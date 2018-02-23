«Военной приемки» «Ледовое побоище. Или сказ о том, как Русь не вступила в Евросоюз»
19:30. 23 февраля 2018 Просмотров - 247 Один комментарий Опубликовал: brahman
Этот выпуск программы «Военная приемка. След в истории» посвящен теме Ледового побоища. На уроках истории в школе об этой битве нам рассказывали, как Александр Невский загнал противника на лед, и тысячи немецких всадников под тяжестью доспехов утонули в Чудском озере. Однако современные исследования показывают, что события развивались иначе. Так что же на самом деле произошло на берегу Чудского озера весной 1242 года?
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Источник: www.youtube.com
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вообще то ледовое побоище было из распрей во Пскове.Там выгнали князя и Новгород поставил своего..Но так как магистр ливонского ордена был зятем ему..зятёк решил помочь ему.состоялась конная битва на берегу Чудского озера..Русские имели превосходство численное и побили рыцарей..коих было не более 40 войнов.Для примера,во всей Ливонии на то время проживало 230рыцарей всего.Это сражение не идёт в сравнение с Куликовским или иными столкновениями..например, под Легницей…очередная болтовняот от РПЦ.