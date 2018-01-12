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Россия в цветных фотографиях конца 19 – начала 20 веков. Юг России: Малороссия, Крым, Кавказ

09:52. 12 января 2018 Просмотров - 463 Один комментарий Опубликовал:


Одесса




Публичная библиотека





Дворец правосудия и церковь святого Пантелеймона





Малый фонтан в окрестностях Одессы





Оперный театр





Ришельевская улица





Андреевский лиман и лечебница





Порт. Практическая гавань





Ришельевская лестница





Тюремная площадь

                                       Харьков









Церковь святого Димитрия

                                   Киев





Крещатик





Киево Печерская лавра





Лаврские ворота





Михайловский монастырь





Михайловский монастырь





Андреевская церковь





Аскольдова могила





Николаевская улица





Николаевский мост





Памятник императору Николаю1





Софийский собор





Памятник Святому Владимиру





Берег Днепра





Вид на Подол





Подол





Вид на университет





Петропавловский собор

                                        Крым





Гурзуф





Гурзуфский парк





Форосская церковь. Вид из туннеля.





Бахчисарай. Гарем





Бахчисарай. Дворец.





Бухта. Ялта.





Ялта. Вид от бульвара.





Севастополь. Бухта.





Алупка. Императорский дворец.

                                 Кавказ





Пятигорск





Кисловодск. Вид на Эльбрус





Кисловодск. Водопад в Ореховой балке





Военная дорога. Дарьяльское ущелье





Багатское ущелье





Нищий.









Тифлисская крепость





Тифлис. Ботанический сад.





Казбек и церковь





Военно Грузинская дорога





Дорога вблизи Пасанаури





Татарки.


***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: история, кавказ, крым, Россия
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Один комментарий»

  • 4145 3563
    Руса 12 января 2018 в 17:15 Ссылка Пометить
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    Российская империя…
    А теперь? А теперь, как в песне Игоря Демарина:
    “…Зарубежье мое называется ближним,
    Но все дальше и дальше оно от меня.

    Заграница, заграница, там друзей любимых лица,
    Там моей любви и грусти города.
    Жизни добрые страницы, мы сегодня за границей,
    Мы сегодня далеки, как никогда. “

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