“Радио Свобода” убило свой опрос про Сталинские репрессии

5 марта 2018 года "Радио Свобода" разместило у себя в твиттере просьбу рассказать о репрессиях при Сталине: Как ваша семья пережила времена сталинских репрессий? Рассказывайте в комментариях."Ну и немного позже:Конечно, они ждали другого, но получили то, что получили. Конечно там были рассказы про репрессии настоящие, но большинство рассказов носило явно издевательский характер и это было очень смешно. Не то, что репрессированных не жаль, жаль конечно, просто за 25 лет "свободы" и 30 лет прошедших с 20 съезда эта тема несколько подувяла и даже протухла, что уж сил нет. Особенно тема сдулась после того шабаша, что устроили антисталинисты-реформаторы со страной в 90-ые годы.Надо сказать, что саму идею посмотреть что твориться в твиттере "Радио свободы" мне подсказал ЖЖ Зергулио и не пожалела.Но самое интересное случилось потом. Сначала самые выдающиеся товарищи, чьи твитты имели несколько сотен лайков были забанены, а потом и сам твитт с просьбой о рассказах был потёрт. И знаете, это просто чудовищная цензура "Радио свобода" не свободно и более того, они потёрли произведение искусства! Сие СМИ, не самое популярное чтиво, самое большее что они получают это пару десятков сердечек и ретвиттов, а тут 264 сердец и 281 перепостов полторы тысячи ответов, которые тоже ретвители. Они не смогли этот глумёж пережить.Надо было мне б всю ленту отскринить или переписать, но предположить, что "Радио Свободы" так не свободолюбиво и всё снесёт даже мне в голову не пришло. Кое-что осталось в сети , но это далеко не всё, увы. Предлагаю вашему внимаю лишь некоторые сохранившиеся записи из гениального.Zaur Aliyarov ☭@zaur_aliyarovВ ответ @SvobodaRadioМне дед рассказывал, что когда он был маленьким, он украл три колоска пшеницы с картофельного поля, за что его приговорил к расстрелу лично Сталин. Расстреливали Жуков и Берия, но у них заело наганы, и деда сослали в Сталингулаг, в Саратов, где он научился твитить и материться.ОлдБой@OldBoy_777Дед рассказывал, что отсидел при Сталине лет 50 или 70.., уже не помнит, старый был. Так срок получил за то что опоздал на 5 минут уйти на выходной. Сталин с Берией его расстреливали, но потом устали и посадили в ГУЛАГ. Так и жили – от расстрела до расстрелаГолубев Сергей ☭‏@SFGO76_В ответ @SvobodaRadio, Мой дедушка лично знал Сталина.. Однажды он разговаривал со Сталиным и нечаянно кашлянул.. Сталин позвал Берию и Жукова, втроём они избили дедушку ногами, вырвали у него печень и съели её.. Дедушка выжил, но после этого никогда не кашлял..ПоцЫк из Мордорово@ivanov1988В ответ @SvobodaRadioМой прадед был доверенным лицом Сталина. В 30-е года возглавлял один из отделов НКВД. И вот поручили ему возглавить голодомор в УССР . Дед отказался, и крикнул "СЛАВА УКРАИНЕ" , за что и отсидел 150 лет. После этого прадед никогда не симпатизировал Украине!Тихон‏@iamaddonВ ответ @ivanov1988 @SvobodaRadioМой дед был тройкой и когда я был маленьким – он рассказывал мне эту историю! Как судил деда ПоцЫка !Плакали вместеПоцЫк из Мордорово@ivanov1988В ответ @iamaddon @SvobodaRadioКайся! Еврейская твоя морда!Тихон@iamaddonКаюсь, каюсь, каюсь,)))Константин@KMPetrov3107В ответ @SvobodaRadioМой прадед был расстрелян за курение в подъезде, а потом он ушел на фронт, став кавалером ордена Красной звезды.Константин‏@KMPetrov3107А прабабушка моя, когда в 1935 году метро открыли, репрессировала всех, кто в метро рюкзаки не снимал.Наверное поэтому я рюкзачников ненавижу.aleksandr@ermakovavs1Прабабушка даже тебе побоялась рассказать, в то время все были обязаны в метро ходить с рюкзаками. На выходе им туда насыпали грунт и они незаметно, даже от себя, выносили его на поверхность. Так строился знаменитый метрогулаг (теперь просто магазин Метро)Висьолый Срач@VSrachВ ответ @SvobodaRadioВ 37м вызвал меня Сталин к себе и спрашываит: Товарищь Срач! Вы за Родину или за Сталина?В общем растреляли меня тогда.Тихон@iamaddonДааа! Тогда всех стреляли)Висьолый Срач@VSrachСтрашные времена были. Чорные воронки ездили по городу и расстреливали всех кого увидят. А детей просто съедали на местеТихон@iamaddonМой дед с пулеметом "Корд" разъезжал в хлебовозке!!!Белый‏@77_rexВ ответ @SvobodaRadioМой дед служил в НКВД.Расстреливал врагов народа,таких как вредители,саботажники,воры, изменники и предатели Родины. Именно поэтому СССР в свое время был самой могучей сверхдержавой.Но есть к деду и притензии. Если я вижу сейчас такое говно как вы-то где то он недоработал.Олег Орлов@haleg0101В ответ @SvobodaRadioСталин любил стрелять из окон по прохожим которые (идиоты)бродили возле Кремля.Мой дедушка служил в Кремле.И видел все собственными глазами.Дедушка оставил дневник и фотографии убитых.Могу продать (дорого)Причем стрелял из лука и снимал скальпы. Могу продать лук,стрелы и скальпы. Очень дорого. Есть доказательства,не фейк.[Denisenko]‏@RedNight103В ответ @SvobodaRadioМой дед рассказывал, что однажды сосед украл кусочек хлеба во время войны. Его поймали и Сталин лично расстрелял его и всю его семью с улыбкой на лице. Страшное время было.Большой Черный Крыс‏@VoenSnabВ ответ @SvobodaRadioБольшой Черный Крыс Ретвитнул(а) Большой Черный КрысВ 37 году, ночью, моя бабушка пошла красть бананы на поле, но вдруг в соседском окне она заметила Сталина и Берию, которые били ногами дедушку Серёги Голубева! Когда они вырвали ему печень, она испугалась и упала в обморок и пролежала так до Perestroyka…Андрей Псков@AntipseckВ ответ @SvobodaRadioМой дед отрастил усы как у Сталина, пошёл и на Красной площади их сбрил, Берия его лично расстрелял перед мавзолеем, и там же за мавзолеем закопал, а всю семью сослали пешком в Сибирь и они по дороге друг друга съели, а кости их Сталин запретил хоронить.Отсюда«Забрали всю семью за то, что вместо одного ежа держали двух ежей. Страшные времена были, прямо как сейчас».«Однажды мой дед, простой сибирский крестьянин, достал в очереди свой новенький Iphone 8 и прочитал вслух анекдот про Сталина из Twitter. Потом ему пришлось 25 лет юзать в воркутинском лагере старую Nokia. Не забудем, не простим!!!».«Мой дедушка на одну минуту опоздал на работу и его расстреляли. С тех пор он приходил на работу на одну минуту раньше».«У меня есть собственная история о ГУЛАГе и сталинских репрессиях. В детском саду нас заставляли ходить строем и разбирать-собирать на время автомат Калашникова. Кто укладывался в норматив, тех выводили на прогулку и выдавали положенный дневной паёк в три пареных брюквы. Кто не укладывался в норматив, тех помещали на ночь в холодный барак, где штрафники должны были голыми руками всю ночь сортировать по мешкам куски сырого урана. Дневная пайка урезалась до одной брюквы. На выпускном всех отстающих расстреляли, а отличников боевой и политической 1 сентября под конвоем повели в первый класс школы…».Смешно, конечно , что американское радио объявило, что на неё напали тролли Путина всё снесло и разразилось статьями как тяжка и ужасна работа на Кремль… НЕ знаю, почему у них такая проблема с кадрами или мозгами, но доказать отсутствие фабрики лучшим способом они не могли. Они ж просто людей обозвали троллями за другое мнение, за шутку юмора!И да спасибо товарищам, благодаря котором хоть что-то сохранилось.Согласна с тем что написал об этой акции Александр Ростовцев в Политнавигаторе: – "Поскольку тема сталинских репрессий очень нажористая в сторону нагнетания ужасов, то дорогая редакция ожидала услышать массовые излияния «а вот мои родственники…» и «половина страны сидела, половина охраняла», но промахнулась со временем и целевой аудиторией. И на старуху бывает проруха. Современный пользователь соцсетей сильно отличается от доверчивых читателей перестроечного «Огонька», воспитанного с младых ногтей на сплошном позитиве, которым можно было подсунуть любой словесный мусор под видом парной баранины.Современный же пользователь начитан, закалён в сетевых баталиях, недоверчив и очень ироничен. Более того: он перекормлен темой сталинских репрессий и ему небезразлично, кто начинает гнать волну.В результате, тред оказался забит тысячами глумливых комментариев. Если охарактеризовать их одной фразой, то большинство историй так или иначе повторяли знаменитое изречение Дмитрия Пучкова (Гоблина) «Сталин лично сожрал сто миллионов интеллигентов, не считая младенцев»."

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9426517.html