Йон Хеллевиг – Другой взгляд на Россию. Ч. 2

С интересом можем отметить, что к 2014 г. – как раз вовремя – Россия фактически завершила преобразование своей экономики, планируемое советским правительством в начале 1980-х годов. Насколько мы понимаем, спецслужбы, призвавшие к реформированию Советского Союза, изначально получили указания от военной верхушки и руководителей, которые обладали реальной информацией о положении дел в мире. Они видели, что советская экономика безнадежно отстает от Запада, особенно в технологическом развитии. А это расценили как величайшую угрозу для национальной безопасности, которую необходимо было устранить. Именно поэтому данные структуры инициировали введение ряда реформ известных как «перестройка». Они знали, что должно было быть сделано, но, к сожалению – в отличие от китайцев – они не знали, как это сделать. Это привело к роковому назначению Михаила Горбачёва руководителем страны. Перестройка не была его детищем, его просто назначили для её реализации, однако, полный провал этой реализации и последовавшая за ним разруха вполне справедливо считать результатом незадачливого горбачёвского руководства.



Генеральный секретарь и бывший глава КГБ Юрий Андропов знал, что нужно сделать, но умер, не успев реализовать стратегию

По сути произошло следующее: Горбачёв приступил к снятию правительства, сохранив при этом систему коммунистической административной экономики. Китайцы же сделали прямо противоположное: они сохранили коммунистическое правительство, но ввели рыночную экономику.



Горбачёв должен был бы понимать, что нельзя сохранить плановую экономику без сильного центрального правительства для её поддержки. Конечно же, только хаос, коррупция и бандитский капитализм могли последовать за системой, которую он запустил (отметим, что когда Путин приступил к реформированию России, он начал с относительного укрепления правительственного аппарата).



К сожалению, Горбачёв верил в ложные утверждения о том, что западные ценности, демократия, свободная пресса и прочие хорошие вещи сами по себе приведут к экономическому процветанию.

В любом случае, спустя три десятилетия отклонения от курса из-за провальной политики, хаоса, анархии, бандитизма и неисчислимых страданий народа, цель, которую ставили перед собой советское руководство, была достигнута Путиным в 2014 г. Россия успешно провела успешную модернизацию и была готова выдержать новое наступление Западной Орды.

Преобладание качества над количеством в национальной экономике

При анализе показателей экономики России в 2014–2016 гг. поражает то, что произошло качественное развитие на фоне количественного застоя. Мы ссылаемся на то, что показатели личных доходов и потребления снизились (на одну десятую), но в то же время общее состояние экономики заметно улучшилось, как видно по ВВП (снижение всего на 2,3%) и динамике объема промышленного производства (стабильно на уровне -0,6%).



Это означает, что в целом наблюдается качественный рост за счет потребления, которое в сущности может рассматриваться как расточительство. Развитие экономики и рост ВВП – это не одно и то же: как мы видели, развитие может происходить и без общего роста.

Следует задаться вопросом, в чём же тогда смысл так называемого роста ВВП в западных странах, который целиком и полностью обеспечивается за счёт чрезмерного количества крупных займов на льготных условиях и практически полностью ориентирован на расточительные траты на потребление (даже разговор про «рост» в этом случае вводит в заблуждение.



На самом деле, нет почти никакого роста в западных странах, и в большинстве стран раздутое финансирование и потребление просто прикрывают фактическое снижение ВВП).

Будущая экономическая стратегия России

В наши дни ведётся много обсуждений о разработке будущей экономической стратегии России. В следующем выпуске этого отчета мы обсудим эти инициативы более подробно.



На данный момент достаточно сказать, что идеи, в особенности высказанные либеральными экономистами и международными организациями, мы считаем в лучшем случае примитивными и бессмысленными, а в худшем – пагубными. Эти «эксперты» явно не понимают нынешние реалии, трудности и возможности, которые лежат перед Россией.

Вот краткий очерк нашего понимания этих вопросов.

Экономисты должны прекратить вечно тревожиться по поводу цен на нефть. Как мы показали ранее, нефть и газ составляют лишь менее 10% ВВП (прекратите жаловаться и будьте благодарны за то, что у вас есть).

Что важнее цены на нефть, так это цена денег, то есть процентные ставки. К счастью, появились реальные перспективы значительного снижения ставок кредитования. Даже если это происходит за счет недальновидной политики Центрального банка, это все равно неизбежно произойдет. Снижение процентных ставок на две единицы за последние полгода уже послужило отличным стимулом для экономики, которая сейчас находится на пути к 2-3% росту.



Проще говоря, мы считаем, что каждое снижение ключевой ставки ЦБ на единицу в краткосрочной перспективе приведет к дополнительному росту ВВП на 0,5-1%.

Однако одни только рынки эту проблему не решат, это невозможно в глобальных условиях манипулирования западными финансовыми рынками и монополии валют, а также на фоне постоянных угроз из-за западной стратегии сдерживания России. Россия должна разработать механизмы, позволяющие предложить конкурентоспособное во всем мире финансирование для всех корпораций с помощью льготных ставок или даже за счет денежных эмиссий Центрального банка, что сопоставимо с программами количественного смягчения на Западе.



Россия поставила свою промышленность в невыгодное положение, ничего не противопоставив денежному допингу, которым пользуются западные конкуренты.

Россия должна понять, что стратегия её сдерживания Западом будет продолжаться ещё долгие годы и прекратится только тогда, когда те осмелятся признать, что Россия победила. Поэтому Россия должна внедрять все свои экономические стратегии и усилия по развитию с чётким осознанием этого факта и никогда не рассчитывать на Запад в чем-либо. Россия должна ориентироваться на Китай, на Восток, и весь остальной мир.

Россия должна остановить дальнейшую приватизацию, основанную на несостоятельной глобалистской либеральной идеологии, и вместо этого укреплять государственную собственность в ключевых отраслях экономики для создания национальных компаний-лидеров, конкурентоспособных на мировом уровне, а также чтобы не дать Западным транснациональным корпорациям, которые финансируются печатными станками для денег, наложить лапу на перспективные предприятия России.

В следующей части этого отчета мы обсудим весьма успешную программу по импортозамещению в России. Это то, во что Россия должна продолжать инвестировать, не забывая при этом прислушиваться к нашему совету о создании государственной собственности в новых развивающихся отраслях.

Помимо этого России необходимо ускорить вложения в транспорт и другие общественные инфраструктуры, а также инвестировать в программы по реконструкции и благоустройству городов, как было сделано в Москве.

Во многих других отраслях экономики и социальной сфере уже проводятся грамотные политические меры, многие из которых требуют многолетней терпеливой работы для достижения желаемых результатов. Ярким примером является борьба с коррупцией и связанная с ней проблема серой, или теневой, экономики. В этом плане наблюдается заметное улучшение из года в год с начала 2000-х, но еще многое предстоит сделать. Эта проблема в настоящее время по-прежнему содержит в себе огромный нераскрытый экономический и налоговый потенциал.



В ответ на санкции Россия переориентировала свою торговлю на Восток, и теперь Китай является её самым крупным торговым партнером. Торговля продолжает развиваться.

Завершая наш краткий обзор будущих трудностей и возможностей для экономики, мы хотели бы сказать, что та работа по ключевым аспектам политики, которая в реальности ведётся под руководством президента Путина, гораздо лучше – как свидетельствует наше исследование – чем то, о чём докладывается в публичных политических заявлениях кабинета министров и прочих высокопоставленных чиновников.



Путин, похоже, не спешит вступать в идеологические или даже теоретические дискуссии по вопросам экономической политики, в то время как прочее руководство страны слишком много говорит о своих либеральных взглядах, что сразу же подхватывают все главные СМИ.



К счастью, реальные экономические преференции и действия Путина, по-видимому, находятся в противоречии с этим дискурсом. Однако к нашему сожалению, похоже, что Центральный банк пользуется полной поддержкой Путина в своей губительной политике жесткой экономии.



В дальнейших частях этого отчёта, мы обсудим следующие темы:



Программа импортозамещения России

Критический обзор политики Центрального банка по сдерживанию инфляции

Критический обзор политических инициатив, запускаемых либеральными экономистами и западными институтами

Наш взгляд на актуальные экономические трудности и возможности России, которым должна быть посвящена долгосрочная экономическая стратегия

Как оживить российский экспорт



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАШИХ ВЫВОДОВ – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЁМ ВВП РОССИИ





В связи с этим, было бы хорошо напомнить, каков реальный размер российской экономики в отношении ВВП. Это важно, так как деловая пресса с помощью фейковых новостей пытается уничтожить экономику России путем ее пересчёта в соответствии с колебаниями обменного курса рубля к доллару, который дает так называемый «Номинальный ВВП».



Используя этот метод, распространяется миф, что экономика России якобы соответствует «размеру канадской экономики» (что само по себе является достижением по сравнению с популярной всего несколько лет назад версией, что она «сопоставима по размеру с голландской»).



Другая популярная версия этого мифа – это то, что экономика России будет по размеру «меньше, чем экономика Калифорнии».



Однако, единственный правильный метод для оценки размеров экономики страны – это расчёт ВВП с использованием метода ППС (паритета покупательной способности), который позволяет оценить сравнительный размер экономики в условиях реального производства товаров и услуг.



Согласно этому методу, ВВП России в 2016 г. составил 3,75 триллиона долларов США, что сделало страну шестой по величине мировой экономикой, с небольшим отставанием от Германии с ее $3,98 трлн. Приложение № 2 содержит список стран-лидеров по ВВП (ППС) за 2016 г.

Приложение № 2. Страны-лидеры по ВВП (ППС)









Мы прогнозируем, что Россия превысит отметку в $4 трлн в 2017 г. и к 2018 г. обгонит Германию, став пятой по величине экономикой мира. Хорошее представление о том, что метод ППС означает на практике, даст одна из наших прошлых статей, которая была написана для Russia Insider и называлась «Россия и Китай победят в новой гонке вооружений». В ней объясняется, почему Россия, затрачивая на военные расходы примерно в 15 раз меньше чем США, на самом деле покупает столько же нового оружия и средств безопасности как США.

Приложение № 3





Вопреки устоявшемуся мифу, что российская экономика зависит исключительно от нефти и газа, в действительности доля углеводородов в ней составляет меньше 10%.



На графике показана так называемая доля природной ренты от ВВП. Всемирный банк определяет «природную ренту» как общий вклад доходов от природных ресурсов в экономику страны.



Эта цифра в дополнение к добываемым нефти и газу содержит ренты и других добытых полезных ископаемых и продукции лесного хозяйства. Нам неизвестно точное соотношение составляющих элементов этой цифры, но мы думаем, что было бы справедливо ожидать, что на прочие полезные ресурсы приходится около пары процентов, тем самым нефти и газу остаётся только 8% от ВВП.

Доля нефти и газа достигла пика в 22% примерно в 2000 г., но, как мы видим из диаграммы, она никогда не достигала подавляющей доли в ВВП России, как было заявлено.

Следует отметить, что в 1990-х годах доля нефти и газа была очень низкой, даже учитывая то, что экономика России была в этот период в плачевном состоянии. В 1998 г. она даже упала ниже 5%.



Причина этого была отнюдь не в том, что тогда роль нефти и газа была незначительной в экономике России, скорее наоборот. Дело в том, что олигархи просто разворовывали полезные ресурсы и уклонялись от уплаты налогов и таможенных пошлин путём многочисленных сложных схем.



Все изменилось, когда в 2000 г. Путин пришел к власти, заключил в тюрьму нефтяного магната Ходорковского, положил конец мошенническим схемам и повысил налоги и пошлины. Благодаря этим мерам, доход от нефти и газа стал работать на благо национальной экономики в интересах бизнеса и населения.

ПРОИЗВОДСТВО

Приложение № 4. Объем промышленного производства









В годы введения санкций Россия стала сельскохозяйственной державой и крупнейшим в мире экспортером пшеницы. Еще в царское время Россия была крупным экспортером зерна, но это часто сопровождалось голодом внутри государства.



Сталин финансировал индустриализацию России в значительной степени за счет экспорта зерна, но тем самым вызывал дефицит на внутреннем рынке страны и голод.



Теперь же, впервые в истории России, во время правления Путина государство стало крупным экспортером зерна, сохранив при этом насыщенность внутреннего рынка. Россия произвела значительные изменения в производстве продуктов питания и сейчас практически самодостаточна.







Пищепром России также значительно развился за последние несколько лет и вырос в объемах — на 6,8% за три года противостояния санкциям.

ЛЮДИ И ДОХОД

Приложение № 7. Уровень безработицы в России







Уровень безработицы оставался на одном уровне на протяжении всего периода 2014-2016 гг., вопреки надеждам, и надежды на то, что санкции приведут к массовой безработице и хаосу среди населения, так и не стали реальностью.

Примечательно также, что российские трудовые ресурсы сохраняют стабильность и даже возросли в численности на несколько миллионов начиная с 2000 г., хотя число людей, достигших трудоспособного возраста резко снизилось с 2005 г. после демографического кризиса, вызванного перестройкой, и хаосом из-за либеральной политики 1990-х.







Именно рабочему населению и потребителям досталось тяжелое бремя экономических трудностей, вызванных санкциями и падением цен на нефть. И чистые доходы, и зарплаты населения значительно снизились.



Такое же затягивание поясов у потребителей можно видеть по объему розничных продаж, который снизился на 12,7%. Мы убеждены, что ситуация в этой сфере усугубляется неоправданной программой жесткой экономии, проводимой Центральным банком.

Средний чистый доход на душу населения в 2016 г. составил 30 738 рублей.







По данным МВФ, поправочный коэффициент ППС между Россией и США был 2,95, что означает, что в среднем цены на все товары и услуги были в России примерно в 3 раза ниже, чем в США. Принимая это во внимание, необходимо умножить среднюю зарплату в России на 2,95 для того, чтобы она стала сопоставима с американской. Тогда она уже составит $1 600.

Тем не менее необходимо провести еще дополнительные корректировки, чтобы сравнить российскую зарплату с иностранной. Она должна быть скорректирована по НДФЛ. В России действует единый налог в 13% со всех зарплат, что является очень низким показателем по сравнению с большинством западных стран. Мы продемонстрируем разницу в сравнении по отношению к стране-члену ЕС, Финляндии.

В Финляндии подоходные налоги показательно выше в зависимости от размера заработной платы. Для ежемесячной зарплаты в €3 000 налог составит 30% (налоговые ставки могут немного отличаться в различных муниципальных образованиях).



Таким образом, при зарплате в €3 000 человек в итоге получит только €2 100. В долларах США — это будет означать чистую зарплату в $2 300 при установленной зарплате в $3 300. Напомним, что скорректированная по ППС зарплата в России составила $1 600 на зарплату в $546 до налогообложения. Если учесть налог ($546 — 13%), чистая зарплата составит $475, которые могли бы дать скорректированную по ППС и налогам среднюю заработную плату в $1 400.

В результате этих корректировок мы видим, что российская зарплата в $546 равноценна чистому заработку в $1 400 в сравнении с чистым доходом в $2 300 от зарплаты в $3 300, которая в 6 раз выше российской.

Таким образом, зарплата в $900 в России соответствует зарплате в $3 300 в Финляндии.

Если мы берем цифры побольше, то результаты шокируют еще сильнее. Таким образом, учитывая запредельно высокие налоги на высокие доходы, человек, зарабатывающий $10 000 в месяц в Финляндии, получает сравнительно такой же доход, как и человек, зарабатывающий $1 800 в России (при корректировке по ППС и налогам).

Для получения дополнительной информации по сравнительному доходу и другим налогам на заработную плату, пожалуйста, обратитесь к одному из прошлых отчётов Awara: «Глобальное исследование совокупного налогового бремени на оплату труда».

ИНФЛЯЦИЯ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

Проводя свою шокирующую политику по борьбе с инфляцией, Центральный Банк России начиная с конца 2015 г. вводил в экономику страны рекордно высокие процентные ставки. В настоящее время первичная реальная процентная ставка составляет невероятные 5%.

Это беспрецедентная ситуация для всего мира. Федеральная резервная система США и Европейский Центральный банк, в свою очередь, боролись с рецессией, снижая реальные процентные ставки до исторических минимумов и даже в отрицательную сторону.

Без подобных строгих мер российской экономике было бы еще лучше, особенно потребителям.

Таким образом, следует понимать, что разница между ключевой ставкой Центрального банка и уровнем потребительской инфляции отражает первичный показатель реальной процентной ставки. Однако компании и потребители не берут кредиты под ключевую ставку ЦБ – их ставки по займам пока значительно выше (15-20%).

Реальные процентные ставки в сравнении с рождаемостью

Диаграммы на приложениях № 14 и № 15 (см. ниже) указывают на тревожную связь между высокими реальными процентными ставками и рождаемостью. Диаграмма из приложения № 14 представлена в отчёте Всемирного банка, а № 15 составлена Awara с учётом последних данных по инфляции и ключевой ставке Центрального банка. Диаграмма Всемирного банка содержит фактические реальные процентные ставки как разницу между инфляцией и реальными ставками по займам.



Тем не менее, отчёт Всемирного банка содержит только данные до 2015 г. Поэтому мы составили другую диаграмму, чтобы показать первичную реальную процентную ставку (ЦБ ставки за вычетом инфляции) и проиллюстрировать ситуацию за последние годы (учитывая, что фактический реальный процент на самом деле даже выше).

Обе диаграммы показывают, что уровень рождаемости после введения высоких реальных процентных ставок упал. Поэтому ЦБ должен принять срочные меры для сокращения этого расхождения, пока ситуация не ухудшится ещё сильнее.

Приложение № 14. Реальные процентные ставки и рождаемость





Приложение № 15. Реальные процентные ставки и рождаемость, 2014-2017 гг.

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ





На протяжении всех лет сложившейся непростой ситуации торговый баланс оставался высоким, несмотря на существенное снижение (денежной) стоимости экспорта, что в то же время компенсировались соответствующим падением объемов импорта.



Сальдо торгового баланса выросло в январе – апреле 2017 г.; экспорт увеличился на 30%, а импорт на 20%.

Чтобы противостоять враждебным действиям Запада, Россия активно переориентировала свою экономику на Восток и остальной мир. В результате импорт из стран АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) составляет 40% от всего российского импорта (на апрель 2017 г.) по сравнению с 34% в 2013 г. За тот же период импорт из стран ЕС снизился с 42% до 38%.



Мы ожидаем, что эта тенденция продолжится, когда в России полностью сформируются программы импортозамещения, и в полном объеме реализуются новые торговые связи и экономическое сотрудничество с Востоком.



Уже сейчас импорт из Китая составляет 20% от общего объема по сравнению с 17% до «войны санкций». Это происходит на фоне значительных изменений в судьбе Германии, которая раньше была главным источником импорта России. Теперь экспорт Германии в Россию снизился до 10%, что в два раза меньше импорта из Китая.

Россия – самая самодостаточная и диверсифицированная экономика

В сравнении с другими странами Россия экспортирует произведенную продукцию в относительно низких объёмах, в то же время преобладает экспорт нефти и газа. Как ни странно, все экономические аналитики и политики в итоге в унисон заявляют, что экономика России недостаточно развита, что она не смогла модернизироваться и диверсифицироваться.



Мы не смогли найти ни одного (предполагаемого) эксперта, который бы не купился на этот миф. Все эти люди по обе стороны баррикад – под влиянием предвзятых докладов, направленных на дискредитацию глобальной роли России – тупо уставились только в одну этого равенства, то есть на экспорт, абсолютно игнорируя важность импорта.

Дело в том, что Россия имеет самый низкий уровень импорта (как долю ВВП) среди всех крупных стран. Очень низкий уровень импорта в России в сравнении с остальным миром несомненно означает, что Россия производит внутри страны гораздо более значительную долю из всего, что она потребляет (и инвестирует), что в свою очередь значит, что её экономика является высокодиверсифицированной вопреки утверждениям неудавшихся экспертов и политиков. На самом деле, это самая самодостаточная и диверсифицированная экономика в мире.

Наш аргумент, что экономика России является наиболее диверсифицированной в мире, легко подтверждается статистикой Всемирного банка, которая свидетельствует о доле импорта товаров и услуг от ВВП.



Это показано на диаграмме приложения № 17, где уровни импорта России сравниваются с выборкой стран. На ней продемонстрировано, что российский импорт составляет всего лишь 7,2% от ВВП, в то время как импорт в страны Западной Европы составляет по 30-40% от их ВВП.

Приложение № 17







Однако, чтобы получить данные цифры, мы исправили серьёзную ошибку в статистике Всемирного банка. По непонятным причинам Всемирный банк использует номинальный ВВП в качестве ключевого показателя, в то время как правильный способ требует использовать ВВП, скорректированного по ППС (паритет покупательной способности).

ВВП по ППС показывает масштаб национальной экономики с точки зрения её объема, в то время как номинальный ВВП отражает только ее долларовую стоимость на определенную дату. Если мы хотим знать, какова доля импорта в общем объеме экономики, мы должны сравнить объем импорта с объемом на основе индикатора ППС.

В соответствии с вышеизложенным, мы скорректировали данные в отношении России со значением ВВП по ППС на соответствующий год. Тем не менее мы не стали корректировать данные для всех представленных стран.



По сути, номинальный ВВП и ВВП по ППС для США одинаковы (по традиции именно с ВВП США сравниваются все остальные страны), и поэтому очевидно, что нет необходимости что-либо корректировать для США.



Для других стран в списке разница между показателями номинального ВВП и ВВП по ППС была в районе +0-10 %, и поэтому данные цифры довольно точно отражают долю импорта без каких-либо корректировок. В случае Польши мы также скорректировали показатели по ППС с соотношением 2 к 1.

Даже при ошибочном методе сравнения по номинальному ВВП, объем импорта России оказался на очень низком уровне 21,1% по сравнению с другими странами.

В 1-ом квартале 2017 г., импорт значительно увеличился и может возрасти на четверть по итогам года. Однако это не меняет общей картины, подтверждающей, что объемы импорта в России действительно очень низкие.



Йон Хеллевиг

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Окончание следует.