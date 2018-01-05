Россия в цветных фотографиях конца 19 – начала 20 веков: Санкт-Петербург и Русский Север
На сайте cameralabs.org я нашла 140 великолепных фотохромных открыток Российской империи в конце 19-го – начале 20-го века.
Это одни из первых цветных открыток, сделанных методом фотохром. В них запечатлены красоты и достопримечательности городов и областей Российской империи в конце 19-го – начале 20-го века – Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Одессы, Киева, Гельсингфорса (Хельсинки), Варшавы, Кавказа, Крыма, Кольского полуострова и других городов.
Фотохромы пользовались огромным спросом у массового покупателя и быстро стали предметом любительского коллекционирования. Это были и открытки, и эффектные крупноформатные панорамы, и среднего размера отпечатки на тонкой бумаге, вклеивавшиеся в альбомы или обрамлявшиеся и украшавшие стены буржуазных гостиных.
Метод фотохром – это способ раскрашивания менохромных фотографий, ( специально для полиграфии), разработанный в 1880-е годы Хансом Якобом Шмидтом (Hans Jakob Schmid) , благодаря которому в конце позапрошлого века появилась возможность запускать серийное производство цветных изображений.
Технология требовала кропотливого труда. Светочувствительную эмульсию наносили на литографские камни и выставляли при солнечном свете через негатив. В течение нескольких часов она застывала пропорционально тонам негатива, и на камне оставалось фиксированное изображение. Для каждого оттенка изготавливалась отдельная печатная форма. Поэтому в производстве одной открытки могли задействовать до десяти и более печатных камней.
Вот как описываются достоинства фотохрома в каталоге Детройтской фотографической компании, приобретшей патент на эту технологию в 1890-е годы: «Это единственный ныне известный способ создания фотографий в натуральных цветах без помощи ручной раскраски.
Результаты сочетают в себе правдивость фотографии с богатством цвета масляной живописи или тонким колоритом самой изысканной акварели. Цвета стойки и постоянны и достигают той энергии и силы, которой так часто не хватает в раскрашенных от руки изображениях.
Цены не выше, чем у обычных фотографий. Изобретатели техники потратили тысячи долларов и многие годы исследований, чтобы добиться настоящего успеха».
Еще раз подчеркиваю: это способ полиграфии. Но существовали и 2 метода цветной фотографии: автохром братьев Люмьер и метод русского художника Прокудина-Горского, когда цветное изображение появлялось уже на фотопластинках.
В связи с тем, что изображений слишком много для внимательного разового просмотра, я позволила себе разделить их по следующим темам:
Санкт-Петербург и север России
Москва и центр России
Киев, Крым, Кавказ
Губернии, которые мы навсегда потеряли [Ну-ну, зачем же столько пессимизма? Даже Путин сказал, что у России нет границ. - Прим. ss69100.]
Адмиралтейство
Александровский театр
Часовня Александра 2
Памятник Екатерине 2
Казанский собор
Площадь государственного совета
Исаакиевский собор
Мариинская площадь
Дворцовая площадь
Адмиралтейская набережная
Памятник Петру
Павловский дворец
Аничков мост
Эрмитаж
Измайловский собор
Памятник Николаю1
Невский проспект
Зимний дворец и Александровская колонна
Зимний дворец и Нева
Зимний дворец
Арка Генерального штаба
Церковь святого Николая
Петропавловский собор
Архангельск
Перегрузка трески
Кольский полуостров Новый город Александровск
Рысь в капкане
Город Кола Кольский полуостров
Медведь выходит из берлоги
Крестьянка Архангельской губернии
Езда на оленях
Екатерининская гавань
Фото здесь: https://cameralabs.org/11736-1…
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com