«Военной приемки» «Ледовое побоище. Или сказ о том, как Русь не вступила в Евросоюз»

Этот выпуск программы «Военная приемка. След в истории» посвящен теме Ледового побоища. На уроках истории в школе об этой битве нам рассказывали, как Александр Невский загнал противника на лед, и тысячи немецких всадников под тяжестью доспехов утонули в Чудском озере. Однако современные исследования показывают, что события развивались иначе. Так что же на самом деле произошло на берегу Чудского озера весной 1242 года?





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Источник: www.youtube.com