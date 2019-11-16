“Радио Свобода” убило свой опрос про Сталинские репрессии
22:02. 16 ноября 2019 241 просмотр 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
5 марта 2018 года "Радио Свобода" разместило у себя в твиттере просьбу рассказать о репрессиях при Сталине: Как ваша семья пережила времена сталинских репрессий? Рассказывайте в комментариях."
Ну и немного позже:
Конечно, они ждали другого, но получили то, что получили. Конечно там были рассказы про репрессии настоящие, но большинство рассказов носило явно издевательский характер и это было очень смешно. Не то, что репрессированных не жаль, жаль конечно, просто за 25 лет "свободы" и 30 лет прошедших с 20 съезда эта тема несколько подувяла и даже протухла, что уж сил нет. Особенно тема сдулась после того шабаша, что устроили антисталинисты-реформаторы со страной в 90-ые годы.
Надо сказать, что саму идею посмотреть что твориться в твиттере "Радио свободы" мне подсказал ЖЖ Зергулио и не пожалела.
Но самое интересное случилось потом. Сначала самые выдающиеся товарищи, чьи твитты имели несколько сотен лайков были забанены, а потом и сам твитт с просьбой о рассказах был потёрт. И знаете, это просто чудовищная цензура "Радио свобода" не свободно и более того, они потёрли произведение искусства! Сие СМИ, не самое популярное чтиво, самое большее что они получают это пару десятков сердечек и ретвиттов, а тут 264 сердец и 281 перепостов полторы тысячи ответов, которые тоже ретвители. Они не смогли этот глумёж пережить.
Надо было мне б всю ленту отскринить или переписать, но предположить, что "Радио Свободы" так не свободолюбиво и всё снесёт даже мне в голову не пришло. Кое-что осталось в сети , но это далеко не всё, увы. Предлагаю вашему внимаю лишь некоторые сохранившиеся записи из гениального.
Zaur Aliyarov ☭
@zaur_aliyarov
В ответ @SvobodaRadio
Мне дед рассказывал, что когда он был маленьким, он украл три колоска пшеницы с картофельного поля, за что его приговорил к расстрелу лично Сталин. Расстреливали Жуков и Берия, но у них заело наганы, и деда сослали в Сталингулаг, в Саратов, где он научился твитить и материться.
ОлдБой
@OldBoy_777
Дед рассказывал, что отсидел при Сталине лет 50 или 70.., уже не помнит, старый был. Так срок получил за то что опоздал на 5 минут уйти на выходной. Сталин с Берией его расстреливали, но потом устали и посадили в ГУЛАГ. Так и жили – от расстрела до расстрела
Голубев Сергей ☭
@SFGO76_
В ответ @SvobodaRadio
, Мой дедушка лично знал Сталина.. Однажды он разговаривал со Сталиным и нечаянно кашлянул.. Сталин позвал Берию и Жукова, втроём они избили дедушку ногами, вырвали у него печень и съели её.. Дедушка выжил, но после этого никогда не кашлял..
ПоцЫк из Мордорово
@ivanov1988
В ответ @SvobodaRadio
Мой прадед был доверенным лицом Сталина. В 30-е года возглавлял один из отделов НКВД. И вот поручили ему возглавить голодомор в УССР . Дед отказался, и крикнул "СЛАВА УКРАИНЕ" , за что и отсидел 150 лет. После этого прадед никогда не симпатизировал Украине!
Тихон
@iamaddon
В ответ @ivanov1988 @SvobodaRadio
Мой дед был тройкой и когда я был маленьким – он рассказывал мне эту историю! Как судил деда ПоцЫка !
Плакали вместе
ПоцЫк из Мордорово
@ivanov1988
В ответ @iamaddon @SvobodaRadio
Кайся! Еврейская твоя морда!
Тихон
@iamaddon
Каюсь, каюсь, каюсь,)))
Константин
@KMPetrov3107
В ответ @SvobodaRadio
Мой прадед был расстрелян за курение в подъезде, а потом он ушел на фронт, став кавалером ордена Красной звезды.
Константин
@KMPetrov3107
А прабабушка моя, когда в 1935 году метро открыли, репрессировала всех, кто в метро рюкзаки не снимал.
Наверное поэтому я рюкзачников ненавижу.
aleksandr
@ermakovavs1
Прабабушка даже тебе побоялась рассказать, в то время все были обязаны в метро ходить с рюкзаками. На выходе им туда насыпали грунт и они незаметно, даже от себя, выносили его на поверхность. Так строился знаменитый метрогулаг (теперь просто магазин Метро)
Висьолый Срач
@VSrach
В ответ @SvobodaRadio
В 37м вызвал меня Сталин к себе и спрашываит: Товарищь Срач! Вы за Родину или за Сталина?
В общем растреляли меня тогда.
Тихон
@iamaddon
Дааа! Тогда всех стреляли)
Висьолый Срач
@VSrach
Страшные времена были. Чорные воронки ездили по городу и расстреливали всех кого увидят. А детей просто съедали на месте
Тихон
@iamaddon
Мой дед с пулеметом "Корд" разъезжал в хлебовозке!!!
Белый
@77_rex
В ответ @SvobodaRadio
Мой дед служил в НКВД.Расстреливал врагов народа,таких как вредители,саботажники,воры, изменники и предатели Родины. Именно поэтому СССР в свое время был самой могучей сверхдержавой.Но есть к деду и притензии. Если я вижу сейчас такое говно как вы-то где то он недоработал.
Олег Орлов
@haleg0101
В ответ @SvobodaRadio
Сталин любил стрелять из окон по прохожим которые (идиоты)бродили возле Кремля.Мой дедушка служил в Кремле.И видел все собственными глазами.Дедушка оставил дневник и фотографии убитых.Могу продать (дорого)
Причем стрелял из лука и снимал скальпы. Могу продать лук,стрелы и скальпы. Очень дорого. Есть доказательства,не фейк.
[Denisenko]
@RedNight103
В ответ @SvobodaRadio
Мой дед рассказывал, что однажды сосед украл кусочек хлеба во время войны. Его поймали и Сталин лично расстрелял его и всю его семью с улыбкой на лице. Страшное время было.
Большой Черный Крыс
@VoenSnab
В ответ @SvobodaRadio
Большой Черный Крыс Ретвитнул(а) Большой Черный Крыс
В 37 году, ночью, моя бабушка пошла красть бананы на поле, но вдруг в соседском окне она заметила Сталина и Берию, которые били ногами дедушку Серёги Голубева! Когда они вырвали ему печень, она испугалась и упала в обморок и пролежала так до Perestroyka…
Андрей Псков
@Antipseck
В ответ @SvobodaRadio
Мой дед отрастил усы как у Сталина, пошёл и на Красной площади их сбрил, Берия его лично расстрелял перед мавзолеем, и там же за мавзолеем закопал, а всю семью сослали пешком в Сибирь и они по дороге друг друга съели, а кости их Сталин запретил хоронить.
Отсюда
http://x-true.info/67325-radio-svoboda-kak-vasha-semya-perezhila-vremena-stalinskih-repressiy-rasskazyvayte-v-kommentariyah.html
«В 1937 расстреляли соседей из танка НКВДэшники, громко трахались, на всю коммуналку, в освободившейся комнате стали разводить курей, потом расстреляли и их, изверги!» — написал Anton Dontsov.
http://rusvesna.su/news/1520277125
«Забрали всю семью за то, что вместо одного ежа держали двух ежей. Страшные времена были, прямо как сейчас».
«Однажды мой дед, простой сибирский крестьянин, достал в очереди свой новенький Iphone 8 и прочитал вслух анекдот про Сталина из Twitter. Потом ему пришлось 25 лет юзать в воркутинском лагере старую Nokia. Не забудем, не простим!!!».
«Мой дедушка на одну минуту опоздал на работу и его расстреляли. С тех пор он приходил на работу на одну минуту раньше».
«У меня есть собственная история о ГУЛАГе и сталинских репрессиях. В детском саду нас заставляли ходить строем и разбирать-собирать на время автомат Калашникова. Кто укладывался в норматив, тех выводили на прогулку и выдавали положенный дневной паёк в три пареных брюквы. Кто не укладывался в норматив, тех помещали на ночь в холодный барак, где штрафники должны были голыми руками всю ночь сортировать по мешкам куски сырого урана. Дневная пайка урезалась до одной брюквы. На выпускном всех отстающих расстреляли, а отличников боевой и политической 1 сентября под конвоем повели в первый класс школы…».
Было очень забавно наблюдать развитие сюжета в реальном времени – модераторы «Радио Свободы» не справлялись с наплывом корреспондентов и не успевали банить аккаунты наиболее ехидных комментаторов. Видимо, осознав провал и абсолютную безнадёгу справиться с потоком народного сарказма, тред в конце концов был демократичнейшим образом выпилен.
https://www.politnavigator.net/radio-svoboda-i-stalinskie-repressii-obratnaya-storona-khajjpa.html
Смешно, конечно , что американское радио объявило, что на неё напали тролли Путина всё снесло и разразилось статьями как тяжка и ужасна работа на Кремль… НЕ знаю, почему у них такая проблема с кадрами или мозгами, но доказать отсутствие фабрики лучшим способом они не могли. Они ж просто людей обозвали троллями за другое мнение, за шутку юмора!
И да спасибо товарищам, благодаря котором хоть что-то сохранилось.
Согласна с тем что написал об этой акции Александр Ростовцев в Политнавигаторе: – "Поскольку тема сталинских репрессий очень нажористая в сторону нагнетания ужасов, то дорогая редакция ожидала услышать массовые излияния «а вот мои родственники…» и «половина страны сидела, половина охраняла», но промахнулась со временем и целевой аудиторией. И на старуху бывает проруха. Современный пользователь соцсетей сильно отличается от доверчивых читателей перестроечного «Огонька», воспитанного с младых ногтей на сплошном позитиве, которым можно было подсунуть любой словесный мусор под видом парной баранины.
Современный же пользователь начитан, закалён в сетевых баталиях, недоверчив и очень ироничен. Более того: он перекормлен темой сталинских репрессий и ему небезразлично, кто начинает гнать волну.
В результате, тред оказался забит тысячами глумливых комментариев. Если охарактеризовать их одной фразой, то большинство историй так или иначе повторяли знаменитое изречение Дмитрия Пучкова (Гоблина) «Сталин лично сожрал сто миллионов интеллигентов, не считая младенцев»."
Ну и немного позже:
Конечно, они ждали другого, но получили то, что получили. Конечно там были рассказы про репрессии настоящие, но большинство рассказов носило явно издевательский характер и это было очень смешно. Не то, что репрессированных не жаль, жаль конечно, просто за 25 лет "свободы" и 30 лет прошедших с 20 съезда эта тема несколько подувяла и даже протухла, что уж сил нет. Особенно тема сдулась после того шабаша, что устроили антисталинисты-реформаторы со страной в 90-ые годы.
Надо сказать, что саму идею посмотреть что твориться в твиттере "Радио свободы" мне подсказал ЖЖ Зергулио и не пожалела.
Но самое интересное случилось потом. Сначала самые выдающиеся товарищи, чьи твитты имели несколько сотен лайков были забанены, а потом и сам твитт с просьбой о рассказах был потёрт. И знаете, это просто чудовищная цензура "Радио свобода" не свободно и более того, они потёрли произведение искусства! Сие СМИ, не самое популярное чтиво, самое большее что они получают это пару десятков сердечек и ретвиттов, а тут 264 сердец и 281 перепостов полторы тысячи ответов, которые тоже ретвители. Они не смогли этот глумёж пережить.
Надо было мне б всю ленту отскринить или переписать, но предположить, что "Радио Свободы" так не свободолюбиво и всё снесёт даже мне в голову не пришло. Кое-что осталось в сети , но это далеко не всё, увы. Предлагаю вашему внимаю лишь некоторые сохранившиеся записи из гениального.
Zaur Aliyarov ☭
@zaur_aliyarov
В ответ @SvobodaRadio
Мне дед рассказывал, что когда он был маленьким, он украл три колоска пшеницы с картофельного поля, за что его приговорил к расстрелу лично Сталин. Расстреливали Жуков и Берия, но у них заело наганы, и деда сослали в Сталингулаг, в Саратов, где он научился твитить и материться.
ОлдБой
@OldBoy_777
Дед рассказывал, что отсидел при Сталине лет 50 или 70.., уже не помнит, старый был. Так срок получил за то что опоздал на 5 минут уйти на выходной. Сталин с Берией его расстреливали, но потом устали и посадили в ГУЛАГ. Так и жили – от расстрела до расстрела
Голубев Сергей ☭
@SFGO76_
В ответ @SvobodaRadio
, Мой дедушка лично знал Сталина.. Однажды он разговаривал со Сталиным и нечаянно кашлянул.. Сталин позвал Берию и Жукова, втроём они избили дедушку ногами, вырвали у него печень и съели её.. Дедушка выжил, но после этого никогда не кашлял..
ПоцЫк из Мордорово
@ivanov1988
В ответ @SvobodaRadio
Мой прадед был доверенным лицом Сталина. В 30-е года возглавлял один из отделов НКВД. И вот поручили ему возглавить голодомор в УССР . Дед отказался, и крикнул "СЛАВА УКРАИНЕ" , за что и отсидел 150 лет. После этого прадед никогда не симпатизировал Украине!
Тихон
@iamaddon
В ответ @ivanov1988 @SvobodaRadio
Мой дед был тройкой и когда я был маленьким – он рассказывал мне эту историю! Как судил деда ПоцЫка !
Плакали вместе
ПоцЫк из Мордорово
@ivanov1988
В ответ @iamaddon @SvobodaRadio
Кайся! Еврейская твоя морда!
Тихон
@iamaddon
Каюсь, каюсь, каюсь,)))
Константин
@KMPetrov3107
В ответ @SvobodaRadio
Мой прадед был расстрелян за курение в подъезде, а потом он ушел на фронт, став кавалером ордена Красной звезды.
Константин
@KMPetrov3107
А прабабушка моя, когда в 1935 году метро открыли, репрессировала всех, кто в метро рюкзаки не снимал.
Наверное поэтому я рюкзачников ненавижу.
aleksandr
@ermakovavs1
Прабабушка даже тебе побоялась рассказать, в то время все были обязаны в метро ходить с рюкзаками. На выходе им туда насыпали грунт и они незаметно, даже от себя, выносили его на поверхность. Так строился знаменитый метрогулаг (теперь просто магазин Метро)
Висьолый Срач
@VSrach
В ответ @SvobodaRadio
В 37м вызвал меня Сталин к себе и спрашываит: Товарищь Срач! Вы за Родину или за Сталина?
В общем растреляли меня тогда.
Тихон
@iamaddon
Дааа! Тогда всех стреляли)
Висьолый Срач
@VSrach
Страшные времена были. Чорные воронки ездили по городу и расстреливали всех кого увидят. А детей просто съедали на месте
Тихон
@iamaddon
Мой дед с пулеметом "Корд" разъезжал в хлебовозке!!!
Белый
@77_rex
В ответ @SvobodaRadio
Мой дед служил в НКВД.Расстреливал врагов народа,таких как вредители,саботажники,воры, изменники и предатели Родины. Именно поэтому СССР в свое время был самой могучей сверхдержавой.Но есть к деду и притензии. Если я вижу сейчас такое говно как вы-то где то он недоработал.
Олег Орлов
@haleg0101
В ответ @SvobodaRadio
Сталин любил стрелять из окон по прохожим которые (идиоты)бродили возле Кремля.Мой дедушка служил в Кремле.И видел все собственными глазами.Дедушка оставил дневник и фотографии убитых.Могу продать (дорого)
Причем стрелял из лука и снимал скальпы. Могу продать лук,стрелы и скальпы. Очень дорого. Есть доказательства,не фейк.
[Denisenko]
@RedNight103
В ответ @SvobodaRadio
Мой дед рассказывал, что однажды сосед украл кусочек хлеба во время войны. Его поймали и Сталин лично расстрелял его и всю его семью с улыбкой на лице. Страшное время было.
Большой Черный Крыс
@VoenSnab
В ответ @SvobodaRadio
Большой Черный Крыс Ретвитнул(а) Большой Черный Крыс
В 37 году, ночью, моя бабушка пошла красть бананы на поле, но вдруг в соседском окне она заметила Сталина и Берию, которые били ногами дедушку Серёги Голубева! Когда они вырвали ему печень, она испугалась и упала в обморок и пролежала так до Perestroyka…
Андрей Псков
@Antipseck
В ответ @SvobodaRadio
Мой дед отрастил усы как у Сталина, пошёл и на Красной площади их сбрил, Берия его лично расстрелял перед мавзолеем, и там же за мавзолеем закопал, а всю семью сослали пешком в Сибирь и они по дороге друг друга съели, а кости их Сталин запретил хоронить.
Отсюда
http://x-true.info/67325-radio-svoboda-kak-vasha-semya-perezhila-vremena-stalinskih-repressiy-rasskazyvayte-v-kommentariyah.html
«В 1937 расстреляли соседей из танка НКВДэшники, громко трахались, на всю коммуналку, в освободившейся комнате стали разводить курей, потом расстреляли и их, изверги!» — написал Anton Dontsov.
http://rusvesna.su/news/1520277125
«Забрали всю семью за то, что вместо одного ежа держали двух ежей. Страшные времена были, прямо как сейчас».
«Однажды мой дед, простой сибирский крестьянин, достал в очереди свой новенький Iphone 8 и прочитал вслух анекдот про Сталина из Twitter. Потом ему пришлось 25 лет юзать в воркутинском лагере старую Nokia. Не забудем, не простим!!!».
«Мой дедушка на одну минуту опоздал на работу и его расстреляли. С тех пор он приходил на работу на одну минуту раньше».
«У меня есть собственная история о ГУЛАГе и сталинских репрессиях. В детском саду нас заставляли ходить строем и разбирать-собирать на время автомат Калашникова. Кто укладывался в норматив, тех выводили на прогулку и выдавали положенный дневной паёк в три пареных брюквы. Кто не укладывался в норматив, тех помещали на ночь в холодный барак, где штрафники должны были голыми руками всю ночь сортировать по мешкам куски сырого урана. Дневная пайка урезалась до одной брюквы. На выпускном всех отстающих расстреляли, а отличников боевой и политической 1 сентября под конвоем повели в первый класс школы…».
Было очень забавно наблюдать развитие сюжета в реальном времени – модераторы «Радио Свободы» не справлялись с наплывом корреспондентов и не успевали банить аккаунты наиболее ехидных комментаторов. Видимо, осознав провал и абсолютную безнадёгу справиться с потоком народного сарказма, тред в конце концов был демократичнейшим образом выпилен.
https://www.politnavigator.net/radio-svoboda-i-stalinskie-repressii-obratnaya-storona-khajjpa.html
Смешно, конечно , что американское радио объявило, что на неё напали тролли Путина всё снесло и разразилось статьями как тяжка и ужасна работа на Кремль… НЕ знаю, почему у них такая проблема с кадрами или мозгами, но доказать отсутствие фабрики лучшим способом они не могли. Они ж просто людей обозвали троллями за другое мнение, за шутку юмора!
И да спасибо товарищам, благодаря котором хоть что-то сохранилось.
Согласна с тем что написал об этой акции Александр Ростовцев в Политнавигаторе: – "Поскольку тема сталинских репрессий очень нажористая в сторону нагнетания ужасов, то дорогая редакция ожидала услышать массовые излияния «а вот мои родственники…» и «половина страны сидела, половина охраняла», но промахнулась со временем и целевой аудиторией. И на старуху бывает проруха. Современный пользователь соцсетей сильно отличается от доверчивых читателей перестроечного «Огонька», воспитанного с младых ногтей на сплошном позитиве, которым можно было подсунуть любой словесный мусор под видом парной баранины.
Современный же пользователь начитан, закалён в сетевых баталиях, недоверчив и очень ироничен. Более того: он перекормлен темой сталинских репрессий и ему небезразлично, кто начинает гнать волну.
В результате, тред оказался забит тысячами глумливых комментариев. Если охарактеризовать их одной фразой, то большинство историй так или иначе повторяли знаменитое изречение Дмитрия Пучкова (Гоблина) «Сталин лично сожрал сто миллионов интеллигентов, не считая младенцев»."
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9426517.html
Наших “демократов” начинает колбасить от одного упоминания имени Сталина. У них установка другая,а Госдеп щедро финансирует такое.
Я вспоминаю своих бабушку и деда,которые жили при Сталине. Я тогда был маленьким,но помню точно,что о нем они отзывались только положительно. Цены при нем снижались,а сейчас?
У меня дед попал в плен к немцам в 43-м.Был полгода в Германии в плену,работал у немцев-фермеров. Потом наши пришли,его освободили,и не было никакого ГУЛАГа,потом еще по май 45-го воевал,и в Берлине праздновал Победу.
Сейчас историю ВОВ стараются всяко переврать. Такая установка. И будет тебе за это золотое корыто и куча зеленых от хозяина…. Только совесть как? Ну у кого как,-у кого то она есть,а у кого-то на этом месте опухоль образовалась. Госдеповская,злокачественная.
А Я , болгар- СОВЕТСКИЙ ПО ДУХУ человек, , , ХОЧУ ЗНАТЬ , КОГДА РУССКИЕ БРАТЯ ПОТРЕБУЮТ ОТ СВОИХ БОЯР-СЕНАТАРАФ (которые обосрались Ии стояли СМИРНО ,когда амерокозлы появилися на балконе в ГОС. ДУМУ ) РАЗСЛЕДОВАНИЕ ПРО БРОНЩАЙНСКИХ ГЕПГЕСИЯХ- ИЛИ НА НОРМАЛЬНОМ РУССКОМ , ПРО ТРОЦКИСТКО-МОВШЕВИЧ-СВЕРДЛОВСКО- УРИЦКО-ЗЕМЛЯЧКО-КУНСКИЕ РЕПРЕСИИ + ТЕХ РЕПРЕСИЯХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ОТ НАЧАЛЬНИКИ ГУЛАГА-ЖИДЫ БЕРМАНЫ , КОГАНЫ , ЙЕГУДЫ И ВСЯ СВОЛОЧЬ НЮ-ОРКская !
———
ХОЧЕТСЯ , , , ЕСЛИ ИМЕЮ ВЛАСТЬ ,ССЫЛАТЬ 6 МЕСЕЦА НА МАГАДАНЕ ТЕХ ДЖУРНАЛИСТАФ , , КОТОРЫЕ ПИШУТ СЛОВО “СТАЛИНСКИХ РЕПРЕСИЯХ ” БЕЗ КАВЫЧКИ !
НАДОЕЛО !
I-По распоряжению Урицкого Несколько барж с арестованными офицерами были потоплены в Финском заливе—-Его руки тоже замараны кровью безвинных людей—-Руководство Архипелага ГУЛАГ состояло только из евреев. Начальники- Израиль Плинер,Федор Ейхманс, Берман Яков Матвеевич – До 1936 года Начальником Главного Управления Исправительных Трудовых Лагерей – ГУЛАГ – был комиссар III ранга Берман Матвей, а начальником Отдела НКВД СССР был еще один комиссар III ранга Берман Борис. Очевидно это был семейный подряд Берманов. Заместитель и начальник вольно-поселенческого управления НКВД СССР – Фирин Самуил Яковлевич. Начальник лагерей и поселений на территории Карельской АССР, одновременно начальник беломорского политического лагеря – Коган Самуил Леонидович. Начальник лагерей и поселений Северного края – Финкельштейн. Начальник лагерей и поселений Свердловской области – Погребинский.
II-ЕВРЕИ-НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЯ НКВД НА МЕСТАХ Московская область-Реденс Ленинградская область-Заковский Западная область-Блат,Азово-Черноморский край-Фридберг Саратовский край- Пилляр,Сталинградский край-Раппопорт,Оренбургская область-Райский Горьковский край-Абрампольский,Северо-Кавказский край-Файвилович,Свердловская область-Шкляр,Башкирская АССР-Зеликман,Западная Сибирь-Гоголь,Восточная Сибирь-Троцкий Средняя Азия-Круковский Белоруссия-Леплевский.1-й зам. Наркома-Я.С.Агранов-еврей.Главное управление рабоче-крестьянской милиции(ГУРКМ)-Л.Н.Вольский-еврей.Главное управление пограничной и внутренней охраны(ГУПВО)-М.П.Фриновский-русский.ГУЛАГ-М.Д.Берман-еврей. Административно-хозяйственное управление(АХУ)-И.М.Островский-еврей.Финансовый отдел(ФИНО)-Л.И.Берензон-еврей.Отдел кадров(ОК)-Я.М.Вейншток-еврей
III-Особоуполномоченный НКВД СССР — В.Д.Фельдман-еврей.Кроме того, в состав ГУГБ-т.е. госбезопасности,входили следующие отделы:Особый отдел(ОО)-М.И.Гай-еврей. Экономический отдел (ЭКО)-Л.Г.Миронов-еврей.Иностранный отдел(ИНО)-А.Х.Артузов,хез Оперативный отдел(Оперод)-К.В.Паукер-еврей.Специальный отдел(Спецотдел)-Г.И.Бокий-украинский еврей. Учетно-статистический отдел(УСО)-Я.М.Генкин-еврей-Нарком НКВД–Гершель Гершелевич Иегуда-Генрих Ягода-”Честь” изобретения этих знаменитых лагерей смерти принадлежит иудею Натану (Нафталию) Ароновичу Френкелю, о чем из “скромности” западная печать никогда не упоминает, сваливая “лагеря” на “козла отпущения” Сталина-ДА ЗДРАВСТВУЕТ тов. СТАЛИН – ” БЕЛыЙ ДУХ-РУССКИЙ ЩыК – ЗОВ 21 ВЕКА !
IV- Среди 556 большевистских руководителей молодой России, имена которых официально опубликованы в 1918-19 гг., 448 были евреями. ЦК меньшевиков и эсеров насчитывали 55 евреев и 6 прочих. ЦК большевистской партии в тот период состоял из 2 русских и 10 евреев, Центральный исполнительный комитет (ЦИК) состоял из 42 евреев и 19 русских, латышей, грузин и прочих. Совет народных комиссаров насчитывал 17 евреев и 5 лиц других национальностей. Московская ЧК возглавлялась 23 евреями и 13 «прочими», по преимуществу латышами.
Сообщение об избрании Екатеринославского городского комитета РСДРП(б) на общегородской конференции РСДРП(б). «Открытым голосованием избраны в комитет: Петровский, Аверин, ватин, Квиринг, Копылов, Власенко, Гопнер, Эпштейн, Баглей, Хавский и Ройземан» («Звезда», № 70, 20 августа 1917 г. «Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. 1, Госизд. Политической литературы, 1957 г., стр. 735)
ДА ЗДРАВСТВУЕТ тов. СТАЛИН –НАДЕЖДА УГНЕТЕННЫХ И ОГРАБЛЕННЫХ !
СВЕТЪЛ ДУХ- РУСКИ ЩИК-МЪЖКИ ИДЕАЛ ЗА СИЛА – ЗОВ 21 ВЕКА !
Болгария- ПЛОВДИВ
- 80 км от дерeвня ШИПКА , под връх “ген.Столетов “ , старое имя было “Свети НИКОЛА“ ,где и есть тот самый паметник русской бойной славы в честь русским солдатам-70 000 славянских ангелов ,павшие за освобождение Болгарии от кривоногих Сюлюманов и Соломонах ,и от 500-летного Турецкого иго в лето 1878 !