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«Челюскин»: подвиг и ложь/Мария Дукальская и Егор Яковлев

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Егор Яковлев беседует с Марией Васильевной Дукальской. В этот раз речь о драматической истории парохода «Челюскин», которому не повезло за несколько километров до конца экспедиции, и о мифах, сочинённых про этот ледовый поход.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #МарияДукальскаяЦИ #челюскин #арктика

00:00 – Эпопея челюскинцев и память о ней
15:00 – Освоение Северного морского пути в СССР
23:26 – «Челюскин»: подготовка экспедиции
36:26 – «Челюскин»: плавание, дрейф и гибель
51:20 – Итоги и значение экспедиции «Челюскина»
57:12 – Мифы о «Челюскине»

Книга «Враги народа» за полярным кругом»
https://www.livelib.ru/book/1000510671-vragi-naroda-za-polyarnym-krugom-sergej-larkov

Расписание экскурсий Егора Яковлева: https://vk.com/egortrip

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=itoGeX5dh-s
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