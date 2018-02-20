Программа Грудинина – вопросы без ответов

Несмотря на то, что со своими предпочтениями на грядущих президентских выборах я определился, решил почитать программу кандидата Грудинина, а результатами её изучения со всеми поделиться.

Раз кандидат от КПРФ идем на сайт этой партии. Первое, что мы видим, зайдя туда – это цитата кандидата Грудинина.

«Я уверен, что опираясь на команду КПРФ, левых и национально-патриотических сил России мы можем и должны одержать победу на выборах Президента. Решив эту задачу, опираясь на поддержку народа и высшего Государственного совета во главе с Г.А. Зюгановым, мы вновь сделаем наше Отечество сильной и могучей державой, преодолеем бедность, обеспечим достойную жизнь граждан».

Тут же возникает вопрос: что же это за новый орган власти «высший Государственный совет», упомянутый наряду с народом России, во главе которого однозначно, по мнению П.Н. Грудинина, должен встать Зюганов?

Об этом мы поговорим чуть позже. Сам Павел Николаевич нам ответит на этот вопрос.

Начинаем читать программу народного кандидата Грудинина. Кстати, а почему вся его реклама говорит о том, что это «народный кандидат»? Рекламные плакаты другого кандидата в президенты К.А.Собчак украшены надписью «За Собчак» и припиской «За правду. За свободу». Значит ли это, что любой, проголосовавший не за Ксению Анатольевну против правды и свободы? Очевидно, что перед нами просто выборный маркетинг, когда кандидата путем приписки некоторых слов, пытаются наделить несуществующими у него качествами, либо помочь ему ментально «присвоить» себе понятия «свобода» и «правда». Так и у Грудинина – словосочетание «народный кандидат» не имеет за собой никакого смысла и является простым рекламным трюком. Вообще-то говоря, народным является лишь тот кандидат, который на выборах побеждает.

Разве Грудинина выдвигал весь народ? Нет, любого кандидата выдвигает либо партия, либо он идет самовыдвиженцем. П.Н. Грудинина выдвинула партия под названием КПРФ, перед этим коммунисты провели консультации с организацией ПДС НПСР, которая сама себя называет «национал-патриотами». Являясь патриотом России, я бы никогда не согласился добавить к гордому слову патриот приставку «национал». Уж больно болезненные для народа России воспоминания вызывает такая приставочка!

Сотрудничество с НПСР дало возможность КПРФ заявлять о Грудинине, как об общем кандидате левых и национально-патриотических сил. При этом в ходе обсуждения кандидатуры от НПСР в интернет-голосовании приняло участие всего 16 000 человек.

Итак:

одна из четырех думских партий КПРФ;

она же – лишь одна из партий, именующих себя коммунистическими и зарегистрированными в России;

в союзе с организацией, которая смогла организовать только 16 000 голосов в интернет-опросе за кандидатуру в Президенты(!) (что меньше суточной посещаемости одного моего сайта nstarikov.ru);

выдвинула на пост главы России П.Н. Грудинина.

Вопрос: почему он после всей этой процедуры стал «народным кандидатом»?

Ответ: потому, что так хочется Зюганову, Болдыреву и Грудинину. И пиарщикам их штаба.

Если кто и может называться народным кандидатом на выборах 2018 года, так это В.В. Путин, который пошел самовыдвиженцем.

Но вернемся к программе «народного кандидата» Павла Грудинина – ведь многие говорят, что его «народность» обусловлена именно ей!

Называется программа «20 шагов». Читаем, изучаем. Вопросы возникают немедленно.

Первый шаг называется «Смена экономической стратегии». Спорить тут не о чем – стратегию развития нашей экономики, её «медведевский» (во всех смыслах) вариант требует изменения. Но что нам предлагает Грудинин?

«Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков. Государство вернет себе монополию на производство и оптовую продажу этилового спирта».

Национализация – лекарство сильнодействующее и применять его в нашей ситуации нужно. Но осторожно. Но ведь земля – тоже стратегически важный ресурс. Почему же в программе национализации от Грудинина ничего не сказано о земле? Неужели потому, что Павел Николаевич Грудинин является владельцем ЗАО, которому принадлежит в полном смысле «золотая» подмосковная земля? Или просто забыл кандидат Грудинин о необходимости национализации земли, как забыл уже несколько раз о своих различных счетах в зарубежных банках?

Выглядит это крайне странно.

Даешь национализацию стратегических заводов! Всех, кроме этого. Почему? А он мой…

А как насчет земли? А землю не надо национализировать, потому, что… я ее владелец.

Так что ли?

Читая дальнейшие пункты программы Грудинина, складывается впечатление, что писали их несколько человек, между собой не общавшиеся и мало представляющие вообще, что такое экономика. В седьмом пункте мы читаем тезис, прямо противоречащий пункту первому. Я бы сказал – взаимоисключающие вещи тут написаны.

«Мы ограничим аппетиты естественных монополий» (шаг пятый) и «Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики» (первый пункт).

Павел Николаевич, вы же уже все, кроме земли, конечно, национализировали. После этой национализации, о каких «аппетитах» естественных монополий может идёт речь? Об аппетитах государственных структур, которые вы только что забрали у частника? Все отрасли, где могут возникнуть естественные монополии, вами национализированы, так что речь может идти только об аппетитах государства. Выходит, что национализация проведенная «по-грудинински» априори не решит никаких проблем?

Складывается впечатление, что подобная «каша» в терминах и путаница в программе точно также не является случайностью, как постоянно забываемые Грудининым счета в иностранных банках. А цель всего этого политического пузыря одна: угробить левую идею в Россию, похоронить идею национализации (и другие полезные идеи!) просто на стадии её высказывания и проработки.

Странные, путающиеся предложения и высказывания, мы будем видеть в программе «самопровозглашенного» «народного кандидата» и дальше. При этом особенно странно они звучат с учетом того, что фигуру Грудинина выдвинула партия Коммунистическая.

«Долю обрабатывающей промышленности мы доведем с нынешних 15-20% до 70-80%, как в передовых странах мира».

Страны с капиталистической системой Грудинин кандидат от КПРФ считает передовыми. Значит нас, Россию, он какой страной считает? Отсталой. Термины имеют огромное значение, потому, что они показывают нам образ мыслей. Обратите внимание на термины: не «передовые капиталистические страны», не «страны с наиболее развитой экономикой». Передовые страны. Так в чем разница между кандидатами либералами и кандидатом Грудининым в их понимании современного мира?

Как говорится, на этом с коммунистической идеей можно и закончить. Только вот, передовые в экономике страны, очень часто вообще не добывают энергоресурсы, а полностью их закупают, а, следовательно, и процент переработки у них может достигать вообще 100%.

«Подоходный налог на богачей вырастет, а для малоимущих будет отменён»

Люди не потому малоимущие, что платят налоги, а потому, что имеют маленькую зарплату. А есть богачи со сверхдоходами, но согласно этому пункту программы, ни те, ни другие не отменяются. Просто часть недополученного малоимущими, государство попытается забрать в виде налога. Если сможет!

«Минимальная заработная плата составит 25000-30000 рублей»

Минимальная зарплата всегда обозначается одной цифрой, а не коридором. Но, если будет такая минимальная зарплата, то кого Грудинин будет считать малоимущими, для которых будет отменён налог на доходы?

«Введем обеспечение квартирами или домами молодых семей. Развернем массовое строительство жилья по себестоимости и предоставление его семьям с детьми в рассрочку, без ростовщического процента. Ставки по ипотеке будут снижены до 3-4%. Многодетные и молодые семьи получат беспроцентный целевой заём на срок 30 лет».

Процент по кредиту Грудинин называет ростовщическим, придавая ему отрицательную окраску, мол, это что-то плохое. Но, тут же говорит, что он всё равно будет, останется процент ростовщический. Просто будет ниже.

В одном месте программы сначала говорится про рассрочку для семей с детьми, а потом про целевой займ для семей с несколькими детьми и молодые семьи (без детей). Получается, что если новая семья не такая молодая (после 30 лет), то пока у них нет детей, им и помощь в приобретении жилья не нужна, тогда как семье до 30 лет эта привилегия предоставляется. Почему семьи без детей разделены подобным образом? Вновь складывается ощущение, что программа «20 шагов» Павла Грудинина писалась то ли второпях, на коленке и сразу несколькими авторами. Потому, что свалили в нее все, что может понравиться избирателю, не подогнав одно с другим. Отсюда и постоянные противоречия кандидата самому себе.

Например, поговорив о ростовщическом проценте в одном месте, Грудинин вновь возвращается к нему. Один из шагов так и называется «Обуздать жадность ростовщиков».

«Мы обеспечим долговую амнистию для жертв «микрофинансовых организаций». Поддержим «валютных ипотечников». Будет введена уголовная ответственность за втягивание в кабальные сделки, запрет на «коллекторскую» деятельность и переуступку долговых обязательств граждан».

Жадность ростовщиков будет обуздана. Только как? В пункте говорится об изменении правил игры, не более. Ни слова о пользе анонсированной ранее новой финансовой системы, валютные ипотечники остаются, о необходимом запрете кредитования в валюте ни слова. Как будут поддержаны валютные ипотечники? Словом?

«Обеспечить защиту природы. Мы введём запрет как на приватизацию, так и на долгосрочную аренду лесных и водных угодий. Практика перевода лесов и парков в земли под строительство будет пресечена».

Вот бы здесь вернуться к вопросу принадлежности ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ! Земля то частная будет, Павел Николаевич? Будет ли запрет на строительство на землях сельхозназначений? Молчит кандидат. Только про леса и парки нам рассказывает.

О земле ни слова…

«Существенно повысятся боеготовность Вооруженных Сил, престиж военной службы и правоохранительных органов».

Как говорится, спасибо! Уже.

«Невинно осужденные патриоты Отечества будут освобождены и реабилитированы. Аналогично рядовые «болотные» сидельцы – в отличие от провокаторов, лжесвидетелей и организаторов незаконных действий»

Невинно осуждённых будут освобождать по принципу, если ты патриот. А если рядовой «болотный сиделец» бросил камнем в омоновца – то на свободу? Очевидное и неприкрытое желание заполучить электорат Навального. Хотя, что удивляться – в 2012 году многие из тех, кто сегодня «За Грудинина!» были на Болотной, а не Поклонной. Что касается КПРФ, то тогда Зюганов заключил «Договор» с профессиональным бузотером Удальцовым, от которого сейчас попытался откреститься.

«Никто не будет иметь право быть президентом более двух сроков по 4 года за всю жизнь. Будет учрежден Высший государственный совет, без одобрения которого не сможет приниматься ни одно принципиально важное решение Президента страны. Выборы на всех уровнях станут подлинно равными и свободными, с жестким пресечением любых нарушений и махинаций при подведении итогов».

Перед нам опять яркий пример того, когда правильные вещи соседствуют с вещами разрушительными и недопустимыми. Почему одному человеку должно быть запрещено за всю жизнь возглавлять страну третий раз? На основании того, что Зюганову, Болдыреву, Навальному и Собчак не нравится Путин, его популярность и возможность победить на выборах? Интересы государства не могут быть описаны математикой.

А вот и создание Высшего государственного совета – с которого мы начали знакомство с программой кандидата Грудинина. Как мы помним – этот орган ещё не создан, а руководитель у него уже есть. Это Геннадий Андреевич Зюганов.

Ну, что сказать – ещё выборы не выиграны, а Павел Николаевич Грудинин уже раздает высшие государственные должности в благодарность за свое выдвижение. И даже создает под конкретную персону новые органы руководства государством.

Этот высший госсовет – штука очень страшная. Это ограничение власти Президента, это создание новой «семибанкирщины», «семиолигарщины». Это уже было не раз в нашей истории. Последний раз называлось либералами «ответственным министерством» и в феврале 1917 года воплотилось в виде Временного правительства, разрушившего Россию.

Кстати, высший Государственный совет… уже существует. В союзном государстве России и Белоруссии: «Высший Государственный Совет является высшим органом Союзного государства. В состав Высшего Государственного Совета входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов государств-участников».

Но здесь существование такого органа понятно – есть два президента, два парламента, два премьера и т.д. .. Нужен орган, где будут вырабатываться общие решения для двух государств, которые соединены вместе.

А вот для одного государства такой орган не нужен. В огромной и бескрайней стране не может и не должно быть коллективного органа власти, который никто не выбирал, и «без одобрения которого не сможет приниматься ни одно принципиально важное решение» главы государства. То есть Грудинин, как бы между делом, предлагает изменить суть президентской формы правления в России. Сделать президента зависимым и слабым. Президента, которого выбирает весь народ, от неких «зюгановых», которых народ в этот орган выбирать не сможет.

«Кандидат от КПРФ заявил, что структура Госсовета должна быть реформирована, а власть президента – ограничена».

Уже по одной этой причине я не могу согласиться с кандидатом Грудининым.

А ещё Павел Николаевич с присущей ему забывчивостью ничего не сказал нам о принадлежности ЗЕМЛИ.

Назначил Зюганова «начальником над президентом».

Прямо заигрывает с деструктивными силами Болотной и Навального.

«Ограничивает аппетиты» ими же ещё не созданных и национализированных монополий.

На непонятном основании приписал себе термин «народный кандидат».

Продолжение следует.

Источник: nstarikov.ru