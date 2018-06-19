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Егор Яковлев про разгром полковника Хассельдона

16:43. 19 июня 2018 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

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Егор Яковлев в развитие цикла о событиях русской революции напоминает об одной из первых побед РККА над иностранным интервентами. Речь идет об уничтожении колонны британского полковника Хассельдона в ходе обороны Вологоды в конце лета – начале осени 1918 года.

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Источник: www.youtube.com

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