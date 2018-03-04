„О текущем моменте” № 1 (133), 2018: Социокультурный кризис России и стратегия выхода из него-4

Как следствие, вне зависимости от того, кто будет избран 18 марта, качество жизни общества не может быть лучше, чем его способны обеспечить: 1) научно-методологическое обеспечение государственного управления и управления в экономике, 2) архитектура органов государственной власти (их набор и функции каждого из них), 3) нравственность и этика работников сферы управления, действующих в пределах полномочий структур на основе освоенного ими научно-методологического обеспечения государственного управления и управления экономикой государства.

проявлять инициативу разного рода в решении проблем общества, которую государственная власть могла бы поддержать и на которую могла бы опираться в своей деятельности.

ни системы подготовки кадров, в первую очередь, — кадров управленцев для государственного аппарата и экономики, которая давала людям возможность освоить такого рода знания и навыки 64 для того, чтобы они:

ни команды, члены которой помимо сугубо профессиональных знаний и навыков, знают объективные закономерности всех шести ранее названных групп и имеют представление о том, как выявлять и решать проблемы человечества и России, посредством обобщённых средств управления всех шести приоритетов, опираясь на эти закономерности;

Но если понимать изложенное в разделах 1 — 5, то ни за кем из кандидатов в президенты нет:

Среди тех, кто не пойдёт на выборы, — не только деградирующий люмпен (часть люмпена придёт), но и та часть населения, до сознания которой дошло, что если бы в условиях толпо-«элитаризма» от выборов что-то действительно зависело, то народ на них бы не пускали . Одна из задач государственной власти переубедить их, чтобы они пришли на выборы с убеждением, что их голос на выборах — вклад в благое будущее страны. Вторая задача — убедить в том, что надо проголосовать за В.В. Путина.



На этом событийном фоне перед прочими кандидатами В.В. Путин обладает только тем преимуществом, что он имеет многолетний опыт работы с людьми («кастинг» кандидатов на должности — в пределах, которые допускают кланово-олигархические группировки), включая навык манипулирования ими, многолетний опыт аппаратно-бюрократической работы.



Благодаря этому он признан в качестве «решальщика» большинством кланов и олигархических группировок, в собственности которых находится подавляющее большинство природных и производственно-технологических ресурсов России (народ только — не крепостные, но так хотелось бы).



Бюрократический корпус даже при том, что его представители многим недовольны поодиночке, в целом сохраняет коллективную верноподданность, и кроме того бунт бюрократии в целом — проблематичен, поскольку на протяжении нескольких столетий все заговоры в России против режима или главы государства персонально достигали успеха только в том случае, если спецслужбы выполняли распоряжение своих закулисных кураторов «смотреть на заговор и его не видеть» либо прямо им руководить и готовить будущих властителей65; бюрократический корпус может утратить верноподданность только в том случае, если глава государства проявит слабость, либо нечто в его действиях будет воспринято как слабость, либо у бюрократии возникнет страх за своё будущее под воздействием разного рода обстоятельств, неподконтрольных режиму (типа: внешнеполитические проблемы, нарастание в обществе антигосударственного экстремизма и «экстремизма» вследствие политики государства и её неудач); при этом бюрократический корпус «живёт своею жизнью», в меру наглости мафиозных группировок бюрократов злоупотребляя властью в целях личного обогащения, поддержания и повышения социального статуса их самих и наследников.

В условиях такой «элитарно»-корпоративной государственности постсоветской России у того, кто занимает должность главы государства (вне зависимости от того, кто персонально оказался на этом посту), нет ни необходимых юридически прописанных полномочий, ни реальных возможностей делать многое из того, что действительно необходимо сделать для скорейшего вывода страны из кризиса и её дальнейшего развития.

При таких исходных данных в случае победы на выборах В.В. Путина следует ожидать продолжения продвижения страны к капитализму с как бы «человеческим лицом» — продвижения в ставшем к настоящему времени устойчивым режиме импровизации в потоке обстоятельств в стиле «две шаги налево, две шаги направо, шаг вперёд и поворот…»66, поскольку для вывода страны в режим действительного концептуально определённого развития за время, прошедшее после 2000 г., никаких мировоззренческих, нравственно-этических и кадровых предпосылок не создано: не создано ни политикой государства, ни деятельностью граждан по своей инициативе.

В случае избрания любого другого кандидата на должность президента — будет тот же режим импровизации в стиле «две шаги налево, две шаги направо, шаг вперёд и поворот…» в направлении либо того же капитализма с маской человеческого лица, либо социализма с маской человеческого лица.



Если же альтернативный В.В. Путину вновь избранный глава государства решит, что все проблемы можно решить быстро и просто — главное проявить политическую волю — издать соответствующие распоряжения и проводить их в жизнь, наказывая за неисполнение, то:



в самом мягком варианте развития событий он — «не жилец»;



в более жёстком варианте — будет саботаж со стороны бюрократов и доведение до абсурда проводимого им политического курса, ухудшение социально-экономического и глобально-политического положения страны, что может привести опять же к тому, что он — «не жилец»;



в самом жёстком варианте саботаж и доведение до абсурда политического курса, если такой режим функционирования государственной власти будет сверхкритически продолжительным, приведёт страну к катастрофе корпоративно-«элитарной» государственности, способной, в свою очередь повлечь, общенародную социокультурную катастрофу по типу смут на Руси образца 1605 и 1917 годов.



Если эти перспективы не нравятся, и общество всё же желает жить по-человечески, то надо становиться человеками и модифицировать культуру своею волей в том смысле, как это изложено в разделе 2 настоящей записки и в остальных материалах Концепции общественной безопасности. Так что вне зависимости от явки и результатов выборов президента России 18 марта 2018 г. — выбор будущего за каждым…

Внутренний Предиктор СССР

16 января — 22 февраля 2018 г.

(Уточнения 1 марта 2018 г.)



Добавление 1— 2 марта 2018 года



1 марта 2018 г. В.В. Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию ( http://kremlin.ru/events/president/news/56957 ). Некоторые цели политики провозглашены, но задачи (т.е. что и как делать, кто будет делать и отвечать за результат) публично не поставлены.



На рейтинг В.В. Путина и на повышение явки избирателей на выборы главы государства 18 марта Послание сработает главным образом вследствие рассказа о повышении обороноспособности страны и предстоящей борьбы с онкологией67.



Но политика будет вырабатываться и проводиться в жизнь по-прежнему в режиме «кто знает — тот поймёт, а кто не знает либо не понял, — это его проблемы»: просто в силу толпо-«элитарного» характера общества и упования толпы на «исполняющего обязанности доброго волшебника в роли царя». Чего ждать от политики, написано в разделе 6, а почему именно этого — в разделах 1 — 5.

Но при этом встаёт вопрос: Как на это выступление отреагирует «мировая общественность» в лице аналитиков Пентагона, ЦРУ, Агентства национальной безопасности США и неформальных «мозговых трестов» братаната «вольных каменщиков»? — Прежде всего не надо обольщаться: эти люди заняты тем, что соучаствуют в гибридной войне за безраздельное мировое господство, по установлении которого не должно быть не только Российской Федерации как государства, но и ряда её народов и их культур.

В наши дни «гибридная война» и «глобализация» — синонимы.

Основанием для такой оценки является то обстоятельство, что для нанесения ущерба внешнеполитическим противникам или геополитическим конкурентам с середины ХХ века Западом применяются любые средства, в большинстве своём не принадлежащие к категориям «вооружения» и «военная сила» в традиционном для более раннего прошлого понимании этих терминов.

Что такое гибридная война в её полноте, — было обстоятельно расписано ещё в первой редакции работы ВП СССР «Мёртвая вода» ещё в 1991 г. Однако за прошедшие четверть века с лишним депутатами и чиновниками государственной власти в России теория гибридной войны не была востребована.



Более того, ФСБ допустила, что «Мёртвая вода» была включена либералами в Федеральный список экстремистских материалов, что наносит прямой ущерб обороноспособности России как государства в гибридной войне, поскольку отечественные властьимущие хорошо оплачиваемые оболтусы не знают и не хотят знать, что это такое, и вследствие этого не только не могут выработать и осуществить стратегию ликвидации этой гибридной войны Россией, но и деятельно соучаствуют в агрессии Запада против нашей страны либо полностью, либо в некоторых аспектах своей деятельности.

Один из первых программных документов гибридной войны США и Запада против России — Директива СНБ США 20/1 от 18.08.1948 г. «Цели в отношении России». В ней есть фраза «мы не связаны временем», т.е. некими контрольными сроками, к которым должны быть достигнуты те или иные цели. Если смотреть с этих позиций, то:



Компьютерные анимации в стиле «World of Tanks», показанные в ходе выступления В.В. Путина, — это одно , вне зависимости от их достоверности: съёмки на полигоне или в ходе учений в стиле «летит — попало в цель — бабахнуло — цель исчезла» — более впечатляющи, нежели компьютерные анимации, в которых можно показать всё, что угодно: даже два десятка дивизий змеев горынычей, обладающих интеллектом и российско-патритическим сознанием и потому стоящих на страже рубежей России, что обеспечили успехи отечественной науки в сфере генной инженерии и биотехнологий.



Но даже при 100 %-ной достоверности сказанного и показанного в анимациях, снижение в результате либеральных реформ показателей здоровья школьников, снижение качества образования, общая деградация личностной культуры чувств и мышления в новых поколениях, нравственно-этическое растление подрастающих поколений, многократное увеличение объёмов документации в результате бюрократизации государственного управления и управления в экономике, и как следствие всего этого — общая деградация науки, производственной культуры во всех отраслях экономики, осознание несправедливости жизни в России широкими слоями населения — это другое.



И если агрессор заявляет, что он не связан временем, то это заявление означает, что агрессор может подождать до тех пор, пока эти факторы, не воспринимаемые политиками и обывателями в России в качестве поражающих факторов оружия гибридной войны, не сработают, после чего у агрессора не будет надобности в том, чтобы придумывать как нейтрализовать всё показанное и не показанное в выступлении В.В. Путина 1 марта 2018 г.



Именно в этом смысле и надо воспринимать первую реакцию Пентагона на выступление В.В. Путина: они убеждены в том, что не связаны временем и могут подождать, когда Россия рухнет сама под воздействием процессов, протекающих в ней под управлением извне.

«В Пентагоне спокойно отнеслись к выступлению президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием, в ходе которого российский лидер почти час представлял новые фантастические виды вооружений РФ как ответ страны на развертывание США систем ПРО и их выхода из Договора об ограничении стратегических ядерных наступательных вооружений.

Официальный представитель американского оборонного ведомства Дана Уайт в ходе очередного брифинга заявила, что в Пентагоне не удивлены речью Путина. В то же время она заверила американский народ, что США полностью готовы к любым новым видам вооружения РФ.

Уайт подчеркнула, что, несмотря на заявления Путина, ПРО США никогда не была направлена против России и в Москве "хорошо это знают". "Нам нужно гарантировать, что мы обладаем средствами для надежного ядерного сдерживания, и мы уверены, что готовы защитить эту страну, неважно, от чего. Наша противоракетная оборона направлена против стран-изгоев", — пояснила она (цитата по ТАСС). (…)

По ее словам, Пентагон не собирается вносить какие-либо изменения в свою ядерную доктрину, обнародованную 2 февраля, в связи с заявлением Путина. "Эти российские вооружения разрабатывались уже давно. И это нами все учтено в доктрине", — пояснила представитель военного ведомства.

Американский телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что в США сомневаются в наличии у РФ крылатой ракеты с ядерной установкой. По словам собеседника журналистов, Вашингтон наблюдал "несколько испытаний этой крылатой ракеты, и все они завершились крушением"»68.

И эти заявления представительницы Пентагона — тоже один из актов гибридной войны.

Вопрос о победе в гибридной войне связан с иерархией приоритетов обобщённых средств управления / оружия (см. раздел 5), поскольку выявление стратегии агрессора и выработка стратегии победы над агрессором в гибридной войне, — вне зависимости от исторически сложившегося в культуре терминологического аппарата, — функция концептуальной власти, владеющей эффективной познавательно-творческой личностной культурой (первый приоритет обобщённых средств управления / оружия). Концептуальная власть может быть жреческой при устремлённости её носителей к праведности либо знахарской при их приверженности нравственно этической порочности.

Ещё в феврале 1990 года в журнале «Молодая гвардия» № 2, 1990 г. — советские «элиты» перед крушением СССР сами поставили вопрос «Концептуальная власть: миф или реальность?» — Этот риторический вопрос не вызвал интереса в кругах «патриотически озабоченных» «элитариев-интеллектуалов» того времени, и ответ, данный на него в статье, не был ими понят и не был ими принят.

Прошло 28 лет, но и постсоветские «элиты» ответить на этот вопрос не в состоянии. Поскольку этот вопрос в компетенции носителей первого приоритета обобщённых средств управления (методологического, гносеологического), то и ответ на него лежит в русле «гибридной войны»: не способные ответить на него собственной концептуальной властностью — обречены в гибридной войне потерпеть поражение.



Это касается и тех, кто будет «патриотом», верноподданным концептуально безвластной правящей «элите».

Глобализация, ставшая гибридной войной — это очень серьёзно… И Победа в ней путём перехода к цивилизации Человечности требует работы каждого — прежде всего над собой, чтобы воспитать новые поколения человеками.

Внутренний Предиктор СССР

1 — 2 марта 2018 г.

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64 Конкурс «Лидеры России» ( http://лидерыроссии.рф/ ) — фальсификат, поскольку организован в русле либерально-буржуинской традиции, поэтому те, кто действительно способен организовать вывод страны из кризиса, победителями в нём не станут: не те нравы, не тот менталитет, а психологи, составители тестов в состоянии по заданным им критериям построить тесты так, что их не смогут пройти те, кто не нужен либерально-буржуинской государственности.



Посмотрите, кого в качестве наставников для потенциальных будущих лидеров предлагают организаторы конкурса.

65 Как в своё время КГБ выпестовал Е.Т. Гайдара и всю команду «младореформаторов» и для обеспечения их прихода к власти «слил» ГКЧП.

66 Пример госуправления в стиле «две шаги налево, две шаги направо, шаг назад и поворот». В послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 г. В.В. Путин выразил неудовольствие: «За последние годы была проведена оптимизация сети лечебных учреждений. Это делалось для того, чтобы выстроить эффективную систему здравоохранения. Но в ряде случаев, я просто вынужден сегодня об этом сказать, административными преобразованиями явно увлеклись: начали закрывать лечебные заведения в небольших посёлках и на селе.



Альтернативы-то никакой не предложили, оставили людей практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен. Совет один: «Поезжайте в город – там лечитесь!» Это абсолютно недопустимо, хочу сказать. Забыли о главном – о людях. Об их интересах и потребностях. Наконец, о равных возможностях и справедливости. Так не должно быть ни в здравоохранении, ни в любой другой сфере. Нужно обеспечить, а где необходимо, восстановить действительно шаговую доступность в первичном звене здравоохранения. Ведь можно это сделать, но нужно было это делать с самого начала, когда занимались преобразованием. Сейчас нужно сделать как можно быстрее. В населённых пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018–2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.



А для населённых пунктов, где проживает менее 100 человек, у нас такие тоже есть, организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью, со всем необходимым диагностическим оборудованием. Нужно держать под контролем исполнение этих задач» ( http://kremlin.ru/events/president/news/56957 ). Однако, многие в стране уже давно придерживаются мнения, что держать под контролем исполнение этих и многих других задач надо было в прошлом, чтобы не было надобности говорить об этом в Послании Федеральному собранию: см. полную функцию управления.



Понятно, что глава государства не может подменить собой всех сотрудников государственного аппарата и всех управленцев в экономике, но государственный аппарат для того и предназначен, чтобы ставить задачи и контролировать их выполнение, внося упреждающе необходимые коррективы в управление решением задач, а не после того, как ущерб от проводимой политики станет ощутим достаточно широкими слоями населения. Ещё раз: это — один из примеров того, что вопрос не столько в личности главы государства (ныне действующего или того, кто будет избран 18 марта), а в психодинамике общества, в научно-методологическом обеспечении государственного управления, в архитектуре государственной власти и в нравственно-этических и деловых качествах кадрового корпуса сотрудников государственного аппарата, который формируется, воспроизводится и действует в русле психодинамики общества.