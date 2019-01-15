Цветная Российская Империя в фотографиях Продукина-Горского

Российская империя славилась талантливыми людьми в самых разных сферах. Были на Руси и выдающиеся фотографы. Пионер мировой цветной фотографии Прокудин-Горский известен как обладатель самой большой коллекции цветных снимков дореволюционной России.

От химика до фотографа

Прокудин-Горский собственной персоной| Фото: premiumi.ge.

С детства Сергей Михайлович Прокудин-Горский интересовался точными науками: физикой, химией, биологией. Был учеником Дмитрия Менделеева, работал химиком и читал лекции в университетах и академиях. С юношества любимым увлечением Горского была фотография. В 1890-х годах Горский решил полностью посвятить себя это ремеслу. Свою деятельность он начал с изучения фотоживописи, посещая выставки в Берлине и Париже.

Уникальные цветные фотографии Горского| Фото: LiveJournal.

Начиная с 1897 года Прокудин-Горский стал отправлять регулярные фотоотчеты в Российское Императорское техническое общество. Годом позже он стал его постоянным членом после того как продемонстрировал серию снимков под названием «Звездопад». С 1898 года Горский занялся публикацией научных работ, посвященных фотографии. Он опубликовал несколько отчетов о проявлении негативов и описал свой опыт работы с ручными камерами.

Начало цветной съемки

Ранняя работа Горского| Фото: MOIARUSSIA.

В начале 1903 года Прокудий-Горский впервые опубликовал отчет о применении метода Мите для создания цветных фотографий. Немецкий ученый и фотограф Адольф Мите двумя годами ранее открыл революционный в своем роде способ проявления снимков с высочайшей цветопередачей. Согласно информации Novate.ru в 1902 году Проскудий-Горский проходил обучение в лаборатории Мите в Берлине, где лично познакомился с немецким фотографом и узнал о его разработке.

Современная интерпретация цветного фотоаппарата Горского| Фото: Викепедия.

Для того чтобы создать цветную фотографию по новому методу необходимо было сделать три снимка с использованием разных цветовых фильтров. После этого кадры трех разных цветов проецировались одновременно на экран, и в результате получалась красочная цветная фотография. Процесс был очень трудоемким, на создание одной фотографии уходило несколько часов. С годами Горский усовершенствовал метод Мите, существенно сократив временные затраты.

Путешествие по России и Европе

Команда парохода «Шексна» (М.П.С.) Российская Империя, 1909 г.| Фото: Библиотека Конгресс США

За пятнадцать лет Прокудий-Горский отправился в несколько десятков путешествий по России и странам Европы и в общей сложности сделал около 3500 цветных фотографий. Фотоархив Горского является крупнейшей коллекций цветных фотографий царской эпохи. Работы русского фотографа много раз появлялись на выставках во Франции, Германии и Англии, а также стали обладателями нескольких почетных премий.

Молодые крестьянке на фоне избы| Фото: Радио Свобода.

С 1904 по 1906 год фотограф побывал в Крыму, на Кавказе, в Финляндии и Казахстане, откуда привез несколько сотен уникальных цветных фотографий. Годом позже Горский отправился в продолжительное путешествие по Туркестану, где хотел запечатлеть крупное солнечное затмение. И хотя идею не удалось осуществить из-за облачности, фотограф сделал много снимков города и его жителей.

Попытка наблюдения солнечного затмения| Фото: Радио Свобода.

В 1908 году Прокудий-Горский посетил усадьбу Ясная Поляна, где запечатлел Льва Николаевича Толстого. Позже в своих мемуарах фотограф отмечал, что великий писатель очень заинтересовался работами Горского и предсказал большое будущее цветной фотографии. Также есть сведения, что фотограф фотографировал царскую семью, но этих снимков нет в свободном доступе или они безвозвратно утеряны.

Единственная цветная фотография Льва Николаевича Толстого| Фото: Lurkmore.

Слава о великом русском фотографе разлетелась по всей России и дошла до самого императора. В 1909 году Николай II лично поручает Горскому сделать большую коллекцию фотографий культурной жизни Российской Империи. Для путешествий по стране фотографу отдельно был выделен вагон поезда, для морских поездок — катер, а для наземного передвижения специально был заказан иностранный автомобиль Ford. Император наделил Прокудина-Горского правом свободно посещать любые места в России.

Алим-Хан (1880-1944), 1 января 1911 г.| Фото: Библиотека конгресса США

За семь лет Горский сделал пару тысяч цветных снимков. Среди фотографий были как пейзажи, архитектурные строения, так портреты и сцены из культурной жизни народа. Одной из последних поездок по России стало путешествие в Мурманск в 1916 году. В период войны Прокудин-Горский осуществлял цензуру иностранных кинолент, а также обучал военных летчиков аэросъемке.

Жизнь за границей

Цветная Российская Империя| Фото: Свойкировский.рф.

Развернувшаяся революция свела на нет карьеру Прокудина-Горского. Родина, которую так восхвалял фотограф в своих работах, была полностью разрушена. В связи с шатким финансовым положением Горский решает эмигрировать за границу. В 1918 году он переезжает Норвегию, а через год в Англию. В конечном счете, в 1922 году Горский окончательно обосновывается во Франции, где знакомится с легендарными братьями Люмьер. С ними он ведет разработку цветного кинематографа, но, к сожалению, их сотрудничество было не долгим.

Женщина в парандже. Самарканд, между 1905 и 1915| Фото: LiveJournal.

В конечном счете, легендарному фотографу так и не удалось добиться прежних высот за границей. Прокудин-Горский вместе с сыновьями до самой смерти в 1944 году продолжает заниматься фоторемеслом, чтобы хоть как-то свести концы с концами. В 1948 году сыновья Горского продали все работы российского фотографа Конгрессу США, который в настоящий момент является их владельцем.

Продавец дынь в Самарканде| Фото: Sputnik Грузия.