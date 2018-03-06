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А как вы пережили сталинские репрессии?

09:55. 6 марта 2018 Просмотров - 182 Нет комментариев Опубликовал:


"Журналист" "Радио Свободы" решил поинтересоваться у граждан РФ семейными историями об ужасах сталинизма.
Результат ему не понравился.

































































http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/269494-narod-otkliknulsya-na-prizyv-radio-svoboda-v-tvi/ – цинк

Прекрасно все. Классика приема доведения до абсурда базирующегося на простом факте, что общество банально перекормили прохладными байками про "ужасы сталинизма".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: идиоты, ЛГБТ, Путин, радио свободы, репрессии, ссср, сталин, сталинизм, твиттер, юмор
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