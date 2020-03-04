Прокудин-Горский. Множество качественных цветных фото царской России
08:55. 4 марта 2020 408 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Множество качественных цветных фото царской России
http://www.loc.gov/exhibits/empire/ тут можно посмотреть ( всего их 1900 шт.) шикарные, сочные и абсолютно технически современно выглядящие фотографии дореволюционной России из библиотеки Американского Конгресса. Это свежий и до мурашек-по-спине реальный взгляд на Россию начала века. Как это все на самом деле выглядело. Люди и архитектура, предметы и виды. Как будто машина времени…
Вот история этих фотографий: Некий человек по фамилии Прокудин-Горский в 1909-10 придумал такую вещь: фотографировать объекты 3 раза через 3 фильтра – красный, зеленый и синий. Получалось 3 черно-белых фотографии. Проекция трех пластинок должна была быть одновременной.
http://www.loc.gov/exhibits/empire/ тут можно посмотреть ( всего их 1900 шт.) шикарные, сочные и абсолютно технически современно выглядящие фотографии дореволюционной России из библиотеки Американского Конгресса. Это свежий и до мурашек-по-спине реальный взгляд на Россию начала века. Как это все на самом деле выглядело. Люди и архитектура, предметы и виды. Как будто машина времени…
Вот история этих фотографий: Некий человек по фамилии Прокудин-Горский в 1909-10 придумал такую вещь: фотографировать объекты 3 раза через 3 фильтра – красный, зеленый и синий. Получалось 3 черно-белых фотографии. Проекция трех пластинок должна была быть одновременной.
Он использовал небольшую складную камеру типа той, что была разработана Адольфом Митом. Требовались три экспозиции одного и того же предмета, сделанные с интервалом приблизительно в одну секунду, на одну и ту же стеклянную пластинку шириной 84–88 мм и длиной 232 мм.
Пластинка всякий раз меняла положение, и изображение схватывалось через три различных цветофильтра. Снимаемые объекты должны были быть неподвижными, что было большим ограничением.тут показано как это делалось и здесь
Проектор также претерпел изменения. Прокудин-Горский усовершенствовал модель Ф.Э. Ива, создал аппарат по собственным чертежам: три ромбовидные призмы были скреплены вместе, создавая одну комбинированную призму. Таким образом, можно было фокусировать все три цвета на экране.
Единственное, что он мог со всем этим делать в то время, это вставлять их в 3 разных проектора, с красным, зеленым, и синим цветом соответственно, и направлять проекторы на один экран. Получалось цветное изображение. Он начал активно работать над проблемами цветной кинематографии. Поддерживая связь с множеством научных обществ в стране и за рубежом, он ездил с докладами в Берлин, Лондон, Рим.
Не забывал он и о российской публике. Еще в 1900 году он получил Гран-при на международной выставке в Париже. В 1913 году он осуществил показ своих слайдов в крупнейшем парижском кинотеатре. Успех был настолько огромным, что крупные зарубежные компании засыпали его предложениями о работе.
Но Россию он оставить не мог: слишком многое было с ней связано. Прокудин-Горский в 1909 г. через посредство Великого Князя Михаила Александровича, который был Почетным председателем Петербургского фотографического общества, получает аудиенцию у царя Николая II.
Царь приглашает Прокудина–Горского выступить с показом диапозитивов перед Императорским двором в Царском Селе. При показе Сергей Михайлович должен был комментировать снимки, и делал это просто драматически.
К концу демонстрации в зале послышался восхищенный шепот. По окончании царь пожал ему руку, императрица и царские дети поздравили с успехом.
Затем царь поручает ему заснять всевозможные стороны жизни всех областей, составлявших тогда Российскую империю. http://www.fotonovosti.ru/content/art/8/228
Хотя этот проект казался очень смелым, конечной целью Прокудина–Горского было [size=24]ознакомление школьников России с огромной и разнообразной историей, культурой и модернизацией Империи при помощи его «оптических цветных проекций (скорее всего, также и для ознакомления со всем этим наследника престола).
Для этого фотографу были выданы два специальных разрешения, В первом говорилось, что Его Императорское Величество высочайше дозволяет ему пребывать в любых местах, независимо от секретности, и фотографировать даже стратегически важные объекты.
Вторым был указ министра, где объявлялось, что Император считает миссию, возложенную на Прокудина- Горского, настолько важной, что все официальные лица должны ему содействовать "в любом месте и в любое время". Для путешествия фотографу выделили в полное распоряжение помощника по оргвопросам и пульмановский вагон, который специально приспособили: там развернули прекрасно оснащенную лабораторию, включая темную комнату, чтобы проявление фотопластинок можно было осуществлять даже в пути.
В вагоне поместился сам фотограф и его ассистенты, в том числе его 22-летний сын Дмитрий. Имелась горячая и холодная вода, ледник…
Для работы на Мариинской системе каналов предоставили специальное судно и небольшой шлюп с мотором. В период между 1909 и 1912 годами, а затем в 1915 году, Прокудин-Горский провел обзор одиннадцати регионов Российской Империи.
Император настойчиво требовал, чтобы Прокудина-Горского обеспечивали всем необходимым, и даже выразил желание следовать с ним в одну из будущих поездок. Кроме фотографирования, Прокудин-Госрский прочитал много лекций, иллюстрируя свою работу
Первый официальный просмотр царем фотографий водного пути Мариинского канала и промышленного Урала произошёл в марте 1910 года; последняя выставка фотографий была открыта в марте 1918 года в Николаевском зале Зимнего дворца.
(С подробной биографией Сергея Михайловича Прокудина-Горского можно ознакомиться http://www.fotonovosti.ru/content/art/8/228[/size]
Старица. Общий вид с Волгой
В революцию Прокудину-Горскому удалось уехать, и он ухитрился увезти с собой 20 ящиков фотопластинок, всего около тысячи снимков – за исключением изъятых у него фотографий стратегически важных объектов и фото царской семьи (он сумел забрать с собой лишь одно фото юного царевича). Цветные фотоснимки царской семьи, возможно, остались где-то в наших архивах.
Оборудование и проектор забрать не удалось. В эмиграции цель Прокудина-Горского — раскрыть пользу цветной фотографии для просвещения и науки — осталась неизменной. В Англии он запатентовал разработку оптической системы для кинокамеры. Для ее испытаний он в 1922 году перебрался в Ниццу, где вместе с братьями Люмьер открыл фотолабораторию.
В 1948 году, уже после его смерти, его сын в Париже продал эти пластинки американской библиотеке Конгресса. Превратить их в обычные цветные снимки оказалось очень трудно из-за того, что большая часть из них имели нетривиальное пространственное расхождение между тремя цветными версиями.
Так они и лежали тихо до недавнего времени. И вдруг какому-то библиотечному чиновнику пришло в голову: так их же надо отсканировать, загрузить в Adobe Photoshop и там совместить контуры трех цветных вариантов. Так и сделали, и поразились: мир, давно сгинувший, и известный только по плохим черно-белым снимкам, вдруг восстал во всех своих цветах… http://rzev.ru/modules/news/print.php?storyid=3 Подробная биография Прокудина-Горского
Пермь
Если вы захотите попытаться найти в этом архиве знакомые места или родной город, то удобнее всего пользоваться специальным поиском: вводишь http://lcweb2.loc.gov/pp/prokquery.html в окошечке любое слово (например, Volga), и получаешь искомый результат.
Для каждого фото есть несжатая tif-версия (объёмом до 50 mb). На ней можно рассмотреть самые мельчайшие детали. Для того, чтобы посмотреть увеличенную (примерно в 4 раза) версию данного фото, достаточно перед последней точкой скопированного адреса букву "r" заменить на "v". Разрешение этих снимков таково, что качество изображения при этом не ухудшится.
Для того, чтобы получить самую большую версию в формате .tif в адресе вместо "r.jpg" нужно подставить "u.tif". Но грузиться будет очень долго:) Не знаю, как у вас, а у меня фотографии вызывают ощущение не только гармоничности и какой-то особой основательности ТОЙ русской жизни, но и невероятной мощи и жизненных сил у России того времени…
Во всех городах и деревнях что-то ремонтируется, возводится, строится, повсюду уже построили электрические столбы, провели провода…
Старый тракт на Москву. Город Ржев:
Общий вид Белозерска с крепостного вала:
Рязань. Вид с колокольни Успенского собора:
Рязань. Общий вид с севера:
Рязань. Вид с юго-востока:
Екатеринбург. Общий вид южной части:
Екатеринбург. Общий вид центральной части:
Заводские поселения Верх-Исетского завода (Екатеринбург)
Место бывшего престола во временной полотн. церкви мушкетёрского полка (Екатеринбург)
Трапезная и церковь Скорбящей Божьей Матери в монастыре (Тихвинский монастырь) Екатеринбург
г. Екатеринбург. Общий вид северной части
Екатеринбург. Обсерватория на Плешивой горе:
Строгательная машина Императорской гранильной фабрики. Екатеринбург
Вид на Златоустовский завод. Вдали гора Таганай:
Общий вид на Пермь с городских горок:
Вид на Пермь с железнодорожного моста через Каму:
Вид на церковь святого Георгия. Старая Ладога:
Торжок. Вид с западной стороны:
Торжок. Вид на город с севера:
Вид с крепостного вала на Торжок:
Торжок. Вид на город с восточной стороны:
Торжок. Лагерь и казармы:
Торжок. Борисоглебский монастырь с моста:
Город Смоленск. Вид с колокольни Успенского собора:
Город Полоцк.
Вид на Каменский чугунно-плавильный завод:
Ростов Великий. Гимназия Кекина:
Общий вид Ростова с колокольни Всехсвятской церкви:
Общий вид города Кириллова с колокольни Казанского собора:
Вид на Суздаль по реке Каменке:
Город Владимир:
Суздаль. Вид с колокольни Ризоположенского монастыря:
Вид на заречную часть Тюмени от монастыря:
г.Тобольск:
Вид на Тобольск от Успенского собора:
Чердынь:
Доменные печи на Саткинском заводе
Вид на город [b]Кинешму с востока:
На сенокосе около привала. Российская империя.
Три поколения. Андрей Петров Калганов (прим. фотографа: бывший мастер завода. На службе был 55 лет. Имел счастье подносить хлеб-соль Его Императорскому Величеству), его сын и его внучка. Двое последних работают в мастерских
Златоустовского завода
Город Старица. Заволжская сторона. [/b]
Река Москва от Ферапонтовского монастыря. У Можайска:
Тип олончанина:
Молочная в Дагомысе:
Школа в деревне Пергуба:
Старинный боярский возок "радка":
Старинные сани-пошевни 18 века:
Крестьянская изба в деревне Мартьяновой:
Постройка шлюза близ села Кузьминского на Оке:
Лесопилка на реке Оке:
Строительство плотины (Белоомут):
Река Ока . Машинное отделение:
Распилка брёвен:
Работы по постройке плотины:
Город Чердынь:
В городе Златоусте:
Северо-западная часть города Златоуста:
Камнечерпательная машина:
Александров. Общий вид на Троицкий монастырь:
Торжок. Вид на город с восточной стороны:
Мельница и плотина на реке Полотье:
Крестьяне на покосе:
Вид на новую Ладогу:
Город Двинск:
Каслинские поселения с озером:
Город Ржев:
Насосы для откачивания воды:
Общий вид северо-западной части Смоленска:
Церковь св. Николая Чудотворца в [b]Тобольске:
Кордон (сторожка) в лесу:
Сушка сетей на озере Карякино:
Витебск:
Монахи за работой. Посадка картофеля:
Хижина поселенца Артемия по прозвищу Кота, живущего на этом месте более 40 лет:
А на этом фото сама съёмочная группа:[/b]
Практически все подписи к фотографиям привожу в оригинальном виде, никакой отсебятины. Вообще, задумка была блестящей. Интересно: все они понимали вполне, ЧТО они для нас делают
Ещё тогда, три года назад, рассматривая эти фото, я поразился той цельности, умиротворённости и силы, которая там разлита. Чувствовалось, что вся русская жизнь того времени пронизана духом некоего единства.
Вторая часть коллекции:
Все подписи принадлежат самому фотографу)
Около шлюза мачта со знаками, указывающими глубину фарватера в р. Славянке:
Витебск. Успенский кафедральный собор:
Смоленск. Кафедральный Успенский собор с Казанской горы:
Казанский собор в городе Кириллове:
Полоцк. Николаевский собор:
Железнодорожные постройки у г. Шадринска:
Село Дрянновское в 25 верстах от Шадринска:
Заднепровская сторона Смоленска от башни Веселуха:
Смоленск. Вид на Днепр с башни Велелуха:
За пряжей. В деревне Изведово:
Жилые заводские постройки. Ковжа:
Заводская аллея и школа. Ковжа:
Местечко Вохново. Береговые укрепления:
Местечко Вершины у г. Тобольска:
Бичевой мост в селе Лава:
Мугань. Посёлок Петропавловское. Улица (77 дворов):
Шексна. Плотина и шлюз Императора Николая II:
Команда корабля «Шексна»:
Онежское озеро. Место спасательной станции:
Вид на р. Вытегру с горы:
Подъёмный мост на реке Вытегре:
Пожарная команда в г. Вытегре.
(ссылка для тех, кто желает рассотреть всё в мельчайших деталях: (осторожно -38мег!)
Барак министерства путей сообщения:
Плетение железобетонной арматуры для стенок шлюза:
Прессовальный станок для сена:
Тип барака для военно-пленных:
Стог ивового корья, готового для погрузки:
Общий вид Суздаля:
Общий вид Белозерска с крепостного вала:
Общий вид г. Кириллова с колокольни Казанского собора:
г. Далматов:
г. Далматов. Вид на западную часть с колокольни монастыря:
Вид на Волгу с городища у Старицы:
Вид с задней площадки у станции Симская:
Общий вид пристани Кашка:
Вид на заречную часть Тюмени:
Группа крестьян за столом:
Храм во имя Успения Божьей Матери в Девятинах:
Ремонтные мастерские Министерства путей сообщения в Девятинах:
Школа в селе Пидьма имени Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича Великого Князя Алексея Николаевича:
Кладбище при Успенском ските:
Деталь храма Воскресения на крови:
Пинхус Карлинский, 84 года, 66 лет на службе. Надсмотрщик Черниговского водоспуска:
В Малороссии:
В Малороссии:
В Малороссии:
Мельница и плотина на реке Полотье:
Саткинский казённый завод:
Станция Петрозаводск:
Железнодорожный посёлок у станции Сегеж:
Железнодорожный мост через речку Линозерку:
Группа участников железнодорожной постройки:
Паровоз «Компаунд» с пароперегревателем Шмидта:
Гагры. Дворец Его Высочества Принца Ольденбургского:
Новая гостиница в Гаграх:
Гагры. Здание ванн:
Пристань Гагры и побережье:
Гагры. Пристань:
Трешкот.
Деревня Волхова и подъёмный мост:
Село Девятины и плотина св. Бориса:
Витебск. Часть города с Зап. Двиной:
Ростов Великий:
Ярославль. Общий вид церкви Иоанна Златоуста:
Табачная фабрика:
Новый Афон. Общий вид на монастырь из келии:
Гонки на канале Петра I. Шлиссельбург:
г. Ржев:
г. Ржев. Мост через Волгу:
г. Ржев. Князь-Федоровская сторона. Тетерино:
г. Ржев:
г. Ржев. Князь-Дмитровская сторона:
г. Ржев:
Вид на Светлицу. Церковь Михаила Архангела (Осташков):
Старинная часовня на улице г. Осташкова:
Старинная часовня на набережной г. Осташкова:
Сторожевые собаки:
Уфа. Семинарская слобода:
Старица. Заволжская сторона:
Екатерининский источник. Боржом:
Все подписи принадлежат самому фотографу)
Около шлюза мачта со знаками, указывающими глубину фарватера в р. Славянке:
Витебск. Успенский кафедральный собор:
Смоленск. Кафедральный Успенский собор с Казанской горы:
Казанский собор в городе Кириллове:
Полоцк. Николаевский собор:
Железнодорожные постройки у г. Шадринска:
Село Дрянновское в 25 верстах от Шадринска:
Заднепровская сторона Смоленска от башни Веселуха:
Смоленск. Вид на Днепр с башни Велелуха:
За пряжей. В деревне Изведово:
Жилые заводские постройки. Ковжа:
Заводская аллея и школа. Ковжа:
Местечко Вохново. Береговые укрепления:
Местечко Вершины у г. Тобольска:
Бичевой мост в селе Лава:
Мугань. Посёлок Петропавловское. Улица (77 дворов):
Шексна. Плотина и шлюз Императора Николая II:
Команда корабля «Шексна»:
Онежское озеро. Место спасательной станции:
Вид на р. Вытегру с горы:
Подъёмный мост на реке Вытегре:
Пожарная команда в г. Вытегре.
(ссылка для тех, кто желает рассотреть всё в мельчайших деталях: (осторожно -38мег!)
Барак министерства путей сообщения:
Плетение железобетонной арматуры для стенок шлюза:
Прессовальный станок для сена:
Тип барака для военно-пленных:
Стог ивового корья, готового для погрузки:
Общий вид Суздаля:
Общий вид Белозерска с крепостного вала:
Общий вид г. Кириллова с колокольни Казанского собора:
г. Далматов:
г. Далматов. Вид на западную часть с колокольни монастыря:
Вид на Волгу с городища у Старицы:
Вид с задней площадки у станции Симская:
Общий вид пристани Кашка:
Вид на заречную часть Тюмени:
Группа крестьян за столом:
Храм во имя Успения Божьей Матери в Девятинах:
Ремонтные мастерские Министерства путей сообщения в Девятинах:
Школа в селе Пидьма имени Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича Великого Князя Алексея Николаевича:
Кладбище при Успенском ските:
Деталь храма Воскресения на крови:
Пинхус Карлинский, 84 года, 66 лет на службе. Надсмотрщик Черниговского водоспуска:
В Малороссии:
В Малороссии:
В Малороссии:
Мельница и плотина на реке Полотье:
Саткинский казённый завод:
Станция Петрозаводск:
Железнодорожный посёлок у станции Сегеж:
Железнодорожный мост через речку Линозерку:
Группа участников железнодорожной постройки:
Паровоз «Компаунд» с пароперегревателем Шмидта:
Гагры. Дворец Его Высочества Принца Ольденбургского:
Новая гостиница в Гаграх:
Гагры. Здание ванн:
Пристань Гагры и побережье:
Гагры. Пристань:
Трешкот.
Деревня Волхова и подъёмный мост:
Село Девятины и плотина св. Бориса:
Витебск. Часть города с Зап. Двиной:
Ростов Великий:
Ярославль. Общий вид церкви Иоанна Златоуста:
Табачная фабрика:
Новый Афон. Общий вид на монастырь из келии:
Гонки на канале Петра I. Шлиссельбург:
г. Ржев:
г. Ржев. Мост через Волгу:
г. Ржев. Князь-Федоровская сторона. Тетерино:
г. Ржев:
г. Ржев. Князь-Дмитровская сторона:
г. Ржев:
Вид на Светлицу. Церковь Михаила Архангела (Осташков):
Старинная часовня на улице г. Осташкова:
Старинная часовня на набережной г. Осташкова:
Сторожевые собаки:
Уфа. Семинарская слобода:
Старица. Заволжская сторона:
Екатерининский источник. Боржом:
***
Источник.
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“фотографии вызывают ощущение не только гармоничности и какой-то особой основательности ТОЙ русской жизни, но и невероятной мощи и жизненных сил у России того времени…
Во всех городах и деревнях что-то ремонтируется, возводится, строится, повсюду уже построили электрические столбы, провели провода…”
Ага. В 1913 году было 33 электростанции, к 1927-му году – 858.
Перестаньте вешать лапшу о “построенных всюду столбах”
Ваш миф о РКМП уже не работает, несите другой.
PS: а фотографии просто супер! Без политики.