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Россия в цветных фотографиях конца 19 – начала 20 веков: Санкт-Петербург и Русский Север

18:26. 5 января 2018 Просмотров - 280 Нет комментариев Опубликовал:


На сайте cameralabs.org я нашла 140 великолепных фотохромных открыток Российской империи в конце 19-го – начале 20-го века.

Это одни из первых цветных открыток, сделанных методом фотохром. В них запечатлены красоты и достопримечательности городов и областей Российской империи в конце 19-го – начале 20-го века – Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Одессы, Киева, Гельсингфорса (Хельсинки), Варшавы, Кавказа, Крыма, Кольского полуострова и других городов.

Фотохромы пользовались огромным спросом у массового покупателя и быстро стали предметом любительского коллекционирования. Это были и открытки, и эффектные крупноформатные панорамы, и среднего размера отпечатки на тонкой бумаге, вклеивавшиеся в альбомы или обрамлявшиеся и украшавшие стены буржуазных гостиных.

Метод фотохром – это способ раскрашивания менохромных фотографий, ( специально для полиграфии), разработанный в 1880-е годы Хансом Якобом Шмидтом (Hans Jakob Schmid) , благодаря которому в конце позапрошлого века появилась возможность запускать серийное производство цветных изображений.


Технология требовала кропотливого труда. Светочувствительную эмульсию наносили на литографские камни и выставляли при солнечном свете через негатив. В течение нескольких часов она застывала пропорционально тонам негатива, и на камне оставалось фиксированное изображение. Для каждого оттенка изготавливалась отдельная печатная форма. Поэтому в производстве одной открытки могли задействовать до десяти и более печатных камней.

Вот как описываются достоинства фотохрома в каталоге Детройтской фотографической компании, приобретшей патент на эту технологию в 1890-е годы: «Это единственный ныне известный способ создания фотографий в натуральных цветах без помощи ручной раскраски.

Результаты сочетают в себе правдивость фотографии с богатством цвета масляной живописи или тонким колоритом самой изысканной акварели. Цвета стойки и постоянны и достигают той энергии и силы, которой так часто не хватает в раскрашенных от руки изображениях.

Цены не выше, чем у обычных фотографий. Изобретатели техники потратили тысячи долларов и многие годы исследований, чтобы добиться настоящего успеха».

Еще раз подчеркиваю: это способ полиграфии. Но существовали и 2 метода цветной фотографии: автохром братьев Люмьер и метод русского художника Прокудина-Горского, когда цветное изображение появлялось уже на фотопластинках.

В связи с тем, что изображений слишком много для внимательного разового просмотра, я позволила себе разделить их по следующим темам:

Санкт-Петербург и север России

Москва и центр России

Киев, Крым, Кавказ

Губернии, которые мы навсегда потеряли [Ну-ну, зачем же столько пессимизма? Даже Путин сказал, что у России нет границ. - Прим. ss69100.]

Адмиралтейство

Александровский театр

Часовня Александра 2

Памятник Екатерине 2

Казанский собор

Площадь государственного совета

Исаакиевский собор

Мариинская площадь

Дворцовая площадь

Адмиралтейская набережная

Памятник Петру

Павловский дворец

Аничков мост

Эрмитаж

Измайловский собор

Памятник Николаю1

Невский проспект

Зимний дворец и Александровская колонна

Зимний дворец и Нева

Зимний дворец

Арка Генерального штаба

Церковь святого Николая

Петропавловский собор

Петергоф
Царское село
Архангельская губерния

Архангельск

Перегрузка трески

Кольский полуостров Новый город Александровск

Рысь в капкане

Город Кола Кольский полуостров

Медведь выходит из берлоги

Крестьянка Архангельской губернии

Езда на оленях

Екатерининская гавань

Фото здесь: https://cameralabs.org/11736-1…


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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: империя, история, Россия, спб, технологии, царизм
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