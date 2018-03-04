„О текущем моменте” № 1 (133), 2018: Социокультурный кризис России и стратегия выхода из него-3

Сейчас, конечно, тоже можно профинансировать съёмки фильмов про неподкупных полицейских, госчиновников и депутатов — патриотов, а также простых тружеников, самоотверженно работающих за одну зарплату, на которую семья кое-как влачит существование, экономя на всём, с перспективой в дальнейшем получать нищенскую пенсию, на которую жить невозможно.

Социально-политическая организация жизни в СССР во все периоды его существования подтверждала для достаточно широких слоёв общества жизненную состоятельность такого рода художественной пропаганды. То же касается и произведений других видов искусств.

Если говорить об искусстве советской эпохи в стиле социалистического реализма, то оно показывало жизнь человека труда и порицало не желающих и не умеющих работать добросовестно, проявляющих лицемерие и эгоизм во взаимоотношениях с другими людьми; кроме того, в его произведениях любой труд на благо народа, потомков — был составной частью патриотизма, вкладом в укрепление общенародного государства (патриотизм всегда выражался в деятельности и не может быть без неё). Например, фильмы «Большая семья», «Всё остаётся людям», «Добровольцы», «Весна на Заречной улице», «Разные судьбы», «Не оконченная повесть», «Родная кровь», «Судьба человека», «Большая перемена», «Сибириада», «Вечный зов», «Офицеры», «Государственная граница», «Рождённая революцией», «Два капитана», «Дни хирурга Мишкина», «Деревенский детектив», «Кортик», «Следствие ведут знатоки», «Ещё раз про любовь», «Доживём до понедельника», «Дорогой мой человек», «Укрощение огня», «Москва слезам не верит», «Мужики», «Случай в квадрате 36-80», «А зори здесь тихие», «В бой идут одни старики», «Особо важное задание», «Жаворонок», «Сельская учительница» 44 (1947 г.), «Первоклассница» 45 (1948 г.), и др. Все они были не просто интересны, но показывали — прежде всего подросткам, — что если хорошо учиться, хорошо работать, не впадать в идиотизм (мультфильм «Скорая помощь» 46 — 1949 г.), по-человечески с любовью и добросовестностью относиться к другим людям на работе и вне работы, то будет обеспечено и уважение окружающих, и достаток в доме, и безопасность жизни взрослых и детей, и будущее. Фильмы и мультфильмы для детей более раннего возраста учили различать Добро и Зло, а не извращали представление о них.



Но такого рода фильмы не станут востребованными и не будут пересматриваться по многу раз потому, что предлагаемая зрителю сюжетная линия не имеет ничего общего с жизнью общества и тружеников в нём. И они не окажут воздействия на воспитание подрастающих поколений в аспекте выработки у них человеческого отношения к жизни, к людям, к государству.



Примером тому судьба фильмов «Любить по-русски» (1-3) — показаны жизненно несостоятельные сюжеты. «Дальнобойщики» и «Гаишники» — берут зрителя «экшеном», а не экранизацией жизненной реальности или идеалами, к воплощению в жизнь которых стремятся персонажи.



Пересъёмка — ремейки — фильмов советской эпохи «А зори здесь тихие», «Ещё раз про любовь» («Самолёт. Небо. Девушка»), «Экипаж» — оказались провальными.

Особую роль в СССР играли произведения в жанре «мечты о будущем». «Туманность Андромеды», «Час быка», «Гостья из будущего» — некоторые примеры произведений в этом жанре.



Ничего в этом жанре за прошедшие четверть века не создано ни в одном из видов искусств. Потуги Фёдора Бондарчука и других на тему «экранизации будущего» — быстро просматриваются и забываются потому, что они вздорны: не являются экранизацией мечты, а представляют собой только «экшн» с элементами страшилки.

Но экранизация государственно-олигархической «патриотической национальной идеи» «рабы, повинуйтесь господам…» (апостол Павел, К Ефесянам, 6:5), задаром самоотверженно ишачьте на олигархов — не будет принята обществом, даже если найдутся сценаристы и спонсоры для создания такого рода экранизаций (в частности, отснятый в 2016 г. фильм «Викинг» о воцарении Владимира-крестителя благополучно забылся).

Массовый творческий патриотизм в отношении государства, политика которого на протяжении нескольких десятилетий не обеспечивает благосостояние семей подавляющего большинства населения и уверенность людей в своём будущем и в будущем своих не только детей, но и внуков и правнуков — невозможен.

Фильмы о становлении СССР и советском прошлом («Демон революции», «Меморандум Парвуса», «Утомлённые солнцем» (1 и 2), «Штрафбат», «Сволочи», «Сталинград», «Битва за Севастополь», уже забытая «Московская сага»47) — клеветнические либо в целом, либо в тех или иных аспектах изображения истории вообще и советской жизни в частности; фильмы, идеализирующие имперское прошлое («Сибирский цирюльник», «Матильда») и белое движение («Адмирал»), — тоже лживы.

И потому все фильмы постсоветской эпохи не востребованы, а их творцы — бесперспективны в аспекте воспитания патриотизма и трудовой этики, обеспечивающих конкурентоспособность государства и его экономики.

Мистика («Мы из будущего», «Мастер и Маргарита», «Последний богатырь») тоже не даёт образцов поведения, распространение которых в обществе могло бы решить задачу повышения конкурентоспособности государственности и экономики страны.

Постсоветское песенное творчество было неоднократно осмеяно — и за дело — ещё в 1990‑е М.Н. Задорновым в его выступлениях: ни одной песни, которую пели бы люди в кругу друзей, в застольях и на отдыхе, за постсоветские времена не создано. Ничего аналогичного по воздействию «Катюше», «Подмосковным вечерам», «Священной войне», «Я люблю тебя, жизнь…», «Носики-курносики сопят…», «Топ, топ — топает малыш» — нет и не будет.

Кроме того, в постсоветскую эпоху из жизни была вытеснена культура чтения, прежде всего детского и подросткового чтения, что также является одним из факторов вовлечения в деградационные процессы подрастающих поколений, подавляющим их творческий потенциал за счёт невостребованности образного мышления, иллюстрирующего прочитанное во внутреннем мире читателя.

Т.е. для того, чтобы воспитать творца конкурентоспособных государственности и экономики России, необходимо внятно высказать, какая социально-политико-экономическая организация соответствует ощущениям и представлениям о справедливости большинства тружеников; как перейти от того, что есть к этому идеалу справедливости в жизни так, чтобы не ввергнуть страну в очередную гражданскую войну.



И только под этот идеал можно создать художественные произведения, написать сценарии и снять фильмы, которые окажут своё воспитательное воздействие и на которых врастут новые поколения творцов будущей России.

Можно, конечно, и наоборот, но среди маститых мастеров искусств постсоветской эпохи некому: все — импотенты и извращенцы в аспекте идейности.

Вследствие несправедливости жизни и неспособности дать проект справедливого будущего постсоветская государственность перестаёт быть ценностью для всё более широких масс людей, как и ценность жизни тех, кому под её властью «жить хорошо».



Отсюда и проблема обеспечения «приличной явки» на предстоящие 18 марта 2018 года48 выборы главы государства.



Пока же действительность выглядит так.

Центробанк душит страну ростовщичеством и ограничением объёма денежной массы. Вследствие этого постсоветская Россия влачит существование в ростовщической удавке. Причинами именно такой политики Центробанка могут быть следующие в некоторой комбинации:



Руководство ЦБ получило неадекватное финансово-экономическое образование и проводит свою политику соответственно либерально-рыночным бредням в силу свойственного ему слабоумия по отношению к занимаемым должностям.



Россия после краха СССР до настоящего времени не восстановила финансово-экономический суверенитет, какой факт не может быть признан публично, ни политиками, ни руководством Центробанка, в силу чего все публичные выступления, расхваливающие и оправдывающие политику Центробанка, — заведомо лживы.



Дума и СМИ эту тему не обсуждают главным образом вследствие слабоумия публичных персонажей и политики закулисных кукловодов.

При этом финансовым выражением рабовладения в отношении подавляющего большинства населения России является динамика децильного коэффициента49, представленная в таблице ниже50.

По данным Росстата на февраль 2015 г. децильный коэффициент был равен 16,851. В 2017 г. «по неофициальным оценкам, с учетом скрытых доходов (у нас теперь могут не публиковать официальную отчетность даже крупнейшие госкомпании — в частности, правительство разрешило так поступать «Роснефтегазу»), прибылей от незаконной предпринимательской деятельности, а также коррупционных откатов разрыв в доходах между беднейшими и богатейшими россиянами вполне может достигать и 40-50 раз».52



Такого рода динамика децильного коэффициента, на фоне которой в жизнь вошли несколько поколений, уничтожает патриотизм и мотивацию к эффективному труду широких масс населения в толпо-«элитарных» культурах, где подавляющее большинство населения нуждается в авторитетах, в том числе и в авторитете своего государства.

Т.е. если не обратиться к вопросу, преданному забвению после убийства И.В.Сталина и Л.П. Берии, о сущности эксплуатации «человека человеком» и выработке политики искоренения этого самоубийственного для глобальной цивилизации явления, у России нет будущего.

Единственный проект будущего, который поддержит трудящееся большинство населения, — искоренение эксплуатации «человека человеком» как основа справедливости и человечности.

Выступая на XVII съезде махрово и безальтернативно либерально-буржуинской «Единой России» в декабре 2017 г. В.В. Путин среди всего прочего высказал следующее:

«Нам, безусловно, нужно продолжить работу по снижению количества людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, снизить бедность, уровень и массовость, масштаб которой представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества».

«Нетерпимой должна быть ситуация, когда человек с востребованной профессией, квалификацией за свой труд получает мизерную зарплату, буквально сводит концы с концами»53.

«Быть такой оппозицией, значит не только желание, готовность спорить с властью или обвинять ее во всех смертных грехах — мы сами знаем про проблемы, с которыми сталкивается страна — а быть ответственным, значит иметь ясную программу позитивных действий»54

Но не надо обольщаться: всё сказанное невозможно, если государственность тупо привержена либерализму вообще и либерально-рыночной экономической модели, в частности55. В стране имеют место не отдельные ошибки политики, а системный социокультурный кризис, выход из которого требует смены концепции организации жизни общества. Именно по этой причине остались «недовыполненными» майские указы В.В. Путина 2012 г. (№ 596 — № 606).56 Тут не политику исторически сложившейся системы надо корректировать указами и постановкой задач законодательной власти, тут всю систему надо менять…

5. Как можно защитить будущее страны и мира

от такого рода деструктивной культурной политики государства

Прежде всего не следует обольщаться: подконтрольная либерализму государственность постсоветской России и система образования (в особенности высшая школа и педагогические вузы57) не способны решить эту задачу. Причины этого просты:



Отсутствие в исторически сложившейся культуре необходимого научно-методологического обеспечения решения этой задачи (см. раздел 1 настоящей записки) 58 .



Никто не способен делать то дело, для осуществления которого у него нет ни теоретических знаний, ни навыков. И кроме того даже освоенный познавательно-творческий потенциал в ряде случаев не позволяет вырабатывать необходимые знания и навыки в темпе делания дела, вследствие чего знания и навыки в некотором минимальном объёме должны быть освоены (либо выработаны) упреждающе по отношению к делу.



Неспособность подавляющего большинства действующих чиновников (как властных, так и подчинённых властным чиновникам простых работников аппарата) и депутатов к самообразованию по мере возникновения надобности — как вследствие подавленности познавательно-творческого потенциала той культурой, в которой они выросли и сделали карьеру, так и вследствие перегруженности разного рода суетой, вытеснившей работу из деятельности государственного аппарата. 59



Для изрядной доли депутатов и властных чиновников кризис, в котором Россия увязла под их управлением, — нечто абстрактное, их лично не затрагивающее, поскольку их доходы, организация как бы работы и быта, способы получения информации о жизни общества и глобальной цивилизации таковы, что их это непосредственно не касается, а если и затрагивает опосредованно, то они понимают это неадекватно.



Их нравственные пороки не позволяют признать факт системного кризиса и его беспросветность при сохранении исторически сложившейся социально-политической организации (тем более не позволяют сделать это публично) и исторически сложившейся гуманитарной лженауки, возведённой ими же в ранг научного официоза.



Персональный состав органов государственной власти и корпуса руководителей научно-исследовательских, проектно-конструкторских и производственных предприятий обновляется крайне медленно и кадровая политика (т.е. «кастинг» кандидатов и назначение их на должности) находится во власти либерально-буржуинской ветви масонства и отечественных кланов «новых русских» и их завистников-прихлебателей с нравственностью и миронедопониманием, характерными для запредельно невежественного и самодовольных кулаков-мироедов и подкулачников конца XIX — начала ХХ века60.



В результате в руководстве министерств, профильных федеральных агентств по направлениям науки и отраслям промышленности, ведущих и рядовых отраслевых предприятий массово оказываются люди, не имеющие ни профильного образования, ни опыта работы в соответствующих отраслях, что не позволяет им руководить развитием отраслей науки и техники, развитием которых они обязаны руководить по должности61.



И говорить о том, что все властные бюрократы — выдающиеся «управленцы-психологи», многие — потомственные «великие управленцы» по праву родства и «дружбанства», которые, не зная сферы деятельности62, в которой стали руководителями разного уровня, обладают способностью собирать эффективно работающие высокопрофессиональные коллективы, — не приходится: не подтверждается такое предположение динамикой экономики и культуры.



Это — слабоумные, искренне не осознающие своего несоответствия занимаемым должностям, и продажные типы. Но и те, и другие бессовестны и стремятся получать высокие доходы, не умея работать и не желая учиться работать в соответствующих сферах деятельности.

В таких условиях возможность вывести страну и глобальную цивилизацию из беспросветного (при сохранении сложившегося порядка социально-политической организации и «кадровой политики») кризиса состоит в реализации в семейном, школьном и вузовском воспитании и образовании личностной инициативы тех, кто признаёт факт кризиса и желает, чтобы страна и человечество вышли из него.



Соответственно они должны сами осваивать и вырабатывать и распространять в обществе, прежде всего в подрастающих поколениях понятийно определённые жизненно состоятельные гуманитарно-обществоведческие знания, которые должны вытеснить из жизни гуманитарно-обществоведческие теории-намёки.



Для начала необходимо признать, что жизнь людей персонально, социальных групп, культурно-своеобразных обществ подчинена объективным закономерностям, которые можно разделить на шесть групп.



Человечество — часть биосферы, и существуют объективные закономерности, регулирующие: 1) взаимодействие биосферы и Космоса, 2) формирование биоценозов и 3) взаимодействие биологических видов друг с другом в пределах биосферы.

Человечество — специфический биологический вид, и существуют специфические биологические (физиологические и психологические) видовые закономерности, регулирующие его жизнь.

Существуют нравственно-этические (религиозные и ноосферные63) закономерности, регулирующие взаимоотношения обладателей разума и воли.



И вопреки мнению многих закономерности этой категории выходят за пределы человеческого общества, а этика, диктуемая с иерархически более высоких уровней в организации разного рода систем, — обязательна для иерархически низших уровней и отступление от её норм наказуемо.



Соответственно отступничество от объективной праведности — главная нравственно-мировоззренческая причина глобального биосферно-социального экологического кризиса.

Культура, которую генетически предопределённо несёт человечество, является информационно-алгоритмической системой. Культура вариативна, в том смысле, что как информационно-алгоритмическая система, она может быть ориентирована на достижение различных целей, на различных путях жизни общества, различными средствами.



И существуют социокультурные закономерности, следование которым гарантирует устойчивость общества в преемственности поколений, а их нарушение способно привести к его исчезновению в течение жизни нескольких поколений под воздействием деградационных процессов и неспособности ответить на «вызовы времени».

Исторически сложившаяся культура всех обществ нынешней глобальной цивилизации такова, что мы вынуждены защищаться от природной среды техносферой и производством продуктов питания. И существуют финансово-экономические закономерности, предопределяющие как развитие общественно-экономических формаций, так и их деградацию и крах.

Всё это в совокупности может приводить к конфликтам интересов и конфликтам разных видов деятельности, разрешением которых необходимо управлять.



И существуют объективные закономерности управления, единые для всех процессов управления, будь то езда малыша на трёхколёсном велосипеде либо комплексный проект, осуществляемый несколькими государствами на принципах частно-государственного партнёрства.



Все эти закономерности познаваемы и являются основой для решения задачи об устойчивости биосферно-социально-экономической системы в смысле предсказуемости поведения под воздействием внешней среды, внутренних изменений и управления, без чего управление невозможно в принципе.

Соответственно весь инструментарий воздействия на собственное общество и государство и на другие общества и государства в ходе глобализации, принявшей характер гибридной войны, может быть выявлен на основе соотнесения с этими закономерностями, поскольку в результатах воздействия средств ведения гибридной войны выражаются именно эти закономерности и последствия попыток их нарушить или обойти; и на этой же основе могут быть выявлены и возможности защиты собственного общества и государства от гибридной агрессии, а также и меры воздействия на собственное общество и внешнеполитическую среду с целью профилактирования такого рода агрессий в будущем.

И если с позиций ДОТУ анализировать действительно мирную жизнь и жизнь в условиях гибридной войны, то средства воздействия на общество, которые могут применяться в гибридных войнах в качестве средств нормального социального управления, защиты, нападения и профилактирования нападений можно разграничить на группы, каждая из которых обладает разной приоритетностью в иерархии их применения. Таких групп шесть.

Первый приоритет — методологический, гносеологический. По сути это методология познания и творчества. Если описание процессов, протекающих в психике в ходе познавательно-творческой деятельности адекватно, то индивид в состоянии соотнести с ним свою личностную культуру психической и интеллектуальной деятельности и выработать навык самостоятельного познания мира.



В этом случае он обретает независимость от толкователей жизни тем в большей мере, чем более совершенна методология познания и творчества, которую он освоил, и чем дальше он продвинулся в её освоении.

Второй приоритет — историко-алгоритмический. История — это реализовавшаяся психодинамика обществ прошлого. Алгоритмика социальной психодинамики всегда многовариантна. Но всегда она реализуется единственным образом, выражая себя в фактах истории, которые имеют точную хронологическую привязку. Поэтому информация хронологического порядка следования фактов и явлений — основа для познания истории как процесса и управления политикой, которая неизбежно станет историей.

Третий приоритет — фактологический. В него попадает вся фактология всех отраслей науки и техники. Но фактология всегда связана с хронологией (т.е. подчинена второму приоритету).

Четвертый приоритет — экономический. Информация финансово-экономического характера, соответствующие процедуры и финансовые инструменты.

Пятый приоритет — оружие геноцида. Подрыв генофонда, ослабление потенциала развития и уничтожение будущих поколений. Мотивация к насаждению всего этого проста — биологически выродившиеся рабы не обладают потенциалом личностного и общественного развития, позволяющим им жить свободно без «опеки».



В числе таких средств — алкоголь, табак, наркотики, генная инженерия, разврат. Альтернатива этому — здоровый образ жизни, способствующий освобождению генофонда общества от генетических дефектов, накопившихся в прошлом.

Шестой приоритет — военное оружие. Его применение или угроза применения (принуждение) единственно и воспринимаются самыми недалёкими людьми как реальная власть и как управление.

Все известные и возможные средства всех шести приоритетов — это инструментарий ведения гибридной войны, как в аспекте защиты и обеспечения собственного развития, так и в аспекте агрессии и профилактирования агрессии.



Но их применение способно обеспечить комплексную безопасность развития общества и государства (включая и защиту от гибридной агрессии) только в русле определённой по целям и средствам их достижения концепции глобализации, основанной на знании и использовании во благо объективных закономерностей всех шести выше названных групп.



Именно это порождает альтернативу той концепции, под властью которой влачит существование Запад и которая трансформировала процесс глобализации в гибридную войну за порабощение человечества, вместо того, чтобы придать глобализации характер сотворчества народов в деле построения единой глобальной культуры, обеспечивающей внутрисоциальную гармонию во многонациональном человечестве и гармонию взаимодействия цивилизации и Природы во всех без исключения регионах планеты Земля — нашего общего дома, и нашей общей планеты-матери.





Внутренний Предиктор СССР

1 — 2 марта 2018 г.

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47 Правильным названием было бы «Московские сплетни».

48 Матрично дата выборов пришлась на 147-летие Парижской коммуны — не самая хорошая дата для продолжения политики в духе буржуазного либерализма и комбинаторства в стиле Остапа Бендера.

49 Децильный коэффициент — отношение среднего дохода 10 % наиболее высокодоходной части общества к среднему доходу 10 % наименее доходной части общества.

50 По данным https://studfiles.net/preview/6131473/page:5/#7 . Для сопоставления, там же приведены следующие данные. Caмый низкий дeцильный кoэффициент в скaндинaвcких cтpанax — Дании, Финляндии и Швеции (на уровне 3-4). В Гepмaнии, Aвcтpии и Франции этот коэффициент в пределах 5-7. В США он находится в районе 10-12. На момент начала революции 1917 г. децильный коэффициент в Российской империи был на уровне 25.

51 Бедные русские против богатой России: http://www.banki.ru/news/columnists/?id=9477560 . Дата публикации 13.01.2017.

52 Бедные русские против богатой России: http://www.banki.ru/news/columnists/?id=9477560 .

53 Эти задачи в принципе не могут быть решены, если Центробанк душит реальный сектор и население ростовщической удавкой, и ни за что юридически перед Россией не отвечает.

54 Высказывания В.В. Путина приведены по публикации на сайте: https://news.rambler.ru/economics/38752001/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink .

55 Поэтому писать в администрацию президента, в аппараты Думы и правительства по вопросам государствообразующего характера, по принципам проводимой политики — бесполезно: в ответ приходят «вежливые» письма в стиле «спасибо, ваше мнение очень ценно для нас, и принято к сведению» либо дебильно-вздорные отписки (те, кому поручено отвечать, может и не дебилы, но «включают дурака», чтобы не быть обвинёнными в отсутствии верноподданности и не потерять халявно-безработное, но прилично оплачиваемое место в государственном аппарате).

56 Слободян Е. Майские указы. Справка. / Аргументы и факты.: http://www.aif.ru/dontknows/file/mayskie_ukazy_vladimira_putina_spravka (дата публикации — 04.05.2017).

57 Ещё раз вспомним «Колю из Уренгоя» — студента педагогического вуза.

58 Эта проблема — за пределами понимания подавляющего большинства не только простонародного населения России, но и авторитетов социологии и политологии, включая и сотрудников РАН и соответствующих научно-исследовательских институтов, а также и госчиновников.

59 Поэтому для подавляющего большинства чиновников и депутатов прочитать текст, объёмом более двух-четырёх страниц формата А4 14-м размером шрифта — непосильная задача, в особенности, если текст содержит новые знания, которыми читатель не владеет.

60 См. публикацию «Кулаки в качестве альтернативы», которая наличествует в интернете на многих сайтах, в частности: https://kolybanov.livejournal.com/15998305.html ; https://arpadhaizy.livejournal.com/5718504.html . В ней сообщается: «Известный современный историк-антисоветчик С. Красильников нашел коллекцию из 29 тысяч дел на сельских жителей-«лишенцев» Новосибирской области в 1926-1936 гг. Он случайным образом сделал выборку 716 дел и проанализировал их на предмет образованности. В подавляющей части этих дел содержались данные на кулаков. Именно кулаки, как правило, лишались избирательных прав, как враждебный советской власти нетрудовой элемент. Дела были заведены на глав кулацких семей. К моменту заполнения анкет кулаки-главы семей были взрослыми мужиками. Понятно, что образование они получили в дореволюционной России. Большинство кулацких семей, как правило, были зажиточными и богатыми в нескольких поколениях. Таким образом, средства для получения образования в таких крестьянских семьях имелись. Как же реально они воспользовались при царе своими возможностями получить образование? Среди кулаков Красильникова не были НИ ОДНОГО с образованием выше начального. Поговорить с агрономом или ветеринаром и правильно осознать смысл их рекомендаций? Не только лишь все получившие начальное образование могут это сделать, мало кто может это сделать. Тут нужно образование повыше. Лучшим крестьянским образованием было начальное, его получила четверть кулаков. Еще четверо из десяти кулаков были малограмотными, с трудом читали и могли немного писать. Не думаю, что для них было реальным прочитать статью по агрономии или заказать письмом в свое хозяйство новые семена. 35% кулаков были вовсе неграмотными, что просто поражает. Банально написать в тетрадку долг и договоренные проценты, написать записку на базар, оставить расписку городскому оптовику, — уже за пределами возможностей. Обдирать своих таких же неграмотных соседей — вот их бизнес-потолок. Источник: Красильников С.А. Корни и щепки. Крестьянская семья на спецпоселении в Западной Сибири в 1930-х – начале 1950-х гг. / С.А. Красильников, М.С. Саламатова, С.Н. Ушакова. — 2-е изд. — М.: РОССПЕН, 2010. — С.67. Тут ведь, что нужно понимать? Деньги на образование у кулаков были. Своих детей им можно было с семи лет в подпаски и няньки не отдавать. Но вот такое почти полное отсутствие интереса к образованию собственных детей даже в кулацких семьях.



Почему? Во-первых, семье и так доход халявный плывет, НЕ НАДО ДУМАТЬ, НЕ НАДО ВНЕДРЯТЬ НОВОЕ. Во-вторых, общий уровень хозяйства в стране и не требовал образования. Там купил за два, тут продал за четыре. Подмахнул расписку, записал долг. И зачем школа? Россия, которую они потеряли в своей обнаженной красоте. Но это про дореволюционную Россию. А теперь про колхозы с их школами, агроминимумом, школами колхозной молодежи, агрономами, ветеринарами, трактористами и комбайнерами. Это вот эти неграмотные кулаки были им альтернативой? Вы серьезно?» С той эпохой разница только в том, что властные бюрократы наших дней высидели или купили дипломы о высшем образовании, но по свойственному им слабоумию не осознают несоответствия полученного ими образования задачам развития страны.



А в силу нравственной порочности, порождающей психологию несколько более сложную, чем у кишечнополостных, жизненно состоятельное образование в сфере биосферно-социально-экономического управления — им не требуется, а его освоение для них — никчёмная трата времени и сил.

61 Поищите в интернете, кто, с каким образованием и откуда пришёл к руководству профильными НИИ и КБ авиапрома, судостроения, сельского хозяйства, других отраслей промышленности и фундаментальной науки, к руководству производственными предприятиями и комплексами.



Среди руководителей постсоветского либерально-рыночного призыва избыточно много людей, чьё базовое образование не соответствует сфере их деятельности, которые, прежде чем стать руководителями, не проработали в этой сфере достаточно долго для того, чтобы самостоятельно понять её проблематику и перспективы развития, чьё второе и третье образование юридическое или финансовое.



Т.е. они не способны ни самостоятельно выработать политику развития, ни самостоятельно обоснованно выбрать из множества проектов политик предлагаемых им к утверждению — ту, которая наилучшим образом обеспечит развитие отрасли.