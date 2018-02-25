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Россия в цветных фотографиях конца 19 – начала 20 веков. Губернии, которые мы потеряли

00:10. 25 февраля 2018 Просмотров - 157 Нет комментариев Опубликовал:

                    Гельсингфорс (Хельсинки)




Набережная







Памятник Александру 2




Порт и русский собор в Гельсингфорсе




Успенский собор

                    Иматра




Водопад и пороги

                                       Варшава




Памятник Копернику




Колонна короля Сигизмунда




Большой театр. Варшава







Ратуша Варшавы




Саксонский сад




Старый город




Собор Святого Александра




Церковь Св. Анны




Железный мост




Королевский замок

                      Ченстохов




Памятник царю Александру 2



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Источник.



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: империя, история, Россия
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