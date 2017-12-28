“Вектор социалистический”: с какой программой идёт на выборы новый кандидат от КПРФ?
Одним из главных сюрпризов предвыборной кампании стало выдвижение от КПРФ беспартийного директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина. До самого последнего момента многие считали, что в гонке снова будет участвовать Геннадий Зюганов, однако на съезде партии было принято решение отдать предпочтение Грудинину, которого поддержала и широкая коалиция национально-патриотических сил. В первых выступлениях Грудинина на заседании съезда и на телевидении стало ясно, что он поддерживает программу КПРФ "10 шагов к достойной жизни". Некоторые в рядах национал-патриотов это уже назвали "соглашательством", зато стало ясно, что сама КПРФ "вправо" дрейфовать не собирается, коалиционный – только кандидат, а не программа, с которой он идет.
"Можно предположить, что им перед съездом было важно поклясться в верности своей программе. Это же было важное мероприятие с точки зрения того, чтобы делегаты согласились. Прямого противоречия нет, нельзя сказать, что кто-то кого-то обманул. Думаю, это больше относится к вопросам дипломатии. Принципиальных разногласий нет, это вопрос позиционирования – идём мы широким фронтом, или мы позиционируемся только как левые и КПРФ. Если позиционироваться только как левые и КПРФ, это будет ошибкой", – отметил он.
В целом, после выдвижения Павла Грудинина, ПДС НПСР действует в том же формате, что и раньше. "Есть люди, которые, я бы сказал, немножко запаниковали, с моей точки зрения, это преждевременно. Некоторые позиции наши, включая отмену 282-й "русской статьи" в докладе Зюганова, насколько я помню, прозвучали. Дальше – вопрос утрясания взаимодействия", – подчеркнул Юрий Болдырев.
Касаясь возможного будущего "правительства народного доверия" в случае, если победу на выборах одержать не удастся, Юрий Болдырев отметил, что старается работать на первый сценарий, на победу.
Что же подразумевает программа КПРФ "10 шагов к достойной жизни", с которой идёт Павел Грудинин?
- В первую очередь национализацию ключевых банков, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, предприятий ВПК. Это позволит снизить зависимость страны от иностранного капитала и придать плановый характер российской экономике. Первым шагом в этом направлении является принятый по инициативе КПРФ закон "О стратегическом планировании", в дальнейшем необходим специальный орган, занимающийся планированием.
- Предлагается вывести ЦБ РФ из-под влияния ФРС США, остановить отток капитала за рубеж и решить вопрос о выходе России из ВТО.
- Третьим пунктом значится создание мощной современной промышленности на основе новейших открытий и высоких технологий. Важнейшими отраслями должны стать: микроэлектроника, робототехника, станкостроение. Для успешного проведения индустриализации необходимо и возрождение науки.
- В аграрной сфере планируется сделать ставку на крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру, восстановить семеноводство и племенное животноводство, бороться с перекупщиками. Для этого, в свою очередь, необходимо направлять на поддержку агропрома не менее 10% бюджетных расходов и делать ставку на крупные коллективные хозяйства и кооперацию. Кроме того, предлагается принять новые Земельный, Лесной и Водный кодексы.
- Кредитные ресурсы планируется направить на возрождение страны. КПРФ выступает за замену коммерческих кредитов дотациями и субвенциями из федерального бюджета с тем, чтобы поддержать развитие инфраструктуры в регионах.
- Кроме того, провозглашается обязанность государства контролировать цены на товары первой необходимости, топливо и лекарства. Расходы на услуги ЖКХ не должны превышать 10% дохода семьи. Правительство обязано регулировать тарифы на электроэнергию, топливо и транспортные перевозки.
- Предлагается постепенно ликвидировать НДС, а сборы по системе "Платон" и налог на имущество и налог на поселенческую землю – немедленно отменить. Потери для бюджета предполагается заменить за счёт введения прогрессивной шкалы подоходного налога. Также предлагается государственная монополия на производство спиртосодержащей продукции.
- Коммунисты намерены прекратить "оптимизацию" социальной сферы, возродить систему профтехобразования, гарантировать доступность и высокое качество среднего и высшего образования. Государство обязано отвечать за строительство жилья и состояние бытовой инфраструктуры. По 7% от ВВП – выделять на науку, образование и здравоохранение.
- В области национальной безопасности в качестве приоритетов обозначены повышение боеготовности Вооружённых сил и их авторитета; установление механизма отзыва депутатов, нарушающих предвыборные обещания, выборность судей, членов Совета Федерации и глав местного самоуправления. В этом же ряду находится и борьба с коррупцией. К взяточникам планируется применять не только лишение свободы, но и конфискации.
- Предлагается поддержка культуры, борьба с антисоветизмом, национализмом и русофобией. Также особое внимание будет уделено развитию детско-юношеского спорта.
В целом, эти пункты сходны и с теми, что предлагают народно-патриотические силы. Главная проблема коалиции и "правительства народного доверия" заключается как раз в том, чтобы получить власть и распорядиться ею. Ведь мало только победить на выборах (причём это, как уже говорилось, крайне маловероятный вариант), нужно ещё суметь реализовать программу, преодолев сопротивление нынешних элит. С другой стороны, и поддержка конкретной программы, выраженная в процентах по результатам голосования, уже будет сигналом для власти, а, во-вторых, покажет способность патриотических сил к мобилизации в дальнейшем.
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Гладко стелет тёмная лошадка.
https://www.youtube.com/watch?v=u_YObCc2U3I&t=1008s
Если ссылка не будет открываться, наберите “Почему продвигают Грудинина? Пякин В.В.” ролик от 26.12.2017г.
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Ну полный бред, не стоит верить всяким проходимцам и балаболам. Какой то Пянкин, он чем то в обще руководил? Он просто балабол и не чего более.
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Вообще-то балабол — это ты , коллега. Когда кого-то хотят уличить во лжи — приводят аргументы. Ты этого не делаешь.
А Пякин задолго до выборов в США рассказал , что будет Трамп президентом и почему именно он. Дал полный расклад. То же и по другим событиям. Это ЛЕГКО ПРОВЕРИТЬ : подними архивы и посмотри . Попадание приближается к 100% — чего нету больше ни у одного политолога и аналитика !
Вот так-то .
КОБовская аналитика самая правильная.
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Ну уж не более гладко, чем нынешние лошади.
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Двумя руками за эту программу!
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Если он выполнит всё, что обещает в своей предвыборной программе, то лично мне абсолютно безразлично от какой партии он идёт на выборы и кто за ним стоит.
Только, мне кажется, необходимо добавить ещё один пункт в программу-свободная продажа оружия населению.Обращаю внимание на слово “свободная”.Это совсем не значит-бесконтрольная.А за любые, даже малейшие, нарушения в этой сфере назначать самые жесточайшие наказания.Оружием должны законно владеть законопослушные и дееспособные граждане (как это и происходит во всём мире), а не бандиты и преступники.У них и так его выше крыши.Я не считаю русских безбашенными дебилами, которые взяв в руки ствол начнут палить направо и налево без разбора.Этот последний тезис настойчиво вдалбливается в головы населения нынешней либероидной властью,которая до потери сознания боится собственного народа (видимо знает за собой грешки).Зато у людей включится инстинкт самосохранения. Постепенно люди научатся уважать права и мнения других.Ну, а кто не научится – тех не жалко.А власть начнёт прислушиваться к мнению народа- иначе страшно.
Кстати, законно и честно избранной народной власти, работающей на благо страны и своих граждан, нет причин бояться вооружённого населения.Зато есть на кого опереться в трудную минуту. И ещё один момент, фактор оружия начнёт работать только согласно закона диалектики- Закона перехода количества в качество.Сейчас у нас оружием владеют, по разным данным около 6 млн. чел. из 140 млн. населения.А в США,например, на 300 млн.чел. населения на руках находится 270 млн. стволов. И ничего страшного- живут.Поэтому и верховная власть там работает на свой народ.Опасно связываться с вооружёнными избирателями.Сравнение не в пользу России.
В целом программа классная, именно то, что надо и чем быстрей- тем лучше.Вызывает некоторые сомнения 3 пункт.Сталину на его реализацию потребовалось 2 пятилетки и полное напряжение всех сил НАРОДА (только прошу либероидов не передёргивать и не приплетать сюда ГУЛАГ).У него это получилось.Весь мир вздохнул облегчённо 9 Мая 1945 года. А в программе на него отвели 3 строки.Как это получится у теперешних патриотов?Не знаю,трудно сказать. Но начинать надо. Буду голосовать за него.
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Я тоже за свободную, но строго регламентируемую продажу короткоствола. Вон в Америке таким путём победили рэкет, только в той же Америке всё доведено до абсурда, а у нас нужно верховенство закона. Иначе получается, что Росгвардия имеет свою точку зрения, общество другую и на какие то законы той же гвардии плевать. Понятно, что последняя защищает интересы “элитки”, а они очень боятся получит пулю в лоб.
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Полностью согласен.Разрешив продажу оружия,придётся волей-неволей менять законодательство о его применении.А это потянет за собой и всё остальное.Спасибо за поддержку.
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Грудинин — это проект глобалистов с отложенным результатом на 2024г. Именно в том году они попытаются условно на левом кандидате в президенты перехватить управление Россией. Они в него вложились по полной программе, взращивали 20 с лишним лет.
В 2024 году их проект должен выстрелить в Россию, наподобие Горбачева.
На нынешних выборах Грудинин по замыслу должен сыграть тактическую роль. Делегитимизировать выборность Путина и подставить его под удар с одной стороны от либералов, с другой стороны от ура-патриотов. Между молотом и наковальней-классический прием.
И Россия на этом приеме потеряет…дай бог если только время.
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Да каких к чёрту глобалистов коллега? Этот проект был провален ещё в 2014 году и Путин был (сейчас не знаю) одним из про движенцем этого проекта. Но общество просто устало от либеральной модели жизни и появление нового достойного оппонента должно только приветствоваться. Давайте не будем давать прогнозов на будущее, поживём увидим!
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=Но общество просто устало от либеральной модели жизни…=
“Общество” соскучилось по нищете и безысходности 90-х ? Поэтому нужен Грудинин ? Чего бы хорошего , а нищету этот перец и стоящие за ним силы вернут , будь уверен .
Послушай , какую он ахинею несёт в программе “место встречи” на 1-м канале 25.12.2017 , ужас, кандидат – детский сад , по всем вопросам – никакой, и это – кандидат в Президенты России – великой страны ! Максим Шевченко на его фоне – просто эрудит !
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Грудинин еврей https://m.youtube.com/watch?v=Z3mzNzboSyA
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“Общество” соскучилось по нищете и безысходности 90-х “-простите, о какой нищете 90-х идёт речь.Народу уже почти 30 лет сладко поют, что только в 90-х, при недоброй памяти,ельцине, гайдаре(именно с маленькой буквы,в знак огромного уважения) и иже с ними страна нормально зажила и живёт до сих пор.
А, если,вдруг, имеются ввиду времена ещё одного деятеля-лучшего друга немцев, то сказав “А”(насчёт нищеты и безысходности) я бы хотел услышать “Б”.Т.е. я прошу Вас объяснить мне аргументированно (как раз, как Вам нравится):почему при стабильно работающих экономике и С/Х полки в магазинах были пустыми.А после развала экономики и С/Х,после проведения шоковой терапии по гайдару,после нанесения ущерба промышленности, в размере, превышающем ущерб от фашистской оккупации, после уничтожения более, чем вдвое поголовья скота на селе-полки в магазинах вдруг наполнились товарами (об их качестве пока помолчим)?Очень уж эти песни смахивают на либероидные бредни.
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Численность компартии с 1993 года с 8,5 млн. человек сократилась до 162 тысяч. Руководство КПРФ стало полностью еврейским. Лично для себя оно коммунизьм уже построило. И кто-то ещё верит, что эта партия будет строить социализм для гоев, если она уже и для евреев его строить не собирается?!.. Тогда я дико извиняюсь…