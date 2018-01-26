Юрий Афонин привёл доказательства скоординированной агитации телеканалов против Грудинина

Выступая на заседании рабочей группы Центризбиркома по информационным спорам, заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин привел многочисленные примеры того, как на федеральных телеканалах с грубыми нарушениями закона ведется агитация против кандидата в президенты П.Н. Грудинина. Юрий Афонин потребовал от Центральной избирательной комиссии восстановить законность на выборах президента России.

Зампред ЦК КПРФ отметил, что «черные» избирательные технологии применяются против коммунистов почти на каждых выборах. До сих пор самым ярким примером такого рода был 1996 год, когда грязная контрагитационная кампания была развязана против кандидата КПРФ Геннадия Зюганова. Анализ контента средств массовой информации, как частных, так и государственных, показывает, что нынешняя президентская избирательная гонка с самого старта начинает напоминать события 1996 года.

Причем большое число и очень схожее содержание негативных сюжетов, касающихся Грудинина, дают основания полагать, что эта кампания координируется из одного центра. Юрий Афонин отметил, что у коммунистов уже есть номера телефонов людей, видимо, чиновников, которые рассылают по всей стране указания, как именно нужно атаковать Грудинина. «И мы доведем эти данные до главного работодателя этих чиновников, а также обратимся в правоохранительные органы», – заверил Юрий Афонин.

Зампред ЦК КПРФ привел следующие данные: в период с 14 по 19 января 2018 года федеральные телеканалы (Первый канал, «Россия», НТВ, ТВЦ, РЕН ТВ, РБК, «Дождь», 5 канал) продемонстрировали 35 сюжетов с упоминанием кандидата в президенты Павла Грудинина. Из них: 23 сюжета были резко негативными (давалась откровенно негативная характеристика кандидата), 3 – негативными (превалировала негативная информация о кандидате), 7 – нейтральными, 2 – позитивными.

Юрий Афонин привел ряд ярких примеров, дословно цитируя телесюжеты:

- Первый канал. Корреспондент говорит: «А предвыборную программу Павла Грудинина все дальше на второй план вытесняет скандал с зарубежными счетами. Он не затухает, а, наоборот, разгорается сильнее» (программа «Время», 19 января, 21:15). Здесь явно имеет место прямое суггестивное высказывание, направленное на раздувание того самого скандала, о котором сообщает журналист. Кто вытесняет обсуждение предвыборной программы Грудинина? Ответа нет. Боты в соцсетях? Эксперты? Какие и чьи? Центризбирком? Но он заявил, что претензий к Грудинину не имеет.

- ТВ-Центр. Корреспондент говорит: «То, что Жириновский это делать умеет (вести кампанию) – давно всем известно. На этих выборах политологи пророчат ему второе место, называя среди явных конкурентов разве что коммуниста, бизнесмена Павла Грудинина. Хотя у него, по мнению специалистов, сейчас возникли проблемы» (программа «В центре событий», 19 января, 19:44). Здесь очевидно прямое внушение зрителю предпочтительности Жириновского со ссылкой на каких-то анонимных специалистов. При этом факты передергиваются. По результатам соцопроса ВЦИОМ, на тот момент Жириновский делил с Грудининым второе место, а по данным ФОМ – Грудинин опережал Жириновского.

- Первый канал. Журналист говорит: «Есть и первый скандал. Павел Грудинин, бизнесмен-садовод, выдвинутый коммунистами, в документах, которые он подал в ЦИК в конце декабря, не указал свои накопления за рубежом. Так и написал: денег и ценностей в иностранных банках не имею. Оказалось, имеет. Ну, бывает, забыл человек. Правда, накоплений – денег, акций – оказалось много. Разные оценки: сотни миллионов рублей или даже миллиарды» («Воскресное время», 14 января, 21:11). Очевидно, что в сюжете присутствует прямая ложь об объеме денежных средств на счетах Грудинина. Ложь, не подтвержденная ни одним документом.

- Рен-ТВ. Корреспондент говорит: «На второе место сегодня вышел Владимир Жириновский. Его планируют поддержать чуть больше 6%. Главная неожиданность в другом – кандидат от КПРФ Павел Грудинин, который еще недавно обгонял даже лидера ЛДПР, теряет свой электорат. Эксперты считают такое падение закономерным, обманывать своих избирателей нельзя, как нельзя и нарушать закон»(Новости, 17 января, 23:17). Опять видна агитация в пользу кандидата от ЛДПР с передергиванием социологической информации. Более того: присутствуют бездоказательные обвинения Грудинина во лжи и нарушении закона!

Юрий Афонин заявил, что по каждому из этих фактов юристы КПРФ готовят иски в суд. Но выразил убеждение, что и ЦИК должен вмешаться.

А что с другими кандидатами? Юрий Вячеславович отметил, что Жириновский в этот же период и в тех же СМИ получил 15 исключительно положительных упоминаний. А Путин – 20 нейтральных и позитивных сюжетов с информацией о его избирательной кампании, но без упоминания исполнения им своих президентских обязанностей. Дело в том, что закон разрешает СМИ рассказывать об исполнении госслужащими своих обязанностей, даже если эти госслужащие являются кандидатами. И оплата из избирательного фонда в данном случае не требуется. Но в указанных сюжетах речь шла совсем не о президентской работе Путина.

Юрий Афонин заявил, что Компартия и ее кандидат не собираются в ходе избирательной кампании переходить на личности. Пусть выборы будут не борьбой компроматов, а конкуренцией идей, программ, управленческих команд. Юрий Вячеславович подчеркнул: позиция КПРФ (совпадающая с требованиями закона) заключается в том, что СМИ в период выборов должны информировать о ходе кампании, а не вести незаконную и неоплаченную из избирательных фондов агитацию и контрагитацию, да еще и явно координируемую из одного центра.

Зампред ЦК КПРФ напомнил, что ряд избирательных комиссий признали незаконным агитационным материалом информационный бюллетень КПРФ, рассказывающий о решении съезда партии выдвинуть Павла Грудинина кандидатом в президенты. При этом аудитория этого бюллетеня безусловно была в десятки раз меньше, чем аудитория основных федеральных телеканалов. Однако КПРФ мгновенно подверглась согласованному прессингу со стороны избирательных комиссий и правоохранительных органов. А вот на откровенную агитацию против Павла Грудинина, причем ведущуюся даже в СМИ, финансируемых из госбюджета, никакие государственные органы до сих пор не обращают никакого внимания.

Юрий Афонин призвал ЦИК внимательно проанализировать предоставленные коммунистами данные. Ведь прямая обязанность Центризбиркома – обеспечить, чтобы выборы прошли на равной и конкурентной основе, без обливания грязью каких бы то ни было кандидатов.

Впрочем, отвечая на вопросы и реплики оппонентов, Юрий Афонин отметил, что, несмотря на кампанию контрагитации против Грудинина, коммунисты не опускают руки. «Собаки лают, караван идет», – сказал заместитель Председателя ЦК КПРФ.