,встрепенуться,конечно не фонтан эти записные либеральные поцтриоты ,но по сравнению с вами -ладами,серыми николаямии т.д.-это прямо защитники нашего кормового поля.Идиот ,он же страшней просвященных,-наглядный пример Украина-идиоты больные с идей национализма (твердый),комплексом неполноценности сотворили с богатой страной невероятное-за пять лет исчезла полностью,разве что не всю землю вывезли

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            • 881 -47
              VaSya mary 10 марта 2018 в 13:43 Ссылка Пометить
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              Что Вы мне тут про Украину рассказываете. КПРФ не допустит дальнейшего разворовывания России. Украина маленькая страна, поэтому там видны результаты сразу, Россия имеет огромную территорию и огромные запасы природных ресурсов, поэтому ещё не пришли к положению Украины, но ещё лет 6 с таким президентом, как сейчас и придём.

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        • 6296 3383
          Omnia Вьеха 10 марта 2018 в 12:35 Ссылка Пометить
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          Чего на человека накинулись? Неужели Вы реально поддерживаете налоги на сбор ягод и на теплицы, в то время как гос.корпорации выводят триллионы рублей из страны? В чём Ваши с ним разногласия в данный момент?
          “Всякое мы видали. И оно сгинуло, а мы всё стоим.” – да, было такое. Но само ли оно сгинуло? Нет. Ценой миллионов жизней. Те, кто был на передовой борьбы с нечистью, уже не “стоят”, а лежат в земле сырой. Если кто-то отсиделся, переждал, пока жар чужими руками загребут, – ну так это не повод для гордости. И не ориентир для подражания.

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          • 17531 11627
            Вьеха Omnia 10 марта 2018 в 12:41 Ссылка Пометить
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            Пардон, уважаемый, это он на меня накинулся, а я только по глупости отвечаю, а надо было слюной плюнуть, да и всё.

            Откуда Вы знаете, где была моя передовая? Я тут мемуаров не печатала.

            Грибы и ягоды в лесу не собираю.

            Что-то Вас сыра земля каждый коммент манит, это не иначе как сигналы подсознания, остерегайтесь!

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        • 5527 3291
          Владимир Вьеха 10 марта 2018 в 13:49 Ссылка Пометить
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          Вот именно,что все сгинуло, и промышленность и социальные гарантии и медицина, а вы стойте пока не сгниете.Уже на центральных каналах детям на операцию по рублю собирают,а почему “национальное достояние” денег на детей не дает? Значит на яхты у наших “социально ответственных” хватает ,а на детей нет?А вы стойте,может и дождетесь “когда рак на горе свистнет, после дождичка в четверг”.

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      • 3270 1940
        mary VaSya 10 марта 2018 в 13:27 Ссылка Пометить
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        так бегите в Прибалтику,Украину -там уже рай ,который вы никак не приблизите в Рф,зачем своей постоянной желчью отравлять иллюзии других,прозрели-бегите.

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  • 4433 605
    krikunoleg 10 марта 2018 в 11:53 Ссылка Пометить
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    “Люди вспоминают, что есть еще кандидаты” – это тот случай когда количество не переходит в качество, однако…

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      Omnia krikunoleg 10 марта 2018 в 12:38 Ссылка Пометить
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      Это верно… Нет кандидата, за которого можно с чувством исполненного долга уверенно отдать свой голос. Идеи Грудинина хороши, но сам он – *******, и вряд ли эти идеи захочет реализовать. Остальные – клоуны и статисты.

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      VaSya krikunoleg 10 марта 2018 в 13:37 Ссылка Пометить
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      Больше нет кандидатов. Выбор из двух. Или продолжать выживать в стабильно ухудшающихся условиях или остановить разворовывание России и начать жить счастливо в богато.

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    Valeriy Bondarik 10 марта 2018 в 12:03 Ссылка Пометить
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    “` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`

    Значит ТАК…Сатирическое–Ироническое…
    “““““““““““““““““““
    ~~~ Проблемы Вовы…? ~~~

    1.ТО,что Путина “переизберут” – про это НЕ врут!
    “переизберётся” Вова,Опять-И-снова…
    И пусть у “друзей” Его – НЕ болит голова…
    А кто-же если не Он – ну НЕТ там другИХ имён!

    2.Ну НЕТУ Ему альтернативы,ну что-тут-взять?!
    За Вову БОЛЬШИНСТВО в России – Готово голосовать!
    ВСЯ та “СВОРА” ,,конкурентов,,- НЕ стоит-И-гроша!
    Они – НЕ конкуренты,они – полит–ШУШЕРА!

    3.Но НУЖНО Признать,что и Вова – СТАЛ надоедать…
    Но ПОКА-что “коренного-Жеребца” – НЕ-на-кого-менять…
    НЕ из кого,так-как СМЕРДИТ – его окружающая “рать”…
    Хотя Нового…Уже Пришло Время Выдвигать…

    4.Рейтинг Путина СНИЗИЛСЯ – в КРУПНЫХ городах!
    Ну ВСЁ – “Вове-плохо-стало–ОХ-и-АХ”…
    “Вова-ПОТ-вытирает…и-ЧТО-делать-не-знает”…
    Ну а “дружеская-СВОРА”,от радости – слюни пускает…

    5.Рейтинг Путина-упал – он нравится перестал…
    Так ведь ПО ВСЕЙ РФ снизился – Социальный потенциал!
    Даже “дУХовные-скрепы”[КАНДАЛЫ]- ПОВСЕМЕСТНО ослабли…
    Ну НЕ хочет Вова “НАСТУПАТЬ” на – ГУНДЯЕВские “грабли”…

    6.Если Вова ХОЧЕТ в РФ – Социальные ПРОБЛЕМЫ ослабить,
    То Он ДОЛЖЕН начать Применять Разные МЕТОДИКИ…
    ЧТОБЫ властные ПАРАЗИТЫ перестали – Россию ГРАБИТЬ!
    “Конюшни” Т.Н.”власти” СМЕРДЯТ!Там – тьма ЧУЖ`ИХ сидят…

    7.Вова – НЕ “вибрирУЙ”,через НЕДЕЛЮ – Тебя “переизберут”.
    ИНЫЕ “верные”,из ближАЙшЕГО-круга – “челом-УЖЕ-бьют”…
    Но Если Ты Вова,СМЕРДЯЩИЕ-”конюшни” не НАЧНЁШЬ чистить ТО,
    “КОНЮХИ”,на ВСЕХ уровнях ОРГАНИЗОВА`ВШИ`ЕСЯ – Тебя УБЕРУТ…
    [Применят-Запасные-Варианты - НЕ Тебе - Будут Бить Куранты]
    ““““““““““““““““““““[41-7]“`
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 10-03-18.

    P.S. Вот УВИДИТЕ,после Его “переизбрания”,
    —> Его Поздравит ВСЯ – нынешняя “ОППОзиционная” компания!

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  • 866 -48
    VaSya 10 марта 2018 в 12:34 Ссылка Пометить
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    Поникла ещё одна голова
    Ребенка медленно уносят
    И за этой жестокость последует тишина
    Кто мы? Мы ошиблись.

    Но, ты же видишь это не я,
    И это не моя семья
    В твоей голове, в твоей голове, они борются
    Своими танками и своими бомбами
    Своими бомбами и своими пистолетами
    В твоей голове
    В твоей голове они плачут
    В твоей голове
    Зомби, зомби, зомби
    Что в твоей голове, у тебя в голове?
    Зомби, зомби, зомби

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  • 1709 1303
    Игорь 10 марта 2018 в 13:11 Ссылка Пометить
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    Есть три вида лжи по нарастающей: ложь, наглая ложь и статистика. Продажный ВЦИОМ пытается программировать общественное мнение.

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