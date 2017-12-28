“Вектор социалистический”: с какой программой идёт на выборы новый кандидат от КПРФ?

Одним из главных сюрпризов предвыборной кампании стало выдвижение от КПРФ беспартийного директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина. До самого последнего момента многие считали, что в гонке снова будет участвовать Геннадий Зюганов, однако на съезде партии было принято решение отдать предпочтение Грудинину, которого поддержала и широкая коалиция национально-патриотических сил. В первых выступлениях Грудинина на заседании съезда и на телевидении стало ясно, что он поддерживает программу КПРФ "10 шагов к достойной жизни". Некоторые в рядах национал-патриотов это уже назвали "соглашательством", зато стало ясно, что сама КПРФ "вправо" дрейфовать не собирается, коалиционный – только кандидат, а не программа, с которой он идет.

В последние дни новоиспеченный выдвиженец от КПРФ стал гостем сразу нескольких передач на федеральных каналах и сделал ряд откровенных и смелых заявлений.

В ходе передачи "Время покажет" на "Первом" Павел Грудинин заявил, что может победить, набрав 60% голосов. Выходит, он рассчитывает на победу в первом туре. Интересно, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов в самом успешном для него 1996 г. набирал 32% в первом туре и чуть более 40% во втором. В 2012-м – чуть более 17,2%. Павел Грудинин выдвигается от более широкой коалиции, но сразу после съезда КПРФ к его кандидатуре отнеслись скептически как некоторые сторонники справа от Постоянно действующего совещания национально-патриотических сил (ПДС НПСР), так и некоторые независимые левые. Чуть позже Грудинин заметил, что победа – это программа максимум, а минимум – это устроить диалог, чтобы "подвинуть власть" и сделать её ближе к людям.

Новый кандидат рассказал, какие аспекты его управленческого опыта могут пригодиться на президентском посту. Его предприятию удалось добиться успеха благодаря двум факторам: отсутствию воровства и преданности людей работе. Такие подходы к развитию хозяйства могут быть экстраполированы и в масштабах всей страны. Из ответов на вопросы можно сделать вывод, что "экономическая программа в деталях ещё не доработана, а за основу планируется взять наработки КПРФ". Но многочисленные нюансы (например, механизмы возвращения капиталов из офшоров) он намерен обсуждать совместно с коллегами. Сам Павел Грудинин отдаёт приоритет решению внутренних проблем, считая, что став сильнее, Россия сможет эффективнее справляться и с внешними вызовами. Кроме того, он высказался за мир с Украиной, при этом оговорившись, что разделяет братский народ и нынешний преступный режим в Киеве. Крым он однозначно считает российским, данный вопрос стоит урегулировать и со странами Запада, хотя это и может занять несколько лет.

В программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" Грудинин уже напомнил, что он кандидат не только от КПРФ, а вот всех лево-патриотических сил, упомянул он и свою поддержку в ПДС НПСР. В ходе беседы гендиректор совхоза рассказал, что вектор развития будет социалистическим, неоднократно обращался к китайскому опыту, но в итоге пришёл к выводу, что его идеалом является скорее скандинавский социализм.