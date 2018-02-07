Егор Яковлев про эсеровское подполье и покушение на Ленина
15:11. 7 февраля 2018 Просмотров - 122 Один комментарий Опубликовал: brahman
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Источник: www.youtube.com
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Сидят два клоуна и рассуждают с иронией и юморком о том как большевики организовали красный террор. Оказывается по их словам что офтальмология в 1918 г была лучше чем не только в 70гг СССР а и сейчас. Каплан на месте стрельбы никто не задержал, но в последствии в скотобойне то есть в ЧК она призналась, между прочим там все признавались. да а по чему не назван следователь её дела? А это некто иной как сам Юровский. Да да тот самый, наш пострел везде успел. Очередная мура, очередного псевдоисторика. Да и на основании кого строится? Да на показании сотрудника ЧК Семёнова, дескать он всё пр приказу Савинкова и белых офицеров организовал, его дескать простили, а потом вдруг поставили на очень высокую должность и всё это за попытку убийство Ленина? Но при этом залили кровью всю Россию в дичайшем красном терроре? Это реально за кого они нас держат.