Егор Яковлев про демонизацию СССР и комедию о блокаде Ленинграда
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Роман Глубоковских и Егор Яковлев о неизвестных героях блокадного Ленинграда: https://youtu.be/h4OjI-PlJfA
Хронометраж:
0:14 – Про интервью с журналисткой Еленой Чавчавадзе.
18:56 – О терминах «историческая Россия» и «русофобия».
26:39 – О фильме Красовского «Праздник».
45:10 – Вывод.
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com