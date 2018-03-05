До слёз: Россияне высмеяли «Радио Свобода» в опросе о «сталинских репрессиях»

Граждане России подняли на смех американских пропагандистов из «Радио Свобода», решивших провести опрос о «сталинских репрессиях» в день смерти генералиссимуса.

«Как ваша семья пережила времена сталинских репрессий? Рассказывайте в комментариях», — спрашивается в публикации «Радио Свобода» в Twitter.

Комментаторы не замедлили с ответами.

«В 1937 расстреляли соседей из танка НКВДэшники, громко трахались, на всю коммуналку, в освободившейся комнате стали разводить курей, потом расстреляли и их, изверги!» — написал Anton Dontsov,

«Дед и бабушка работали за 200 руб в день. Собирали из трех тракторов один. Чтобы весной его хоть как-то в дело пустить. И приговаривать: «Какие «ядерные ракеты» и «рывки»… Трактор написал донос и всех расстрелял Сталин из лазерного оружия», — пошутил Жек Даниэлззз.

«Времена были чудовищно страшные. Людей стреляли прямо в подворотнях. Тех, кому повезло, посадили. Мой дедушка до сих пор сидит. Только вчера собрал последние крошки со стола, и отнес ему. К сожалению у нас ничего не изменилось. Извините. Больше не могу. Слезы душах», — прокомментировал Лёлик Козлодоев,

«Мой дедушка лично знал Сталина. Однажды он разговаривал со Сталиным и нечаянно кашлянул. Сталин позвал Берию и Жукова, втроём они избили дедушку ногами, вырвали у него печень и съели её. Дедушка выжил, но после этого никогда не кашлял», — поделился «душераздирающей» историей Голубев Сергей,

«Спасибо за такую чудесную тему! Делаю перерывы в чтении комментариев, потому что сильно болели щеки от смеха текли слезы и заливали соседей», — подвела итог Berendeyа_77.

Стоит отметить, что подавляющее большинство комментариев было написано в шутливой форме, и об «ужасах сталинского режима» написали лишь несколько рукопожатных комментаторов. Вся переписка по адресу: https://twitter.com/SvobodaRadio/status/970589921269436417.

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