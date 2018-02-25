Россия в цветных фотографиях конца 19 – начала 20 веков. Губернии, которые мы потеряли
00:10. 25 февраля 2018 Просмотров - 157 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Гельсингфорс (Хельсинки)
Набережная
Памятник Александру 2
Порт и русский собор в Гельсингфорсе
Успенский собор
Иматра
Водопад и пороги
Варшава
Памятник Копернику
Колонна короля Сигизмунда
Большой театр. Варшава
Ратуша Варшавы
Саксонский сад
Старый город
Собор Святого Александра
Церковь Св. Анны
Железный мост
Королевский замок
Ченстохов
Памятник царю Александру 2
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Источник: ss69100.livejournal.com