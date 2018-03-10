ВЦИОМ: Рейтинг Путина снизился в крупных городах

Рейтинг кандидата на пост президента РФ и действующего главы государства Владимира Путина в Москве и Санкт-Петербурге с 10 января по 18 февраля упал с 69,7% до 57,1%. В конце прошлого года популярность российского лидера снизилась на те же 12% и в ряде других городов-миллионников. Стабильные показатели сохраняются лишь в городах с населением от 500 до 950 тысяч человек. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В крупных городах фактор страха и административного давления работает слабее. Кроме того, у их жителей выше планка притязаний, больше источников информации, поэтому они более критичны к властям. Люди вспоминают, что есть еще кандидаты", - цитируют «Ведомости» руководителя ВЦИОМ Валерия Федорова.

По его мнению, в таких условиях вполне естественно, что власть немного теряет, а оппозиционеры набирают.

Близкий к администрации президента источник объясняет снижение интереса к Владимиру Путину малой активностью и неверными шагами в ходе кампании.

«В реальности цифры гораздо меньше. Реальная явка в лучшем случае ожидается 55–60%, результат Путина колеблется в зависимости от региона от 50 до 65%. Если в Москве выйдут за 50% — это будет подвиг»,— приводит его слова газета.

По данным последнего исследования ВЦИОМ, первое место в списке по-прежнему принадлежит действующему президенту РФ Владимиру Путину - 69,7%. Вторую строчку рейтинга занимает Павел Грудинин — 7,1%. Замыкает тройку лидеров Владимир Жириновский — 5,6%. Вслед за ним расположилась Ксениия Собчак — 1,1%. С небольшим отставанием от нее идет, набравший 1%, Григорий Явлинский. Шестую и седьмую позицию делят Борис Титов и Максим Сурайкин, у которых по 0,3%. Последнее место досталось Сергею Бабурину — 0,2%.

Точно явятся на выборы 71,6% респондентов, 10% опрошенных скорее придут, чем нет, а 4,3% участников опроса точно не будут голосовать. Скорее всего не будут отдавать свои голоса 2,5% проинтервьюированных.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в период с 2 по 4 марта 2018 года среди граждан России старше 18 лет при помощи телефонного интервью путем стратифицированной двухосновной случайной выборки стационарных и сотовых номеров в количестве 3000 респондентов. Выборка основана на данных полного списка телефонных номеров, зарегистрированных в Российской Федерации. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1,8%.