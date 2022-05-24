«Челюскин»: подвиг и ложь/Мария Дукальская и Егор Яковлев
Егор Яковлев беседует с Марией Васильевной Дукальской. В этот раз речь о драматической истории парохода «Челюскин», которому не повезло за несколько километров до конца экспедиции, и о мифах, сочинённых про этот ледовый поход.
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00:00 – Эпопея челюскинцев и память о ней
15:00 – Освоение Северного морского пути в СССР
23:26 – «Челюскин»: подготовка экспедиции
36:26 – «Челюскин»: плавание, дрейф и гибель
51:20 – Итоги и значение экспедиции «Челюскина»
57:12 – Мифы о «Челюскине»
Книга «Враги народа» за полярным кругом»
https://www.livelib.ru/book/1000510671-vragi-naroda-za-polyarnym-krugom-sergej-larkov
Расписание экскурсий Егора Яковлева: https://vk.com/egortrip
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