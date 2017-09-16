Йон Хеллевиг – Другой взгляд на Россию. Ч. 3

За 2013 г. россияне потратили на поездки за рубеж (туристский импорт) непомерную цифру в $53 млрд, а иностранные туристы (туристский экспорт) потратили в России $12 млрд, что привело к катастрофическому дефициту в туристском балансе в -$41 млрд. В 2016 г. показатели значительно улучшились: иностранцы потратили на путешествия по России $7,8 млрд (экспорт), в то время как россияне потратили $24 млрд на заграничный туризм (импорт). Таким образом, дефицит баланса уменьшился более чем в два раза до -$16 млрд.



Учитывая эти значительные изменения и их общее воздействие на макроэкономические условия России, правительство страны должно и дальше фокусироваться на развитии туризма и делать все возможное, чтобы население предпочитало путешествовать внутри страны.

Еще один важный компонент в текущем счёте – это плата за права на интеллектуальную собственность (роялти и т. д.). Этот показатель представлял собой дефицит в -$7,6 млрд в 2013 г., который снизился до -$4,5 млрд в 2016 г. Дефицит баланса «прочих деловых услуг» в 2016 г. составил -$5,8 млрд, увеличившись с -$4,4 млрд в 2013 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И НАЛОГОВЫЕ СБОРЫ





В течение экономической войны России удалось сохранить достаточно сбалансированный бюджет с уровнем дефицита, которому могут позавидовать большинство западных стран.

Наши данные относятся к консолидированному бюджету Российской Федерации, а не федеральному бюджету, которому в основном уделяют внимание в официальных обсуждениях и СМИ. Федеральный бюджет представляет собой лишь часть системы государственных доходов.



Часть налогов идет в региональные бюджеты – все доходы от НДФЛ, социального налога (которые являются двумя крупнейшими источниками доходов) и примерно 2/5 от налога на прибыль организаций. Федеральный бюджет получает налоги и пошлины, связанные с добычей нефти и газа, 3/5 налога на прибыль организаций, НДС и акцизные сборы.



Консолидированный бюджет представляет собой сумму всех региональных бюджетов и федерального бюджета. Распределение налогов по уровням бюджета – это вопрос договоренности и изменений в законодательстве, поэтому отдавать предпочтение показателям федерального бюджета совершенно неправильно.

Правительство часто заявляет о том, что доходы, связанные с добычей нефти и газа, составляют «ну очень» большую часть федерального бюджета. Но почему нас это должно волновать? Главное – то (для тех, для кого это действительно важно), какую долю эти доходы составляют в общем объеме государственных доходов, поскольку это влияет на консолидированный бюджет.



С тех пор как мы критиковали эту странную практику в нашем исследовании за 2014 г., ситуация, к счастью, хотя бы начала меняться, и сейчас Министерство финансов уже включает в публикуемые на своём сайте отчёты данные и по консолидированному бюджету, а также приводит статистику по доле нефти и газа в консолидированном бюджете, но публично об этом все-таки еще не говорит.



Тем самым они портят свою же репутацию и подпитывают антироссийскую риторику в прессе, поскольку доля нефти и газа в отдельно взятом федеральном бюджете, как это ясно, гораздо больше.

Здесь следует отметить, что российским регионам (за исключением федерального бюджета) удалось сбалансировать свои бюджеты, сократив в 2016 г. их суммарный дефицит за предыдущий год со -170 млрд руб. до всего лишь -12 млрд руб.

Источники доходов бюджета

Приложение № 20







Доходы, связанные с добычей нефти и газа, составляют лишь 17% от общих доходов консолидированного бюджета за 2016 г. (согласно же ложному методу, по которому доля нефти и газа рассчитывается исходя из состава федерального бюджета, их доля в 2016 г. тогда бы составила 36% в 2016 г., что несомненно вводит в заблуждение. Именно поэтому так важно брать за основу правильные данные).

Приложение № 21







Размещённая выше диаграмма показывает виды доходов консолидированного бюджета в зависимости от источника. Социальные налоги (которые правительство называет социальными взносами) послужили самым крупным источником дохода в 22,5%.



Другой налог, связанный с оплатой труда, НДФЛ, составил 16,8%, а НДС – 16,2%. Таким образом, мы имеем три источника дохода бюджета, которые в сумме равны доле доходов, связанных с добычей нефти и газа.

ДОЛГИ И РЕЗЕРВЫ





В России госдолг в 13,2% выглядит очень хорошо на фоне западных стран, где у Японии он составляет около 200%, Италии – 132%, США – 107%, и практически у всех стран ЕС с уровнем госдолга от 60 до 80% от ВВП.

Государственный долг России в 2016 г. составил 11,1 трлн рублей. По сегодняшнему курсу это приблизительно $190 млрд. Это составляет 13,2% от номинального ВВП, однако здесь будет полезно также сравнить его с реальным ВВП, скорректированным по ППС.



В России ВВП по ППС был примерно в 3 раза выше чем номинальный ВВП, таким образом, государственный долг от ВВП (ППС) был в пределах 5%. Это разумный способ для оценки уровня задолженности, поскольку ВВП по ППС отражает реальный размер экономики и прогнозирует рост номинального ВВП, в то время как размер долга – постоянная величина (при исключении колебаний валютных курсов).







(Внешний долг включает все долговые обязательства как государственного, так и частного секторов иностранным кредиторам: правительства, банки, компании).

Мы хотели рассмотреть эти цифры более подробно и показать, какая часть долга относится к компаниям. Кроме того, часть корпоративного долга, который принадлежит аффилированным кредиторам, также показана отдельно.



Такие аффилированные кредиторы являются иностранными материнскими компаниями (или группами компаний) российских дочерних компаний. Большая часть из них по итогам анализа принадлежит российским владельцам, которые структурировали свои группы компаний или финансирование через зарубежные страны.



Принимая во внимание данные обстоятельства, долг перед аффилированными лицами должен быть исключён из анализа макроэкономических долговых рисков.

Следует также отметить, что кроме внешнего долга, все российские национальные субъекты экономики (государство, банки, корпорации) также имеют зарубежные активы. На самом деле, российские государственные и частные структуры имеют больше иностранных активов, чем пассивов.

Российские суверенные фонды благосостояния











Кругман и Ослунд оказались неправы

Когда это все началось в 2014 году, западную прессу быстро наводнили истории о том, что Россия – единственная из всех стран – рухнет под тяжестью своего якобы «огромного долга», и ее резервы иссякнут за два года.



Известный экономист Пол Кругман разместил в своем блоге в New York Times (18 декабря 2014 г.) заказную статью, нарочито доказывающую, что «Россия имеет долговую проблему, которая предположительно серьезнее, чем кажется на первый взгляд»[4].

Мы дали ответ в статье, опубликованной в Russia Insider (20 декабря 2014 г.), где разгромили наивную и непрофессиональную аргументацию Кругмана. Он придумал сложную беспорядочную теорию, согласно которой долг России должен рассматриваться в сравнении не с номинальным ВВП, а с ВВП по ППС.



Сама по себе идея хороша, но проблема в том, что такой ход мыслей приведёт к совершенно противоположному выводу: по отношению к ВВП по ППС (который намного превышает номинальный ВВП), долг, который всегда несет в себе номинальную стоимость, естественным образом уменьшится в сравнении, что в точности и произошло.

Мы также указали славному доктору Кругману, что значительная часть внешнего долга России – это долги российских дочерних компаний своим материнским офшорам, владельцами которых в основном являются россияне, и также большую часть составляет задолженность российских филиалов западных компаний их иностранным материнским компаниям.



Кроме того, мы просветили Кругмана насчёт того, что факт задолженности влечёт за собою юридические последствия и о том, что компании могут отказаться от выполнения долговых обязательств, что не повлечёт за собой государственный дефолт.

В заключение мы предложили доктору Кругману успокоиться и не бояться того, что в России наступит долговой кризис. Дальнейшие события подтвердили нашу правоту.

Еще один так называемый «экономист», который также присоединился к хору критиков и их истерике на тему долга, – господин из Швеции, Андерс Ослунд (фамилия у него считай говорящая, не хватает только буквы «ё»).



Ослунд не экономист – он пропагандист, и, с тех пор как его выгнали из России после катастрофической политики шоковой терапии 90-х (а он был одним из её творцов), он посвятил свою жизнь сочинению отчётов по экономическому анализу для американских исследовательских центров с единственной целью – очернить Россию.

В то время мы просто не могли не пожурить Ослунда за тот вздор, который он написал в другой статье для Russia Insider (от 22 декабря 2014 г.).

В своей популярной статье[5] (от 18 декабря 2014 г.), Ослунд утверждает: «У России объем платежей по внешнему долгу составляет $100 млрд за вычетом положительного сальдо по текущим счетам», и поэтому «Российские ликвидные резервы израсходуются за два года».

Серией своих грубых ошибок – фактических или преднамеренных (с этими ребятами никогда нельзя быть хоть в чём-то уверенным, ну разве что в их абсолютно поверхностном знании данного вопроса) – Ослунд пытался доказать, что на самом деле резервы России в валюте составляют только половину фактически заявленной суммы в $400 млрд.



Пример, который он выстроил, был основан на 100% ущербных умозаключениях, явно демонстрирующих полное отсутствие понимания базовых фактов бухгалтерского учёта (чтобы ознакомиться с хитросплетениями запутанных умозаключений Ослунда, пожалуйста, обратитесь к вышеуказанной статье).



В действительности же кажется, что Ослунд намекнул на свои истинные намерения, охарактеризовав свою логику признанием того, что результат «зависит от того, кто делает расчеты». Что ж, мы-то знаем, кто, для кого и почему.

Обесценив в своём уме золотовалютные резервы России, Ослунд перешел уже к полной несуразице, когда продолжил нелепые аргументы, абсурдно утверждая, что урезанные его воображением российские резервы в $200 млрд будут истрачены в следующие два года.



Эта идея родилась из его запутанных рассуждений, суть которых сводилась к его убеждению в том, что с определенного момента Российская национальная экономика просто перестанет что-либо зарабатывать, признает себя банкротом, и ей ничего не останется как 2 года выплачивать задолженность на свои последние деньги. А потом прикрыть лавочку.

Теперь мы видим, что все пошло совсем не так, как представлял Ослунд. И, как было показано, ему об этом рассказали более компетентные экономисты.

ДЕМОГРАФИЯ

Качественная показатели российской экономики – на фоне якобы «вялого роста» – лучше всего видны на примере статистики по демографии. В «путинскую эру» в России наблюдалось значительное восстановление роста численности населения и улучшение общего состояния здоровья по стране. Удивительно, но эта тенденция не только не пошла на спад, но даже укрепилась за годы экономической обороны против западной осады санкциями.

Это наиболее заметно по показателям роста продолжительности жизни россиян, которая в 2016 г. достигла максимума в 72 года (по сравнению с 67 годами в период, когда Путин вступил в первый президентский срок).



В эти годы естественный прирост населения стабилизировался, демонстрируя небольшой рост впервые после рокового 1991 года (Приложение № 28).



Все это в совокупности с иммиграцией в Россию вывело численность населения на новый рекордный уровень в 146,8 млн (с учётом современных границ государства).

Наиболее впечатляющие изменения произошли в статистике убийств и самоубийств. Став президентом в 2000 г., Путин обуздал преступность, и число убийств по стране снизилось на целых 80%. Даже в годы экономической обороны с 2013 г. тенденция снижения продолжилась падением более чем на 20%. Благодаря явным улучшениям в области соцобеспечения и оптимизму, который прочно закрепился за «путинской эрой», число самоубийств сократилось на 60% с 2000 г. и на 20% с 2013 г.

То, что в «путинскую эру» жить стало лучше и счастливее – даже несмотря на жертвы, которых потребовала экономическая оборона – подтверждается и опросами. По данным отчёта от апреля 2017 г. Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) установлено, что процент россиян, которые считают себя счастливыми, достиг небывало высокого уровня с момента начала исследований в 1990 году. Уровень счастья в России, согласно общественному мнению, достиг 85%[6].

Приложение № 28. Численность населения России







Демографические перспективы допутинской России были очень пессимистичными. Зарубежные аналитики со злорадством предсказывали, что к 2030 г. останется только 125 миллионов россиян.



Но, как и со многими другими фундаментальными показателями «путинской эры», в случае с демографией произошел резкий поворот, и вместо предсказанного резкого сокращения численность населения стабилизировалась.

Синяя линия показывает фактический рост населения, а желтая – прогнозируемый результат демографической политики Путина и Медведева в 2007 г. Цель политики состояла в том, чтобы поддерживать уровень населения с небольшим ростом и довести его до 145 млн человек к 2015 г.



Этот подвиг был достигнут вопреки всему. Красная линия показывает гибель населения России, «предсказанную» агентством Stratfor, так же известным, как теневое ЦРУ.

Зеленая линия показывает оптимистичный прогноз российского правительства: рост численности населения до уровня 153 млн человек, которого планируется достичь к 2030 г.

Численность населения России в действительности составила 146,8 млн в 2016 г. План 2007 года был тем самым перевыполнен, во многом благодаря сильному желанию около 2,5 миллионов крымчан стать гражданами России, чего они достигли в 2014 г. с помощью референдума о воссоединении с Матерью-Россией.



Мы надеемся, что к 2030 г. (а на самом деле гораздо раньше), Россия получит еще один резкий скачок численности населения после воссоединения с Россией Донецка и Луганска.

Приложение № 29. Уровень рождаемости и смертности в России







Мы благодарны за эти данные Анатолию Карлину, у которого мы позаимствовали этот график и другие показатели российской демографии. Благодаря улучшению социально-экономических условий в стране и демографической программе Путина, России удалось прекратить катастрофические демографические тенденции, унаследованные от либеральной анархии 1990-х.



Произошло заметное снижение смертности, за ним последовало увеличение рождаемости, в результате чего естественный прирост населения стабилизировался.

Однако, в конце 2016 г. и, что ещё заметнее, в начале 2017 г., число новорожденных заметно снизилось (на 11% в мае 2017 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года). Главная причина этого кроется в демографическом кризисе, вызванном горбачёвской перестройкой и анархией 1990-х.



Из-за возникшего хаоса и экономического и социального кризиса рождаемость сократилась более чем вдвое по сравнению с уровнем 1980-х. В период 1983-1988 гг. ежегодно рождалось около 2,4 миллиона младенцев, однако в 1989 г. рождаемость упала до уровня ниже 2 млн человек. За этим последовало дальнейшее стабильное снижение, достигшее в 1999 г. рекордного минимума в 1,2 млн человек.

В результате низкой рождаемости тех лет количество населения, достигшего совершеннолетия, начало резко снижаться после 2005 г. В том году количество совершеннолетних молодых людей от 18 до 24 лет составило 2,5 млн человек. Но к 2013 г. их число сократилось до 1,2 млн человек. Ситуация улучшится только ближе к середине 2020-х когда их численность снова достигнет 1,5 млн, а к 2030 г. – до 1,8 млн.

На самом деле всё это говорит о сокращении числа женщин детородного возраста. Данный показатель компенсировался и продолжит компенсироваться за счет увеличения коэффициента фертильности (число детей определенного возраста к численности женщин репродуктивного возраста). Поэтому мы снова обратимся к упомянутому выше отчёту Анатолия Карлина.

Это означает, что, хоть и к 2005 г. совершеннолетия (18 лет) достигли около 2,5 млн человек, этот показатель уменьшился вдвое к 2013 г., когда только 1,2 миллиона человек достигли такого возраста. Эта цифра будет расти медленно как минимум до 2020 г., после чего она может приблизиться к 1,5 млн, что по-прежнему значительно ниже, чем количество молодых людей в середине 2000-х.

В то время как мы понимаем, что демографическая яма, созданная хаосом 1990-х, служит главной причиной того, что рождаемость сейчас снова снижается, мы также склонны обвинять в этом Центральный Банк России, который усугубил ситуацию своей политикой жесткой экономии (в своей фанатичной борьбе с инфляцией).

Выше мы уже представили график, который показывает пагубное соотношение между избыточной реальной процентной ставкой и рождаемостью. Это буквально выжимает из людей все финансовые сбережения и заставляет их подальше откладывать какие-либо планы на увеличение семьи.

Приложение № 30. Средняя продолжительность жизни в России











Приложение № 31. Смертность в результате убийств в России











Приложение № 32. Уровень самоубийств в России









Число убийств и самоубийств продолжило сокращаться с удивительной скоростью.



Уровень убийств снизился на целых 80%, с тех пор как Путин впервые стал президентом в 2000 г.



Даже в годы экономической обороны с 2013 г. тенденция снижения продолжилась падением более чем на 20%. Благодаря явным улучшениям в области соцобеспечения и оптимизму, который прочно закрепился за «путинской эрой», число самоубийств сократилось на 60% с 2000 г. и на 20% с 2013 г.

В сравнении с другими государствами, число самоубийств в России значительно снизилось. Приложение № 33 содержит данные по уровню самоубийств в нескольких выбранных странах.



В ней демонстрируется их позиция в мировом рейтинге и число самоубийств на 100 000 человек в 2015 г. (на таблице представлен список стран, а их позиция в общем списке отображается в правой колонке).



На примере этих данных можно видеть число самоубийств в России в 2000 г. и в 1-ом квартале 2017 г., а также позицию России в общем рейтинге по данному показателю. Таблица показывает, что произошло удивительно быстрое снижение с абсолютно адского максимума до уровня Швеции и США.

Приложение № 33. Уровень самоубийств в мире









Приложение № 34. Смертность от случайных отравлений алкоголем в России







Согласно одному из предвзятых западных стереотипов, в России вечная проблема со злоупотреблением алкоголем. Как гласил один из газетных заголовков «Россия буквально упивается вусмерть»[7]. Однако пришёл Путин, и даже эта казалось бы вечная проблема начала исчезать.

В начале «путинской эры» число смертей в результате случайного алкогольного отравления достигало 30 на 100 000 человек, а теперь эта цифра снизилась до 5,2 на 100 000.

Приведенная выше статистика убийств и самоубийств, как отметил Анатолий Карлин, сопоставима с данными по смертности от случайного отравления алкоголем и в какой-то степени напрямую связана с ними.



Приложение № 35. Младенческая смертность в России







Еще одним замечательным достижением программы Путина по восстановлению демографии стало быстрое снижение младенческой смертности. С отметки в 17 умерших на 1000 новорожденных в эпоху разгула либеральной анархии 1990-х Путин сумел понизить эту цифру до 5,2 на 1000 (1-ый квартал 2017 г.), что является также рекордно низким уровнем для России.



В международном сравнении Россия сопоставима с Канадой и по данному показателю находится на 34-ом месте среди стран всего мира.



Йон Хеллевиг

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