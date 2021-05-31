Вновь на «Цифровой истории» историк Борис Кипнис с увлекательной лекцией об оппозиции ее величества – журналист Новиков и писатель Фонвизин. Историю российской оппозиции условно можно начинать с правления Екатерины Второй, когда появились журналы и общественная жизнь, а привилегированное сословие получило свободу от военной службы. Отдельные деятели смели критиковать существующий строй без призывов к радикальным переменам, но раздражая власть. Императрица действовала гибко – создала журнал и самостоятельно писала статьи, отвечая критикам царизма. Все же игры в либерализм привели активных деятелей к заключению в Шлиссельбургскую крепость. Для их крушения были причины и внутренние, и внешние… Об этом и многом другом в новом ролике с участием Бориса Кипниса и Егора Яковлева.

2:55 – Начало ролика

4:35 – Про критику дворянством императрицы Екатерины Второй

5:40 – Кипнис про торговую казнь и репрессии к несогласным

9:49 – Кипнис про уровень образование у низших сословий

11:04 – Лица дворянской оппозиции

13:27 – Кипнис про уложенную комиссию

14:44 – Кипнис про журналиста Николая Новикова

25:03 – Опущенный шанс России на реформацию

27:54 – О значении и влиянии декабристов на свою эпоху

30:16 – Кипнис про журнал «Трутень» и бичующий эпиграф к нему

33:30 – Про писателя Дениса Фонвизина

38:53 – Кипнис про поэтов, комедию, литературу и искусства второй половины XVIII века

41:40 – Кипнис о высмеивании поклонения перед заграницей

44:30 – Екатерина II основывает свой журнал и начинает в нем писать

46:27 – Как Екатерина II начала критиковать журнал «Трутень»

50:00 – Закрытие журнала «Трутень»

51:04 – Егор Яковлев и Борис Кипнис про масонов в XVIII веке

57:20 – Новиков идейно присоединяется к императрице и снова начинает издательскую деятельность

1:01:11 – Причина падения Николая Новикова

1:10:08 – Как РПЦ проверила все книги Новикова

1:12:56 – Как Новиков спасал крестьян от смерти и попал под подозрения властей

1:22:48 – Егор Яковлев про Павла I и его отношении с Екатериной II

1:32:46 – Как московский генерал-губернатор подвел Новикова под Шлиссельбург

1:42:02 – Кипнис про судьбу Фонвизина