До слёз: Россияне высмеяли «Радио Свобода» в опросе о «сталинских репрессиях»
Граждане России подняли на смех американских пропагандистов из «Радио Свобода», решивших провести опрос о «сталинских репрессиях» в день смерти генералиссимуса.
«Как ваша семья пережила времена сталинских репрессий? Рассказывайте в комментариях», — спрашивается в публикации «Радио Свобода» в Twitter.
Комментаторы не замедлили с ответами.
«В 1937 расстреляли соседей из танка НКВДэшники, громко трахались, на всю коммуналку, в освободившейся комнате стали разводить курей, потом расстреляли и их, изверги!» — написал Anton Dontsov,
«Дед и бабушка работали за 200 руб в день. Собирали из трех тракторов один. Чтобы весной его хоть как-то в дело пустить. И приговаривать: «Какие «ядерные ракеты» и «рывки»… Трактор написал донос и всех расстрелял Сталин из лазерного оружия», — пошутил Жек Даниэлззз.
«Времена были чудовищно страшные. Людей стреляли прямо в подворотнях. Тех, кому повезло, посадили. Мой дедушка до сих пор сидит. Только вчера собрал последние крошки со стола, и отнес ему. К сожалению у нас ничего не изменилось. Извините. Больше не могу. Слезы душах», — прокомментировал Лёлик Козлодоев,
«Мой дедушка лично знал Сталина. Однажды он разговаривал со Сталиным и нечаянно кашлянул. Сталин позвал Берию и Жукова, втроём они избили дедушку ногами, вырвали у него печень и съели её. Дедушка выжил, но после этого никогда не кашлял», — поделился «душераздирающей» историей Голубев Сергей,
«Спасибо за такую чудесную тему! Делаю перерывы в чтении комментариев, потому что сильно болели щеки от смеха текли слезы и заливали соседей», — подвела итог Berendeyа_77.
Стоит отметить, что подавляющее большинство комментариев было написано в шутливой форме, и об «ужасах сталинского режима» написали лишь несколько рукопожатных комментаторов. Вся переписка по адресу: https://twitter.com/SvobodaRadio/status/970589921269436417.
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Источник: rusvesna.su
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Моего прадеда по линии матери раскулачили, никого правда из семьи не убили, второго прадеда тоже раскулачили, Это было обычное дело для тех времен, приходила разнарядка на каждую деревню сколько человек нужно раскулачить и неважно есть ли зажиточные. По линии отца прадеда забрали в 34 году и больше о нем никто ничего не слышал.