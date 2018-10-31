Егор Яковлев про демонизацию СССР и комедию о блокаде Ленинграда

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Роман Глубоковских и Егор Яковлев о неизвестных героях блокадного Ленинграда: https://youtu.be/h4OjI-PlJfA



Хронометраж:

0:14 – Про интервью с журналисткой Еленой Чавчавадзе.

18:56 – О терминах «историческая Россия» и «русофобия».

26:39 – О фильме Красовского «Праздник».

45:10 – Вывод.



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com