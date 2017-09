Йон Хеллевиг – Другой взгляд на Россию. Ч. 1

Согласитесь, профиль для западного бизнесмена совсем нетипичный. Так что доверять его выкладкам, цифрам и выводам или нет – каждый решает сам. Однако оснований оценивать публицистику Йона Хеллевига ниже, чем аналитиков нынешних либерастических продажных русскоязычных СМИ, – не имеется.



Итак, несколько публикаций будут посвящены двум объёмным статьям финского капиталиста, посвящённым экономике России. И мы честно предупреждаем: очень многих фактология статей не просто удивит, а несказанно поразит. И обрадует подавляющее большинство читателей.



Поразит, ибо рисуемая СМИ картина мира в отношении России, хотим мы того или нет, но свой отпечаток в нашем сознании оставляет. Весьма специфический отпечаток с характерными мемами вроде „Россия живёт на нефти”, „мы безнадёжно отстали”, „Путин разваливает Россию” и т.п. Цель создания подобных мемов через контролируемые Западом СМИ понятна: размягчить волю русского человека, вызвать в нём безысходное чувство всепропальщины.



Реальность же, похоже, совсем иная, причём явно в пользу России. И по прочтении таких статей становится чуть более понятным, отчего зам. министра иностранных дел, лишь единожды за 10-минутный поток слов произнеся слово „партнёры”, тут же, без паузы поправился на „коллеги”. И почему он же в самом начале выступления охарактеризовал американцев, как больных на голову.



В общем, приятных вам откровений, уважаемые читатели. Статью публикуем полностью, ничего в ней не переставляя. И начинается она с основных выводов.

Что не убивает, делает сильнее: Российская экономика в 2014-2016 – годы противостояния санкциям

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:



Российская экономика успешно адаптировалась к двойному шоку западных санкций и обвалу цены на нефть



Небольшое падение ВВП на -2,3% за 3 года санкций полностью компенсируется в 2017 г. ожидаемым ростом на 2-3%



Доля нефти и газа в ВВП теперь составляет меньше 10%



Промышленное производство оставалось стабильным в 2014-2016 гг. и резко выросло в мае 2017 г. на +5,3%



Теперь российская экономика наиболее диверсифицированная в мире. Экспорт остается относительно недиверсифицированным, но внутреннее производство высоко диверсифицировано и самодостаточно



Долговой кризис, предсказанный западными экспертами, так и не состоялся



Резервы Центробанка остались нетронутыми, а государственные инвестиционные фонды – по-прежнему внушительными



Дефицит бюджета за данный период ни разу не опускался ниже -3,9%. Объем налоговых поступлений резко увеличился в 2017 г., что позволило стабилизировать бюджет



В 2016 г. нефть и газ составляли лишь 17% от доходов бюджета



Инфляция снизилась примерно до 4%



Безработица остаётся низкой на уровне 5%



Демографические показатели достигли рекордного уровня



Население в 146,8 миллионов – наиболее высокий показатель за всё время



Единственные полностью отрицательные данные: зарплаты, чистый доход и потребление. Объем розничных продаж снизился более чем на 10%.





СОДЕРЖАНИЕ

1. Выводы

2. Размышления о сделанных нами выводах: почему санкции с треском провалились

3. Подтверждение наших выводов: экономические показатели





ВЫВОДЫ

Нет, Российская экономика не «изорвана в клочья», как преждевременно утверждал экс-президент США Барак Обама в январе 2015 г., спустя всего лишь 10 месяцев после введения санкций в марте 2014 г., что, по его мнению, должно было бы нанести смертельный удар по российской экономике и таким образом обеспечило бы мировое господство США.



Обама видел в этом шанс наконец-то одержать верх над тем, кого он считал своим заклятым врагом – российским президентом Путиным, который по мнению Обамы постоянно опережал его на шаг на протяжении всего его незадачливого президентства.

Увы, все пошло не совсем так, как планировалось. Российская экономика оказалась невероятно устойчивой. Совершенно далёкая от плачевного состояния, сегодня экономика России словно облачилась в новые сверкающие доспехи, непробиваемые для любых дальнейших попыток ее уничтожить.





Бывший президент США преждевременно объявил о том, что экономика России пришла в полный упадок.

Однако те, кто всё ещё верит новостям о России, почерпнутым из источников в западной бизнес-прессе вроде The Economist, Financial Times и им подобных, могли и не знать об этом.



В лучшем случае они бы услышали, что, как писала Financial Times, Россия вышла из кризиса, «но рост остается слабым»[1], или, как выразился еще один источник, «рост остается в лучшем случае вяленьким»[2].



Разговоры о «вялом» росте – это просто чрезмерное занижение показателей. Рост нисколько не вялый, учитывая, что Россия отразила крупнейшее покушение на свой суверенитет со времён окончания Второй мировой войны.

2014 – 2016: это был не просто бизнес, а война

Да, мы должны признать, что санкции, наложенные на Россию Западными государствами, в сущности представляют собою экономическое оружие. Их целью было ничто иное как разрушить российскую экономику, а также привести к массовой безработице и социальному хаосу, что в конечном повлекло бы за собой к смене режима и формировании нового правительства, которое бы прогнулось под гегемонию Запада.



МВФ, главный финансовый институт на Западе, смело заявил, что Россия падёт после снижения её ВВП на 9%[3]. Вне всякого сомнения, это предсказание МВФ отражает скромные оценки того, чего заговорщики надеялись достичь.

События на Украине были лишь необходимым предлогом для начала экономической осады. К ней основательно готовились в течение по крайней мере последнего десятилетия, используя все более и более жестокие методы.



Даже вышеупомянутые фейковые новости о России, распространяемые деловыми СМИ, послужили все той же цели: дискредитация роли России в мире, а также достижений ее президента и народа. Все это – часть огромной десятилетней пропагандистской кампании (в духе «Россия ничего не производит» и прочей пустой болтовни).

Отметим, что существуют санкции 2-х типов – официальные и негласные. Последние не объявлялись официально ни одним из западных правительств, однако они намеренно вводились в целях политики экономического сдерживания, которая была частью масштабной геополитической стратегии сдерживании России.



С помощью данных мер российским инвесторам и поставщикам согласно неофициальным, а значит незаконным, правилам активно препятствуют выходить на западные рынки и другие мировые рынки, находящиеся под влиянием Запада, а западным и другим инвесторам в свою очередь (путём принуждения) не рекомендуют инвестировать в определённые области в России.



Экономическое сдерживание принимает и многие другие формы, например, оно влияет на участие России в глобальных финансовых операциях и на роль рубля среди мировых валют. По нашей оценке, неофициальные санкции являются еще более обременительными и вредными, чем официальные.

Санкции совпали с резким падением цен на нефть. Таким образом, неясно, был ли спад цен вызван намерено с целью усугубить экономические проблемы России. В своей совокупности, санкции и обвал цен на нефть создали условия, необходимые для упадка российской экономики. Согласно мнению экспертов, при таких условиях крах российской экономики был неминуем.









Санкции не сломили российскую экономику

Принимая во внимание данный контекст, главные стратегические цели геополитических соперников России и ожидаемые ими результаты, это не тот случай, когда можно говорить о поражении России и вялом росте её экономики.



По нашему мнению, данный случай скорее подходит для провозглашения победы.



Единственное, чего Запад добился подобными мерами, так это того, что потребителям пришлось немного затянуть пояса, но серьезным ущербом для экономики это не обернулось. Этим они ничего не достигли, а Россия только доказала истинность изречения Ницше: то, что не убивает нас, делает нас сильнее.



Да, Россия стала сильнее, чем когда-либо после этих трех лет экономической обороны. Теперь она достигла беспрецедентной роли четырехкратной сверхдержавы: промышленной сверхдержавы, сельскохозяйственной сверхдержавы, военной сверхдержавы и геополитической сверхдержавы.



Сейчас Россия имеет самую самодостаточную и диверсифицированную экономику в мире, способную производить любую продукцию. Впервые в своей истории Россия сейчас обладает продовольственной самодостаточностью и в то же время экспортирует больше продуктов питания, чем когда-либо.

Экономика России в 2000-2014 гг.

Эта статья написана вслед за новаторским докладом Awara, выпущенным в декабре 2014 г., в котором отразилась фактическая модернизация российской экономики во время «путинской эры» в 2000-2014 гг. Статью под названием «Исследование российской экономики. Диверсификация, модернизация и роль государства в российской экономике» можно прочесть здесь.



После публикации данная статья поразила российское экспертное сообщество принципиально новыми идеями, опровергающими стандартные, широко распространенные мифы о российской экономике, которые можно сгруппировать под заголовками «Россия ничего не производит», «Россия опирается исключительно на углеводородные доходы», и «России не удалось модернизировать и диверсифицировать свою экономику».



Мы доказали, что все эти утверждения были ложными, и спрогнозировали, – вопреки всеобщему мнению – что экономика России будет достаточно сильной, чтобы выдержать атаку санкциями и справиться с понижением цен на нефть.

Дальнейшие события подтвердили наш прогноз. Все доказательства – в этой статье.

Многое изменилось в мире с момента написания той статьи, а самое главное – наше предсказание о том, что российская экономика окажется достаточно сильной, чтобы дать отпор противникам – оказалось верным.



Грубый просчет Запада в отношении предполагаемой уязвимости российской экономики в итоге стоил им мирового господства, так как после их первой атаки появилась еще более сильная и независимая Россия, которая успешно восстановила свой статус мировой сверхдержавы.

Затягивание поясов, не более

Наш доклад показывает, что за 3 года с начала введения санкций российские потребители потеряли приблизительно 10% своей покупательской способности (что по сути можно рассматривать как отражение значительного ущерба, виной которому свой же собственный ЦБ России с его абсурдной денежно-кредитной политикой, направленной на регулирование инфляции в буквальном смысле любой ценой. Более детально политику ЦБ мы обсудим немного позже).

Кроме потребления и соответствующих показателей личного дохода, все другие основные экономические показатели демонстрируют лишь незначительное снижение на балансе за время действия санкций в 2014–2016 гг.



Результаты 2017 года уже указывают на подлинное улучшение ситуации и реальный рост по всем направлениям, в том числе рост ВВП на 2-3% и рост промышленного производства на 3-4%.

Мы приводим детальные данные по всем главным категориям ниже (см. секцию: «Подтверждение наших выводов – экономические показатели). Ниже располагается краткий обзор некоторых ключевых данных.

ВВП слегка снизился

Промышленное производство не пострадало

Безработица осталась низкой

Время расстаться с концепцией углеводородной зависимости: доля нефти и газа в российском ВВП теперь лишь 10%

По-настоящему плохой новостью для «наших западных партнеров» (как любит называть их Путин) должно быть то, что – и мы первыми сообщаем это – произошло небывалое сокращение доли нефтегазовых доходов в ВВП России.



Приложение № 3 показывает, что по состоянию на 2015 год по данным Всемирного банка общая сумма природной ренты (национальный доход, получаемый от природных ресурсов) составила 10,3%.



Следует отметить, что эта цифра включает в себя также доходы и от других природных ресурсов, не только в энергетическом секторе.



Нам неизвестно точное соотношение составляющих элементов этой цифры, но мы думаем, что было бы справедливо ожидать, что на прочие полезные ресурсы приходится около пары процентов, тем самым нефти и газу остаётся только 8% от ВВП.



(Внимание! Мы не несем никакой ответственности за боль, которую эта новость может причинить ненавистникам России, считающих фейковые новости единственным достоверным источником информации.



В особо тяжелых случаях рекомендуем таким читателям немедленно обратиться за профессиональной помощью).

Пока мы были заняты написанием данного отчёта, наша исследовательская команда провела последовательный обзор этих «средств массовой дезинформации» и подкинула нам очередной лакомый кусочек в виде свежесостряпанной утки от CNBC[2].

Оказывается, они хотели, чтобы их читатели думали, что из двух крупнейших мировых экспортеров нефти, Саудовской Аравии и России, первая была якобы лучше подготовлена к падению цен на нефть и сейчас выдвигает «на повестку дня смелые реформы», а Россия лишь «играет геополитическими мускулами» в стремлении удовлетворить свои амбиции и «отвлечь внимание от экономических проблем внутри государства».

Это отличный пример того, насколько не заботятся о фактах дезинформационные новостные ресурсы, когда они сочиняют свои истории, дискредитирующие Россию. CNBC взяла интервью у главы валютного отдела по развивающимся рынкам Brown Brothers Harriman & Co., по имени Вин Син.

«Несмотря на обещания диверсификации, которые она давала многие годы, если не десятилетия, эта страна остаётся очень зависимой от экспорта нефти и природного газа. Эти товары всё ещё занимают до двух третей всего экспорта,» — заявляет Син.



На первым взгляд это звучит правдиво, но потом мы понимаем, что Син оказывается говорит о России, а не Саудовской Аравии. Хотя Син выдаёт себя за эксперта или что-то в этом роде, он не потрудился найти данные о том, что нефть и газ составляют 8% от ВВП России, в сравнении с 23% в Саудовской Аравии, где остальное в основном приходится на прибыль от инвестиций, для которых использовались ранее накопленные непредвиденные доходы с продажи нефти, а отечественная промышленность практически отсутствует.



Син видимо до посинения готов отрицать реальные факты: он пускается в обычный фарс, заявляя, что Россия не диверсифицировала свою экономику и приводя ложные цифры доли энергоносителей в общем объеме экспорта: фактическая цифра составила не 67%, как он утверждал, а 58% (2016 г.).



Его экспертного опыта очевидно не хватило на понимание того, что для оценки экономики ему также необходимо анализировать импорт и отечественное производство. Он также забыл принять во внимание показатели экспорта Саудовской Аравии. Если бы он это сделал, то увидел бы, что в этой стране доля энергоносителей в экспорте составила 80%. Но все это не мешает ему утверждать, что «Саудовская Аравия была в лучшем положении, когда цены на нефть начали падать».

Этот так называемый «план реформ» на деле просто фантазия любителей кальяна, весь день бегающих в белых простынях и нарядных халатах и поручающих всю реальную работу иммигрантам. Они надеются, что превратят пустынное Саудовское королевство в промышленную кузницу высоких технологий. Идея заключается в том, что вместо того, чтобы упорно трудиться для развития собственной промышленной и технологической базы, Саудовская Аравия может просто купить себе всё оптом за N-ное количество миллиардов долларов.

А почему вы не слышите о столь грандиозных «планах реформ» из России? Очень просто: для России нет ни никакой необходимости пытаться поставить свою экономику с ног на голову ради воображаемых реформ. Как показывает этот отчёт, Россия уже управляет современной диверсифицированной экономикой. Попросту нет необходимости в каких-либо кардинальных реформах.



По большому счёту, России просто нужно откорректировать свои стратегии (как и всем остальным странам), особенно в отношении денежной политики для того, чтобы быть в состоянии обеспечить финансирование собственной промышленности в масштабах глобального конкурентного рынка, и дальше делать то, что у неё и так получалось лучше всего: усиливать роль государственных корпораций и заниматься развитием национальных компаний-лидеров, способных завоевать мировые рынки.

Постоянный призыв к реформам для России является на самом деле пропагандистской ложью либералов и Запада, направленной на дискредитацию нынешних достижений и руководства Путина. При Путине Россия просто невероятно реформировала все сферы экономики и социальной жизни. После некоторых первоначальных крупных реформ, проведенных в первые пять лет 2000-х годов Россия находится в режиме постоянных реформ, год за годом реагируя на возникающие трудности и возможности.

Как правило, лозунг этого информационного вброса – призыв к «структурным реформам», особенно полюбившимся российским либеральным экономистам и российской деловой прессе.



Проблема с этими структурными реформами заключается в том, что никто так и не потрудился объяснить, что они в действительности означают, очевидно потому, что подобные личности просто не могут очертить сферы политики, которые удостоятся этих громких реформ.



Анализируя подобную болтовню на протяжении нескольких лет, мы пришли к выводу, что всё, к чему она сводится – это смена режима, а «структурные реформы» – зашифрованное послание, которое означает «Путин должен уйти».

Доходы, связанные с нефтью и газом, составили лишь 17% консолидированных поступлений в бюджет в 2016. Тщательно обдумывая цифры, опровергающие утверждения о предполагаемой зависимости России от углеводородов, сразу вспоминается сумасшедший сенатор США Джон Маккейн, также известный как Маккейн-мозги-набекрень. Он известен своим глупым высказыванием: «Россия – это бензоколонка, маскирующаяся под страну».

Еще одна популярная версия, дискредитирующая Россию: «Россия – это бензоколонка с ядерным оружием».



Хорошо, что они хоть вспомнили про ядерное оружие, но с помощью этого отчёта мы, пользуясь возможностью, хотим проинформировать их о том, что Россия является диверсифицированной самодостаточной экономикой и промышленный центром… с ядерным оружием. Осознание этого – не забывая про русского медведя, который де-факто находится в альянсе с «китайской пандой» – должно стать шокирующим и тревожным сигналом для тех, кто до сих пор тешит себя идеей достижения абсолютного мирового господства за счет русского народа.

Экономическое разнообразие России, наиболее самодостаточной страны в мире

Выдумка о том, что России якобы не удалось модернизировать и диверсифицировать свою экономику, вертится вокруг трех аргументов: во-первых, что нефть и газ составляют несоразмерно большую долю ВВП. Ранее в отчёте мы опровергли этот нелепый и несомненно ложный тезис.



Во-вторых, что продажи нефти и газа составляют половину доходов бюджета. Мы также подтвердили безосновательность этого утверждения. В-третьих, что в российском экспорте в основном доминируют нефть и газ. Формально, данный аргумент является верным.

Да, верным, вот только выводы из него следуют неправильные. Конечно, людям, которые считают себя экспертами в экономике, придется копнуть глубже, а не полагаться на буквальный смысл этого утверждения. Российский экспорт действительно остается относительно недиверсифицированным, но в то же самое время, как видно из вышеуказанной диаграммы, объемы импорта России являются самыми низкими в мире с точки зрения их доли в ВВП.



На диаграмме показано, что российский импорт составляет всего лишь 7,2% от ВВП, в то время как объем импорта в страны Западной Европы составляет по 30-40% от их ВВП. А это значит, что, поскольку Россия импортирует так ничтожно мало, она производит внутри страны большую продукции, которую потребляют и в которую инвестируют в стране.

Эпический просчёт этих «экспертов» в том, что они считали экономику России не диверсифицированной только потому, что экспорт (который является относительно небольшой составляющей экономики) не был диверсифицирован. Если бы они так не ленились пораскинуть мозгами, то увидели бы и оборотную сторону монеты: Россия имеет самый низкий уровень импорта (как долю ВВП) среди ведущих стран мира.

В действительности это так же абсурдно, как если бы врач вместо полного осмотра пациента посмотрел только на его левую руку и на основании этого ставил бы диагноз. Продолжая аналогию с рукой, можно сказать, что подобная аргументация находится на уровне гадания по ладони.

В следующем выпуске нашего исследования, который будет опубликован этим летом, мы приоткроем завесу тайны и объясним, почему экспорт может оставаться относительно недиверсифицированным, в то время как отечественное производство отличается большим разнообразием.



Раскрывая факты о самодостаточной отечественной промышленности и реальных причинах низкого экспорта, мы можем попытаться разработать реальную стратегию по его увеличению. Одно известно точно: осуждение либеральными экономистами предполагаемой зависимости от нефти и газа ничего не делает с экспортом.



Немногого можно достичь и при использовании их панацеи: мер жесткой экономии и сопутствующей надежды, чтобы в будущем процентные ставки когда-нибудь, ну хоть когда-нибудь, пойдут вниз. Не говоря уже об их постоянной болтовне о необходимости предпринять какие-нибудь мнимые «структурные реформы».

В действительности, существуют вполне себе реальные и конкретные трудности, которые мешали и будут мешать России наращивать экспорт произведенной продукции до тех пор, пока эти реальные проблемы не определены.



Причины кроются в истории и также имеют отношение к сегодняшним реалиям мировой торговли: уже и так высокий уровень насыщенности рынка, прочные позиции глобально доминирующих, преимущественно западных, транснациональных корпораций, и весь мировой торговый порядок, основанный на узаконенной гегемонии западных стран, а также их по видимости неограниченный доступ к практически беспроцентным займам.

Россия может начать решать эти проблемы только посредством таких же геополитических маневров (к счастью, в этом плане уже были сделаны первые шаги) и очень хорошо продуманного стратегического плана развития на уровне как национальной экономики, так и корпораций.



Долговой кризис, предсказанный западными экспертами, так и не состоялся

Когда это все началось в 2014 году, западную прессу вскоре наводнили истории о том, что Россия – единственная из всех стран – рухнет под тяжестью своего якобы «огромного долга», и ее резервы иссякнут за два года.



В этой связи мы проанализировали сомнительные аргументы двух псевдоэкспертов, Пола Кругмана и Андерса Ослунда. Эти господа привлекли наше внимание еще в декабре 2014 года из-за пары статей, опубликованных в Russia Insider, где они распространяли заведомо несомненно ложные утверждения о том, что у России будут долговые проблемы.



Более подробно мы поговорим об этом в разделе Задолженности и резервы под подзаголовком «Кругман и Ослунд оказались неправы» (см. далее).

Численность населения возросла: демографические показатели достигли рекорда







При Путине все основные демографические показатели России находятся на рекордно высоком уровне

Качественные показатели российской экономики – на фоне якобы «вялого роста» – лучше всего видны на примере статистики по демографии. В «путинскую эру» в России наблюдалось значительное восстановление роста численности населения и улучшение общего состояния здоровья по стране. Удивительно, но эта тенденция не только не пошла на спад, но даже укрепилась за годы экономической обороны против западной осады санкциями.

В годы после введения санкций все главные демографические показатели продолжили положительную динамику, и некоторые из них достигли рекордных показателей.

1) Численность населения выросла до 146,8 миллионов, опровергнув популярные всего несколько лет назад предсказания о резком спаде численности населения. Сейчас она также является историческим рекордом для России (в пределах современных границ государства).

2) Естественный прирост населения стабилизировался благодаря росту рождаемости и снижению смертности, сейчас цифры на одном уровне.

3) Число убийств и самоубийств продолжило падать с впечатляющей скоростью. Уровень убийств снизился на целых 80% с тех пор, как начался первый президентский срок Путина в 2000 г.



Даже в годы экономической обороны с 2013 г. тенденция снижения продолжилась падением более чем на 20%. Благодаря явным улучшениям в соцобеспечении и оптимизму, который прочно закрепился за «путинской эрой», количество самоубийств сократилось на 60% с 2000 г. и на 20% с 2013 г.

4) Детская смертность (среди детей до 1 года) снизилась с 17 смертей на 1000 рождений в 2000 г. до 5,2 на 1000 (1 квартал 2017 г.). В сравнении с другими государствами, сегодня Россия сопоставима с Канадой и занимает 34-е место в мире по этому показателю.

Дальнейшие детали по главным показателям представлены далее в отчёте.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О НАШИХ ВЫВОДАХ: ПОЧЕМУ САНКЦИИ ПРОВАЛИЛИСЬ

Почему санкции провалились

С точки зрения геополитических целей и задействованного экономического оружия санкции потерпели полное фиаско. Россия вышла из кризиса, отделавшись незначительными ссадинами и царапинами, и осталась практически невредимой, а в настоящий момент вернулась на путь развития уровня до четырехкратной сверхдержавы: промышленной, сельскохозяйственной, военной и геополитической.

Почему же санкции не сработали? Основная причина заключается в том, что их инициаторы толком не имели понятия о реальном состоянии российской экономики. Лидеры западных держав и их спецслужбы пострадали от собственной же пропаганды и ошибочно посчитали, что экономика России на самом деле была настолько слаба, как описывалось в The Economist и прочих подобных изданиях.



В течение десятилетия постоянно всплывали разгромные анализы российской экономики и сфабрикованные разведывательные сводки, и в итоге они зажили собственной жизнью.



Любой источник материала, используемого для подготовки аналитического доклада, неизбежно основывался на той же предвзятости и лжи, и в конечном счете достоверных сведений о состоянии российской экономики просто больше не встречалось.



Именно поэтому предыдущее исследование Awara Accounting достижений экономики России в 2000-2014 гг. вызвало такой фурор после публикации, поскольку выявило истинное состояние российской экономики.







К моменту введения санкций, Россия уже достаточно модернизировала и диверсифицировала свою экономику, а финансирование и состояние бюджета были оптимизированы. Вопреки утверждениям пропагандистской машины, в России никаких долговых проблем не было и быть не могло.

Особо нелепое утверждение еще до введения санкций выдали российские либеральные экономисты, а западные эксперты тут же его подхватили: для того чтобы сбалансировать бюджет России нужна цена на нефть в $100 (в некоторых версиях $110).



Это заявление полностью игнорирует некоторые основные экономические факты, а именно то, что доходы от экспорта нефти исчисляются в долларах, а российский бюджет – в рублях, и, если произойдет снижение цен на нефть, то непременно начнётся девальвация российского рубля.



Именно это и произошло, в результате чего бюджет был сбалансирован с учётом нового, более низкого, уровня цен на нефть. Еще больше абсурда позднее добавила лживая пропаганда, согласно которой российская экономика чрезмерно зависела от нефти и газа.



Без умолку повторяя, что экспорт энергоресурсов составил две трети общего объёма, они, казалось, поверили (а именно этого и добивалась пропаганда) в популярный миф о подавляющей доле углеводородов в ВВП, а также в доходах от сбора налогов; в действительности же их доля в ВВП, согласно последним имеющимся данным, на тот момент составляла 16% (сейчас же менее 10%), а в налоговых поступлениях – 27% (сейчас 17%).

Не было четкого осознания того, каким низким являлся уровень импорта по отношению к национальной экономике. Очевидно, что даже в Центробанке ошибочно полагали, что доля импортной продукции в потребительской корзине была значительно больше чем на самом деле (данное заблуждение как раз и привело к абсурдной денежно-кредитной политике, направленной на подавление фактически несуществующих причин импортной инфляции).

Более того, не было понимания, что на самом деле Россия уже тогда была рыночной экономикой в большей степени, чем Запад сегодня. Благодаря рыночной экономике, российское правительство, валюта, корпорации, занятое население и потребители быстро смогли приспособиться к новым экономическим реалиям.



Просто сравните это с реалиями западных экономик. Они процветают за счёт монополии валют, которые позволяют им проводить махинации на финансовых рынках и вливать неограниченное (на данный момент) количество необеспеченных денег для поддержания системы в рабочем состоянии. На их рынках, включая рынки труда, действуют жесткие условия, и регулируется каждый аспект, какой-либо гибкости не допускается.



Долговые горы, созданные этой нечестной системой, исключают возможность девальвации и повышения процентных ставок, которые обычно необходимы для циклических корректировок экономики любой страны.



Йон Хеллевиг

Продолжение следует.