Программа Грудинина – вопросы без ответов
Несмотря на то, что со своими предпочтениями на грядущих президентских выборах я определился, решил почитать программу кандидата Грудинина, а результатами её изучения со всеми поделиться.
Раз кандидат от КПРФ идем на сайт этой партии. Первое, что мы видим, зайдя туда – это цитата кандидата Грудинина.
«Я уверен, что опираясь на команду КПРФ, левых и национально-патриотических сил России мы можем и должны одержать победу на выборах Президента. Решив эту задачу, опираясь на поддержку народа и высшего Государственного совета во главе с Г.А. Зюгановым, мы вновь сделаем наше Отечество сильной и могучей державой, преодолеем бедность, обеспечим достойную жизнь граждан».
Тут же возникает вопрос: что же это за новый орган власти «высший Государственный совет», упомянутый наряду с народом России, во главе которого однозначно, по мнению П.Н. Грудинина, должен встать Зюганов?
Об этом мы поговорим чуть позже. Сам Павел Николаевич нам ответит на этот вопрос.
Начинаем читать программу народного кандидата Грудинина. Кстати, а почему вся его реклама говорит о том, что это «народный кандидат»? Рекламные плакаты другого кандидата в президенты К.А.Собчак украшены надписью «За Собчак» и припиской «За правду. За свободу». Значит ли это, что любой, проголосовавший не за Ксению Анатольевну против правды и свободы? Очевидно, что перед нами просто выборный маркетинг, когда кандидата путем приписки некоторых слов, пытаются наделить несуществующими у него качествами, либо помочь ему ментально «присвоить» себе понятия «свобода» и «правда». Так и у Грудинина – словосочетание «народный кандидат» не имеет за собой никакого смысла и является простым рекламным трюком. Вообще-то говоря, народным является лишь тот кандидат, который на выборах побеждает.
Разве Грудинина выдвигал весь народ? Нет, любого кандидата выдвигает либо партия, либо он идет самовыдвиженцем. П.Н. Грудинина выдвинула партия под названием КПРФ, перед этим коммунисты провели консультации с организацией ПДС НПСР, которая сама себя называет «национал-патриотами». Являясь патриотом России, я бы никогда не согласился добавить к гордому слову патриот приставку «национал». Уж больно болезненные для народа России воспоминания вызывает такая приставочка!
Сотрудничество с НПСР дало возможность КПРФ заявлять о Грудинине, как об общем кандидате левых и национально-патриотических сил. При этом в ходе обсуждения кандидатуры от НПСР в интернет-голосовании приняло участие всего 16 000 человек.
Итак:
- одна из четырех думских партий КПРФ;
- она же – лишь одна из партий, именующих себя коммунистическими и зарегистрированными в России;
- в союзе с организацией, которая смогла организовать только 16 000 голосов в интернет-опросе за кандидатуру в Президенты(!) (что меньше суточной посещаемости одного моего сайта nstarikov.ru);
- выдвинула на пост главы России П.Н. Грудинина.
Вопрос: почему он после всей этой процедуры стал «народным кандидатом»?
Ответ: потому, что так хочется Зюганову, Болдыреву и Грудинину. И пиарщикам их штаба.
Если кто и может называться народным кандидатом на выборах 2018 года, так это В.В. Путин, который пошел самовыдвиженцем.
Но вернемся к программе «народного кандидата» Павла Грудинина – ведь многие говорят, что его «народность» обусловлена именно ей!
Называется программа «20 шагов». Читаем, изучаем. Вопросы возникают немедленно.
Первый шаг называется «Смена экономической стратегии». Спорить тут не о чем – стратегию развития нашей экономики, её «медведевский» (во всех смыслах) вариант требует изменения. Но что нам предлагает Грудинин?
«Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков. Государство вернет себе монополию на производство и оптовую продажу этилового спирта».
Национализация – лекарство сильнодействующее и применять его в нашей ситуации нужно. Но осторожно. Но ведь земля – тоже стратегически важный ресурс. Почему же в программе национализации от Грудинина ничего не сказано о земле? Неужели потому, что Павел Николаевич Грудинин является владельцем ЗАО, которому принадлежит в полном смысле «золотая» подмосковная земля? Или просто забыл кандидат Грудинин о необходимости национализации земли, как забыл уже несколько раз о своих различных счетах в зарубежных банках?
Выглядит это крайне странно.
Даешь национализацию стратегических заводов! Всех, кроме этого. Почему? А он мой…
А как насчет земли? А землю не надо национализировать, потому, что… я ее владелец.
Так что ли?
Читая дальнейшие пункты программы Грудинина, складывается впечатление, что писали их несколько человек, между собой не общавшиеся и мало представляющие вообще, что такое экономика. В седьмом пункте мы читаем тезис, прямо противоречащий пункту первому. Я бы сказал – взаимоисключающие вещи тут написаны.
«Мы ограничим аппетиты естественных монополий» (шаг пятый) и «Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики» (первый пункт).
Павел Николаевич, вы же уже все, кроме земли, конечно, национализировали. После этой национализации, о каких «аппетитах» естественных монополий может идёт речь? Об аппетитах государственных структур, которые вы только что забрали у частника? Все отрасли, где могут возникнуть естественные монополии, вами национализированы, так что речь может идти только об аппетитах государства. Выходит, что национализация проведенная «по-грудинински» априори не решит никаких проблем?
Складывается впечатление, что подобная «каша» в терминах и путаница в программе точно также не является случайностью, как постоянно забываемые Грудининым счета в иностранных банках. А цель всего этого политического пузыря одна: угробить левую идею в Россию, похоронить идею национализации (и другие полезные идеи!) просто на стадии её высказывания и проработки.
Странные, путающиеся предложения и высказывания, мы будем видеть в программе «самопровозглашенного» «народного кандидата» и дальше. При этом особенно странно они звучат с учетом того, что фигуру Грудинина выдвинула партия Коммунистическая.
«Долю обрабатывающей промышленности мы доведем с нынешних 15-20% до 70-80%, как в передовых странах мира».
Страны с капиталистической системой Грудинин кандидат от КПРФ считает передовыми. Значит нас, Россию, он какой страной считает? Отсталой. Термины имеют огромное значение, потому, что они показывают нам образ мыслей. Обратите внимание на термины: не «передовые капиталистические страны», не «страны с наиболее развитой экономикой». Передовые страны. Так в чем разница между кандидатами либералами и кандидатом Грудининым в их понимании современного мира?
Как говорится, на этом с коммунистической идеей можно и закончить. Только вот, передовые в экономике страны, очень часто вообще не добывают энергоресурсы, а полностью их закупают, а, следовательно, и процент переработки у них может достигать вообще 100%.
«Подоходный налог на богачей вырастет, а для малоимущих будет отменён»
Люди не потому малоимущие, что платят налоги, а потому, что имеют маленькую зарплату. А есть богачи со сверхдоходами, но согласно этому пункту программы, ни те, ни другие не отменяются. Просто часть недополученного малоимущими, государство попытается забрать в виде налога. Если сможет!
«Минимальная заработная плата составит 25000-30000 рублей»
Минимальная зарплата всегда обозначается одной цифрой, а не коридором. Но, если будет такая минимальная зарплата, то кого Грудинин будет считать малоимущими, для которых будет отменён налог на доходы?
«Введем обеспечение квартирами или домами молодых семей. Развернем массовое строительство жилья по себестоимости и предоставление его семьям с детьми в рассрочку, без ростовщического процента. Ставки по ипотеке будут снижены до 3-4%. Многодетные и молодые семьи получат беспроцентный целевой заём на срок 30 лет».
Процент по кредиту Грудинин называет ростовщическим, придавая ему отрицательную окраску, мол, это что-то плохое. Но, тут же говорит, что он всё равно будет, останется процент ростовщический. Просто будет ниже.
В одном месте программы сначала говорится про рассрочку для семей с детьми, а потом про целевой займ для семей с несколькими детьми и молодые семьи (без детей). Получается, что если новая семья не такая молодая (после 30 лет), то пока у них нет детей, им и помощь в приобретении жилья не нужна, тогда как семье до 30 лет эта привилегия предоставляется. Почему семьи без детей разделены подобным образом? Вновь складывается ощущение, что программа «20 шагов» Павла Грудинина писалась то ли второпях, на коленке и сразу несколькими авторами. Потому, что свалили в нее все, что может понравиться избирателю, не подогнав одно с другим. Отсюда и постоянные противоречия кандидата самому себе.
Например, поговорив о ростовщическом проценте в одном месте, Грудинин вновь возвращается к нему. Один из шагов так и называется «Обуздать жадность ростовщиков».
«Мы обеспечим долговую амнистию для жертв «микрофинансовых организаций». Поддержим «валютных ипотечников». Будет введена уголовная ответственность за втягивание в кабальные сделки, запрет на «коллекторскую» деятельность и переуступку долговых обязательств граждан».
Жадность ростовщиков будет обуздана. Только как? В пункте говорится об изменении правил игры, не более. Ни слова о пользе анонсированной ранее новой финансовой системы, валютные ипотечники остаются, о необходимом запрете кредитования в валюте ни слова. Как будут поддержаны валютные ипотечники? Словом?
«Обеспечить защиту природы. Мы введём запрет как на приватизацию, так и на долгосрочную аренду лесных и водных угодий. Практика перевода лесов и парков в земли под строительство будет пресечена».
Вот бы здесь вернуться к вопросу принадлежности ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ! Земля то частная будет, Павел Николаевич? Будет ли запрет на строительство на землях сельхозназначений? Молчит кандидат. Только про леса и парки нам рассказывает.
О земле ни слова…
«Существенно повысятся боеготовность Вооруженных Сил, престиж военной службы и правоохранительных органов».
Как говорится, спасибо! Уже.
«Невинно осужденные патриоты Отечества будут освобождены и реабилитированы. Аналогично рядовые «болотные» сидельцы – в отличие от провокаторов, лжесвидетелей и организаторов незаконных действий»
Невинно осуждённых будут освобождать по принципу, если ты патриот. А если рядовой «болотный сиделец» бросил камнем в омоновца – то на свободу? Очевидное и неприкрытое желание заполучить электорат Навального. Хотя, что удивляться – в 2012 году многие из тех, кто сегодня «За Грудинина!» были на Болотной, а не Поклонной. Что касается КПРФ, то тогда Зюганов заключил «Договор» с профессиональным бузотером Удальцовым, от которого сейчас попытался откреститься.
«Никто не будет иметь право быть президентом более двух сроков по 4 года за всю жизнь. Будет учрежден Высший государственный совет, без одобрения которого не сможет приниматься ни одно принципиально важное решение Президента страны. Выборы на всех уровнях станут подлинно равными и свободными, с жестким пресечением любых нарушений и махинаций при подведении итогов».
Перед нам опять яркий пример того, когда правильные вещи соседствуют с вещами разрушительными и недопустимыми. Почему одному человеку должно быть запрещено за всю жизнь возглавлять страну третий раз? На основании того, что Зюганову, Болдыреву, Навальному и Собчак не нравится Путин, его популярность и возможность победить на выборах? Интересы государства не могут быть описаны математикой.
А вот и создание Высшего государственного совета – с которого мы начали знакомство с программой кандидата Грудинина. Как мы помним – этот орган ещё не создан, а руководитель у него уже есть. Это Геннадий Андреевич Зюганов.
Ну, что сказать – ещё выборы не выиграны, а Павел Николаевич Грудинин уже раздает высшие государственные должности в благодарность за свое выдвижение. И даже создает под конкретную персону новые органы руководства государством.
Этот высший госсовет – штука очень страшная. Это ограничение власти Президента, это создание новой «семибанкирщины», «семиолигарщины». Это уже было не раз в нашей истории. Последний раз называлось либералами «ответственным министерством» и в феврале 1917 года воплотилось в виде Временного правительства, разрушившего Россию.
Кстати, высший Государственный совет… уже существует. В союзном государстве России и Белоруссии: «Высший Государственный Совет является высшим органом Союзного государства. В состав Высшего Государственного Совета входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов государств-участников».
Но здесь существование такого органа понятно – есть два президента, два парламента, два премьера и т.д. .. Нужен орган, где будут вырабатываться общие решения для двух государств, которые соединены вместе.
А вот для одного государства такой орган не нужен. В огромной и бескрайней стране не может и не должно быть коллективного органа власти, который никто не выбирал, и «без одобрения которого не сможет приниматься ни одно принципиально важное решение» главы государства. То есть Грудинин, как бы между делом, предлагает изменить суть президентской формы правления в России. Сделать президента зависимым и слабым. Президента, которого выбирает весь народ, от неких «зюгановых», которых народ в этот орган выбирать не сможет.
«Кандидат от КПРФ заявил, что структура Госсовета должна быть реформирована, а власть президента – ограничена».
Уже по одной этой причине я не могу согласиться с кандидатом Грудининым.
А ещё Павел Николаевич с присущей ему забывчивостью ничего не сказал нам о принадлежности ЗЕМЛИ.
Назначил Зюганова «начальником над президентом».
Прямо заигрывает с деструктивными силами Болотной и Навального.
«Ограничивает аппетиты» ими же ещё не созданных и национализированных монополий.
На непонятном основании приписал себе термин «народный кандидат».
Продолжение следует.
Источник: nstarikov.ru
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Еще один автор сидящий на зарплате олигархически- клептоманского режима. Если режим платит за это деньги значит действительно боится того, до чего довел страну.
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Не будете ли столь любезны опровергнуть написанное в статье. только пожалуйста без перевода стрелок на Путина. Если указанные состыковки имеются в программе Грудинина, то действительно составляли ее двоечники с миру по нитке, навыдергивали цитат из интернета и собрали все в кучу. Да и насчет земли интересно будет, все же узнать.
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Так Стариков не опровергает Грудинина, а мажет чёрной краской. Вы приведите хоть одно утверждение Старикова разумным.
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Извините я Вам вопрос не задавал! Вопрос был адресован александру. Но если у Вас есть желание опровергнуть все написанное в статье, то прошу это сделать без излишнего пафоса и необоснованных обвинений.
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Лично я не стану определять позицию автора с точки зрения политики. Я обращу внимание читателей на то, что автор просто глуп, почитая нас, читателей, глупцами. В тексте автора одно передёргивание за другим.
Программа “20 шагов Грудинина” общедоступна и может быть понята пусть даже и неразвитым, но честным человеком, отдающим себе отчёт в собственных действиях.
Но автор не таков! Он, будучи неразвитым, возможно, позволяет себе (за деньги? иначе я не могу объяснить такого добровольного оглупения) опуститься в бездну пошлой, даже пошлейшей глупости. Он полагает, что мы программу Грудинина П.Н. не читали и станем полагаться на неумный её пересказ.
А зачем человеку интерпретированный для дураков пересказ с критикой этого пересказа, если оригинал доступен за два клика?
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Вы не привели ни одного факта глупости автора, почему же Вы его обвиняете в предвзятости. Если есть желание тогда попрошу конкретные факты и анализ этих фактов, иначе все ваши опусы не более чем обычный треп на скамейке.
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А зачем тратить время на глупости. Известно, что Стариков троллит Грудинина безосновательно. Стариков писатель не специалист, даже клубнику вырастить не сможет.
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Тоесть опровергнуть Вы ничего не можете?
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Во все времена на Руси были клоуны – юродивые , которые за деньги, которые давал барин говорили и писали, что ему, барину, нужно.Плохо, когда юродивые, сами становятся властью или купили СМИ. В этом случае свое юродивое самосознание, несут народу через СМИ, думая , что народ жизнь видит так, как они.Этого не будет, так как народ у нас стал недоверчивый, горько наученный правлением Е.Б.Н. Теперь у всех в голове “Лишь бы хуже не было”
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Согласен, что Грудинин – клоун. Но не так уж он и глуп. Работает на свой еврейский карман, набирая очки среди юродивых. Все продумано. Чем больше поддержки, тем больше бабла в дальнейшем удастся срубить. А идиоты из массовки потом разведут ручками на тему “хотели как лучше, а получилось как всегда”.
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Автор статьи зелен умом и взялся судить о вещах, которые недоступны ему для понимания. Очень жаль что он не работает над собой. По всему видно что очень молод. Советую ему русскую пословицу:” Семь раз подумай, через час один раз скажи”
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Вот именно следуйте своим советам, даже если Вы не молоды.
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И ещё для Вас дорогой автор: извольте понять, что с глупцами не советуют спорить. В таком споре не рождается истина.
Оставайтесь со своим мнением, этого вас никто не лишает. Ведь вы для себя уникум и спора с вами не может быть.
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Это для сравнения.
Для этого будут реализованы следующие основные меры.
1. Смена экономической стратегии. Приоритетом станет благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов, интересы простого человека, а не рвачество «жирных котов». Для этого нужен крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государству. Мы поставим богатства России, ее природные, промышленные и финансовые ресурсы на службу народу. Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков. Государство вернет себе монополию на производство и оптовую продажу этилового спирта. Это даст импульс развитию и принесет казне триллионы рублей ежегодно; позволит сформировать бюджет развития вместо бюджета обнищания и деградации.
2. Восстановление экономического суверенитета России. В кубышке правительства несколько триллионов рублей. Но эти колоссальные средства переданы в управление иностранных финансовых организаций. Те триллионы рублей, что хранятся в банках и долговых обязательствах США, мы сделаем капиталовложениями в производство, науку и образование. Новая власть избавит российскую экономику от тотальной долларовой зависимости. Создаст финансовую систему в интересах государства и граждан страны. Мы ограничим доступ иностранного спекулятивного капитала к российскому рынку. Откажемся от участия в ВТО, ведь за 4 года пребывания в этом экономическом карцере мы получили более триллиона рублей прямых убытков и 5 триллионов – косвенных.
3. Кредитные ресурсы – на восстановление экономики. С этой целью снизим банковский процент. Пресечем дикий вывод капиталов за рубеж. Сконцентрируем все свободные средства для инвестиций в отечественное производство и в человека. Откроются возможности для масштабных вливаний в экономику, для поддержки малого и среднего бизнеса, народных и коллективных предприятий. Прекратится их удушение в интересах крупных сетевых компаний с иностранными владельцами. Денежная система обеспечит предоставление долгосрочного дешевого кредита.
4. Новая индустриализация, модернизация экономики и её вывод на инновационные рельсы. Предстоит опереться на науку и новые технологии. Заняться активным развитием отраслей, которые обеспечивают технологический прогресс: микроэлектроники, биотехнологий, робототехники и станкостроения. Долю обрабатывающей промышленности мы доведем с нынешних 15-20% до 70-80%, как в передовых странах мира.
5. Обеспечение продовольственной безопасности России, преодоление ситуации, когда значительная часть продовольствия ввозится из-за рубежа. Программа устойчивого развития села даст ему новую жизнь, возродит крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру в сельской местности. На эти цели мы направим не менее 10 процентов бюджетных расходов. Мы вернем ГОСТы и введем уголовную ответственность за фальсификацию продуктов питания.
6. Наша историческая задача – обеспечить возрождение «провинциальной» России. Мы проведём выравнивание возможностей региональных бюджетов. Осуществим газификацию страны. Гарантируем поддержку малых городов, поселков и сельских поселений. Обеспечим возвращение в них школ, больниц и иной социальной инфраструктуры. Развернём бесплатное для граждан подведение газа, электричества, воды и канализации к частным домам в малых городах и селах.
7. Контроль над ценами на основные продукты и товары первой необходимости, на тарифы ЖКХ. Мы ограничим аппетиты естественных монополий, прекратим спекулятивный рост цен на жизненно необходимые товары и услуги. Снизим цены на лекарства и тарифы на все виды транспортных перевозок. Поборы за капитальный ремонт будут отменены. Тарифы ЖКХ не должны превышать 10 процентов дохода семьи.
8. Налоги – в интересах справедливости и развития. Подоходный налог на богачей вырастет, а для малоимущих будет отменён. Налоговая система станет стимулировать инвестиционную и инновационную деятельность предприятий. Будет ликвидирован налог на добавленную стоимость, удушающий нашу промышленность. Мы отменим транспортный налог и систему «Платон».
9. Восстановление гарантий на труд и 8-часовой рабочий день, обеспечение людей работой и приличной зарплатой. Минимальная заработная плата составит 25000-30000 рублей. Человек труда станет достойно зарабатывать, достойно отдыхать и восстанавливать свои силы. Мы вернём гарантии трудоустройства молодежи. Выпускники государственных ВУЗов получат гарантированное первое рабочее место. Будут запущены масштабные программы переобучения и повышения квалификации.
10. Разрушение социальной сферы будет остановлено. Мы гарантируем бесплатность и качество среднего и высшего образования и медицинского обслуживания. Вернем ежегодную бесплатную диспансеризацию. Установим нормативы финансирования науки, образования и здравоохранения – не менее 7% от ВВП для каждой отрасли. Государство возьмет на себя все расходы по лечению тяжелобольных людей, особенно детей. Физическая культура и спорт станут достоянием народа, важнейшим средством укрепления здоровья нации.
11. Материнство и детство получат всемерную поддержку. Мы восстановим систему дошкольного воспитания, гарантируем место для ребенка в детском саду и в группе продленного дня в школе. Реальностью станут развитие массового детского спорта, бесплатные кружки и творческие студии. Мы приравняем ежемесячное детское пособие к прожиточному минимуму ребенка. Выплата ежемесячного пособия увеличится с полутора до трех лет. Государство будет субсидировать производство детских товаров.
12. Гражданам – достойные пенсии. Мы незамедлительно примем закон о «детях войны». Сохраним нынешний возраст выхода на пенсию. Вернём индексацию пенсий работающим пенсионерам. Отменим понижающий коэффициент 0,54 для военных пенсионеров. Гарантируем среднюю пенсию по старости – не менее 50% от средней зарплаты.
13. Мы защитим духовное здоровье нации. Возродим отечественную культуру. Окажем всестороннюю поддержку музеям, театрам, библиотекам.
14. Мы гарантируем массовое строительство качественного и доступного жилья. Введем обеспечение квартирами или домами молодых семей, ликвидацию ветхого и аварийного жилья. Развернем массовое строительство жилья по себестоимости и предоставление его семьям с детьми в рассрочку, без ростовщического процента. Ставки по ипотеке будут снижены до 3-4%. Многодетные и молодые семьи получат беспроцентный целевой заём на срок 30 лет. С «уплотнительной» застройкой будет покончено.
15. Обуздать жадность ростовщиков. Мы обеспечим долговую амнистию для жертв «микрофинансовых организаций». Поддержим «валютных ипотечников». Будет введена уголовная ответственность за втягивание в кабальные сделки, запрет на «коллекторскую» деятельность и переуступку долговых обязательств граждан.
16. Обеспечить защиту природы. Мы введём запрет как на приватизацию, так и на долгосрочную аренду лесных и водных угодий. Практика перевода лесов и парков в земли под строительство будет пресечена.
17. Гарантировать обороноспособность и безопасность страны, высокий научно-технический уровень оборонной промышленности. Существенно повысятся боеготовность Вооруженных Сил, престиж военной службы и правоохранительных органов.
18. Справедливый суд будет на стороне закона, гражданина и общества, а не олигархата. Мы гарантируем реальную независимость суда и следственных органов от органов исполнительной власти, обеспечим выборность судей, распространим компетенцию судов присяжных на дела об «экстремизме», по 282-й «русской» статье, по коррупционным преступлениям высших должностных лиц. Невинно осужденные патриоты Отечества будут освобождены и реабилитированы. Аналогично рядовые «болотные» сидельцы – в отличие от провокаторов, лжесвидетелей и организаторов незаконных действий.
19. Восстановление системы народовластия и народного представительства. Мы вернем народу право на референдумы по важнейшим вопросам. Парламент будет не послушным штамповщиком законов, спущенных сверху, а собранием народных представителей. Его компетенция будет расширена. Президент станет подконтролен и подотчетен народу и парламенту. Будет упрощена процедура его импичмента. Никто не будет иметь право быть президентом более двух сроков по 4 года за всю жизнь. Будет учрежден Высший государственный совет, без одобрения которого не сможет приниматься ни одно принципиально важное решение Президента страны. Выборы на всех уровнях станут подлинно равными и свободными, с жестким пресечением любых нарушений и махинаций при подведении итогов.
20. Повышение качества государственного управления. Мы поднимем ответственность президента за формирование кабинета министров, и ответственность правительства за свои действия. Утверждение состава правительства будет происходить в Государственной Думе. Кандидатуры на все министерские посты будут публично обосновываться президентом. Центральный банк заработает как подконтрольный и подотчетный орган госвласти, мотивированный на промышленное развитие. Счетная палата станет высшим и подлинно независимым контрольным органом. Пресечение коррупции не на словах, а на деле даст и экономический, и морально-политический эффект.
С уважением,
Павел Грудинин.
И ГДЕ ТУТ ПОДВОХ?
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Пункт 1. Реально землю не хотит национализировать. Хотя земля в сельском хозяйстве стратегически важна.
пункт 16. А землю сельхозугодий не надо что ли защищать.
пункт 19. Каким образом будет учрежден Высший государственный совет, кто в него войдет.
Да в этой программе по каждому пункту вопросов множество, и вряд ли на эти вопросы кто то из апологетов Грудинина ответит. По моему это очередная разборка и дележка, народ как был при своих, так и останется.
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Так где вопросы? Земля – у земли должен быть хозяин. Всё комплексно, где то национализировать, а где то и отдать в частные руки. Вот комиссии по определению назначения земли должны быть здравомысленные, вот в чём вопрос. Сельхозугодья защищать – как? Дорогой соляркой, недоступными кредитами?
Высший госсовет необходим, а каким образом – да любым образом.
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Да очень просто, если сельского назначения земля, то не надо ее использовать под другие нужды. Вы хотите сказать что новая власть будет плохим хозяином в управлении сельхозугодьями? Так как можно ей будет доверить что то другое. Как то выборочно национализация запланирована.
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Действительно, в программе не сказано о национализации земли. Нашёл таки Стариков к чему прикопаться. (Надо будет задать этот вопрос в программе “Голос интернета” на Нейромире).
Пока что сказано только про лесные и водные угодья:
“16. Обеспечить защиту природы. Мы введём запрет как на приватизацию, так и на долгосрочную аренду лесных и водных угодий. Практика перевода лесов и парков в земли под строительство будет пресечена.”
Однако, те, кто слушает прессконференции ПНГ знают, что он постоянно повторяет, что земля- не предмет торга и что программа будет дорабатываться.
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Естественно земля не предмет торга, только если это земля ПНГ. Пункт 5. Представьте что с прилавков магазинов исчезнет 80% продовольствия, какова будет цена на оставшееся?
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Примеры передёргивания цитата из 20-ти шагов:
«Долю обрабатывающей промышленности мы доведем с нынешних 15-20% до 70-80%, как в передовых странах мира». Стариков: “Страны с капиталистической системой Грудинин кандидат от КПРФ считает передовыми.” Где в цитате есть “кап-страны”? Да, надо признать, Россия не вовсём передовая и не очень развитая после обрушения в 90-х.
«Подоходный налог на богачей вырастет, а для малоимущих будет отменён»
Люди не потому малоимущие, что платят налоги, а потому, что имеют маленькую зарплату. А есть богачи со сверхдоходами, но согласно этому пункту программы, ни те, ни другие не отменяются.” – А Стариков чего хочет, экспроприации как в 20-х годах 20-го века? Сам то он в программе своей партии это требует?
“Просто часть недополученного малоимущими, государство попытается (!!!?) забрать в виде налога. Если сможет! – Всё ясно, на чьей стороне Стариков?!
«Минимальная заработная плата составит 25000-30000 рублей»
Минимальная зарплата всегда обозначается одной цифрой, а не коридором. (нашёл к чему придраться) Но, если будет такая минимальная зарплата, то кого Грудинин будет считать малоимущими, для которых будет отменён налог на доходы? – Да, с точки зрения Старикова это проблема, если минималка будет 25.000-30.000. А сколько сейчас?
По поводу жилья: по моему 3-4% на жильё взято из опыта кап-стран. По собственному опыту могу сказать, что это работает. А нынешние проценты в России – это грабёж!!
Пока хватит.
Программа социал-демократическая не коммунистическая. А есть другая? Лучше? У кого?
А Старикову хорошо бы сравнить её с путинской (которой нет!!! – ха-ха-ха)
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Если не ясно, кто такой Стариков:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
“Коммерческий директор ОАО «Первый канал — Санкт-Петербург»”
http://www.1tvspb.ru/pages/contacts/
Руку, дающую жрать, кусать не будет.