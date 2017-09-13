О реальном ВВП Евросоюза и США

А ведь кроме госдолга США есть долги ВСЕХ «развитых» стран. Впереди всех Япония, чей долг равен 200% ВВП.

Что, нет разницы между этими цифрами? Представьте себе предприятие, выпуск продукции которого не растёт, а долг увеличился в 9 раз и практически сравнялся со стоимостью производимой предприятием продукции? Это нормально? А у США именно так.

Так ли это? В 2001 году госдолг США был около $2 трлн, сегодня в 2014 приближается к $18 трлн.

Либеральные экономисты обычно во время разговора о госдолге США и всего Запада улыбаются и говорят, что размер долга не имеет значения. И как бы он ни был велик, в этом нет ничего страшного.

С таким уровнем накопившегося долга это положение дел не может продолжаться долго и приведёт к катастрофическим последствиям. При подобном развитии событий экономики западных стран ждёт полный и, что самое главное и опасное для Запада, скорый крах.

Jon_Hellevig Йон Хеллевиг — известный бизнесмен, общественный деятель и политический аналитик из Финляндии, который уже более 20 лет работает в России, написал весьма любопытную статью. В ней автор доказывает, что западные экономики не росли вообще за последние десятилетия, а попросту массово накапливали свои долги.

Ключевая задача этого исследования — выявить реальный рост ВВП после учёта эффекта роста национальной экономики из– за роста государственного долга. В настоящее время, существует крепко устоявшаяся практика корректировать показатели ВВП в соответствии с показателями инфляции, в результате чего определяется так называемый «реальный рост ВВП».



Учитывая это обстоятельство, будет вполне естественно также применять этот метод, в корректировки показателей роста ВВП очищенных от влияния прироста новых заимствований, что и должно дать в итоге показатели «роста реального ВВП за вычетом долга».



Мы полагаем, что это новаторское исследование, так как нам неизвестно, поднимали ли экономисты когда– либо этот вопрос. Также нам не известно о том, что эта проблема когда– либо обсуждалась среди ученных и аналитиков. Очевидно, что проблема государственных заимствований широко обсуждается, но здесь мы ведём речь о коррекции ВВП за счёт вычета государственного долга.

Исследование выявило, что западные страны утратили способность обеспечивать рост своих экономик. Всё, что у них осталось, — это способность наращивать долги. За счёт массированного накопления новых долгов они способны создавать видимость вялого роста, или зависшего около нулевой отметки.

Если бы все эти огромные заимствования направлялись на инвестиции, то ничего плохого в этом не было бы. Однако это не так — полученные средства направляются на покрытие убытков в национальных экономиках, и, по существу, растрачиваются на поддержание уровня потребления, который эти страны в действительности себе позволить не могут.

Западные страны ведут себя как наследники аристократического состояния в XIX веке, год за годом занимая средства в долг, чтобы обеспечить себе прежний образ жизни, тогда как их состояние безжалостно истощается. Рано или поздно аристократ – расточитель будет вынужден столкнуться с реальностью: распродать оставшееся у него имущество, чтобы покрыть требования кредиторов, а также подыскать себе жильё по карману и потуже затянуть пояс.



Так неизбежно европейские страны и США будут вынуждены снизить избыточный уровень потребления. Но пока они откладывают момент окончательного расчёта по новым долгам, словно алкоголик, который, встав утром, первым делом тянется за бутылкой, чтобы отсрочить момент протрезвления. В случае с ЕС и США речь идёт о долговой попойке протяжённостью в десятилетие.

За последнее десятилетие ситуация осложнилась, но драматический поворот к худшему – или правильнее сказать – к катастрофе, произошёл в начале мирового финансового кризиса 2008 г. На графике 1 отражены шокирующие показатели, характеризующие фактический обвал экономики западных стран в 2009-2013 гг. В нем отражена динамика темпо прироста реального ВВП в различных странах за 2005 – 2013 гг.



Как видно из графика, за этот период Россия смогла обеспечить прирост реального ВВП, тогда как западные страны всё глубже и глубже погружались в долги. За период 2005 — 2013 гг. аккумулированный рост экономики России составил 147%, тогда как аккумулированные убытки западных стран выросли с 16, 5% (Германия) до 58% (США). В случае с Россией показатель темпов прироста реального ВВП за вычетом заимствований также корректируется, чтобы внести поправку на ошибку в вычислении, связанную с применением Росстатом неправильного дефлятора ВВП.



Мы уже обсуждали систематическую недооценку темпов прироста ВВП России из– за использования неправильного дефлятора ВВП в Исследовании Awara Group «Влияние налоговых реформ Путина за период 2000 — 2012 гг. на изменение поступлений в консолидированный бюджет и ВВП».

На графике 2 показан прирост реального ВВП за вычетом прироста долга (после вычета показателя роста государственного долга из показателя ВВП). Если вычесть долги, то мы увидим реальный масштаб обвала экономики Испании — минус 56, 3%, это ужасающий показатель. Если же использовать общепринятую официальную методику расчёта темпов прироста ВВП (за вычетом прироста долга), то получается всего лишь минус 6, 7%.

Как показывает проведённый нами анализ, в отличие от экономики западных стран, даже по этим показателям рост экономики России является достаточно здоровым и не обусловлен ростом долга. В действительности Россия демонстрирует ощутимо положительное соотношение этих показателей: темпы прироста ВВП превысили темпы роста долга в 14 раз (1400%). Поразительно.



Этот показатель поражает ещё больше, если сравнить его с аналогичным показателем западных стран, погрузившихся в пучину новых долгов.

На графике 3 показано, насколько аккумулирование долга в западных странах превышает официальный показатель темпов прироста ВВП. За период 2004 — 2013 гг. безусловным лидером в росте долгового бремени стали США — добавившие к нему $9, 8 трлн. долларов (7 трлн. евро, как показано на графике). За этот период рост государственного долга в США превысил рост ВВП в 5 раз (500%). На графике 4 это показано путём сравнения соотношения между темпами роста долга и темпами прироста ВВП.

Сравнение темпов роста долга по отношению к темпам прироста ВВП показывает, что у Великобритании, страны, которая накопила самый крупный новый долг по отношению к приросту ВВП, соотношение размера нового долга к показателю прироста ВВП составляет 9 к 1. Другими словами, размер нового долга Великобритании составляет 900% от прироста ВВП. Но и другие западные страны, в меньшей степени Германия, ставшие предметом нашего исследования, находятся в тяжёлом положении, тогда как рост долга в России составляет всего лишь небольшую долю от прироста ВВП.

Вышеуказанные показатели корректируются с учётом влияния величины государственного долга (совокупного государственного долга), но ситуация выглядит еще более устрашающей, если мы примем во внимание эффект влияния частных заимствований на показатели ВВП. Новые долги корпораций и домохозяйств как минимум удвоили частные заимствования в большинстве западных стран, начиная с 1996 года (график 5).

Рассматривая эти показатели, мы пришли к очевидным выводам, что в реальности Западные экономики не росли вообще за последние десятилетия, а скорее они попросту массово накапливали свои долги. С таким уровнем накопившегося долга эта положение дел не может продолжаться долго.



Существует реальный риск того, что это долговой блеф будет раскрыт скорее раньше, чем позже и обрушит уровень ВВП Западных экономик до того уровня, который они могут поддерживать без новых заимствований. Но в этой случае они не смогут обеспечивать покрытие старых займов, что приведёт к катастрофическим последствиям.

В свой анализ мы не включили Японию и Китай из– за сложностей, связанных с поиском надёжных статистических данных. Мы столкнулись с проблемой частичной информации, которая не охватывает все соответствующие периоды, проблемой несопоставимости данных по выборкам, которые мы изучали, а также проблемой неточности при пересчёте входных данных в евро. (Уверены, что крупные исследовательские фирмы могут преодолеть эти проблемы, для чего наших ресурсов оказалось недостаточно.)



Мы сожалеем, что нам пришлось исключить Китай и Японию из этого отчёта, потому что Япония — это страна, с ещё более проблемным приростом ВВП за счёт увеличения долга. Соотношение её государственного долга к ВВП превышает 200%, и поэтому её пример был бы показательным для наших целей.

По существу, Япония живёт не посредствам с начала 1990– х гг. Однако при этом некоторые из наиболее иррациональных западных аналитиков стремятся представить Японию примером для подражания, утверждая, что коль скоро Япония могла наращивать долги в течение 25 лет, то и все западные страны могут поступать точно так же в обозримом будущем.



Они не в состоянии понять, что в прошлом Япония была единственной страной в мире, которая могла себе позволить существовать при таком непомерном уровне долга. Япония всегда пользовалась существенной поддержкой западных стран и поэтому могла позволить себе продолжать подобную практику. И не в меньшей степени это делалось по политическим соображениям.



Ещё одно существенное соображение против представления о том, что западные страны могли продолжать наращивать долги, состоит в том, что с начала 1990– х гг. западные страны стали быстро терять свою экономическую гегемонию: начала снижаться её доля в объёме мировой торговли и глобальном ВВП. Об этом я писал в своей недавней статье под названием «Закат Запада».

Значимость Запада по отношению к остальному миру быстро сокращается. Это можно продемонстрировать путём сравнения показателей ВВП западных стран – членов «большой семёрки» (G7) (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) с показателями ВВП сегодняшних развивающихся стран.



В 1990 году совокупный ВВП стран– членов «большой семёрки» значительно превышал совокупный ВВП сегодняшних семи развивающихся стран: Китая, Индии, России, Бразилии, Индонезии, Мексики и Южной Кореи (которые необязательно составляют единый политический блок).



В 1990 г. совокупный ВВП стран – членов «большой семёрки» (G7) составлял $14, 4 трлн, а совокупный ВВП семи развивающихся стран — $2, 3 трлн. Однако к 2013 г. ситуация кардинально изменилась: совокупный ВВП стран– членов «большой семёрки» (G7) составил 32 трлн долларов США, а совокупный ВВП семи развивающихся стран — $35 трлн. (график 6).

Ввиду постоянного роста доли развивающихся стран в мировой экономике, становится очевидно, что западные страны не смогут получать достаточную прибыль от мировой торговли, чтобы обслуживать накопленные ими долги.

В настоящее время западные страны извлекают выгоду из того, что остальной мир всё ещё доверяет их валютам и использует их в качестве резервных. По существу, доллар США и евро используют преимущества своего монопольного статуса. Именно это позволяет западным странам получать доступ к дешёвым долговым обязательствам и стимулировать свои национальные экономики за счёт монетарной политики, проводимой центральными банками (программа так называемого «количественного смягчения» или, другими словами, «запуск печатного станка»). Однако риск состоит в том, что при усугубляющейся долговой ситуации и сокращающейся доли в мировой экономике они не смогут воспользоваться этими преимуществами, скорее всего, уже даже в обозримом будущем. А за этим последует резкое удорожание заимствований и рост инфляции, переходящей в конце концов, в гиперинфляцию. При этом сценарии развития событий, который я считаю неизбежным в ближайшие 5 – 10 лет, экономики западных стран ждёт полный крах.

Проблема состоит в том, что избежать такого развития событий не удастся, потому что западные страны навсегда потеряли конкурентные преимущества как экономические державы. В конечном итоге, они будут вынуждены сжаться до уровня, соответствующего уровню их ресурсов и населения. (Об этом я писал в вышеуказанной статье). Однако правящая западная элита, как представляется, не стремится взглянуть в глаза реальности. Она пытается поддерживать видимость процветания, постоянно наращивая всё новые и новые долги, пока она ещё в состоянии это делать. Политические партии на Западе, по существу, превратились в машины для подсчёта голосов и озабочены лишь тем, как бы победить на следующих выборах. Для этого они продолжают подкупать свой электорат новыми и новыми долгами, стимулируя тем самым свои национальные экономики.

Но эту историческую волну развернуть уже никак не удастся. В конечном итоге, западные страны разбазарят своё наследство, как сделали это аристократы– расточители в прошлом».

«Современная банковская система построена на лжи. Банкиры создают деньги буквально из воздуха. Это, пожалуй, самый удивительный фокус, который когда либо видело человечество. Банкирам принадлежит весь мир. Попробуйте его забрать у них, но оставьте им возможность создавать состояния росчерком пера и они выкупят его обратно причём тогда , когда он уже почти ничего не будет стоить.

Лишите их этого права и все самые крупные состояния, включая мое собственное, исчезнут. А они и должны исчезнуть, дабы этот мир стал чище и лучше»

Дж. Стамп, директор Банка Англии 1928 – 1941гг.

И это ещё не всё.

Коротко о том, как создаются сегодня деньги.

Вы приходите в банк и просите кредит на 100 000 рублей. Через три дня или ещё раньше – через три часа – вы его получаете, если у вас все в порядке с документами и вы удовлетворяете общим требованиями банков в этом случае. И вы не сомневаетесь в том, что банк – это такая контора, в которой необходимые вам деньги всегда есть. Но вы ошибаетесь. С учётом того что вы сегодня десятый, кто просит кредит и десять человек ещё идут за вами, то можно с большой долей уверенности сказать что в банке этих денег нет. На тот момент , когда банк говорит вам "да, мы рассмотрим", он вас обманывает.

Он не говорит: "мы создадим деньги для вас". Он говорит: "мы рассмотрим". Возможно и рассматривает, это час, но остальное время уходит на то чтобы банковская система создала эти деньги. Банк просто покупает более дешёвый кредит в ЦБ ( в банке – эмитенте) и перепродаёт его вам. После этого у банка – эмитента освобождается место на его прилавке на одну условную единицу товара (100 000 ваших рублей плюс проценты) и он может взять новый "товар" на складе и выложить его на прилавок. Что он и делает.

Вы спросите: "а в чем собственно проблема? Ну продал эмитент одни деньги, достал другие из своего "сейфа", выложил на прилавок и снова продаёт в виде кредитов".

– – Проблема в том что "сейф" пуст. В "сейфе" нет денег. Там только компьютер, на котором набиваются нужные нули. Ваше желание жить в долг толкает вас не только за покупкой денег (стоимость денег равна стоимости денег плюс деньги штрих), но и на соучастие в акте мошенничества. Вы не просто покупаете деньги, переплачивая за это банку – посреднику, вы также являетесь соучастниками их "создания". В обмен на ваше обязательство работать в течении года и перечислять ежемесячно от заработка сумму (часть которой идёт на оплату непосильного труда банкиров и на содержание офисных шлюх), оговорённую в кредитном договоре, вы создаёте в "компьютерном сейфе" пустоту, которую тут же заполняют востребованные нули, рождённые из воздуха.

Да, это все упрощённо, но все происходит сегодня именно так – по сути.

Также – опять таки, по сути – это произошло однажды июльским утром 2008 года.

По случаю 94 годовщины Дэвида Рокфеллера к нему на довольно скромный по меркам российских олигархов ужин в числе приглашённых были ну очень серьёзные дяди и тёти с кейсами, утечка информации из одного которых эквивалента потери десятка ядерных боеголовок с носителями.

В какой то момент, ограниченная до пяти человек публика уединилась в комнате, безупречно отделанной в стиле ретро под натуральный дуб и кожу, и через некоторое время оттуда раздался звонок колокольчика, на который в комнату беззвучно впорхнула немолодая секретарша.

– Розочка, золотце, – сказал старик– сделай мне бокал парного молока, а людям деньги.

– Сколько денег?

Старик протянул секретарше листок бумаги.

– Столько, сколько они просят. Шестнадцать триллионов сто миллиардов долларов.

– Хорошо дедушка, Дэвид – улыбнулась секретарша. Одну минуту.

Через минуту старик уже пил молоко и внимательно всматривался в листок бумаги, который только что выскочил с розочкиного принтера. Затем он открыл ящик стола, достал из него раритетные счёты и отработанным до мастерства движением подвигал на нем костяшки. На его лице, изглоданном морщинами, больше похожими на клубки маленьких змей, вышло подобие хищной улыбки.

– О кей, господа, осталось поставить ваши подписи, и дело сделано.

Вот так из воздуха, до сказочного легко и просто, были созданы 16 100 000 000 000 долларов, которые пошли на спасение мировой банковской системы от ее неминуемого развала.

Согласно официальному докладу правительства, Федеральная резервная система направила во время финансового кризиса 2008−2009 годов 16, 1 триллиона долларов в виде секретных кредитов крупным банкам. При этом $ 659, 4 млн. было потрачено только на администрирование тайных кредитов. Ниже приведён упрощённый список крупнейших получателей ничем не обеспеченных американских денег (стр. 131 отчёта):









Citigroup — $ 2, 513 трлн.







Морган Стэнли — $ 2, 041 трлн.







Меррилл Линч — $ 1, 949 трлн.







Банк Америки — $ 1, 344 трлн.







Барклайс ПЛК — $ 868 млрд







Биар Стернс — $ 853 млрд.







Голдман Сакс — $ 814 млрд.





Чем была обеспечена эта супер – эмиссия в 16 триллионов и где деньги, Зин?

– – Она была обеспечена политическими обязательствами правящей элиты США создать пояс нестабильности в арабских странах от Марокко до Ирана путём финансирования и накачкой оружием различных мелких террористических группировок, далее по плану следовала бы "арабская весна", уничтожение Ливии, Египта, Туниса, Сирии. Блокада Ирана и оранжевая революция там, цветные революции в Турции, в Армении, в Азербайджане.



Одновременно с этим по тому же плану Грузия должна была "градами" сжечь Цхинвали и Сухуми и установить в этих республиках контроль, якобы свой, грузинский, но в действительности это должен был быть контроль клана Рокфеллеров, на тот момент владевших "священным принтером". А Украина Ющенко выживала бы наш флот из Севастополя. Установив контроль над арабскими странами, элита должна была приступить к своему финальному раунду – уничтожение российской государственности.



Сперва уничтожению подлежали Беларусь и Казахстан, далее прокладка газовых труб в Европу из Катара и Туркмении должны были свести экономическое и политическое влияние Москвы на Европу к минимуму, после чего у нас легко бы был создан экономический кризис на фоне многочисленных терактов, совершаемых радикалами – исламистами из "эмирата Кавказа". Все это привело бы к тому, что наш народ, доведённый до отчаяния и возглавляемый и подстрекаемый наёмными кадрами из вашингтонского обкома, массово бы вышел на улицы и август 91– го повторился бы вновь. А за ним и новые лихие 90– е.

Однако, как мы знаем сейчас, все в этой новейшей истории произошло совсем иначе.

Сеанс чёрной магии с разоблачениями.

У меня для вас две новости. Первая – хорошая. Нас ждут весёлые времена.

Трамп выиграет выборы в США. С трудом, но выиграет. С таким же трудом, с каким британцы уплыли из Евросоюза. То есть, с видимым трудом. Видимым любителям американской и всей западной клоунады.

Потому что Трамп – это Ротшильды. Самый таинственный, самый закрытый банкирский клан в мире.

Война Ротшильдов и Рокфеллеров за контроль над мировой банковской системой, война, имеющая более чем столетнюю историю, подошла к своему апогею. Ротшильды выигрывают Рокфеллеров в пух.

Может кто не в курсе, но большинство тех аналитиков, которые видят подводные течения, считают главной причиной двух мировых войн ХХ столетия не что иное, как изъятие у Ротшильдов и консолидация Рокфеллерами евразийских нефтяных активов. Именно для этого Германию дважды натравливали на Британию (Гитлера, как и кайзера, Рокфеллеры исправно финансировали всю войну). Новый "расклад" Рузвельт в 1944 году лично продиктовал послу Британии в Штатах лорду Галифаксу (тому самому закопёрщику "мюнхенского сговора", ещё в ноябре 1937 г. успешно договорившемуся с Гитлером):

Саудовскую Аравию — Америке,

Иран — Британии,

а Ирак и Кувейт "доить" будем вместе.

Уступив, причём дважды, грубой силе и обстоятельствам, Ротшильды нанесённых им "обид" не забыли и не простили.

Чтобы не произошло в современном мире сегодня, золото дома Ротшильдов никогда не иссякнет.

Стратегии обеих олигархических групп в последние годы выстраивались по принципу, сформулированному биографом Ротшильдов Фредериком Мортоном: "Сегодня семья стремится сделать своё присутствие в мире незаметным и неслышным".

Рокфеллеры, сделавшие в последнее время ставку на уничтожение и расчленение России, капитулировали.

Сломали зубы о нас и почти незаметно отошли в сторону, предоставив возможность "ястребам" – своей команде надсмотрщиков самим, без их прикрытия, сразится в последнем бою с Ротшильдами в лице Трампа.

Рокфеллеры до 2014 года – это печатный станок ФРС, мировые банки, нефтедоллары, уолт – стрит, мировые СМИ, саудовские шейхи и ИГИЛ, многочисленные международные общественные организации, большая часть западной политической элиты и много чего другого. Но все же главное место в семейном бизнесе Рокфеллеров всегда занимала нефть. Занимала – потому, что они уже избавились от своих активов в этом деле. Все. Сплавили активы. И заявили об этом не так давно:

http://www. business– gazeta. ru/ …

Кому сейчас принадлежат все дочки и внучки их некогда легендарной "Стандарт Ойл", особенно славной тем, что снабжала топливом Третий Рейх вплоть до конца ВМВ, неизвестно.

Они умыли руки и позволили вещам течь далее своим ходом.

Ротшильды не допустят второе пришествие неадекватов Клинтонов в Белый Дом. Большие деньги любят тишину и термоядерная война им не нужна.

Против них, равно как и против нас сейчас, стоит на том берегу дезорганизованное стадо западной политической элиты, мычащее, ревущее, лающее стадо "глобалистов", где каждый, безусловно, имеет влияние в мире, но совокупная результирующая их всех равна нулю. Они способны создавать только шум и стращать население планеты ими же созданными уродами, взрывающими самолёты, аэропорты, отрезающими головы детям.

Организоваться хоть как то это стадо может только против нас. Но… И это главное. Все это стадо держит под прицелом ракет Россия Путина.

Великий Русский Народ, в большинстве своём предпочтёт умереть вместе с этой цивилизацией в пожаре термоядерной войны, чем капитулирует перед этими свиньями. Допустите мысль о том, что бандерлоги будут ходить стаями со своими тряпками по нашим городам и избивать беспомощных стариков только за то, что они – "совки и вата" и станет понятно, что страшнее термоядерной Третьей Мировой Войны может быть только наша готовность к ней.

Так получилось что на этой стадии Ротшильды стали нашими союзниками.

Поэтому победит Трамп.

К тому же он для Ротшильдов наиболее подходящая кандидатура на роль Воланда в самой весёлой главе бессмертного романа Булгакова "Сеанс чёрной магии с разоблачениями". Разоблачения уже идут полным ходом, но это только лишь увертюра. Для полного сеанса им необходима легитимная власть в США в лице Трампа. И они её получат.

Скучно не будет, народ. Впереди нас ждёт финальная сцена с голыми задницами.

Коллапс мировой экономики неизбежен, предотвратить его нельзя и отсрочить также уже нельзя. Его можно только возглавить.

Мировая финансовая матрица будет перезагружена. Все вернётся на круги своя. К старому доброму золотому стандарту национальных валют.

Все может пойти примерно по тому сценарию, который вкратце изложила я в своей предыдущей статье. Повторю только тезисы.

1. Трамп инициирует аудит ФРС и это тут же обвалит уоллт – стрит и все мировые фондовые биржи.

Фондовый рынок умрёт. Рынок нефтяных фьючерсов умрёт. Лондонская биржа металлов продолжит работу.

2. Мировые коммерческие банки, за исключением немногих, один за одним начнут заявлять о своём банкротстве.

3. Трамп даст указание Минфину США немедленно начать эмиссию долларов США, обеспеченных золотом под залог золота, находящегося в Форт – Ноксе.

4. Доллар ФРС США начнёт стремительно падать в цене по отношению к золотому доллару США.

5. Минфин США сделает заявление о временной остановке платежей по трежерис.

6. По отношению к золотому доллару США также и еще большими темпами будут падать все мировые валюты.

Здесь можно сказать иначе. Цена на золото , определяемая сегодня в долларах ФРС США, резко вырастит, но торги будут идти только на бумаге, желающих продавать реальное золото не будет. Оно мгновенно исчезнет также с прилавков всех магазинов. Как и серебро.

7. Страны G7, Россия, Китай и страны БРИКС, а также страны ЕАС заявят о введении в оборот своих национальных валют, обеспеченных золотом. Если вы поинтересуетесь какие страны активно скупали золото в последнее время, то увидите что это Китай, Россия и страны БРИКС. Контрольный пакет в МВФ перейдет к нам и нашим союзникам.

8. Главными виновниками объявят руководство ФРС и всех кто был замешан с ними в последней афере "количественных смягчений". Начнется следствие, которое растянется на десятилетия.

9. Внутри США заморозят все вклады частных лиц, а наличные доллары будут обменивать на новые наличные по льготному курсу для граждан США, но в ограниченных суммах и изымать из оборота доллары ФРС. Ситуация повторится 1 в 1 как у нас в 1998 – м при обвале ГКО. Только со стрельбой, с учетом оружия на руках у населения.

10. Средний класс США согласно этому сценарию должен будет исчезнуть. К возможным народным волнениям там уже готовы.

11. Больше всего от этого хаоса пострадает Европа.

И особенно наши бывшие "братушки" – славяне и население Прибалтики.

И вот здесь окажется что батальоны НАТО там нужны вовсе не для "отражения Русской угрозы", а для того чтобы гасить стихийные бунты и защищать собственность и интересы США и элиты от местного населения.

12. Очень незавидная судьба ждет арабских шейхов, СА и Катар. Даже не хочу ванговать. Боюсь, сглазить:)

Миллиардеры на Карибах будут бегать по улицам с голыми задницами. Карибская офшорная зона прекратит своё существование. Как и все остальные. ( Лохи:)) Путин же вас предупреждал: уводите деньги из офшоров и переводи сюда, в Россию)

И это все будет примерно так и все это неминуемо начнется в следующем, 2017– м году, вопреки прогнозам всех ведущих аналитиков. И будет продолжаться до конца первого президентского срока Трампа, до 2020– го года.

Первоначально, освоившись во власти, Трамп и Ротшильды проведут секретные переговоры относительно судьбы внешнего американского долга. Вместо выплаты обязательств по трежерис США будут торговать своими геополитическими интересами.

И не столько со всеми крупными держателями долгов США, сколько со странами, в первую очередь с Китаем и нами, гарантии которых не объявлять США войну за отказ платить по счетам с индексацией – – с учётом крушения доллара ФРС, будет гарантировать им также компенсацию своих уступок за счет новых дойных коров – – СА и других стран Залива.

Прогноз других аналитиков, либо вообще упускает из виду эту столетнюю войну кланов, либо не учитывает кредо Ротшильдов – золото, их цель– – возврат к золотому стандарту и тот факт что ТМВ в термоядерном варианте в их планы не входит.

Большие деньги любят тишину.

Вторая новость из разряда "не очень".

Для начала короткая справка.

При Рональде Рейгане в США была создана комиссия во главе с председателем Совета управляющих ФРС П. Уолкером (ставленником тех же Ротшильдов), которая "выяснила", что в Форт – Ноксе (хранилище золотого запаса США) нет ни грамма американского государственного золота – только иностранное и частное.

Тогда откуда тогда Трамп возьмёт золото для обеспечения вновь эмитируемых долларов США?

На 90 процентов все частное золото, что хранится сегодня в Форт Ноксе, – золото Ротшильдов.

А вот откуда. Просто все.

ФРС США сохранится, но будет национализирована.

США получат от Ротшильдов долгосрочный кредит в золоте. И это не только 8500 тонн золота Форт – Нокса.

Ротшильды всех активней скупали золото за последнее время.

http://planeta. moy. su/blog/zak …

http://www. narodsobor. ru/event …

На картинке изображен сертификат номиналом в 100 000 долларов.

Президент на банкноте – Вудро Вильсон, тот самый, что подписал в 1913 году "Акт Федерального Резерва".

Этот сертификат был выпущен в количестве 42 000 штук. Долларовая банкнота максимального номинала выпускалась в 1934 – 1935 годы, никогда не появлялась в свободном обращении и использовалась исключительно для внутренних расчётов между банками ФРС. В том же 1935 – м, все эти купюры таинственным образом исчезли, осев в чьих то частных руках.

Иными словами, Ротшильды окончательно накроют США и закулисным образом возьмут эту страну в своё частное единоличное владение, без других "семей", с которыми они не намерены более делится.

Появится новый золотой сертификат. И опять таки для расчёта между крупными игроками. Номинал – – 1 000 000 долларов США. И как вы думаете, кто будет на нем изображён?

– Дональд Трамп: Президент, который национализирует ФРС и вернёт США печатный станок.

Для нас это означает что поражение Рокфеллеров и нынешней западной элиты, стоящей сейчас у руля, приход во власть Трампа, это ещё не далеко победа России. Они отступают и передислоцируются.

Жизнь продолжится. Война против нас также.

08. 08. 16.Марго.

Из приведённых выше материалов, ясно видно, для чего в США столько военных баз по всему миру, зачем они так активного надували чучело российской угрозы.

В месте с тем, надутое кукловодами из США чучело российской угрозы силами своих приспешников, прежде всего в СМИ, узурпаторов народовластия в Украине, уже начинает сдуваться… Решающим фактором в победе Д. Трампа на выборах, стало прозрение американского народа к раздутой истерии российской угрозы. Трамп эту истерию умело парировал, что на удивление всем кланам, поддерживавшим Х. Клинтон, стало настоящим неожиданным шоком, поскольку их антироссийская истерика не сработала.

Теперь не нужно быть провидцем, чтобы рассмотреть рога настоящих злодеев мира, которых, кстати, многие специалисты начали видеть и через такое пугало российской угрозы уже давно. По этому, в изменившемся мире, им стало некомфортно…

То, что раньше было нормой, сегодня уже недопустимо. Если, например, раньше, убийства с часу ночи до трёх, все 100% были не раскрываемые, то сейчас эта лавочка закрылась…

В этой связи, мы не устаём повторять, что процесс пробуждения СоЗнания Человека и глобальной очистки, носит объективный характер, поскольку наша планета, с наступлением новой эры, начинает сама очищаться от паразитарных подходов к жизни, в том числе, от ростовщичества.