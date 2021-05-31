Екатерина II и оппозиция крепостникам/Борис Кипнис и Егор Яковлев
Вновь на «Цифровой истории» историк Борис Кипнис с увлекательной лекцией об оппозиции ее величества – журналист Новиков и писатель Фонвизин. Историю российской оппозиции условно можно начинать с правления Екатерины Второй, когда появились журналы и общественная жизнь, а привилегированное сословие получило свободу от военной службы. Отдельные деятели смели критиковать существующий строй без призывов к радикальным переменам, но раздражая власть. Императрица действовала гибко – создала журнал и самостоятельно писала статьи, отвечая критикам царизма. Все же игры в либерализм привели активных деятелей к заключению в Шлиссельбургскую крепость. Для их крушения были причины и внутренние, и внешние… Об этом и многом другом в новом ролике с участием Бориса Кипниса и Егора Яковлева.
2:55 – Начало ролика
4:35 – Про критику дворянством императрицы Екатерины Второй
5:40 – Кипнис про торговую казнь и репрессии к несогласным
9:49 – Кипнис про уровень образование у низших сословий
11:04 – Лица дворянской оппозиции
13:27 – Кипнис про уложенную комиссию
14:44 – Кипнис про журналиста Николая Новикова
25:03 – Опущенный шанс России на реформацию
27:54 – О значении и влиянии декабристов на свою эпоху
30:16 – Кипнис про журнал «Трутень» и бичующий эпиграф к нему
33:30 – Про писателя Дениса Фонвизина
38:53 – Кипнис про поэтов, комедию, литературу и искусства второй половины XVIII века
41:40 – Кипнис о высмеивании поклонения перед заграницей
44:30 – Екатерина II основывает свой журнал и начинает в нем писать
46:27 – Как Екатерина II начала критиковать журнал «Трутень»
50:00 – Закрытие журнала «Трутень»
51:04 – Егор Яковлев и Борис Кипнис про масонов в XVIII веке
57:20 – Новиков идейно присоединяется к императрице и снова начинает издательскую деятельность
1:01:11 – Причина падения Николая Новикова
1:10:08 – Как РПЦ проверила все книги Новикова
1:12:56 – Как Новиков спасал крестьян от смерти и попал под подозрения властей
1:22:48 – Егор Яковлев про Павла I и его отношении с Екатериной II
1:32:46 – Как московский генерал-губернатор подвел Новикова под Шлиссельбург
1:42:02 – Кипнис про судьбу Фонвизина