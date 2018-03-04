„О текущем моменте” № 1 (133), 2018: Социокультурный кризис России и стратегия выхода из него-2

Наличие воли, способной сдерживать инстинкты, и стыда и совести, которые должны быть альтернативой врождённой «слабой морали» 24 стадно-стайной обезьяны вида «Человек разумный» — это то, что отличает человека от животных, которым воля, совести и стыд не свойственны. Однако проблематика формирования воли и интеграции в структуру психики совести и стыда — вне тематики культурологии и педагогики, а культурная политика государства де-факто направлена на их подавление.

Т.е. по первому характеристическому параметру постсоветская культура ориентирована на деградацию, поскольку освоение познавательно-творческого потенциала в ней расценивается по минимуму — как никчемное дело, а по максимуму — как вредное.

«По словам заместителя Председателя Комитета по образованию и науке Государственной думы РФ, Председателя движения «Образование для всех» Олега Смолина, Андрей Фурсенко 22 на ежегодном молодёжном форуме на Селигере 23 июля 2007 года сказал, что, по его мнению, « недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других » 23 .

Ныне режиссёра Кирилла Серебренникова либерально ориентированные СМИ возводят в ранг несправедливо гонимого гения.



Однако дело не в том, соучаствовал ли Кирилл Серебренников в краже 67 миллионов бюджетных средств, выделенных возглавляемому им «Гоголь-центру», а в том, кто ему, на какие работы и с какой целью выделил эти госбюджетные средства? и полезно ли это для общественного развития? — Слева фотография сценки из его спектакля «Антоний&Клеопатра», на постановку которого потрачено 2,8 миллиона госбюджетных рублей25.

Что касается этой фотографии, то следует знать: иерархия особей в стаде павианов выстраивается по принципу «кто кому безнаказанно показывает половой член».



Соответственно, поставив таким образом спектакль, К. Серебренников дал понять, что именно он — «главный павиан», и соответственно все те, кто устремился на его защиту, — «павианы рангом поменьше».

Слева ещё одна фотография — сцена из балета «Нуреев», поставленного К. Серебренниковым: был ли Нуреев великим танцовщиком, внёсшим выдающийся вклад в развитие балетного искусства, — вопрос дискуссионный, но то, что он был гомосексуалистом, и что пропаганда гомосексуализма среди детей в России запрещена (Федеральный закон от 29 июня 2013 г. № 135-ФЗ) — это точно.



А поскольку культура едина и интернет доступен всем, то даже обсуждение темы «безвинной гонимости гения» в интернете имеет следствием пропаганду гомосексуализма среди детей и подростков: другое дело — кто станет жертвой этой опосредованной пропаганды, и сколько будет таких сломанных и извращённых судеб?



Ещё один акт пропаганды гомосексуализма — фильм «Лето», съёмку которого К. Серебренников начал перед арестом, о певце Виктор Цое.



В нём Цой представлен как пидорас, хотя по жизни им не был. Фильм вызвал резкое неприятие и возражения со стороны тех, кто был дружен с Цоем и был знаком с ним лично.



Однако, К. Серебренников и его прихлебатели настаивают на его праве снять заведомо клеветнический26 по отношению к В. Цою фильм, который направлен на пропаганду гомосексуализма среди подростков.

Но в связи с этим у государства претензий к К. Серебренникову нет. Т.е. если называть вещи своими именами, то получается такая картина:

Государство (в лице неких чиновников минкультуры) нашло «кадра», которому на взгляд чиновников и их закулисно-политических кураторов от масонства можно было доверить дело нравственного растления общества, и выделило именно с этой целью К. Серебренникову из бюджета несколько десятков миллионов рублей, а он не оправдал оказанного высокого доверия и деньги (если не украл сам, то позволил разворовать какую-то их часть своим коллегам).



Государство возмутилось и возбудило уголовное дело о хищении госбюджетных средств.

А если бы не это досадное «недоразумение» с 67 миллионами госбюджетных рублей, то К. Серебренников, как «гений театрального искусства» и «общественный деятель», вполне был бы достоин того, чтобы стать и доверенным лицом кандидата в президенты РФ В.В. Путина, поскольку принципиальной разницы между его «художествами» и «художествами» Г. Харламова (артист «Комеди клаб») нет: на фотографии слева второй справа Гарик Харламов — доверенное лицо В.В. Путина в избирательной кампании 2018 года.

Если под порнодейством понимать возбуждение половых инстинктов в неуместных для этого обстоятельствах, тем более — в извращённых формах, то, как свидетельствуют эти фотографии, в ранг театрального гения постсоветской России возводится примитивный порнографист27 (возможно, психически больной, что однако не делает менее вредным его вклад в культуру как информационно-алгоритмическую систему, под властью которой происходит развитие психики новых поколений).

Отзывчивость к порновоздействию психики большинства людей требует мер защиты в целях обеспечения безопасности общества и окружающих.



На это во всех исторически сложившихся устойчивых в преемственности поколения культурах направлены запреты публичной демонстрации интимных сцен и т.п. порнодейств, а также запреты и порицания сексуально вызывающего поведения.



В повседневной жизни спецодежда и дресс-коды, деловая этика также ориентированы на то, чтобы не возбуждать половых инстинктов, поскольку это вредно сказывается на производительности и качестве труда как индивидов, так и коллективов28.

И тем более порнозависимость — одно из выражений личностной деградации, и именно этот процесс стимулирует «безвинно гонимый гений» своими развращающе-извращёнными «художествами», подталкивая людей к тому, чтобы они организационно-психологически ничем не отличались от стадно-стайной обезьяны, идущей по жизни под диктатом инстинктов и несущей врождённую «слабую мораль», самоубийственную для цивилизации, в которой протекает научно-технический прогресс, требующий чистейшей Праведности.

В итоге реформы системы образования и проводимой с 1985 г. по настоящее время культурной политики, во взрослую жизнь вступило несколько29несостоятельных в своей основной статистической массе поколений.

Несколько иллюстраций социокультурной деградации новых поколений.



Статистика показателей здоровья школьников стала хуже. Внедрение единственной системы здоровье развивающих образовательных технологий, уже давно разработанной под руководством В.Ф. Базарного и сертифицированной, на протяжении нескольких десятилетий саботируется органами государственной власти.



Внизу динамика статистики хронических заболеваний школьников на основании обследования учеников 4‑х школ г. Москвы на протяжении всех 11 лет обучения: здоровых выпускников нет, хотя изначально были единичные здоровые первоклассники. Данные исследований были доложены в Общественной палате РФ несколько лет тому назад — управленчески адекватной реакции нет до сих пор.



В начале 2018 г. в 9-х классах одной из школ Санкт-Петербурга была проведена контрольная работа — сочинение на тему понимания учениками истории блокады Ленинграда, в которой среди всего прочего надо было указать, кто держал Ленинград в блокаде.



Так практически все получили колы и двойки! Двое ответили, что Ленинград в блокаде держали финны, а остальные варианты — итальянцы и французы (немцев и испанцев из «голубой дивизии» не упомянул никто). И даже был ответ, что белорусы и украинцы.



Так что дети из Уренгоя, выступавшие 19 ноября 30 2017 г. в бундестаге ФРГ ( https://www.youtube.com/watch?v=AZRBx8y7Nc8 ) с покаянными речами и признаниями безвинно погибшими немцев, сгинувших под Сталинградом и в плену после Сталинградской победы 31 , — не нечто экстраординарно-идиотское, а типичные представители достаточно многочисленной доли своего поколения. Кроме того, в интернете были опубликованы сведения, что «Коля из Уренгоя» — не школьник, а студент 3‑го курса Новоуренгойского филиала Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 32 . Соответственно есть основания предполагать, что «Коля из Уренгоя» — выражение не самодеятельности недоумков, действующих в сфере «народной дипломатии», а выражение предательской политики чиновников Российского государства и бизнеса (т.е. преступление, предусмотренное статьёй 275 УК РФ).



И кроме это есть вопрос о том, как Коля будет «педагогичить» после получения диплома?



13.05.2014 г. в программе «Невское утро» «Радио России» выступал В.М. Кутузов — ректор Санкт-Петербургского электротехнического университета «ЛЭТИ». Он рассказал, что после того, как результаты ЕГЭ стали безальтернативными при отборе претендентов на обучение в вузах, в ЛЭТИ столкнулись с массовой неготовностью выпускников средних школ к дальнейшему обучению.



Для выявления реального уровня подготовки только что принятым первокурсникам было предложено решить контрольные работы по физике и математике, которые использовались в ЛЭТИ на вступительных экзаменах до введения ЕГЭ. Результат оказался обескураживающим: средний балл по математике составил 2,6, а по физике — 2,4 33 .



Ректор МИФИ М. Стриханов ещё в 2010 г. предупреждал, что «доведение до кондиций студентов сокращает программу вуза, готовящего специалистов для АЭС», а первый курс превращается в аналог рабфаков 1920‑х гг., которые готовили не имевших полноценного образования выходцев из рабочих и крестьян к полноценной учебе в вузах. 34



Ещё один акт вредительства в сфере образования — разделение высшего образования на две ступени: «прикладной бакалавриат» (по теоретической подготовке примерно соответствует уровню профтехучилища советских времён, а по практическим навыкам — гораздо ниже), «академический бакалавриат» (по теоретической подготовке примерно соответствует уровню техникума советских времён), «прикладная магистратура» (уровень выпускника советских вузов еле-еле сдавших всё на тройки), «академическая магистратура» (уровень «твёрдой тройки» в сопоставлении с советскими вузами).



Причина столь низких оценок «магистров» обеих разновидностей в том, что: фундаментальные и многие прикладные учебные курсы не могут быть разделены на две составляющие «базовый курс для бакалавров» и «дополняющий курс для магистров».



Вследствие этого на основе дефективного среднего образования, не может состояться полноценный «бакалавриат», а на основе дефективного среднего образования и дефективного «бакалавриата» выпускник так называемой «магистратуры» не может иметь минимального уровня знаний, позволяющего войти в профессию и в дальнейшем в ней совершенствоваться.



О широте и глубине общего кругозора подавляющей массы выпускников школ и вузов вообще говорить не приходится: какой может быть кругозор и культура мышления, если основной объём чтения подростков и молодёжи — СМС-ки, записи на стенах в соцсетях и на стенах домов и вынужденное прочтение дефективных школьных постсоветских учебников при отсутствии собственного опыта жизни и работы?



Однако и при таких итогах госчиновники, начиная от регионального уровня до главы государства включительно, оценивают положительно реформу системы образования, проведённую в постсоветские времена: дескать «вузы стали доступны выходцам из деревни», забывая о том, что во времена сталинского большевизма вузы тоже были доступны выходцам из деревни, благодаря работавшим в сельских школах учителям и желанию самих школьников получить знания, а не отбыть время.

Но качество образования, если соотноситься с «вызовами времени» каждой из эпох, — во времена сталинского большевизма было на порядки выше.

Между тем конкурентоспособность государственности и экономики России требует инновационного развития (т.е. научно-технического прогресса и интеграции его достижений в сферу производства и в быт) и высочайшего качества продукции всех отраслей на всех этапах её жизненного цикла.



Научно-технический прогресс и интеграция его достижений в экономику и инновационное развитие страны на этой основе невозможны без массовой познавательно-творческой активности, которую должны воспитывать и поощрять система образования (начиная от детских дошкольных учреждений и кончая вузами), произведения художественного творчества всех отраслей искусства, законодательство и правоприменительная практика.

Научно-технический прогресс и высочайшее качество продукции требуют не только массовой реализации познавательно-творческого потенциала людей, но и их воли и добросовестности в труде и в жизни вообще, при соответствующем государственном управлении.

Поскольку мы живём на основе коллективного труда, то непрофессионализм и недобросовестность в труде кого-то одного может повлечь крупномасштабную техногенную катастрофу35 или социокультурную катастрофу36. А массовые непрофессионализм и недобросовестность (прежде всего, — представителей органов государственной власти), их следствия ощутимо снижают качество жизни общества, т.е. качество жизни всех вне зависимости от социального статуса каждого.

Складывается впечатление, что именно на обеспечение деградации и гибели России с начала 1990‑х гг. была ориентирована вся воспитательная и культурная политика государства:



по всем телеканалам на протяжении десятилетий — лёгкое порно (якобы «эротика»), романтизация криминалитета 37 и культ роскошного образа жизни вне трудовой деятельности на фоне того, что в реальной жизни даже добросовестная высокопрофессиональная трудовая деятельность во многих случаях не приносит доходов, позволяющих развивать предприятие и его продукцию 38 , решать личностные и семейные проблемы, развивать семью, обеспечивать развитие детей, не говоря уж о доходах большинства населения со среднестатистическим уровнем профессионализма, занятого в отраслях реального сектора экономики;



реформа системы образования привела к снижению показателей телесного и психического здоровья школьников39, сужению их кругозора, снижению уровня достоверности и детальности информированности школьников и студентов, общее снижение уровня чувственных и мыслительных навыков под давлением специфическим образом организованного учебного процесса40.



Т.е. СМИ и деятели искусств, предлагают подросткам два основных типа самореализации личности:



Носитель той или иной силы, которой он подчиняет всех вокруг, но не несёт в себе ни глубокого ума, ни совести, ни стыда, т.е. это — криминальный авторитет или силовик с криминальными повадками (вспомните фильм сериал «Глухарь»);

Невольник чувственных удовольствий, в том числе и в форме половых извращений и наркозависимости, живущий на всём готовом вне трудовой деятельности, достаточно часто скатывающийся в криминальные субкультуры в «знак протеста» против несправедливости в обществе.



И особая тема — детские книжки и мультфильмы, под влиянием которых формируется психика детей дошкольного возраста.

Однако постсоветская государственность на протяжении всего времени своего существования относится к такого рода растлевающей общество деятельности «мастеров искусств», СМИ, школы либо безразлично, либо поощрительно.

Как следствие неадекватного образования в области обществоведения41 значительная доля политически активной части молодёжи антипатриотична, что выражается в её симпатиях к Алексею Навальному, курируемому спецслужбами США; либо наивна, и искренне возлагает надежды на П.Н. Грудинина и других.

А политически индифферентная часть подростков, вопреки всем декларациям официальной пропаганды, интуитивно ощущая невозможность самореализации в условиях постсоветской России и не имея возможности получить адекватное образование в области обществоведения (см. раздел 1), вовлекается в разного рода деградационные полууголовные и уголовные субкультуры (в частности «АУЕ» — расшифровки: «арестантский уклад един» либо «арестантское уркаганское единство»; субкультуры наркоманов и суицидников разного рода).

Кроме того, в последние годы, кроме подростковой уличной преступности появилась статистика индивидуально-террористического поведения подростков в школах, обусловленная либо психическими расстройствами, либо бездумным подражанием криминалитету и террористам, что в наиболее тяжелых случаях сопровождается жертвами среди школьников и педагогов (такого в СССР не было, но в США такого рода случаи в последние несколько десятилетий — норма жизни, получившая название «Колумбайн»42).

Введение в школьную программу «Закона божиего» — т.е. пропаганды в качестве социальной нормы тезиса «рабы, повинуйтесь господам…» (апостол Павел, К Ефесянам, 6:5) проблемы решить не может, а если такое всё же произойдёт, то плоды такого «нововведения» сильно разочаруют инициаторов…

Прокатившаяся в январе 2018 г. по интернету волна клипов, созданных учащимися разных учебных заведений и полных сексуальных намёков, даже если и является результатом их собственной дурости, то, во-первых, эта дурость — следствие культурной политики постсоветского государства, и во-вторых, такого рода дурость не остаётся бесхозной, а обретает хозяев и употребляется в политтехнологии, известной под названием «окно Овертона», для разрушения обществ геополитических конкурентов и противников, в число которых заправилы Запада включают и Россию.

Поскольку всё это — во многом проявления инстинктов стадно-стайного поведения подростков, не обладающих волей, совестью, и не имеющих какого-либо смысла жизни, кроме разнородного самоудовлетворения вне созидания благого качества жизни общества, то такого рода случаи проявления деградационных результатов культурной политики государства будут повторяться и в дальнейшем до тех пор, пока в России не будет изменён характер воспитания и образования подрастающих поколений, осуществляемого как системой образования, так и телевидением, интернетом, а главное — семьями.

По сути реформа системы образования и воспитания, осуществлённая к настоящему времени, оказалась стратегически вредоносной, и потому необходима очередная реформа государственной системы воспитания и образования подрастающих и живущих поколений, направленная на воспитание и образование подрастающих поколений в качестве добросовестных созидателей.

Если говорить о причинах именно такой культурной политики постсоветской государственности, то главная из них — либерализм как субкультура, проникшая в Россию в начале XIX века, и которой Россия не выработала альтернативы.



В результате перестройки, осуществлённой под номинальным руководством М.С. Горбачёва во исполнении Директивы Совета национальной безопасности США 20/1 от 18.08.1948 г. «Цели в отношении России», либерализм овладел государственностью России и сохраняет до настоящего времени полный контроль над СМИ, системой образования, финансами и экономикой страны, сферой художественного творчества и всеми отраслями шоу-бизнеса, включая спорт высоких достижений.

Либерализм не интересуется вопросом, чем человек состоявшийся (т.е. нормальный) отличается от не состоявшейся в таковом качестве особи биологического вида «Человек разумный» (т.е. от человека ненормального); не интересуются либералы и вопросом о том, какой должна быть культура, чтобы в ней все дети вырастали человеками состоявшимися. И ответов на эти вопросы либерализм принципиально знать не желает.

С точки зрения либерализма норма для общества — отсутствие какой бы то ни было определённой нормы в ответе на вопрос «что есть человек нормальный?», т.е. норма — разнообразие ответов, не ограниченное ничем, разве что законодательством, ориентированным на охрану этого беспредельного разнообразия.



При этом деградация (и люмпенизация как один из ликов деградации) большей или меньшей доли населения в культуре либерализма — тоже вполне нормальная составляющая этого беспредельного разнообразия, поскольку каждый по мнению либералов сам строит свою жизнь и результат зависит исключительно от него самого́, а не от внешних обстоятельств, в том числе и не от обстоятельств, сложившихся (в том числе и целенаправленно сформированных политиками) ещё до зачатия и оказывающих воздействие на его формирование на протяжении всего периода, начиная от предыстории зачатия, над какими обстоятельствами индивид не был властен.

Однако есть одно исключение из этой декларации о беспредельном разнообразии — с точки зрения либералов (опять же по умолчанию) полноценный человек обязан быть либералом; если человек — не либерал, то он не полноценный43, и либеральное общество тем или иным законным или незаконным способом должно ограничить его в правах вплоть до его физической ликвидации.

И в этом подавлении творческого потенциала личности, совести и стыда, в подавлении и извращении воли индивида либерализм и фашизм в олигархически-диктаторской форме неразличимы. Различия только в методах достижения этих общих для них целей культурной политики:



либерализм своею неопределённостью нормы личностного и общественного развития препятствует становлению культуры, в которой творческий потенциал осваивается всеми, воля осваивается всеми к началу юности, а совесть и стыд свойственны всем на протяжении всей жизни широко открывает ворота массовой личностной деградации, что влечёт за собой деградацию общества вследствие того, что деграденты, часть психически больных и люмпен уравнены в правах с более или менее нормальными в медицинском отношении и культурно состоятельными (по меркам своего общества) людьми.



См. два фото выше: преподаватель школы или вуза и изливающий мочу в мусоропровод в подъезде многоэтажного жилого дома деградент — в миропонимании и юрисдикции либерализма — одинаково полноценные и равноправные граждане, достойные уважения, а силовое пресечение действий деградента по собственному произволу жителями подъезда юридически будет расценено как нарушение правопорядка, самосуд и т.п., но не как акт социальной гигиены, не как помощь органам защиты правопорядка и не как необходимая самооборона от агрессии деградента против общества.



А то, что либерализм именует фашизмом (т.е. фашизм в обнажённо олигархически-диктаторской форме), препятствует становлению цивилизации человечности тем, что хотя и блокирует некоторые выявленные ими деградационные процессы вплоть до беспощадного уничтожения реальных или назначенных деградентов, однако на деле препятствует личностному развитию, насаждая те или иные ограничивающие догмы, возводя сомнение в них в разряд преступлений против государства, общества против человечества в целом. Тем самым фашизм подавляет творческий потенциал, совесть и стыд, извращает или подавляет волю.



Поэтому в аспекте разрушения благого будущего между либерализмом и фашистской диктатурой нет принципиальной разницы: и то, и другое должно быть искоренено, но сделать это может только само общество.





Внутренний Предиктор СССР

1 — 2 марта 2018 г.

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22 С 2004 г. по май 2012 г. — Министр науки и образования РФ. С января 2010 года — член правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. С 21 мая 2012 г. — помощник Президента РФ.

23 Эта же формулировка присутствует и на сайте депутата Госдумы, первого зампреда Комитета Госдумы по образованию (с января 2008 г. — в Думе 5‑го созыва и по настоящее время) О.Н. Смолина в публикации «Вступительное и заключительное слово на общественных слушаниях «Закон о добровольности единого государственного экзамена. Какой человек нужен России» ( http://www.smolin.ru/duma/audition/2008-03-05 ).

24 Термин этологии — раздела биологии, изучающей поведение и психику животных. Слабая мораль — вседозволенность во внутривидовой конкуренции за место под солнцем и статус в стае, характерна для слабовооружённых биологических видов, к группе которых принадлежат все стадно-стайные обезьяны, включая и «Человека разумного» — если вывести из рассмотрения культуру. См. работы:

Дольник В.Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении человека в компании птиц, зверей и детей. — СПб: Петроглиф. 2009 г.: http://www.etologia.narod.ru/ .



Лабас Ю.А., Седлецкий И.В. Этот безумный, безумный мир глазами зоопсихологов. / Учебное пособие для властьимущих, нынешних и грядущих. Этнопсихологические очерки. 1992 г.: http://www.etologia.narod.ru/ .



26 Клевета — состав преступления, предусмотренный ст. 129 УК РФ. В общем, части 1-3 ст. 129 УК РФ — непосредственно затрагивают деятельность К. Серебренникова как режиссёра фильма «Лето». Применение части 4 — зависит от того, как прокуроры относятся к гомосексуализму и насколько изощрённой будет сторона защиты и суд.

28 Исключения из этого правила также подчинены задаче повышения конкурентоспособности своей фирмы — сексуально вызывающий вид секретарш и официанток при деловых переговорах «под кофе» в большей мере оказывает отвлекающее воздействие на гостей (в большинстве своём мужчин), нежели на принимающую сторону, привыкшую к своим сотрудницам, вследствие чего гости становятся более податливыми к предложениям принимающей стороны. Но и гости тоже в ряде случаев оказывают такое же воздействие на принимающую сторону, если их сопровождают «эскорт-девицы»…

29 Подростково-молодёжный слэнг обновляется примерно один раз за пять лет, и этот показатель характеризует темпы вступления во взрослую жизнь новых поколений. Если соотноситься с ним, то с 1985 г. во взрослую жизнь вступило шесть новых поколений.

30 В годовщину начала разгрома гитлеровцев под Сталинградом.

31 Для сведения: из взятых в плен под Сталинградом примерно 60-110 тыс. человек (в разных источниках данные разнятся) в Германию после войны вернулось всего 5-6 тыс. Смертность сталинградских пленных более, чем на порядок выше в среднем 15 %-ной смертности немцев в советском плену: причины столь высокой смертности именно сталинградских пленных просты — с одной стороны, их истощение и массовые обморожения, имевшие место в окружении (с 23 ноября 1942 г.) ещё до сдачи в плен (после 31 января 1943 г. — капитуляция южной группировки, и 2 февраля — завершение Сталинградской операции), а с другой стороны — неготовность СССР в условиях общей военной и прифронтовой разрухи хозяйства и коммуникаций оказать такому количеству пленных быструю и массовую медицинскую и бытовую помощь. Кроме умерших в плену, ещё порядка 140 000 человек убитыми составили боевые потери вермахта после начала Сталинградской наступательной операции «Уран» 19 ноября 1942 г. «Уран»

33 И такое соотношение не случайно. В чистой математике 23=6 и 32=6 и обе записи правильны. А в физике сомножителям сопутствуют размерности физических величин, и потому оперирование физическими величинами в формулах физики требует соображения, чувства меры. Если соображение и чувство меры подавлены школой, то закономерно, что оценки по физике ниже оценок по математике.

34 Олег Сергеев. «Эвристическая модель прорыва России в новый технологический уклад»: http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=8693&Itemid=39 . И именно на фоне такой деградации высшего профессионального образования, в том числе и для атомной промышленности, Д.А. Медведев в бытность свою президентом РФ, спустя неделю после катастрофы на АЭС «Фукусима» (11 марта 2011 г.) заявляет: «атомная энергетика абсолютно безопасна», сопровождая эту «мысль» ничего не значащими жизненно несостоятельными оговорками.

35 Примером тому Чернобыльская катастрофа, гибель лайнера «Адмирал Нахимов», гибель авиалайнера А-320, за штурвалом которого оказался сын командира экипажа и др.

36 Примером чему деятельность М.С. Горбачёва на посту главы СССР.

37 Про «Соньку Золотую Ручку» сериал отсняли; про «Мишку Япончика» — тоже отсняли, и в нём даже показали, как Япончик ставит на место Г.И. Котовского, когда тот предпринял попытку ограбления кого-то в Одессе, не согласовав её с Япончиком, тем самым сериал показал, кто главный в криминальном мире. Даже хор МВД поучаствовал в популяризации криминального образа жизни — спел «Гоп, стоп! Мы подошли из-за угла…»: https://www.youtube.com/watch?v=0jHX2ONlLfA .

38 Так в 1990‑е гг. на грань банкротства была поставлена фирма Миля, задающая во многом мировой уровень вертолётостроения.

39 «На протяжении 11 лет каждый год в апреле врачи проводили обследование детей в школах. Оно включало педиатрический осмотр, трехкратное измерение артериального давления, осмотр ортопедом и офтальмологом, неврологом, оториноларингологом и кардиологом. Кроме того, проводилось анкетирование учащихся для выявления жалоб и анкетирование родителей для уточнения анамнеза функциональных отклонений и хронических заболеваний у школьников. В общей сложности было проведено более 25 тыс. врачебных осмотров и проанализировано 3,6 тыс. анкет. В результате в первом классе к I группе здоровья, то есть к абсолютно здоровым, было отнесено 4,3 % наблюдаемых школьников, а к концу школы таких учащихся не было вовсе. За этот же период произошло уменьшение отнесенных II группы здоровья (практически здоровы) с 44,4 % до 34,0 %. Одновременно увеличилось число детей, страдающих хроническими заболеваниями (III и IV группы здоровья) с 0 до 4,6 %. Всего с 2005 по 2015 год среди детей распространенность функциональных отклонений возросла на 14,7 %, а хронических болезней — на 52,8 %» («Среди старшеклассников врачи не обнаружили абсолютно здоровых. К одиннадцатому классу не осталось ни одного школьника без медицинских патологий»: https://iz.ru/608188/nataliia-berishvili/sredi-starsheklassnikov-vrachi-ne-obnaruzhili-absoliutno-zdorovykh — дата публикации 20.06.2017 г.).

40 См. работы В.Ф. Базарного: http://www.bazarny.ru/ . См. также аналитическую записку «О системе образования».

41 У научного официоза ума хватило только на то, чтобы термин «обществоведение» советских времён заменить на термин «обществознание». — В связи с этим сразу вспоминается фраза С.В. Лаврова «дебилы, б…», которая многое объясняет в жизни вообще, и в российской политике, в частности, хотя и не всё. Но её следует дополнить ещё одним мнением. Как заметил в одном из интервью профессор МГИМО В.Ю. Катасонов: «Мне очень понравилась фраза моего коллеги, который задал такой вопрос студентам: «Какой ресурс самый ценный в условиях рыночной экономики?» Студенты наперебой стали говорить, что это земля, рабочая сила, капитал и прочее. А преподаватель ответил им, что самый ценный ресурс — это дурак, а поскольку в природе они рождаются крайне редко, всего доли процента, то надо поставить на конвейер производство дураков. Сегодня работа этого конвейера начинается с детского сада» (См. также: https://ok.ru/video/272956917089?fromTime=35 ; https://www.youtube.com/watch?v=Tb-WTifS2Q8 ).

42 По имени школы «Колумбайн», в которой 20 апреля (день рождения Гитлера) 1999 г. двое её учеников, вооружившись, за 4,5 часа убили 12 её учеников, одного учителя и ранили несколько десятков человек, после чего покончили собой. Убийцы-самоубийцы до этого «играли в кровавые компьютерные игры, слушали какофонические композиции рок-групп, воспевающих ненависть ( http://www.newsru.com/russia/19jan2018/buryatia_columbine.html?utm_source=tema-main ).