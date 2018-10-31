Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика, Творчество

Егор Яковлев про демонизацию СССР и комедию о блокаде Ленинграда

17:05. 31 октября 2018 Просмотров - 192 Нет комментариев Опубликовал:

Хочешь продолжения роликов Егора? Поддержи проект! https://oper.ru/donate/yakovlev

Роман Глубоковских и Егор Яковлев о неизвестных героях блокадного Ленинграда: https://youtu.be/h4OjI-PlJfA

Хронометраж:
0:14 – Про интервью с журналисткой Еленой Чавчавадзе.
18:56 – О терминах «историческая Россия» и «русофобия».
26:39 – О фильме Красовского «Праздник».
45:10 – Вывод.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Егор Яковлев про разгром полковника Хассельдона
...: https://oper.ru/donate/digihistoryЕгор Яковлев в развитие цикла о событиях...
Егор Яковлев о начале интервенции на Севере
...:1) Егор Яковлев о предыстории Первой мировой: https://youtu.be/BxACGyPnflI2) Про предысторию.../oF4k16pPDUs12) Про последствия февральской революции: https://youtu.be/5CwTKqH3RWw13) Егор Яковлев о Ленине...
Разведопрос: Егор Яковлев про сериал "Демон революции"
... роликов Егора? Поддержи проект! https://oper.ru/donate/yakovlevКлим Жуков про сериалы...
Егор Яковлев про Кемерово и кровавый навет
Хочешь продолжения роликов Егора? Поддержи проект! https://oper.ru/...
Егор Яковлев про расстрел царской семьи, часть первая
Хочешь продолжения роликов Егора? Поддержи проект! https://oper.ru/...://youtu.be/lLid-FKeSM0Сергей Кредов про расстрел царской семьи: https://youtu...
Разведопрос: Егор Яковлев про книгу "Юрий Гагарин"
Хочу поддержать исторические ролики Егора Яковлева! http://oper.ru/donate/...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>