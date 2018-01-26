Юрий Афонин привёл доказательства скоординированной агитации телеканалов против Грудинина
Выступая на заседании рабочей группы Центризбиркома по информационным спорам, заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин привел многочисленные примеры того, как на федеральных телеканалах с грубыми нарушениями закона ведется агитация против кандидата в президенты П.Н. Грудинина. Юрий Афонин потребовал от Центральной избирательной комиссии восстановить законность на выборах президента России.
Зампред ЦК КПРФ отметил, что «черные» избирательные технологии применяются против коммунистов почти на каждых выборах. До сих пор самым ярким примером такого рода был 1996 год, когда грязная контрагитационная кампания была развязана против кандидата КПРФ Геннадия Зюганова. Анализ контента средств массовой информации, как частных, так и государственных, показывает, что нынешняя президентская избирательная гонка с самого старта начинает напоминать события 1996 года.
Причем большое число и очень схожее содержание негативных сюжетов, касающихся Грудинина, дают основания полагать, что эта кампания координируется из одного центра. Юрий Афонин отметил, что у коммунистов уже есть номера телефонов людей, видимо, чиновников, которые рассылают по всей стране указания, как именно нужно атаковать Грудинина. «И мы доведем эти данные до главного работодателя этих чиновников, а также обратимся в правоохранительные органы», – заверил Юрий Афонин.
Зампред ЦК КПРФ привел следующие данные: в период с 14 по 19 января 2018 года федеральные телеканалы (Первый канал, «Россия», НТВ, ТВЦ, РЕН ТВ, РБК, «Дождь», 5 канал) продемонстрировали 35 сюжетов с упоминанием кандидата в президенты Павла Грудинина. Из них: 23 сюжета были резко негативными (давалась откровенно негативная характеристика кандидата), 3 – негативными (превалировала негативная информация о кандидате), 7 – нейтральными, 2 – позитивными.
Юрий Афонин привел ряд ярких примеров, дословно цитируя телесюжеты:
- Первый канал. Корреспондент говорит: «А предвыборную программу Павла Грудинина все дальше на второй план вытесняет скандал с зарубежными счетами. Он не затухает, а, наоборот, разгорается сильнее» (программа «Время», 19 января, 21:15). Здесь явно имеет место прямое суггестивное высказывание, направленное на раздувание того самого скандала, о котором сообщает журналист. Кто вытесняет обсуждение предвыборной программы Грудинина? Ответа нет. Боты в соцсетях? Эксперты? Какие и чьи? Центризбирком? Но он заявил, что претензий к Грудинину не имеет.
- ТВ-Центр. Корреспондент говорит: «То, что Жириновский это делать умеет (вести кампанию) – давно всем известно. На этих выборах политологи пророчат ему второе место, называя среди явных конкурентов разве что коммуниста, бизнесмена Павла Грудинина. Хотя у него, по мнению специалистов, сейчас возникли проблемы» (программа «В центре событий», 19 января, 19:44). Здесь очевидно прямое внушение зрителю предпочтительности Жириновского со ссылкой на каких-то анонимных специалистов. При этом факты передергиваются. По результатам соцопроса ВЦИОМ, на тот момент Жириновский делил с Грудининым второе место, а по данным ФОМ – Грудинин опережал Жириновского.
- Первый канал. Журналист говорит: «Есть и первый скандал. Павел Грудинин, бизнесмен-садовод, выдвинутый коммунистами, в документах, которые он подал в ЦИК в конце декабря, не указал свои накопления за рубежом. Так и написал: денег и ценностей в иностранных банках не имею. Оказалось, имеет. Ну, бывает, забыл человек. Правда, накоплений – денег, акций – оказалось много. Разные оценки: сотни миллионов рублей или даже миллиарды» («Воскресное время», 14 января, 21:11). Очевидно, что в сюжете присутствует прямая ложь об объеме денежных средств на счетах Грудинина. Ложь, не подтвержденная ни одним документом.
- Рен-ТВ. Корреспондент говорит: «На второе место сегодня вышел Владимир Жириновский. Его планируют поддержать чуть больше 6%. Главная неожиданность в другом – кандидат от КПРФ Павел Грудинин, который еще недавно обгонял даже лидера ЛДПР, теряет свой электорат. Эксперты считают такое падение закономерным, обманывать своих избирателей нельзя, как нельзя и нарушать закон»(Новости, 17 января, 23:17). Опять видна агитация в пользу кандидата от ЛДПР с передергиванием социологической информации. Более того: присутствуют бездоказательные обвинения Грудинина во лжи и нарушении закона!
Юрий Афонин заявил, что по каждому из этих фактов юристы КПРФ готовят иски в суд. Но выразил убеждение, что и ЦИК должен вмешаться.
А что с другими кандидатами? Юрий Вячеславович отметил, что Жириновский в этот же период и в тех же СМИ получил 15 исключительно положительных упоминаний. А Путин – 20 нейтральных и позитивных сюжетов с информацией о его избирательной кампании, но без упоминания исполнения им своих президентских обязанностей. Дело в том, что закон разрешает СМИ рассказывать об исполнении госслужащими своих обязанностей, даже если эти госслужащие являются кандидатами. И оплата из избирательного фонда в данном случае не требуется. Но в указанных сюжетах речь шла совсем не о президентской работе Путина.
Юрий Афонин заявил, что Компартия и ее кандидат не собираются в ходе избирательной кампании переходить на личности. Пусть выборы будут не борьбой компроматов, а конкуренцией идей, программ, управленческих команд. Юрий Вячеславович подчеркнул: позиция КПРФ (совпадающая с требованиями закона) заключается в том, что СМИ в период выборов должны информировать о ходе кампании, а не вести незаконную и неоплаченную из избирательных фондов агитацию и контрагитацию, да еще и явно координируемую из одного центра.
Зампред ЦК КПРФ напомнил, что ряд избирательных комиссий признали незаконным агитационным материалом информационный бюллетень КПРФ, рассказывающий о решении съезда партии выдвинуть Павла Грудинина кандидатом в президенты. При этом аудитория этого бюллетеня безусловно была в десятки раз меньше, чем аудитория основных федеральных телеканалов. Однако КПРФ мгновенно подверглась согласованному прессингу со стороны избирательных комиссий и правоохранительных органов. А вот на откровенную агитацию против Павла Грудинина, причем ведущуюся даже в СМИ, финансируемых из госбюджета, никакие государственные органы до сих пор не обращают никакого внимания.
Юрий Афонин призвал ЦИК внимательно проанализировать предоставленные коммунистами данные. Ведь прямая обязанность Центризбиркома – обеспечить, чтобы выборы прошли на равной и конкурентной основе, без обливания грязью каких бы то ни было кандидатов.
Впрочем, отвечая на вопросы и реплики оппонентов, Юрий Афонин отметил, что, несмотря на кампанию контрагитации против Грудинина, коммунисты не опускают руки. «Собаки лают, караван идет», – сказал заместитель Председателя ЦК КПРФ.
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На проекте “Грудинин” можно ставить жирный крест. Впрочем , Грудинин , Болдырев и Зюганов его уже поставили на недавней пресс-конференции для журналистов .
Клоунада ещё та !
Когда просят рассказать , почему Грудинин не закрыл счета за границей , то начинается истерика Грудинина , а Болдырев шепчет ему в микрофон ” вопрос можно проигнорировать ” , а Зюганов кричит ” хватит , хватит , хватит !” и угрожает журналистам расправой ! После такого цирка даже ярые комсомольцы-грудининцы отвернулись от Грудинина и КПРФ .
Я уже и не говорю про всю ПУСТОТУ его программы — это уже лишнее .
Поэтому СМИ тут не при чём . Путину на протяжении 17 лет кости перемывают кому не лень . А тут нежный Грудинин с тонкой психикой решил в президенты полезть . Не нравится , когда кости перемывают– в колхоз и не высовывайся !
Отдельно порадовал Зюганов, пожаловавшись Путину (с которым, собственно, они и борются), что Грудинина обижают в СМИ. То есть когда Грудинин поливает грязью существующую власть — это нормально, а как про него правду сказали на федеральном канале — ай-вай, обидели! Ну просто традиционное укровское “а нас-то за шо?!”
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Вообще, по тому, кто пиарит данного деятеля, всё видно насквозь. Пиарит его и печально известное “эхо мацы” и прохоровцы, и прочие либерасты, которые вообще-то любить коммунистов ну никак не должны. А главное — Великие Укры. Последние вообще красавцы, палят все западные проекты в России моментально. Особенно радуют на страничках укров фотки Грудинина, соседствующие с фотками Бандеры, Дудаева, Гитлера и других интересных личностей. Укры — они же как дети, и как тут не вспомнить поговорку “устами младенца глаголит истина”.
В 2012 году делали ставку на фигуру с прямо противоположным имиджем — капиталиста и олигарха Прохорова. Тот хотя бы был честнее и не пытался скрывать, что он олигарх. Но даже кокозиция тогда понимала, что реально по России за него проголосовали шиш да маленько. В этот раз нам решили подсунуть “коммуниста” , который к идее коммунизма не имеет ни малейшего отношения !
Вот только уши Госдепа США торчат из-за всего этого проекта так явно — разве что Нуланд с печеньками не хватает.
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В данный момент белорусский агент юстас вмешивается в выборы президента РФ.
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А вам то Юстас какая разница, кто будет президентом РФ? Вас это каким боком касается? Ну если будет Грудинин, то они с вашим Батькой наоборот ближе будут, а вы так на последнего, странно это…
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Вчера Грудинин встречался в Самаре с представителя СМИ и с избирателями.
На двух этих встречах была совершенно разная атмосфера. Простые люди устали от воровского режима и Грудинин для них как луч надежды на изменения к лучшему. Поэтому встречали его хорошо, вопросы, в основном, задавали о том, что сделает для изменения ситуации в стране.
Встреча с прессой прошла предсказуемо. В основном пакостные вопросы, на которые Грудинин уже отвечал не раз. Причем, вопросов по программе почти не было, всё больше по счетам и зарплате.
Один блогер-бедняга, аж из Москвы в Самару приехал, что бы задать вопрос о заграничных счетах.
Одна девушка- корреспондент ушла из зала, даже не дослушав ответ Грудинина на заданный её же вопрос. Выслушивание ответа, видимо, в задание не входило.
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https://www.youtube.com/watch?v=yJO4TrbDBE0
Послышал рассказ Грудинина о зарплатах сотрудников его предприятия и его личной, как работники строят – покупают жильё. Далее слушать посчитал без смысленным. Грудинин, он и в Африке Грудинин. Интересно, когда будут кричать, что Ксюше Собчак мешают победить на выборах. Забыв про выражение: “Два дебила это сила”, – молитвенном обеде с Трампом. Этот обед окажется катастрофой для США. Или природные катаклизмы пройдут, или обнищает.
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“Послышал рассказ Грудинина…”
Вы послышали рассказ Сидорова, а не Грудинина. Мне пришлось 10 мин потратить на прослушивание галиматьи по вашей ссылке.